Pe ce loc a coborât FCSB după eșecul cu Bologna din UEL
Sport.ro, 24 octombrie 2025 00:20
FCSB a cedat pe teren propriu în fața Bolognei.
Acum 10 minute
00:40
Răspunsul oferit de Sorin Cârțu când a fost întrebat despre conflictul dintre Rădoi și Baiaram: "Pare că e" # Sport.ro
Tensiunea este tot mai mare la Universitatea Craiova, iar conflictul dintre antrenorul Mirel Rădoi și jucătorul Ștefan Baiaram pare să fi atins un punct critic.
00:40
Mirel Rădoi a clarificat scandalul cu Ștefan Baiaram: ”Când e nervos și trântește uși ce să fac? Aici eu decid” # Sport.ro
Universitatea Craiova a remizat cu Noah, scor 1-1.
Acum 30 minute
00:20
00:20
Decizie inedită! Arbitrul a văzut și Universitatea Craiova putea da lovitura în ultimele minute # Sport.ro
Universitatea Craiova a remizat cu Noah, scor 1-1, într-un meci din runda a doua din Conference League.
00:20
De la agonie la extaz în presa italiană! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Șut, deși a gafat decisiv cu Bologna # Sport.ro
FCSB a cedat pe Arena Națională, 1-2 cu Bologna, într-un meci din etapa a treia a Europa League, iar seara a început dezastruos pentru campioana României.
Acum o oră
23:50
Probleme mari cu nocturna pe „Ion Oblemenco”! Ce decizie a luat UEFA pentru meciul Universitatea Craiova - Noah # Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Noah în Conference League.
23:50
Acum 2 ore
23:40
23:30
"Parcă n-am jucat acasă!" Olaru, discurs tăios la adresa arbitrului după FCSB - Bologna 1-2 # Sport.ro
FCSB a suferit o nouă înfrângere pe teren propriu în Europa League, 1-2 cu Bologna, iar la finalul partidei, căpitanul Darius Olaru a răbufnit.
23:10
23:00
România are și povești frumoase: la copiii la care ajung mai greu oportunitățile, ajung sportul și natura # Sport.ro
Sport.ro arată cum se mișcă lucrurile la firul ierbii în comunități vulnerabile ale României.
23:00
Acum 4 ore
22:40
22:30
FCSB a părăsit învinsă Arena Națională, 1-2 cu Bologna în a treia etapă din grupele Europa League, însă deznodământul partidei a adus un moment crucial pentru vestiarul roș-albastru.
22:30
Răzvan Marin a marcat în partida din Conference League, AEK - Aberdeen.
22:30
22:20
22:20
Universitatea Craiova - Noah, incendiar! Atmosferă de gală + Câți fani au venit pe "Ion Oblemenco" # Sport.ro
Universitatea Craiova - Noah, atmosferă electrizantă joi seara, în meciul de Conference League.
22:10
Gigi Becali a făcut ”ravagii” după eșecul cu Bologna: ”Am văzut ce-i poate capul / M-a costat atât și nu face nimic” # Sport.ro
După eșecul cu Metaloglobus, FCSB a pierdut și cu Bologna în Europa League.
22:00
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum” # Sport.ro
21:50
Fotbalistul de la FCSB care l-a dat pe spate pe Victor Becali: ”M-a impresionat! Trebuia să fie în primul 11” # Sport.ro
21:40
21:40
Nu s-a văzut la TV! Gestul făcut de Daniel Bîrligea spre tribună după golul marcat în meciul cu Bologna # Sport.ro
Daniel Bîrligea, intrat la pauză în meciul FCSB - Bologna, a readus speranța pentru campioana României reușind să marcheze în minutul 54 și să reducă diferența la un gol (scor 1-2).
21:10
21:10
Potop în Conference League! O rupere de nori a oprit meciul lui Rrahmani după 12 minute. Terenul, inundat # Sport.ro
Meciul dintre Rijeka și Sparta Praga, contând pentru etapa a doua a grupelor Conference League, a fost întrerupt joi seară din cauza vremii.
20:50
Gică Hagi (60 de ani) a reacționat prompt după ce presa din Turcia a lansat miercuri informația că, conducătorul Farului ar plănui să se mute definitiv din România.
