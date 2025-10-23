Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025
Jurnal de Vrancea, 24 octombrie 2025 00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi e posibil să fii implicat(ă) în multe proiecte simultan — dar cu entuziasm şi pasiune. Comunicarea ta iese în evidenţă; dacă te exprimi clar, primeşti recunoaştere. Sănătatea cere atenţie: miscarea contează, mai ales după perioade mai inactive.Sfat: Alege una‑două activităţi cheie şi mergi până la capăt cu ele. ♉ Taur Îţi faci […]
Acum 12 ore
15:20
Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a semnat autorizația de amplasare și execuție lucrări în zona drumurilor județene 204G și 204D și acordul prealabil pentru realizarea proiectului "Înființare rețea de alimentare și dsitribuție gaze naturale în comunele Biliești și Suraia, județul Vrancea", beneficiar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Biliești – Suraia. Proiectul prevede racordarea la rețeaua […]
15:10
Ministrul Economiei acuză Protecția Consumatorilor de pierderi de peste 15 milioane de lei din amenzi „fantomă” # Jurnal de Vrancea
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a lansat joi acuzații grave la adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), susținând că în instituție ar fi funcționat un mecanism prin care o parte dintre comisari aplicau amenzi, dar nu le înregistrau oficial, ceea ce împiedica statul să recupereze sumele datorate. Potrivit ministrului, aceste practici ar fi generat pierderi […]
15:00
Ministrul Economiei acuză ANPC de pierderi de peste 15 milioane de lei din amenzi „fantomă” # Jurnal de Vrancea
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a lansat joi acuzații grave la adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), susținând că în instituție ar fi funcționat un mecanism prin care o parte dintre comisari aplicau amenzi, dar nu le înregistrau oficial, ceea ce împiedica statul să recupereze sumele datorate. Potrivit ministrului, aceste practici ar fi generat pierderi […]
14:40
Tânăr de 23 de ani arestat pentru trafic de persoane! El obliga o fată cu afecțiuni medicale să se prostitueze în Focșani # Jurnal de Vrancea
La data de 23 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea unui inculpat, cu vârsta de 23 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Din materialul probator administrat a reieșit că, în primăvara anului 2024, inculpatul, profitând de starea de […]
14:10
Primarul Focșaniului, mesaj către cei care aruncă deșeuri în locul viitoarelor insule ecologice: „Orașul nu e groapă de gunoi!” # Jurnal de Vrancea
Primarul Focșaniului atrage atenția cetățenilor certați cu bunul simț să nu mai îngroape-n gunoi containerele pentru colectare selectivă. Treaba asta a pornit după ce municipalitatea a amenajat în mai multe puncte ale orașului așa-zisele insule ecologice care nu sunt încă funcționale dar care au devenit repejor depozite de deșeuri. „Containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor […]
12:40
TRAGEDIE Doi tineri găsiți morți în mașină! Anchetatorii iau în calcul o crimă urmată de sinucidere # Jurnal de Vrancea
Tragedie în județul Harghita. Doi tineri de aproximativ 20 de ani, un băiat și o fată, ambii din județul Bacău, au fost găsiți fără viață într-un autoturism parcat pe un drum forestier, în apropierea Lacului Frumoasa. Descoperirea a fost făcută marți seara de un trecător, care a observat mașina oprită într-o zonă izolată și a […]
12:10
ȘOCANT Trupul neînsuflețit al unui bebeluș găsit pe câmp. Autoritățile încearcă să afle cine l-a abandonat # Jurnal de Vrancea
Descoperire șocantă în județul Bacău. Trupul neînsuflețit al unui bebeluș a fost găsit pe un câmp cu lucernă din apropierea orașului Moinești. Copilul era învelit în haine și ascuns în mai multe pungi. Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, descoperirea a fost făcută de proprietarul terenului, care a observat mai multe […]
12:00
Transportul feroviar de călători trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie # Jurnal de Vrancea
CFR Călători anunţă că în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale (EET), începând din 26 octombrie 2025, astfel că ora 04:00 devine ora 03:00. Potrivit unui comunicat al companiei, trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare. Astfel, în noaptea de 25/26 octombrie 2025, când […]
Acum 24 ore
11:00
Centrul Cultural Vrancea, prin compartimentul Școala Populară de Artă, anunță deschiderea unei oportunități de colaborare pentru un cadru didactic specializat în canto – muzică populară sau muzică ușoară. Instituția își propune să își extindă echipa de profesori dedicați formării artistice a tinerelor talente din județ, oferind un mediu creativ și profesionist pentru dezvoltarea pasiunii pentru […]
10:50
Razie pe raza comunelor Slobozia Bradului și Tâmboești! Controale, filtre rutiere și sute de sancțiuni în câteva ore! # Jurnal de Vrancea
La data de 22 octombrie 2025, în intervalul orar 09.00-11.30, polițiștii și jandarmii vrânceni au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă, cu efective mărite, pe linia prevenirii faptelor antisociale în segmentul stradal, în scopul creșterii eficienței și vizibilității activităților din competența Poliției Române, precum și pentru depistarea persoanelor care se racordează ilegal la rețeaua de energie electrică. […]
10:40
