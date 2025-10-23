ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ştefan Frangulea, Electrica: Am depăşit problema lichidităţii şi vrem să distribuim din nou dividende atractive; în curând vom comunica planul. Vizăm un mix de companie de dividend şi axată pe creştere
Ziarul Financiar, 24 octombrie 2025 00:15
După o perioadă marcată de presiuni financiare generate de schema de sprijin pentru plafonarea preţurilor la energie – un mecanism prin care statul a obligat furnizorii să vândă clienţilor facturi mai mici decât costul real al energiei, urmând să le ramburseze diferenţa ulterior –, Electrica (simbol bursier EL) anunţă că a reechilibrat fluxul de numerar şi pregăteşte distribuirea unor dividende mai substanţiale.
• • •
Acum 30 minute
00:15
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Mihai David 15 ani, baschet: Baschetul ar putea ajuta majoritatea copiilor, el fiind un sport de echipă, te ajută să ai încredere în alţii şi să nu fii egoist. Te învaţă importanţa efortului şi a disciplinei # Ziarul Financiar
00:15
Valentin Anghel, AVBS Broker de Credite: Românii care câştigă salariul minim pe economie pot lua un credit ipotecar pe 30 de ani de maximum 150.000 de lei, dar doar dacă nu au alte datorii active # Ziarul Financiar
Pentru românii care câştigă salariul minim pe economie, de 4.050 lei brut, respectiv 2.574 lei net, opţiunile de creditare sunt semnificativ limitate. În acest caz, suma maximă împrumutată pentru un credit ipotecar pe 360 de luni (30 de ani), este 150.000 lei (echivalentul a 30.000 de euro), doar dacă persoana nu are alte datorii active, a transmis Valentin Anghel, fondator şi CEO al AVBS Broker de Credite. De la 1 octombrie 2025, noul indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a urcat la 6,06%, cel mai ridicat nivel de la introducerea sa în 2019. Această creştere afectează direct capacitatea de împrumut a românilor şi limitează accesul la finanţare, chiar şi pentru persoanele cu venituri stabile.
00:15
Business sportiv. Cum ajută sportul companiile locale să performeze mai bine? Investiţia în beneficii ce includ sportul şi activităţile de wellbeing duce la o productivitate mai mare şi reduce din fluctuaţiile de personal # Ziarul Financiar
Sportul şi mişcarea au început să devină un element important pentru performanţa angajaţilor la locul de muncă, potrivit raportului Starea de bine la locul de muncă 2026 realizat de 7Card by Wellhub. Raportul arată că 92% dintre angajaţii români au rezultate mai bune atunci când acordă prioritate stării lor de bine.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. Adrian Busuioc şi Pascale Misăilă sunt unii dintre primii 40 de francizaţi ai businessului 5 to go şi au reuşit să acopere, cu 11 cafenele, o bună parte din Bucureşti # Ziarul Financiar
Pascale Misăilă şi Adrian Busuioc au păşit în universul antreprenorial 5 to go în urmă cu aproape un deceniu şi au deschis atunci prima cafenea, în zona Brezoianu din Capitală cu investiţii de circa 20.000 de euro, bani din economiile proprii. Extinderea a fost ceva firesc pentru ei şi au reuşit să acopere până astăzi o bună parte din Bucureşti, cu 11 cafenele în franciză.
00:15
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: UE trebuie să promoveze crearea unei burse de valori pentru start-up-uri deep tech. Ecosistemele clădite în jurul unor astfel de start-up-uri contribuie la actuala performanţă economică a SUA şi explică în mare parte decalajul tot mai mare dintre SUA şi UE # Ziarul Financiar
Companiile deep tech folosesc ştiinţă şi tehnologie de ultimă generaţie ca AI, tehnologia quantum şi biotehnologia, pentru a aduce produse şi servicii noi ce descătuşează megavaluri de inovaţii.
