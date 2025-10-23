Știri din capitalele Europei, 23 octombrie
PSNews.ro, 23 octombrie 2025 22:50
PE SCURT: ChatGPT ar putea intra sub incidența celor mai stricte reguli ale UE privind platformele digitale, după ce a depășit 120 de milioane de utilizatori în Europa. În Grecia, poliția a arestat zeci de persoane acuzate că au fraudat fonduri agricole europene, iar în Ungaria, Viktor Orbán își mobilizează susținătorii să participe comemorarea revoltei
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
22:50
Acum 4 ore
20:40
Rogobete anunţă reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist în Medicina de Urgenţă # PSNews.ro
Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgenţă va fi reluat în data de 28 octombrie, la ora 10:00, a anunţat joi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. "Am luat această decizie în urma numeroaselor contestaţii depuse, începând cu 17 octombrie, de către candidaţii care au semnalat nereguli în organizarea probei scrise. S-au
20:40
VIDEO PS News la Strasbourg: Negocierile pe capitole privind aderarea R. Moldova ar trebui începute imediat – Negrescu # PSNews.ro
Victor Negrescu susține accelerarea aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, întrucât procesul trebuie să se bazeze pe meritele individuale ale fiecărui stat candidat. „Noi susținem continuarea negocierilor cu R. Moldova și Ucraina și evident că această evaluare și acest proces trebuie să fie realizat în baza meritelor fiecărui stat. După alegerile din R. Moldova,
19:40
VIDEO PS News la Strasbourg – Vlad Voiculescu, despre inechitatea pensiilor speciale: Nu putem avea clase privilegiate # PSNews.ro
Vlad Voiculescu, europarlamentar, critică virulent inechitatea pensiilor speciale și avertizează că, pe fondul celui mai mare deficit din UE, țara riscă să piardă fondurile europene viitoare. „Cred că până să discutăm despre condiționalitățile Uniunii, ale Comisiei Europene, cred că avem o datorie față de noi înșine, ca societate, să respectăm niște principii de bază",
19:40
Ciolacu candidează la localele din 7 decembrie. Constantin Toma: „Îmi va fi greu să spun ‘Votați-l că e baiat bun’” # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu urmează să fie confirmat, sâmbătă, drept candidat al Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău, la alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Decizia va fi oficializată în cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Buzău. Alegerile locale din județ, precum și cele din București, se vor desfășura pe
19:40
VIDEO PS News la Strasbourg – Victor Negrescu: PSD trebuie „să redevină vioara întâi a politicii românești” # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu și-a anunțat candidatura la funcția de prim-vicepreședinte al PSD la Congresul din 7 noiembrie. Obiectivul său este de a uni partidul, de a-l face mai curajos și de a demonstra că AUR reprezintă un „pericol" la adresa stabilității în România. „Am considerat că este oportun în acest moment să fiu
19:40
PS News la Strasbourg. Mircea Hava: Alianța electorală cu PSD a fost toxică. Reformă nu înseamnă să mărești pensii # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Mircea Hava a exclus, joi, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor", transmisă din Parlamentul European, un eventual candidat comun PNL-PSD la Primăria Capitalei. Reacția vine după ce europarlamentarul Victor Negrescu a declarat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, că PSD și PNL „ar fi dispuși să stea de vorbă pentru un candidat comun la
19:40
Cristela Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi petroliere către Tiraspol # PSNews.ro
O firmă implicată în exporturi de motorină către zona separatistă Tiraspol ar fi plătit 40.000 de lei Cristelei Georgescu, soția fostului candidat la Președinție Călin Georgescu, fără a putea dovedi prestarea serviciilor. Descoperirea ANAF: contract fără dovadă a prestației Un raport al administratorului judiciar al companiei Marsala Koncept SRL, firmă cu sediul în incinta Portului
19:40
VIDEO PS News la Strasbourg: Finalizarea hidrocentralelor din comunism, o „prostie politicianistă”- europarlamentar # PSNews.ro
Vlad Voiculescu, membru al Comisiei pentru Climă din Parlamentul European, critică aspru legea hidrocentralelor, afirmând că proiectele din comunism nu mai au sens economic și că sacrificarea legislației de mediu este o „prostie" politicianistă. Vlad Voiculescu a semnalat că dezbaterea despre finalizarea hidrocentralelor începute în perioada comunistă a devenit extrem de politizată, existând o
