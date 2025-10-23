Bolojan. Negociez orice, dar nu pot să trădez această societate
Cotidianul de Hunedoara, 23 octombrie 2025 22:50
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul privind reforma pensiilor [...]
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:20
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că furtuna fiscal-bugetară [...]
Acum 2 ore
21:50
Manole, în marja congresului PSD. „Am avut doi, dar unul s-a retras. Nu ştiu… # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Muncii, Florin Manole, a decarat joi că este convins de faptul că în [...]
21:50
Bucureştenii au început timoraţi partida şi, în minutul 9, Şut a pierdut [...]
21:30
Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, [...]
Acum 4 ore
21:00
Amendat anterior de poliţişti cu 2.000 de lei pentru [...]
20:20
Pensii mai mici, fără CCR. Soluția ministrului Manole spre ”un nivel just„ # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare [...]
19:40
Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, [...]
Acum 6 ore
19:00
Falsul agent SRI a fost reținut și este propus pentru arestare preventivă [...]
18:40
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joi, că este admisibilă solicitarea de revizuire a sentinţei formulată de Remus Truică. Condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, omul de afaceri a fost acuzat de constituirea [...]
18:20
Ministrul Energiei se întoarce la lege. Companiile de gaze naturale şi de electricitate, somate # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că ia în calcul, după terminarea anchetei [...]
18:00
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, [...]
Acum 8 ore
17:00
Publicații ruse și maghiare nu exclud posibilitatea unor sabotaje în România și Ungaria # Cotidianul de Hunedoara
Incidentele de la două rafinării care au legături cu Rusia, împreună cu o replică agresivă a ministrului de Externe polonez au alimentat speculațiile [...]
16:50
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin [...]
16:30
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat [...]
16:20
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, la reuniunea [...]
16:00
ANRE a mărit a treia oară în acest an taxa de cogenerare din factura la curent # Cotidianul de Hunedoara
ANRE a decis, în ședința de reglementare de ieri, încă o majorare a [...]
15:30
Lukoil, sub sancțiuni americane. Rușii au în România rafinărie și sute de benzinării # Cotidianul de Hunedoara
Lukoil și Rosneft, cele mai mari companii petroliere din Rusia, sunt de ieri sub sancțiuni americane. [...]
Acum 12 ore
15:10
Nu e Dan Petrescu! E fostul antrenor turc al Petrolului cel ales de CFR Cluj # Cotidianul de Hunedoara
Cu nici trei zile în urmă conducerea nouă a CFR Cluj, respectiv [...]
14:50
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi [...]
14:40
Doi jurnalişti ucraineni de la canalul Freedom TV, Aliona Gramova [...]
14:30
Garda de Mediu a aplicat o amendă Primăriei Sector 3, prin Direcţia de Administrare [...]
14:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, [...]
14:10
Nu este specializarea mea să discut despre legalitatea deciziilor CCR. Eu ridic însă problema efectelor în societate. Deocamdată, politicul trubadur pare ca trimite vesel soldații în garnizoană [...]
13:50
"Acesta este conflictul lui acum, nu al senilului Biden!", a spus Dmitri Medvedev după ce Donald Trump a impus Rusiei primele sancțiuni din cel de-al doilea sau mandat prezidențial [...]
13:20
Având în vedere că este vorba despre alegeri parțiale, termenele acțiunilor vor fi reduse la jumătate, cu excepția celor de 24 de ore [...]
13:00
35 de mandate de percheziție in Capitală și opt județe într-un caz de delapidare si spălare de abni [...]
12:40
Înainte de reuniunea de la Bruxelles pentru a "mai găsi bani pentru Ucraina", președintele României a comentat afirmațiile sefului armatei Franței despre pregătirea pentru un "șoc" cu Rusia în 3-4 ani [...]
12:10
„Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX # Cotidianul de Hunedoara
Vineri, 24 octombrie, pune-ți centura, ia-ți bilet și mergi în cinematografe să vezi „Cursa" [...]
12:10
Avertismentul lui Trump: Spania nu joacă în echipa NATO [...]
11:40
Sătul de Putin, Trump îi aplică primele sancțiuni din al doilea său mandat # Cotidianul de Hunedoara
Conform presei internaționale de mainstream, primele sancțiuni împotriva Rusiei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă ar putea da o lovitură semnificativă economiei țării [...]
11:20
Poliţia militară a tras cu muniţie de antrenament asupra poliţiştilor care soseau, crezând că aceasta face parte din exerciţiul militar [...]
10:40
Se circulă îngrozitor în Prelungirea Ghencea după ce o basculantă a agățat, cu bena, mai multe fire de electricitate. [...]
Acum 24 ore
10:10
Rafele de vânt chiar și de 100 km/oră sunt prognozate pentru Franța și Belgia. Autoritățile din cele două state au luat deja măsuri. [...]
09:40
E o zi capricioasă pentru mulți. Unii trebuie sa-și țină senzațiile în frâu, ca să nu facă prostii. Vezi și tu în ce ape te scalzi! [...]
09:00
Steve Wozniak, Richard Branson şi cuplul princiar britanic Harry şi Meghan cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei până când (...) [...]
09:00
Vicepremierul bulgar a criticat aspru țara noastră pentru obstacolele sistemice în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării [...]
08:40
La o zi de la anunțul anulării întâlnirii dintre Trump și Putin, apar deja primele consecințe. [...]
08:10
Jandarmul aflat în postul de pază a observat autovehiculul care se îndrepta spre poarta de acces auto și a reușit [...]
07:40
În regiunea noastră, Bulgaria a ales să fie un castravecior mic, rece și tare. România, în schimb, crede că este SUV-ul regiunii, mare, frumos, cu faruri LED, dar plătit în rate [...]
07:00
Nicușor Dan merge la Bruxelles. Președintele României va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. [...]
06:40
Ministrul Învățământului, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Ministrul Învățământului, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...]
06:20
Peste 2000 de sindicalişti din penitenciare vor picheta joi, sediul Ministerului Justiţiei nemulțumiți de lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare. [...]
Ieri
22:20
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a fost învinsă miercuri, în deplasare, [...]
21:40
O mişcare ecologistă, "Berlinul fără maşini", propune [...]
21:10
Trei şefi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, între care şi adjunctul instituţiei [...]
20:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afimat că există o strategie de a reduce preţul [...]
20:20
Părinţii premierului francez Sébastien Lecornu au fost plasaţi sub protecţia poliţiei [...]
20:00
Burduja, despre stabilitatea în guvernare, la timpul trecut. Nu s-a putut, nu s-a vrut. # Cotidianul de Hunedoara
Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri [...]
19:40
Ilie Bolojan a transmis, miercuri, după ce Comisia [...]
