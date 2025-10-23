Decizie inedită! Arbitrul a văzut și Universitatea Craiova putea da lovitura în ultimele minute

Sport.ro, 24 octombrie 2025 00:20

Universitatea Craiova a remizat cu Noah, scor 1-1, într-un meci din runda a doua din Conference League.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
00:40
Răspunsul oferit de Sorin Cârțu când a fost întrebat despre conflictul dintre Rădoi și Baiaram: "Pare că e" Sport.ro
Tensiunea este tot mai mare la Universitatea Craiova, iar conflictul dintre antrenorul Mirel Rădoi și jucătorul Ștefan Baiaram pare să fi atins un punct critic.
00:40
Mirel Rădoi a clarificat scandalul cu Ștefan Baiaram: ”Când e nervos și trântește uși ce să fac? Aici eu decid” Sport.ro
Universitatea Craiova a remizat cu Noah, scor 1-1.
Acum 30 minute
00:20
Pe ce loc a coborât FCSB după eșecul cu Bologna din UEL Sport.ro
FCSB a cedat pe teren propriu în fața Bolognei.
00:20
Decizie inedită! Arbitrul a văzut și Universitatea Craiova putea da lovitura în ultimele minute Sport.ro
Universitatea Craiova a remizat cu Noah, scor 1-1, într-un meci din runda a doua din Conference League.
00:20
De la agonie la extaz în presa italiană! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Șut, deși a gafat decisiv cu Bologna Sport.ro
FCSB a cedat pe Arena Națională, 1-2 cu Bologna, într-un meci din etapa a treia a Europa League, iar seara a început dezastruos pentru campioana României.
Acum o oră
23:50
Probleme mari cu nocturna pe „Ion Oblemenco”! Ce decizie a luat UEFA pentru meciul Universitatea Craiova - Noah Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Noah în Conference League.
23:50
Concluzia clară a lui Basarab Panduru! Ce a spus după FCSB - Bologna 1-2 Sport.ro
FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 1-2, într-un meci din runda a treia din Europa League. 
Acum 2 ore
23:40
Italienii laudă un jucător de la FCSB după meciul din UEL: ”Brutal în fața fundașilor” Sport.ro
Bologna a învins-o cu 2-1 pe FCSB joi seară.
23:30
"Parcă n-am jucat acasă!" Olaru, discurs tăios la adresa arbitrului după FCSB - Bologna 1-2 Sport.ro
FCSB a suferit o nouă înfrângere pe teren propriu în Europa League, 1-2 cu Bologna, iar la finalul partidei, căpitanul Darius Olaru a răbufnit.
23:10
Mihai Udrea a spus ce i-a lipsit lui FCSB în duelul cu Bologna Sport.ro
FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 1-2, într-un meci din runda a treia din Europa League. 
23:00
România are și povești frumoase: la copiii la care ajung mai greu oportunitățile, ajung sportul și natura Sport.ro
Sport.ro arată cum se mișcă lucrurile la firul ierbii în comunități vulnerabile ale României.
23:00
Regretul lui Florin Tănase după FCSB - Bologna 1-2, în Europa League Sport.ro
FCSB - Bologna 1-2.
Acum 4 ore
22:40
Ce l-a deranjat pe Daniel Bîrligea după înfrângerea lui FCSB cu Bologna Sport.ro
FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 1-2, într-un meci din runda a treia din Europa League. 
22:30
S-a semnat pacea la FCSB! Gestul care încheie scandalul dintre Alibec și fanii FCSB Sport.ro
FCSB a părăsit învinsă Arena Națională, 1-2 cu Bologna în a treia etapă din grupele Europa League, însă deznodământul partidei a adus un moment crucial pentru vestiarul roș-albastru.
22:30
Răzvan Marin, marcator în AEK - Aberdeen! Fosta adversară a FCSB-ului, umilită Sport.ro
Răzvan Marin a marcat în partida din Conference League, AEK - Aberdeen.