Acum 6 ore
18:10
Bărbat din Cluj, trimis în judecată pentru instigare la violență și promovarea simbolurilor fasciste online # PSNews.ro
Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii din Cluj, după ce a realizat un filmuleţ pe TikTok în care a îndemnat oamenii la revolte sociale şi la forme extreme de protest, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024. De asemenea, bărbatul a postat pe Facebook simboluri legionare, o fotografie în care apar Ion
18:10
Gabriel Biriș: Noua propunere de modificare a Codului Fiscal, o risipă legislativă care adâncește haosul fiscal # PSNews.ro
Expertul fiscal Gabriel Biriș critică dur noua inițiativă legislativă de modificare a Codului Fiscal, pe care o numește ironic „Cooperativa Munca în Zadar". Într-o amplă analiză publicată pe Curs de guvernare, Biriș avertizează că, în lipsa unor măsuri reale de restabilire a încrederii investitorilor, România riscă să rămână captivă într-o „fundătură bugetară" creată de politicile
18:10
VIDEO PS News la Strasbourg – Vlad Voiculescu: Războiul din Gaza a devenit un „genocid”. Diferența față de Ucraina # PSNews.ro
Vlad Voiculescu, europarlamentar, a descris, în cadrul ediției speciale Puterea Știrilor, transmise de la Strasbourg, evoluția conflictului din Gaza și a vorbit despre diferențele față de războiul din Ucraina. „Avem o rezoluție a Parlamentului European, votată cu majoritate, care vorbește despre ceea ce s-a întâmplat acum 2 ani, pe 7 octombrie 2023, respectiv atacul
18:10
VIDEO PS News la Strasbourg. PSD garantează că salariul minim va crește. Mircea Hava anunță: „O declarație electorală!” # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Mircea Hava a declarat, joi, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor", transmisă din Parlamentul European, că discuțiile privind creșterea salariului minim în România au, în prezent, mai degrabă o componentă electorală, și nu una realistă din punct de vedere economic. Hava a explicat că, deși ideea unui salariu minim european „sună bine și prinde
18:10
Un șef de birou la ADP Sector 6 a jucat la pariuri 331.000 lei din taxele pentru mașinile ridicate # PSNews.ro
Un șef de birou din cadrul ADP Sector 6 și-a însușit 331.000 lei din taxele pe care bucureștenii le plăteau pentru a-și recupera mașinile ridicate de pe domeniul public. Banii furați timp de nouă luni i-a jucat pe un site de pariuri. Polițiștii din București au făcut joi două percheziții, în București și în județul
18:10
VIDEO PS News la Strasbourg – Fonduri de peste 100 de milioane de euro pentru Via Transilvanica și o fabrică de IA # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor transmisă de la Strasbourg, Victor Negrescu, a anunțat obținerea a 1,5 milioane de euro pentru promovarea rutei Via Transilvanica la nivel european, dar și construirea, în România, a unei fabrici de Inteligență Artificială, de 100 de milioane de euro, esențială pentru competitivitatea digitală. „În primul rând, eu cred
Acum 8 ore
17:10
VIDEO Vlad Voiculescu, despre aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană: Decuplarea de Ucraina nu este o opțiune # PSNews.ro
Invitat în ediția specială a emisiunii Puterea Știrilor, transmisă de la Strasbourg, Vlad Voiculescu a vorbit despre speculațiile privind decuplarea R. Moldova de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „În Parlamentul European, poate să aibă loc orice fel de discuţie. Ce pot să vă spun este că e eminamente o decizie politică.
17:10
VIDEO PS News la Strasbourg. Liberalul Mircea Hava vrea referendum pe tema pensiilor speciale # PSNews.ro
Liberalul Mircea Hava vrea referendum pe tema pensiilor speciale. Într-o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor", transmisă de la Parlamentul European, europarlamentarul Mircea Hava a anunțat că un referendum privind pensiile speciale ar fi unica soluție după decizia judecătorilor Curții Constituționale. Revenim cu declarațiile Ideea unui referendum național, dar în ceea ce privește vârsta de
17:10
Bolojan explică „pauza” dintre liceu și facultate: „Speculațiile pot fi lămurite prin documente” # PSNews.ro
Ilie Bolojan a publicat joi diploma sa de inginer și cea care atestă faptul că a absolvit Facultatea de Matematică de la Universitatea din Timișoara. Demersul vine după ce presa a scris că la facultatea pe care a absolvit-o premierul durata studiilor trebuia să fie de 5 ani, însă el a urmat cursurile doar 3 ani.