20:50
Acum 6 ore
20:40
Italienii au reacționat categoric după ce Bologna a răpus-o pe FCSB în primele 45 de minute # Sport.ro
20:20
20:10
Lionel Messi, decizie importantă luată pentru cariera sa.
20:00
Fostul secund al naționalei a rămas perplex! Ce răspuns a primit de la Charalambous când l-a întrebat de eșecul cu Metaloglobus # Sport.ro
Ionuț Badea a dezvăluit o discuție purtată cu Elias Charalambous înaintea meciului crucial cu Bologna din Europa League, programat în această seară de la 19:45 pe Arena Națională.
19:40
Ilie Dumitrescu a anualizat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Bologna.
19:20
Emil Boc a reacționat pe Facebook după ce Bergodi a semnat cu ”U” Cluj. Secțiunea de comentarii a luat foc: ”Nu-l prinde primăvara” # Sport.ro
”U” Cluj s-a despărțit de Ioan Ovidiu Sabău și a fost nevoită să-i caute cât mai repede înlocuitor antrenorului.
19:20
Incredibil! Cât a produs marca Steaua pentru Armată în 2025? Lui Gigi Becali i-au cerut 37 de milioane de euro # Sport.ro
Clubul Sportiv al Armatei a dezvăluit, în sfârșit, câți bani produce efectiv din vânzarea mărcii "Steaua București".
18:50
Acum 8 ore
18:40
Cristiano Bergodi, la Universitatea Cluj! Cine sunt oamenii din staff-ul antrenorului italian # Sport.ro
Italianul a revenit în Superliga României.
18:40
18:30
"A construit un buncăr!" Italienii de la Il Messaggero, la picioarele lui Chivu după transformarea lui Inter # Sport.ro
Cristi Chivu primește laude în Italia pentru modul în care a redresat-o pe Inter.
17:50
Întrebat despre Cristi Chivu, fostul golgheter al României s-a pronunțat clar: „De acolo trebuie să începi” # Sport.ro
Cristi Chivu este apreciat din toate părțile după ultimele rezultate pe banca lui Inter.
17:50
Presa din Spania anunță: Andrei Rațiu e "chilipirul" etapei a zecea în La Liga! "O afacere solidă" # Sport.ro
Internaționalul român Andrei Rațiu, fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, a intrat pe radarul presei spaniole înaintea etapei a zecea din La Liga.
17:40
Starul lui Manchester City a fost aproape să renunțe la fotbal pentru un alt sport. Premier League se vede pe VOYO # Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO.
17:40
Florian Wirtz a ajuns la 12 meciuri fără gol la Liverpool și a oferit o declarație surprinzătoare # Sport.ro
”Cormoranii” au spart banca pentru fotbalistul neamț.
17:20
FCSB a făcut o modificare pe lisat UEFA înaintea duelului cu Bologna.
17:10
Craiova - Noah, de la 22:00. Echipe probabile + tot ce trebuie să știi despre FC Noah. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Craiova - Noah, în Conference League.
17:00
(P) Filmul românesc „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX # Sport.ro
Ești Fast & ... Curios? Dacă da, avem vești bune pentru tine! Vineri, 24 octombrie, pune-ți centura, ia-ți bilet și mergi în cinematografe să vezi „Cursa”, cel mai nou film românesc, plin de adrenalină și suspans!
17:00
Aryna Sabalenka, postare incendiară! Răspunsul din Dubai la acuzațiile de "testosteron" venite de la Kostyuk # Sport.ro
Scântei în tenisul feminin!
16:50
16:50
Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă” # Sport.ro
Campioana României ocupă locul 12 în clasament cu 13 puncte, după 13 etape desfășurate în sezonul regulat.
16:50
Dorin Goian, reacție surprinzătoare după ce căpitanul său a făcut accident beat fiind: "Cine n-a greșit?" # Sport.ro
Situație tensionată la Cetatea Suceava, echipa din Liga 3 antrenată de Dorin Goian.
Acum 12 ore
16:40
Nicolae Stanciu nu a avut un început foarte bun la Genoa.
