PS Ambrozie la ziua de praznic a Sfântului Mărturisitor Constantin Sârbu: Părintele sfânt pomenit astăzi, care a suferit prigoane grele și a mărturisit credința în Hristos în condiții de detenție și sărăcie, vine ca o mireasmă duhovnicească pentru toți

Azi, 21 octombrie, este cinstirea Sfinților Români Ardeleni. Frumoasă vorbă, înălțătoare vorbă, Sfinții Români Ardeleni. Pe cine luăm în socoteală la început? Pe cei pe care îi observăm că sunt trecuți în calendar: Sfântul Visarion Sarai, Sfântul Sofronie de la Cioara, Sfântul Moise Măcinic de la Sibiel, Sfântul Nicolae Oprea de la Săliște și așa mai