17:10
Gigantul sud-corean Hanwha extinde producția de apărare în România: fabrică nouă în Dâmbovița # PSNews.ro
Compania sud-coreeană Hanwha va construi, în doi ani, o fabrică de armament în județul Dâmbovița. Construcția fabricii va începe în primul trimestru al anului 2026. Perspectiva este ca aceasta să devină un hub regional pentru sisteme, a transmis recent Michael Coulter, CEO Hanwha Global Defense, conform Profit.ro. Ministrul Economiei, Radu Miruță, se află în vizită
17:10
Percheziții DNA de amploare în Brașov. Sunt vizați funcționari publici, inclusiv conducerea DSP, și complicii acestora # PSNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, joi, percheziții în județul Brașov într-un dosar în care mai mulți funcționari publici sunt acuzați de corupție. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că descinderi au loc și la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brașov, iar printre persoanele vizate de anchetă ar fi și directoarea instituției. Sursele menționate au
17:10
VIDEO PS News la Strasbourg: Victor Negrescu: Salariul minim european, cea mai bună armă împotriva extremismului # PSNews.ro
Victor Negrescu, reales vicepreședinte al PES (Partidul Socialiștilor Europeni), a vorbit, în emisiunea Puterea Știrilor, transmisă de la Strasbourg, despre introducerea unui salariu minim la nivelul blocului comunitar și despre obiectivele noii structuri. Acesta a evaluat recentul congres al Partidului Socialiștilor Europeni (PES), subliniind că obiectivul principal al social-democraților nu este doar de
16:00
Câte dosare au fost aprobate în programul Rabla pentru persoane fizice. Precizările Dianei Buzoianu # PSNews.ro
Administratia Fondului pentru Mediu a publicat lista celor 8.486 de ecotichete aprobate, în valoare totală de 107.708.000 lei, pentru persoanele fizice înscrise în program. „Îi felicit pe cei cărora le-au fost aprobate dosarele în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice! Așa cum am promis, AFM gestionează transparent și eficient banii publici. Scopul nostru
16:00
Anca Alexandrescu: ”99% voi candida la Primăria Capitalei. Voi sparge această gașcă ce a pus mâna pe România” # PSNews.ro
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a declarat joi, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că este aproape hotărâtă să intre în cursa pentru Primăria Capitalei. Jurnalista a afirmat că răspunsul ei este „99% da" şi că se pregăteşte pentru alegerile programate pe 7 decembrie. „Este cert! Acum vom avea alegeri pe 7 decembrie, aşa
16:00
ANALIZĂ Guvernul a pierdut 1 MILIARD de euro cu CE Oltenia: ajutoare de stat în loc de reforme # PSNews.ro
Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia sau CEO) se dovedește a fi un faliment colosal pentru bugetul statului, pentru că a înghițit ajutoare de stat de 1,1 miliarde de euro, dar continuă să aibă pierderi financiare. De mai mulți ani, CE Oltenia este pe buza insolvenței și falimentului, însă a fost ținută în viață cu ajutoare
16:00
Mii de susținători ai premierului Viktor Orbán au ieșit joi pe străzile Budapestei, într-un marș de susținere organizat la șase luni înaintea alegerilor parlamentare, în contextul în care liderul ungar se confruntă cu cea mai strânsă competiție electorală din ultimii 15 ani. Budapesta a fost, joi, scena unei demonstrații de amploare în sprijinul premierului Viktor
16:00
R. Moldova. Șeful SIS, vizită discretă la Comrat. Discuții cu liderii autonomiei găgăuze despre alegeri și gruparea Șor # PSNews.ro
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Musteață, a efectuat miercuri, 23 octombrie, o vizită neanunțată la Comrat, unde a purtat discuții cu conducerea autonomiei găgăuze. Întâlnirile au avut loc în prima parte a zilei și s-au desfășurat, potrivit surselor locale, cu ușile închise. Informația a fost confirmată pentru Europa Liberă
16:00
