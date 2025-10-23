EXCLUSIV | Mihai Stoica, discurs dur la adresa arbitrajului din meciul FCSB – Bologna: „Dacă la Olaru nu e eliminare... Îi sparge faţa! Ce ar fi trebuit să facă, să-i rupă capul? Nu înţeleg”

Primasport.ro, 23 octombrie 2025 22:50

Acum 5 minute
23:10
Andrei Raţiu, gol în minutul 90+13 pentru Rayo Vallecano! Şi Răzvan Marin a marcat în Conference League Primasport.ro
Andrei Raţiu, gol în minutul 90+13 pentru Rayo Vallecano! Şi Răzvan Marin a marcat în Conference League
23:10
VIDEO | Universitea Craiova deschide scorul pe Oblemenco! Etim, la primul gol în tricoul oltenilor Primasport.ro
VIDEO | Universitea Craiova deschide scorul pe Oblemenco! Etim, la primul gol în tricoul oltenilor
Acum 30 minute
22:50
EXCLUSIV | Mihai Stoica, discurs dur la adresa arbitrajului din meciul FCSB – Bologna: „Dacă la Olaru nu e eliminare... Îi sparge faţa! Ce ar fi trebuit să facă, să-i rupă capul? Nu înţeleg” Primasport.ro
EXCLUSIV | Mihai Stoica, discurs dur la adresa arbitrajului din meciul FCSB – Bologna: „Dacă la Olaru nu e eliminare... Îi sparge faţa! Ce ar fi trebuit să facă, să-i rupă capul? Nu înţeleg”
Acum o oră
22:40
Omul meciului FCSB - Bologna a fost de la campioana României Primasport.ro
Omul meciului FCSB - Bologna a fost de la campioana României
22:40
VIDEO | Universitatea Craiova - Noah, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Etim deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Noah, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Etim deschide scorul
22:30
VIDEO | Adrian Şut, dezamăgit după greşeala din înfrângerea cu Bologna: „Când începi meciul cu 0-1, este foarte greu să te redresezi” Primasport.ro
VIDEO | Adrian Şut, dezamăgit după greşeala din înfrângerea cu Bologna: „Când începi meciul cu 0-1, este foarte greu să te redresezi”
22:30
VIDEO | Universitatea Craiova - Noah, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Armenii încep curajos Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Noah, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Armenii încep curajos
22:20
VIDEO | ”Am cerut respect pentru echipa noastră”. Daniel Bîrligea acuză arbitrajul Primasport.ro
VIDEO | ”Am cerut respect pentru echipa noastră”. Daniel Bîrligea acuză arbitrajul
Acum 2 ore
22:10
Go Ahead Eagles a produs o imensă surpriză în Europa League Primasport.ro
Go Ahead Eagles a produs o imensă surpriză în Europa League
22:10
”O să rupă banca”. Gigi Becali a criticat un fotbalist de la FCSB după înfrângerea cu Bologna Primasport.ro
”O să rupă banca”. Gigi Becali a criticat un fotbalist de la FCSB după înfrângerea cu Bologna
22:00
Uros Nikolic, arbitru de Euroligă, a fost arestat în Serbia. El este suspectat că ar avea legături cu o reţea mafiotă Primasport.ro
Uros Nikolic, arbitru de Euroligă, a fost arestat în Serbia. El este suspectat că ar avea legături cu o reţea mafiotă
22:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Noah, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Noah, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
21:50
VIDEO | Dinamo - Kielce 24-28. ”Dulăii” rămân fără victorie în Liga Campionilor Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Kielce 24-28. ”Dulăii” rămân fără victorie în Liga Campionilor
21:40
VIDEO | FCSB – Bologna 1-2. Tribut plătit unui start de meci catastrofal! Campioana României a etalat multă ambiţie în repriza secundă Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Bologna 1-2. Tribut plătit unui start de meci catastrofal! Campioana României a etalat multă ambiţie în repriza secundă
21:20
Gheorghe Hagi nu intenţionează să se stabilească în altă ţară: “Este eronat” Primasport.ro
Gheorghe Hagi nu intenţionează să se stabilească în altă ţară: “Este eronat”
Acum 4 ore
21:00