00:15
ZF Agropower. Cristian Forgacs, inginer agronom, Leen Off Road, care produce căpşuni şi porumb zaharat sub brandul Doar Mia: La porumb zaharat am avut o producţie bună anul acesta, dar am văzut pe rafturile supermarketurilor marfă din Turcia # Ziarul Financiar
Cristian Forgacs, inginer agronom la Leen Off Road, care comercializează căpşuni şi porumb zaharat sub brandul Doar Mia, a spus că au existat probleme legate de fluxul comenzilor din retail în 2025, reducerea cantităţilor şi delistări periodice din magazine, uneori chiar limitative, fără explicaţii clare, iar în supermarketuri se vinde porumb zaharat importat din Turcia, care afectează în mod direct producţia locală, întrucât influenţează cererea. Compania are contracte de opt ani cu retailerii, dar în acest an a primit comenzi mai mici, deşi piaţa porumbului zaharat nu este dezvoltată în România şi concurenţa nu e mare precum în Ungaria, unul dintre cei mai mari producători de porumb zaharat al Uniunii Europene care controlează o mare parte a producţiei, inclusiv pentru conserve.
00:15
ZF Private Health. Gabriella Bondoc, fondatoarea clinicilor Hope: Companiile pierd anual între 1,6% şi 5% din cifra de afaceri din cauza problemelor de sănătate emoţională ale angajaţilor. Cifra de afaceri a clinicilor Hope va depăşi 4 mil. euro la finalul anului 2025 # Ziarul Financiar
Scăderea performanţei angajaţilor din companii din cauza problemelor din sfera sănătăţii mintale se reflectă în scăderea cifrei de afaceri a companiilor cu cel puţin 1,6%, potrivit celor mai optimiste studii, dar poate ajunge şi la 5% în minus la afaceri an de an. În contrast, oamenii care au acces la programe de sănătate mintală puse la dispoziţie de angajatori înregistrează 30-40% îmbunătăţire a performanţelor la locul de muncă, din datele expuse de Gabriella Bondoc, fondatoarea clinicilor Hope.
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Radu Scarlat, Bento: Primim semnale din ce în ce mai bune din piaţă faţă de prima parte a anului. Investim în produse, accelerăm zona de internaţionalizare, creştem echipa de vânzări # Ziarul Financiar
2B Intelligent Soft (simbol bursier BENTO), companie specializată în dezvoltarea de soluţii software şi furnizarea de servicii de infrastructură IT şi cloud, a raportat pentru S1/2025 venituri din exploatare de 24,7 milioane de lei, în scădere cu 45% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, într-un context operaţional total diferit comparativ cu primul semestru din 2024.
00:15
Via Transilvanica. Diana Iabraşu, preşedintele Asociaţiei Caselor Albastre: Restaurarea caselor albastre, vechi de 150 de ani, implică apropierea de meşteşuguri şi materiale naturale # Ziarul Financiar
Diana Iabraşu, preşedintele Asociaţiei Caselor Albastre, a demarat un proiect de restaurare a caselor albastre, vechi de 150 de ani, din zona Transilvaniei.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ştefan Frangulea, Electrica: Am depăşit problema lichidităţii şi vrem să distribuim din nou dividende atractive; în curând vom comunica planul. Vizăm un mix de companie de dividend şi axată pe creştere # Ziarul Financiar
După o perioadă marcată de presiuni financiare generate de schema de sprijin pentru plafonarea preţurilor la energie – un mecanism prin care statul a obligat furnizorii să vândă clienţilor facturi mai mici decât costul real al energiei, urmând să le ramburseze diferenţa ulterior –, Electrica (simbol bursier EL) anunţă că a reechilibrat fluxul de numerar şi pregăteşte distribuirea unor dividende mai substanţiale.
00:15
Gábor Mozga, MOL România: Ne concentrăm pe creştere organică şi modernizarea infrastructurii pentru a ne consolida poziţia în piaţă # Ziarul Financiar
În ultimii 30 de ani, MOL România, grupul petrolier maghiar, a investit 350 milioane de dolari pe plan local, iar planul este de a merge mai departe cu investiţiile pe toate palierele de business.
00:15
Companiile au viaţă grea: din cauza dobânzilor mari creditarea în lei a firmelor s-a prăbuşit. Soldul creditelor corporate în lei a scăzut în septembrie faţă de anul trecut # Ziarul Financiar
Apetitul firmelor pentru finanţările în lei s-a diminuat puternic. Companiile continuă să prefere tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere al creditelor corporate în valută ajungând după 9 luni din 2025 la circa 14%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, coborând în teritoriul negativ, la -1%, conform datelor BNR.
