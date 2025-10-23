Bolojan. Negociez orice, dar nu pot să trădez această societate

18:40

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joi, că este admisibilă solicitarea de revizuire a sentinţei formulată de Remus Truică. Condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, omul de afaceri a fost acuzat de constituirea [...] The post ”Ferma Băneasa” se întoarce la Curtea de Apel. Cererea lui Truică, admisă appeared first on Cotidianul RO.