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrlgiea aprinde speranţele Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrlgiea aprinde speranţele
20:50
Fanii Bologniei, înţepături la adresa FCSB-ului! Ce banner au afişat suporterii italieni în timpul meciului din Europa League Primasport.ro
Fanii Bologniei, înţepături la adresa FCSB-ului! Ce banner au afişat suporterii italieni în timpul meciului din Europa League
20:40
Horaţiu Feşnic şi Florin Andrei sunt arbitrii partidelor de vineri, din Superligă Primasport.ro
Horaţiu Feşnic şi Florin Andrei sunt arbitrii partidelor de vineri, din Superligă
20:40
Jocurile Paralimpice din 2026, fără sportivi din Rusia şi Belarus Primasport.ro
Jocurile Paralimpice din 2026, fără sportivi din Rusia şi Belarus
20:00
EXCLUSIV | Florin Tănase, apel motivator în faţa unui nou meci în Europa League: „Trebuie să uităm ce s-a întâmplat în campionat. Nu contează cine joacă la ei” Primasport.ro
EXCLUSIV | Florin Tănase, apel motivator în faţa unui nou meci în Europa League: „Trebuie să uităm ce s-a întâmplat în campionat. Nu contează cine joacă la ei”
20:00
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci catastrofal pentru campioana României Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci catastrofal pentru campioana României
19:50
Lionel Messi şi-a prelungit contractul cu Inter Miami. Noul acord e valabil până în 2028 Primasport.ro
Lionel Messi şi-a prelungit contractul cu Inter Miami. Noul acord e valabil până în 2028
19:40
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:30
EXCLUSIV | Mihai Stoica, declaraţie surprinzătoare înainte de meciul cu Bologna: „Este cel mai bun adversar pe care l-am întâlnit în ultimii ani” Primasport.ro
EXCLUSIV | Mihai Stoica, declaraţie surprinzătoare înainte de meciul cu Bologna: „Este cel mai bun adversar pe care l-am întâlnit în ultimii ani”
19:20
EXCLUSIV | Analiză dură a FCSB-ului înainte de meciul cu Bologna: „Astăzi aş vrea să văd un FCSB ca anul trecut. Le merge prost pentru că jucătorii nu au consistenţă” Primasport.ro
EXCLUSIV | Analiză dură a FCSB-ului înainte de meciul cu Bologna: „Astăzi aş vrea să văd un FCSB ca anul trecut. Le merge prost pentru că jucătorii nu au consistenţă”
Acum 6 ore
19:10
Pugilista Lin Yu-Ting a revenit în ring după controversele de la Jocurile Olimpice Primasport.ro
Pugilista Lin Yu-Ting a revenit în ring după controversele de la Jocurile Olimpice
19:00
Rockefeller Center va fi un hub pentru suporteri în timpul Cupei Mondiale din 2026 Primasport.ro
Rockefeller Center va fi un hub pentru suporteri în timpul Cupei Mondiale din 2026
18:40
EXCLUSIV | Sorin Cârţu, optimist înainte de primul meci acasă al Universităţii Craiova în Conference League: „Am încredere în toată echipa” Primasport.ro
EXCLUSIV | Sorin Cârţu, optimist înainte de primul meci acasă al Universităţii Craiova în Conference League: „Am încredere în toată echipa”
18:30
EXCLUSIV | Fanii celor de la Bologna iau cu asalt Arena Naţională. Italienii au venit în număr mare Primasport.ro
EXCLUSIV | Fanii celor de la Bologna iau cu asalt Arena Naţională. Italienii au venit în număr mare
18:20
Unde ar putea ajunge Dorinel Munteanu? Cluburi din străinătate + o echipă cu pretenţii din Liga 2 sunt variantele Primasport.ro
Unde ar putea ajunge Dorinel Munteanu? Cluburi din străinătate + o echipă cu pretenţii din Liga 2 sunt variantele
18:10
Monica Niculescu, eliminată în sferturi pe tabloul de dublu de la Guangzhou Open Primasport.ro
Monica Niculescu, eliminată în sferturi pe tabloul de dublu de la Guangzhou Open
18:10
Luka Modric, generos la sosirea sa la AC Milan. Ce cadou le-a făcut noilor săi coechipieri Primasport.ro
Luka Modric, generos la sosirea sa la AC Milan. Ce cadou le-a făcut noilor săi coechipieri
17:50
Brigadă de arbitri din România, delegată la semifinala UEFA Women’s Nations League dintre Spania şi Suedia Primasport.ro
Brigadă de arbitri din România, delegată la semifinala UEFA Women’s Nations League dintre Spania şi Suedia