00:15
Grupul Maxagro, deţinut de familia Zifceak, producător de cereale şi lapte din judeţul Timiş, face pasul spre procesare: 30 mil. euro merg într-o moară şi o fabrică de pâine # Ziarul Financiar
Grupul Maxagro – o afacere antreprenorială pusă pe picioare acum mai bine de trei decenii de fraţii Zifceak care astăzi are o suprafaţă cultivată de 20.000 de hectare în vestul ţării şi are una dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din Banat, de 3.000 de capete de bovine – face pasul spre procesare.
00:15
Bursă. Investitorii pariază pe Romgaz şi Petrom după sancţiunile americane impuse companiilor ruseşti şi duc acţiunile la noi maxime # Ziarul Financiar
Acţiunile producătorului de gaze naturale Romgaz (SNG) şi cele ale liderului de carburanţi OMV Petrom (SNP) au atins joi noi maxime istorice după ce administraţia Donald Trump a anunţat sancţiuni împotriva giganţilor energetici ruşi Lukoil şi Rosneft, măsură care a declanşat o reacţie imediată pozitivă pe pieţele de energie şi de capital.
00:15
Business sportiv. De la aspiraţie la medalie: Care sunt cinci dintre tinerii pe care ZF a pariat în ultimii ani şi care au reuşit să obţină medalii şi să ducă România pe podiumurile europene şi mondiale? # Ziarul Financiar
Prin rubrica Pariul ZF pe viitorii campioni, Ziarul Financiar a spus povestea a peste 150 de copii care practică diferite sporturi, de la fotbal, înot, tenis, atletism, baschet, şah, karate şi până la karting, gimnastică aerobică, judo, canotaj, caiac, scrimă şi taekwondo.
00:15
Mobexpert a deschis cel mai mare magazin de mobilă şi decoraţiuni din Transilvania, la Braşov, după o investiţie de 12 mil. euro. Dan Şucu, proprietar: Este de departe cel mai mare magazin din Transilvania şi anul viitor mai avem încă unu sau două magazine la care lucrăm # Ziarul Financiar
Mobexpert, unul dintre cei mai mari retaileri şi producători de mobilă din România, a investit 12 mil. euro în deschiderea celui mai mare magazin al reţelei din zona Transilvaniei, la Braşov. Brandul românesc de mobilă a mers în zona centrului comercial Coresi, care s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani. Noul magazin are 13.000 mp şi vine cu noutăţi – are integrate în aceeaşi clădire şi un spaţiu pentru produsele outlet, dar şi un ecran LED uriaş.
00:15
Mister sub protecţia legii. Fragmentarea pieţei gazelor, cu mii de firme care intră pe lanţul producător-consumator final, alimentează un joc în care România e campioană: pasarea responsabilităţii. INSEMEX: Nu există niciun raport privind cauzele exploziei din Rahova în acest moment, deci nici nu se pune problema de unul intermediar # Ziarul Financiar
Potrivit datelor din rapoartele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), piaţa gazelor naturale din România avea în luna iulie a acestui an următoarea structură.
00:15
ZF Live. Florin Jianu, IMM România: Antreprenorii cer ca salariul minim pe economie să nu crească. În primul rând trebuie să ţinem seama de de realitatea economică. Şapte din zece antreprenori, mai exact 63,9% dintre cei peste 2.000 de antreprenori pe care noi i-am chestionat, au declarat faptul că nu au capacitatea de a mări salariul minim pe economie # Ziarul Financiar
Acum 2 ore
23:30
23:30
Unchiul Sam preia participaţii importante într-un număr în creştere de companii din America pentru a întări lanţurile de aprovizionare şi a face bani pentru contribuabili. Ambele obiective se bucură de susţinere bipartizană, sugerând că acest nou activism va persista mult timp după administraţia preşedintelui Donald Trump, potrivit Barron’s.
Acum 4 ore
Acum 6 ore
20:00
Acum 8 ore
18:30
18:30
18:30
17:45
Valentin Tătaru, economist-şef, ING Bank România: Încă nu există o reticenţă pe zona de creditare. Probabil că o lună sau două vor fi distorsionate datele pentru că destul de multă lume s-a grăbit să cumpere o locuinţă înainte de creşterea TVA şi probabil vom vedea o accelerare pe zona creditelor ipotecare # Ziarul Financiar
Pe zona de creditare nu se vede încă o reticenţă şi probabil că timp de una - două luni datele vor fi puţin distorsionate având în vedere că multă lume s-a grăbit în achiziţia unei locuinţe înainte de creşterea TVA-ului, ceea ce va duce probabil la o accelerare pe zona creditelor ipotecare. Totuşi, evoluţia ar putea fi una înşelătoare, susţine Valentin Tătaru (foto), economist-şef al ING Bank România.
