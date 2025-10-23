ZF Agropower. Cristian Forgacs, inginer agronom, Leen Off Road, care produce căpşuni şi porumb zaharat sub brandul Doar Mia: La porumb zaharat am avut o producţie bună anul acesta, dar am văzut pe rafturile supermarketurilor marfă din Turcia
Cristian Forgacs, inginer agronom la Leen Off Road, care comercializează căpşuni şi porumb zaharat sub brandul Doar Mia, a spus că au existat probleme legate de fluxul comenzilor din retail în 2025, reducerea cantităţilor şi delistări periodice din magazine, uneori chiar limitative, fără explicaţii clare, iar în supermarketuri se vinde porumb zaharat importat din Turcia, care afectează în mod direct producţia locală, întrucât influenţează cererea. Compania are contracte de opt ani cu retailerii, dar în acest an a primit comenzi mai mici, deşi piaţa porumbului zaharat nu este dezvoltată în România şi concurenţa nu e mare precum în Ungaria, unul dintre cei mai mari producători de porumb zaharat al Uniunii Europene care controlează o mare parte a producţiei, inclusiv pentru conserve.