17:40
UEFA a argumentat decizia de a numi-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor din 1986! FCSB a cerut imediat lămuriri: „Ori sunt induşi în eroare, ori e o schimbare neautorizată de conducere” Primasport.ro
UEFA a argumentat decizia de a numi-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor din 1986! FCSB a cerut imediat lămuriri: „Ori sunt induşi în eroare, ori e o schimbare neautorizată de conducere”
17:30
”Este păcat că nu se găseşte sprijin”. Un club de mare tradiţie este în pericol de colaps din cauza lipsei banilor Primasport.ro
”Este păcat că nu se găseşte sprijin”. Un club de mare tradiţie este în pericol de colaps din cauza lipsei banilor
17:20
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton, a fost suspendată trei ani pentru dopaj Primasport.ro
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton, a fost suspendată trei ani pentru dopaj
17:20
EXCLUSIV | Ilie Stan, pe punctul să revină pe banca tehnică: ”Am avut o dezamăgire” Primasport.ro
EXCLUSIV | Ilie Stan, pe punctul să revină pe banca tehnică: ”Am avut o dezamăgire”
Acum 8 ore
17:10
Schimbare importantă la FCSB! Nume nou apărut pe lista UEFA în ziua meciului cu Bologna Primasport.ro
Schimbare importantă la FCSB! Nume nou apărut pe lista UEFA în ziua meciului cu Bologna
17:00
Ce lovitură! Mehmet Topal, ofertat din prima ligă, dar nu de Petrolul Primasport.ro
Ce lovitură! Mehmet Topal, ofertat din prima ligă, dar nu de Petrolul
17:00
Indonezia îşi menţine poziţia privind interzicerea sportivilor israelieni, în ciuda sancţiunilor CIO Primasport.ro
Indonezia îşi menţine poziţia privind interzicerea sportivilor israelieni, în ciuda sancţiunilor CIO
16:30
A fost coleg cu Kylian Mbappe la naţionala Franţei, iar acum a semnat în Superliga şi ar putea debuta în această etapă Primasport.ro
A fost coleg cu Kylian Mbappe la naţionala Franţei, iar acum a semnat în Superliga şi ar putea debuta în această etapă
16:10
NFL nu va lua în considerare înlocuirea lui Bad Bunny la spectacolul din pauza Super Bowl Primasport.ro
NFL nu va lua în considerare înlocuirea lui Bad Bunny la spectacolul din pauza Super Bowl
16:10
Sezon încheiat pentru campionul MotoGP Marc Marquez Primasport.ro
Sezon încheiat pentru campionul MotoGP Marc Marquez
15:20
Zeljko Kopic e convins! Marea problemă pe care Dinamo o are în acest sezon: „Trebuie să înţelegem asta” . Ce spune despre duelul cu FC Argeş de mâine: „Se descurcă foarte bine” Primasport.ro
Zeljko Kopic e convins! Marea problemă pe care Dinamo o are în acest sezon: „Trebuie să înţelegem asta” . Ce spune despre duelul cu FC Argeş de mâine: „Se descurcă foarte bine”
Acum 12 ore
14:50
Mureşan, anunţ în privinţa lui Deac şi Camora: "Trebuie să se gândească" Primasport.ro
Mureşan, anunţ în privinţa lui Deac şi Camora: "Trebuie să se gândească"
14:30
OUT de la CFR Cluj! Curăţenie generală în Gruia după venirea lui Iuliu Mureşan: „E foarte greu” Primasport.ro
OUT de la CFR Cluj! Curăţenie generală în Gruia după venirea lui Iuliu Mureşan: „E foarte greu”
14:10
Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe Daniel Naroditsky că trişa Primasport.ro
Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe Daniel Naroditsky că trişa
13:30
Şedinţă între Peluza Nord şi Denis Alibec: "Vom reacţiona în consecinţă" Primasport.ro
Şedinţă între Peluza Nord şi Denis Alibec: "Vom reacţiona în consecinţă"
13:30
OFICIAL | Telenovela privind noul antrenor de la „U” Cluj s-a încheiat! Cine i-a luat locul lui Ioan Ovidiu Sabău Primasport.ro
OFICIAL | Telenovela privind noul antrenor de la „U” Cluj s-a încheiat! Cine i-a luat locul lui Ioan Ovidiu Sabău
13:20
LIVE VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1, ora 19:45! Meci european pentru roş-albaştrii Primasport.ro
LIVE VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1, ora 19:45! Meci european pentru roş-albaştrii