17:30
Ce proiecte de marketing au mallurile pentru a atrage vizitatori? Cum merg vânzările magazinelor din malluri, cum se anunţă perioada Sărbătorilor pentru shopping? Urmăriţi ZF Live vineri, 24 octombrie, ora 12.00, o discuţie cu Cristina Ciuclea, directorul de marketing al Veranda Mall # Ziarul Financiar
17:30
17:30
Andreea Nicolae, North Bucharest Investments: În următoarele 12 luni în domeniul imobiliar vom vorbi clar de adaptabilitate, volatilitate, dar şi de oportunităţi reale pentru cei care vor acţiona rapid # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară intră într-o etapă în care adaptabilitatea şi viteza de reacţie vor face diferenţa între cei care reuşesc şi cei care pierd teren. În următoarele 12 luni, domeniul real estate va fi marcat de volatilitate, dar şi de oportunităţi reale pentru cei care acţionează rapid, spune Andreea Nicolae, strategic partnerships director la North Bucharest Investments (NBI).
17:15
Gen Z. Ştiaţi că ideea proiectului de reciclare a ambalajelor RetuRO, activ acum în toată ţara, a pornit în ASE, de la tineri ca voi? # Ziarul Financiar
Sigur ştii multe despre reciclare, Sistemul de Garanţie-Returnare şi diverse trenduri „verzi” care sunt tot mai vizibile. Dar ştiai că ideea proiectului de reciclare RetuRO, activ acum în toată ţara, a pornit în ASE, de la nişte tineri ca tine îndrumaţi de experţi şi profesori?
17:15
17:15
Acum 12 ore
16:45
Familia Enescu din Dolj a ajuns în 2024 la afaceri de peste 130 mil. euro cu Vitall, companie specializată în producţia de furaje şi creşterea păsărilor # Ziarul Financiar
Vitall din judeţul Dolj, cu activităţi în producţia de furaje şi creşterea păsărilor, deţinută de familia Enescu, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 648,4 mil. lei (130,3 mil. euro), în creştere cu 12% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 578,5 mil. lei (aproximativ 117 mil. euro).
16:30
16:30
16:30
Producătorul de componente pentru electrocasnice Zoppas Industries România a raportat o pierdere de 23,5 mil. lei în 2024, la afaceri de 959,9 mil. lei # Ziarul Financiar
Zoppas Industries, subsidiara locală a grupului italian Zoppas, ce operează în România o fabrică la Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 959,9 mil. lei (aproximativ 193 mil. euro), în scădere cu 2% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 979,5 mil. lei (198 mil. euro).
16:30
16:15
16:00
Scandal major în UE: Poliţia din Grecia a arestat zeci de DJ-i, chelneri şi alte persoane fără vreo legătură cu agricultura, acuzaţi că s-au dat drept fermieri pentru a obţine în mod fraudulos milioane de euro fondurile europene, bani pe care i-au cheltuit ulterior pe bunuri de lux şi călătorii # Ziarul Financiar
Scandal major în UE: Poliţia din Grecia a arestat zeci de DJ-i, chelneri şi alte persoane fără vreo legătură cu agricultura, acuzaţi că s-au dat drept fermieri pentru a obţine în mod fraudulos milioane de euro fondurile europene, bani pe care i-au cheltuit ulterior pe bunuri de lux şi călătorii
16:00
Ministrul Economiei, Radu Miruţă: Consiliul de Administraţie al SALROM a fost demis, iar neregulile identificate au fost transmise DNA. Ministerul a găsit nereguli şi la Fabrica de Pulberi Făgăraş, IAR SA, IOR SA, Iprochim SA, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest SA, Avioane Craiova, Şantierul Naval 2 Mai SA şi la ANPC # Ziarul Financiar
16:00
15:30
15:30
15:30
15:15
15:15
15:00
14:45
14:45