22:30
Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali Sport.ro
FCSB a pierdut cu Bologna, scor 1-2, în Europa League.
22:20
Gigi Becali, reacție neașteptată după FCSB - Bologna 1-2. A lăudat un singur jucător Sport.ro
Echipa italiană Bologna FC a învins joi, în deplasare, scor 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Liga Europa.
22:20
Universitatea Craiova - Noah, incendiar! Atmosferă de gală + Câți fani au venit pe "Ion Oblemenco" Sport.ro
Universitatea Craiova - Noah, atmosferă electrizantă joi seara, în meciul de Conference League.
22:10
Gigi Becali a făcut ”ravagii” după eșecul cu Bologna: ”Am văzut ce-i poate capul / M-a costat atât și nu face nimic” Sport.ro
După eșecul cu Metaloglobus, FCSB a pierdut și cu Bologna în Europa League.
22:00
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum” Sport.ro
FCSB a pierdut cu Bologna, scor 1-2.
21:50
Fotbalistul de la FCSB care l-a dat pe spate pe Victor Becali: ”M-a impresionat! Trebuia să fie în primul 11” Sport.ro
FCSB a pierdut cu Bologna, scor 1-2.
21:40
Câți suporteri au fost prezenți la FCSB - Bologna Sport.ro
FCSB - Bologna, LIVE TEXT - AICI.
21:40
Nu s-a văzut la TV! Gestul făcut de Daniel Bîrligea spre tribună după golul marcat în meciul cu Bologna Sport.ro
Daniel Bîrligea, intrat la pauză în meciul FCSB - Bologna, a readus speranța pentru campioana României reușind să marcheze în minutul 54 și să reducă diferența la un gol (scor 1-2).
21:10
Gigi Becali ”fierbe”: două schimbări pentru FCSB la pauză cu Bologna Sport.ro
FCSB - Bologna, LIVE TEXT - AICI.
21:10
Potop în Conference League! O rupere de nori a oprit meciul lui Rrahmani după 12 minute. Terenul, inundat Sport.ro
Meciul dintre Rijeka și Sparta Praga, contând pentru etapa a doua a grupelor Conference League, a fost întrerupt joi seară din cauza vremii.
20:50
Gică Hagi pune piciorul în prag! "Regele" intervine după știrea că pleacă în Turcia Sport.ro
Gică Hagi (60 de ani) a reacționat prompt după ce presa din Turcia a lansat miercuri informația că, conducătorul Farului ar plănui să se mute definitiv din România.
20:50
Au luat cu asalt Arena Națională! Fanii Bolognei sunt pregătiți de duelul cu FCSB Sport.ro
Meciul dintre campioana României și italienii de la Bologna este LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 6 ore
20:40
Italienii au reacționat categoric după ce Bologna a răpus-o pe FCSB în primele 45 de minute Sport.ro
FCSB - Bologna, LIVE TEXT - AICI.
20:20
Adrian Șut a comis-o grav cu Bologna. Gafă impardonabilă și gol pentru italieni Sport.ro
FCSB - Bologna, LIVE TEXT - AICI.
20:10
Lionel Messi a semnat! Până în ce an e valabil contractul Sport.ro
Lionel Messi, decizie importantă luată pentru cariera sa.
20:00
Fostul secund al naționalei a rămas perplex! Ce răspuns a primit de la Charalambous când l-a întrebat de eșecul cu Metaloglobus Sport.ro
Ionuț Badea a dezvăluit o discuție purtată cu Elias Charalambous înaintea meciului crucial cu Bologna din Europa League, programat în această seară de la 19:45 pe Arena Națională.
19:40
Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB Sport.ro
Ilie Dumitrescu a anualizat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Bologna.