România se retrage din Tratatul privind Carta Energiei. Guvernul spune adio unui acord „depășit” # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, 23 octombrie, printr-un proiect de lege, retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei (TCE), instrument multilateral de cooperare energetică, având ca scop promovarea securităţii energetice prin pieţe deschise şi competitive. Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, 23 octombrie, printr-un proiect de lege, retragerea României din Tratatul privind
Acum 12 ore
15:00
Bolojan a locuit ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu. Pentru a se acoperi, a dat o ordonanță de guvern secretă # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a adoptat o Hotărâre de Guvern, ținută pe agenda confidențială, pentru a schimba destinația oficială a vilei din strada Gogol, fostă reședință a președintelui Traian Băsescu. Potrivit surselor, Bolojan locuia deja în imobil, iar această decizie, adoptată abia după trei încercări eșuate de includere pe ordinea de zi, are scopul de a
15:00
Doi polițiști din Mehedinți, reținuți după ce au demontat dispozitive de interceptare din autospecială # PSNews.ro
Doi agenți de poliție din Mehedinți au fost reținuți după ce au descoperit și demontat dispozitive de interceptare din autospeciala pe care o foloseau. Aceștia au filmat momentul și l-au postat pe internet, susținând că mașina era pe cale să ia foc. Anchetatorii au descoperit că polițiștii erau deja sub observația Direcției Generale Anticorupție și
15:00
Mircea Dinescu demonstrează cum a reuşit Nicuşor Dan „să se umple de aur de sus până jos” # PSNews.ro
Mircea Dinescu revine cu o nouă creaţie literară al cărei mesaj îi este adresat direct lui Nicuşor Dan. Poetul îi reproşează, în versuri,
15:00
Stelian Bujduveanu, după tragedia din Rahova: „Cine a racordat imobilul, a făcut-o cu încălcarea legislației” # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat la Digi24 că prioritatea autorităților este sprijinirea celor peste 400 de persoane afectate de tragedia din București. „În prezent, 148 de persoane sunt cazate în hoteluri și zece familii s-au mutat deja în apartamente”, a spus acesta, adăugând că urmează verificări alături de Distrigaz și ANRE pentru […] Articolul Stelian Bujduveanu, după tragedia din Rahova: „Cine a racordat imobilul, a făcut-o cu încălcarea legislației” apare prima dată în PS News.
15:00
Umbrărescu intră oficial în cursa pentru Liberty Galați. Ofertă depusă pentru activele combinatului # PSNews.ro
Compania UMB Steel, controlată de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, a transmis oficial Guvernului că vrea să preia datoriile pe care combinatul siderurgic Liberty Galați le are către Exim Banca Românească (garantate cu mijloacele de producție) și ANAF. „Societatea UMB Steel își manifestă intenția fermă de a achiziționa de urgență activul funcțional reprezentând combinatul […] Articolul Umbrărescu intră oficial în cursa pentru Liberty Galați. Ofertă depusă pentru activele combinatului apare prima dată în PS News.
15:00
VIDEO Ioana Dogioiu, date de ultimă oră despre proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, că în coaliţie nu s-a ajuns la un punct de vedere comun, privind viitoarea formă a proiectului, iar Guvernul aşteaptă motivarea CCR Despre disputele privind avizul CSM şi observaţiile Ministerului Justiţiei, Dogioiu a precizat că va cere […] Articolul VIDEO Ioana Dogioiu, date de ultimă oră despre proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor apare prima dată în PS News.
15:00
Mircea Abrudean l-a felicitat pe Igor Grosu pentru realegerea la conducerea Parlamentului R. Moldova # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, l-a felicitat pe Igor Grosu pentru realegerea la conducerea Parlamentului Republicii Moldova, reafirmând sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Chişinăului şi pentru proiectele care consolidează legăturile dintre cele două ţări. Mircea Abrudean a declarat că România va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de integrare europeană, subliniind că […] Articolul Mircea Abrudean l-a felicitat pe Igor Grosu pentru realegerea la conducerea Parlamentului R. Moldova apare prima dată în PS News.
