VIDEO | Lille - PAOK Salonic 3-4. Succes dramatic pentru Răzvan Lucescu în Europa League
Primasport.ro, 24 octombrie 2025 00:20
VIDEO | Lille - PAOK Salonic 3-4. Succes dramatic pentru Răzvan Lucescu în Europa League
Acum 10 minute
”E o competiţie nouă pentru noi”. Alex Cicâldău, dezamăgit de egalul cu armenii
Acum 30 minute
VIDEO | Takuto Oshima s-a întors ca adversar pe ”Ion Oblemenco”. ”Pentru mine au fost nişte sentimente speciale”
EXCLUSIV | Gest şocant al lui Ştefan Baiaram! Atacantul Universităţii Craiova a izbucnit şi l-a înjurat pe Mirel Rădoi, după ce a fost lăsat pe banca de rezerve
VIDEO | Lille - PAOK Salonic 3-4. Succes dramatic pentru Răzvan Lucescu în Europa League
Acum o oră
VIDEO | Universitatea Craiova - Noah 1-1. Replică surprinzător de puternică dată de armeni
Acum 2 ore
Scandal la Universitatea Craiova înainte de partida cu Noah! Mirel Rădoi nu a suportat atitudinea lui Ştefan Baiaram şi l-a pedepsit pe atacant
VIDEO | Universitatea Craiova - Noah, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Oaspeţii egalează! Probleme serioase cu nocturna
Andrei Raţiu, gol în minutul 90+13 pentru Rayo Vallecano! Şi Răzvan Marin a marcat în Conference League
VIDEO | Universitea Craiova deschide scorul pe Oblemenco! Etim, la primul gol în tricoul oltenilor
EXCLUSIV | Mihai Stoica, discurs dur la adresa arbitrajului din meciul FCSB – Bologna: „Dacă la Olaru nu e eliminare... Îi sparge faţa! Ce ar fi trebuit să facă, să-i rupă capul? Nu înţeleg”
Acum 4 ore
Omul meciului FCSB - Bologna a fost de la campioana României
VIDEO | Universitatea Craiova - Noah, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Etim deschide scorul
VIDEO | Adrian Şut, dezamăgit după greşeala din înfrângerea cu Bologna: „Când începi meciul cu 0-1, este foarte greu să te redresezi”
VIDEO | Universitatea Craiova - Noah, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Armenii încep curajos
VIDEO | ”Am cerut respect pentru echipa noastră”. Daniel Bîrligea acuză arbitrajul
Go Ahead Eagles a produs o imensă surpriză în Europa League
”O să rupă banca”. Gigi Becali a criticat un fotbalist de la FCSB după înfrângerea cu Bologna
Uros Nikolic, arbitru de Euroligă, a fost arestat în Serbia. El este suspectat că ar avea legături cu o reţea mafiotă
VIDEO | Universitatea Craiova - Noah, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
VIDEO | Dinamo - Kielce 24-28. ”Dulăii” rămân fără victorie în Liga Campionilor
VIDEO | FCSB – Bologna 1-2. Tribut plătit unui start de meci catastrofal! Campioana României a etalat multă ambiţie în repriza secundă
Gheorghe Hagi nu intenţionează să se stabilească în altă ţară: “Este eronat”
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrlgiea aprinde speranţele
Fanii Bologniei, înţepături la adresa FCSB-ului! Ce banner au afişat suporterii italieni în timpul meciului din Europa League
Acum 6 ore
Horaţiu Feşnic şi Florin Andrei sunt arbitrii partidelor de vineri, din Superligă
Jocurile Paralimpice din 2026, fără sportivi din Rusia şi Belarus
EXCLUSIV | Florin Tănase, apel motivator în faţa unui nou meci în Europa League: „Trebuie să uităm ce s-a întâmplat în campionat. Nu contează cine joacă la ei”
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci catastrofal pentru campioana României
Lionel Messi şi-a prelungit contractul cu Inter Miami. Noul acord e valabil până în 2028
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
EXCLUSIV | Mihai Stoica, declaraţie surprinzătoare înainte de meciul cu Bologna: „Este cel mai bun adversar pe care l-am întâlnit în ultimii ani”
EXCLUSIV | Analiză dură a FCSB-ului înainte de meciul cu Bologna: „Astăzi aş vrea să văd un FCSB ca anul trecut. Le merge prost pentru că jucătorii nu au consistenţă”
Pugilista Lin Yu-Ting a revenit în ring după controversele de la Jocurile Olimpice
Rockefeller Center va fi un hub pentru suporteri în timpul Cupei Mondiale din 2026
Acum 8 ore
EXCLUSIV | Sorin Cârţu, optimist înainte de primul meci acasă al Universităţii Craiova în Conference League: „Am încredere în toată echipa”
EXCLUSIV | Fanii celor de la Bologna iau cu asalt Arena Naţională. Italienii au venit în număr mare
Unde ar putea ajunge Dorinel Munteanu? Cluburi din străinătate + o echipă cu pretenţii din Liga 2 sunt variantele
Monica Niculescu, eliminată în sferturi pe tabloul de dublu de la Guangzhou Open
Luka Modric, generos la sosirea sa la AC Milan. Ce cadou le-a făcut noilor săi coechipieri
Brigadă de arbitri din România, delegată la semifinala UEFA Women’s Nations League dintre Spania şi Suedia
UEFA a argumentat decizia de a numi-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor din 1986! FCSB a cerut imediat lămuriri: „Ori sunt induşi în eroare, ori e o schimbare neautorizată de conducere”
”Este păcat că nu se găseşte sprijin”. Un club de mare tradiţie este în pericol de colaps din cauza lipsei banilor
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton, a fost suspendată trei ani pentru dopaj
EXCLUSIV | Ilie Stan, pe punctul să revină pe banca tehnică: ”Am avut o dezamăgire”
Schimbare importantă la FCSB! Nume nou apărut pe lista UEFA în ziua meciului cu Bologna
Ce lovitură! Mehmet Topal, ofertat din prima ligă, dar nu de Petrolul
Indonezia îşi menţine poziţia privind interzicerea sportivilor israelieni, în ciuda sancţiunilor CIO
Acum 12 ore
A fost coleg cu Kylian Mbappe la naţionala Franţei, iar acum a semnat în Superliga şi ar putea debuta în această etapă
NFL nu va lua în considerare înlocuirea lui Bad Bunny la spectacolul din pauza Super Bowl
Sezon încheiat pentru campionul MotoGP Marc Marquez