19:20
Emil Boc a reacționat pe Facebook după ce Bergodi a semnat cu ”U” Cluj. Secțiunea de comentarii a luat foc: ”Nu-l prinde primăvara” Sport.ro
”U” Cluj s-a despărțit de Ioan Ovidiu Sabău și a fost nevoită să-i caute cât mai repede înlocuitor antrenorului.
19:20
Incredibil! Cât a produs marca Steaua pentru Armată în 2025? Lui Gigi Becali i-au cerut 37 de milioane de euro Sport.ro
Clubul Sportiv al Armatei a dezvăluit, în sfârșit, câți bani produce efectiv din vânzarea mărcii "Steaua București".
18:50
Surpriză uriașă în atac! Cum arată primul ”11” al lui FCSB cu Bologna Sport.ro
FCSB - Bologna va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:45.
Acum 8 ore
18:40
Cristiano Bergodi, la Universitatea Cluj! Cine sunt oamenii din staff-ul antrenorului italian Sport.ro
Italianul a revenit în Superliga României.
18:40
Piovaccari o ajuta pe FCSB! Marea problemă a Bolognei a fost dezvăluită de italian Sport.ro
FCSB va juca pe teren propriu meciul cu Bologna din Europa League.
18:30
"A construit un buncăr!" Italienii de la Il Messaggero, la picioarele lui Chivu după transformarea lui Inter Sport.ro
Cristi Chivu primește laude în Italia pentru modul în care a redresat-o pe Inter.
17:50
Întrebat despre Cristi Chivu, fostul golgheter al României s-a pronunțat clar: „De acolo trebuie să începi” Sport.ro
Cristi Chivu este apreciat din toate părțile după ultimele rezultate pe banca lui Inter.
17:50
Presa din Spania anunță: Andrei Rațiu e "chilipirul" etapei a zecea în La Liga! "O afacere solidă" Sport.ro
Internaționalul român Andrei Rațiu, fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, a intrat pe radarul presei spaniole înaintea etapei a zecea din La Liga.
17:40
Starul lui Manchester City a fost aproape să renunțe la fotbal pentru un alt sport. Premier League se vede pe VOYO Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO.
17:40
Florian Wirtz a ajuns la 12 meciuri fără gol la Liverpool și a oferit o declarație surprinzătoare Sport.ro
”Cormoranii” au spart banca pentru fotbalistul neamț.
17:20
Modificare de ultimă oră la FCSB! Decizia luată înaintea duelului cu Bologna Sport.ro
FCSB a făcut o modificare pe lisat UEFA înaintea duelului cu Bologna.
17:10
Craiova - Noah, de la 22:00. Echipe probabile + tot ce trebuie să știi despre FC Noah. Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Craiova - Noah, în Conference League.
17:00
(P) Filmul românesc „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX Sport.ro
Ești Fast & ... Curios? Dacă da, avem vești bune pentru tine! Vineri, 24 octombrie, pune-ți centura, ia-ți bilet și mergi în cinematografe să vezi „Cursa”, cel mai nou film românesc, plin de adrenalină și suspans!
17:00
Aryna Sabalenka, postare incendiară! Răspunsul din Dubai la acuzațiile de "testosteron" venite de la Kostyuk Sport.ro
Scântei în tenisul feminin!
16:50
Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe Daniel Naroditsky că trişa Sport.ro
Deces în sportul mondial.
16:50
Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă” Sport.ro
Campioana României ocupă locul 12 în clasament cu 13 puncte, după 13 etape desfășurate în sezonul regulat.
16:50
Dorin Goian, reacție surprinzătoare după ce căpitanul său a făcut accident beat fiind: "Cine n-a greșit?" Sport.ro
Situație tensionată la Cetatea Suceava, echipa din Liga 3 antrenată de Dorin Goian.
Acum 12 ore
16:40
Anunțul italienilor despre Stanciu! Care este situația românului la Genoa Sport.ro
Nicolae Stanciu nu a avut un început foarte bun la Genoa.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.