14:00
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, sub protecție specială după amenințări în închisoare # PSNews.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a petrecut prima sa noapte în închisoarea de maximă securitate La Santé din Paris, sub pază specială, în urma unei condamnări definitive de cinci ani pentru fapte de corupție. Atmosfera din penitenciar s-a tensionat rapid, după ce alți deținuți au lansat amenințări la adresa fostului șef de stat, invocând dorința […] Articolul Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, sub protecție specială după amenințări în închisoare apare prima dată în PS News.
14:00
Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci. Enigmele din CV-ul premierului # PSNews.ro
Neclarități în CV-ul prim-ministrului. Ilie Bolojan declară că a urmat între anii 1990-1993 cursurile Facultăţii de Matematică din cadrul Universității din Timişoara, potrivit CV-ului publicat pe site-ul guvernamental. Problema este că în perioada respectivă durata studiilor era de 5 ani, arată Libertatea. Pe blogul personal şi pe site-ul Guvernului, Bolojan a scris că a absolvit […] Articolul Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci. Enigmele din CV-ul premierului apare prima dată în PS News.
14:00
Cătălin Drulă, care și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei din partea USR, spune că este, în continuare, susținut la funcția de primar general de președintele Nicușor. Mai mult, el afirmă că a mai avut recent o întâlnire cu șeful statului. Întrebat, joi, la Digi24, dacă Nicușor Dan, președintele României, îl mai susține, […] Articolul Ce a răspuns Cătălin Drulă când a fost întrebat dacă mai e susținut de Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
14:00
Europarlamentara Diana Șoșoacă s-a întors acasă din periplul prin Moscova. Și pretinde, nici mai mult, nici mai puțin, că a ajuns la Vladimir Putin. Ce povești aduce Diana Șoșoacă de la Moscova Diana Șoșoacă susține că a avut ocazia să stea față în față cu Putin, căruia i-a transmis că România vrea pace. „Dacă cineva […] Articolul VIDEO Aventurile neobositei Dianei Șoșoacă în Rusia. Imagini inedite din Moscova apare prima dată în PS News.
14:00
David Popovici continuă să inspire nu doar prin performanțele din bazin, ci și prin gesturile sale caritabile. Campionul olimpic a scos la licitație o oră de antrenament alături de el. După ce și-a donat cadourile primite de ziua sa de naștere, campionul olimpic a decis să se implice din nou într-o acțiune caritabilă. Prin intermediul […] Articolul Experiență de lux! Cât costă o oră de antrenamant în bazin cu David Popovici apare prima dată în PS News.
14:00
7 decembrie, data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Campania electorală redusă la jumătate # PSNews.ro
În ședința de joi, Guvernul a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei pe 7 decembrie, concomitent cu alegeri pentru Consiliul Județean Buzău și alte zece localități fără primar. Perioada electorală este restrânsă, având 35 de zile, iar campania electorală se va desfășura pe parcursul a doar 15 zile, comparativ cu 30 de zile […] Articolul 7 decembrie, data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Campania electorală redusă la jumătate apare prima dată în PS News.
12:50
Se pregătește un CIA european? Serviciile secrete europene învață să coopereze din cauza lui Trump # PSNews.ro
Îndoielile apărute în legătură cu schimbul de informații transatlantic au determinat serviciile de informații europene să îngroape decenii de neîncredere și să înceapă să construiască operațiuni comune pentru a contracara amenințarea Rusiei. Impulsul a venit, ironic, din politica imprevizibilă a administrației Trump. Agenţiile de informaţii din întreaga Europă fac paşi importanţi spre o colaborare mai […] Articolul Se pregătește un CIA european? Serviciile secrete europene învață să coopereze din cauza lui Trump apare prima dată în PS News.
12:50
Summit crucial la Bruxelles: Uniunea Europeană între populism, Ucraina și identitate europeană # PSNews.ro
Liderii europeni care se întâlnesc astăzi la Bruxelles speră să oprească avansul populiștilor, să ajute Ucraina să câștige războiul și să stabilească identitatea reală a Uniunii Europene. O mare parte din agenda de lucru se referă la teme considerate în mod obișnuit ca fiind terenul de acțiune al forțelor de dreapta și de extremă-dreapta ale […] Articolul Summit crucial la Bruxelles: Uniunea Europeană între populism, Ucraina și identitate europeană apare prima dată în PS News.
12:50
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: mii de credincioși așteptați la București în acest weekend # PSNews.ro
Au mai rămas doar câteva zile până la momentul istoric al sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului, care va avea loc duminică, 26 octombrie. Evenimentul este încununarea manifestărilor dedicate Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și va aduna mii de credincioși veniți din întreaga țară, precizează Gândul. În interiorul impunătorului edificiu, pregătirile au intrat în linie dreaptă. […] Articolul Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: mii de credincioși așteptați la București în acest weekend apare prima dată în PS News.
12:50
VIDEO Nicușor Dan, declarații înaintea summitului Uniunii Europene: „Sunt teme importante pentru România” # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, că liderii Uniunii Europene vor aborda mai multe teme strategice, de la securitate și sprijinul pentru Ucraina, până la competitivitate și obiectivele climatice. „În momentul acesta discutăm de un plan de acțiune cu care Comisia a venit, pe care doar l-a […] Articolul VIDEO Nicușor Dan, declarații înaintea summitului Uniunii Europene: „Sunt teme importante pentru România” apare prima dată în PS News.
12:50
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție săvârșite în cursul anului 2025, de către funcționari publici și complici ai acestora. În cursul zilei de 23 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt […] Articolul Percheziții DNA la DSP Brașov și la mai multe instituții publice apare prima dată în PS News.
12:50
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, joi, în județul Vaslui. Pilotul a fost găsit mort, după ce autoritățile au desfășurat căutări în zona localității Băcani. Firma care deține aeronava nu mai putea lua legătura cu acesta, iar manevra de aterizare nu a mai fost posibilă din cauza ceții. Autoritățile au deschis o anchetă pentru […] Articolul Avion prăbușit în județul Vaslui: pilotul a fost găsit mort. Cine este bărbatul apare prima dată în PS News.
12:50
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda l-a atacat public pe Premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de șantaj. „ Poți să pleci încotro vrei”, a afirmat acesta. În cadrul conferinței PSD Dolj, unde a fost desemnat candidat pentru funcția de secretar general al partidului (Congresul din 7 noiembrie), Manda a transmis un mesaj ferm: „PSD nu mai acceptă șantajul […] Articolul Atac frontal PSD: Claudiu Manda respinge amenințările lui Bolojan cu demisia apare prima dată în PS News.
11:50
Dictatura eco? Orașul european care face referendum pentru a limita circulația mașinilor la 12 zile pe an de persoană # PSNews.ro
Circulația mașinilor va fi limitată la 12 zile pe an de persoană, la Berlin, dacă va fi votat în acest sens prin referendum. Este o inițiativă a mișcării ecologiste ”Berlinul fără mașini” O mișcare ecologistă, ”Berlinul fără mașini”, propune un referendum, în 2026 – dacă strânge 180.000 de semnături, în vederea unei reduceri drastice a […] Articolul Dictatura eco? Orașul european care face referendum pentru a limita circulația mașinilor la 12 zile pe an de persoană apare prima dată în PS News.
11:50
Ziua Armatei României 2025: ceremonii militare, porți deschise și activități în toată țara # PSNews.ro
Ziua Armatei României, celebrată pe 25 octombrie, va fi marcată prin manifestări în garnizoane, baze militare, teatre de operații și în statele cu atașați ai apărării sau reprezentanțe permanente ale României, potrivit Mediafax. Evenimente vor avea loc atât în București, cât și în alte zone din țară. Totodată, statele majore ale categoriilor de forțe ale […] Articolul Ziua Armatei României 2025: ceremonii militare, porți deschise și activități în toată țara apare prima dată în PS News.
11:50
VIDEO Grindeanu, atac dur la USR-iști, într-un mesaj legat de viitorul PSD. „Oameni care fac politică pe trotinetă”” # PSNews.ro
Liderul interimar al PSD. Sorin Grindeanu, subliniază că PSD trebuie să revină ”la linia tradițională”, cu ”un singur obiectiv în minte: rezultate concrete pentru români”. În același context, Grindeanu a spus că social-democrații nu au nevoie de ”lecții și validări de la oameni (…) care fac politică pe trotinetă”. Sorin Grindeanu a fost prezent, miercuri, […] Articolul VIDEO Grindeanu, atac dur la USR-iști, într-un mesaj legat de viitorul PSD. „Oameni care fac politică pe trotinetă”” apare prima dată în PS News.