Specialiștii ANM au emis o atenționare cod galben de vânt pentru o mare parte din țară, valabilă în intervalul 24 octombrie, ora 10 – 24 octombrie, ora 21. În acest timp sunt așteptate intensificări ale vântului de până la 90 de kilometri pe oră în zona de munte, cum este și cazul județului Vrancea. „În […]
10:30
Vrâncenii care dețin noua carte electronică de identitate (CEI) au la dispoziție aplicația mobilă RoCEIReader, care permite citirea rapidă și sigură a datelor din CEI, inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip. Avantaje RoCEIReader: Vizualizare simplă a datelor atunci când este nevoie de dovada domiciliului. Verificare rapidă și sigură pentru autorități și instituții private. Reducerea […]
10:20
Tentativă eșuată de intrare cu forța în Ambasada Rusiei din București. Un bărbat sub influența drogurilor, oprit de forțele de ordine # Jurnal de Vrancea
Un incident grav a avut loc joi dimineață, în jurul orei 3:00, la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat aflat la volanul unei mașini a încercat să pătrundă cu forța în incinta misiunii diplomatice, însă a fost oprit la timp de forțele de pază. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, militarul aflat în post a somat șoferul și […]
10:00
30 de ani de artă, frumusețe și vocație – Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” din Focșani celebrează excelența # Jurnal de Vrancea
Trei decenii de culoare, sunet și emoție. Trei decenii în care visul artistic s-a transformat în tradiție. Trei decenii în care Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu" din Focșani a crescut generații de creatori, a modelat sensibilități și a înnobilat cultura vrânceană. În semn de recunoștință pentru acest parcurs, liceul organizează două evenimente de referință, desfășurate […]
09:40
ITM Vrancea, controale la firmele din construcții! Valoarea amenzilor – aproape 200.000 de lei # Jurnal de Vrancea
Timp de trei luni, în perioada iulie – septembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat o serie de controale la angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor. Obiectivele principale ale verificărilor au fost depistarea muncii la negru, modul de respectare a salariului minim specific în acest domeniu și determinarea angajatorilor de a intra în […]
Ieri
00:20
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi ai parte de un impuls de energie și inițiativă. Este un moment excelent pentru a începe un proiect nou sau a face o schimbare importantă în viața ta. Ai grijă, totuși, la impulsivitate — gândește de două ori înainte de a acționa. Dragoste: Poate apărea o conversație […]
22 octombrie 2025
17:50
ULTIMA ORĂ TIR răsturnat la Măicănești! Două persoane au nevoie de îngrijiri medicale! # Jurnal de Vrancea
În urmă cu puțin timp, un apel prin 112 îi anunța pe polițiștii rutieri din Vrancea că pe raza comunei Măicănești un autotren zace răsturnat în afara părții carosabile, pe DN 23B, spre Brăila. Se pare că șoferul mastodontului a pierdut controlul volanului (din motive încă necunoscute, cercetate de polițiști) și s-a răsturnat la marginea […]
17:30
Miecuri, 22 octombrie a.c., în jurul orei 16.00, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel la SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Cuza Vodă. Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit faptul că o tânără, în vârstă de 20 de ani, din comuna Vânători, în […]
16:30
Casa de Cultură a Sindicatelor din Focșani scoasă la licitație de primărie! Prețul de pornire: 1,4 milioane de euro! # Jurnal de Vrancea
Primăria Municipiului Focșani a anunțat oficial organizarea primei licitații publice pentru vânzarea imobilului care găzduiește Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță", situată pe Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 4., practic în punctul zero al orașului. Imobilul, construit în 1970 are o suprafață desfășurată de aproape 5.000 de metri pătrați și va fi scos la mezat […]
15:50
Șofer din Vidra urmărit de poliție după ce nu a vrut să oprească la semnal! Din ce cauză a fugit acesta de oamenii legii # Jurnal de Vrancea
Potrivit informațiilor oferite de polițiști, în cursul zilei de marți, un echipaj al Poliției Vidra a semnalizat unui autoturism care circula pe DN 2D (în Vidra) să tragă pe dreapta. În loc să oprească, șoferul, un tânăr de 23 de ani, a călcat accelerația și a încercat să-și piardă urma. Poliția a pornit în urmărire […]
15:30
Un administrator de bloc a delapidat 400.000 de lei, banii proprietarilor. A emis peste 1.100 de chitanțe false # Jurnal de Vrancea
Administratora unei asociaţii de proprietari din municipiul Bacău a fost trimisă în judecată într-un dosar penal privind comiterea infracţiunilor de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, potrivit IPJ Bacău. „Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au finalizat cercetările într-un dosar penal ce a […]
15:20
Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, în parteneriat cu Penitenciarul Focșani și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vrancea, a lansat cea de-a treia ediție a proiectului județean „DINCOLO DE APARENȚE". Proiectul are ca obiectiv principal informarea și conștientizarea adolescenților cu privire la situațiile de risc care pot conduce […]
15:10
Comediantul Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după ce i s-a făcut rău înaintea unui spectacol! # Jurnal de Vrancea
Comicul trebuia să susțină astăzi un spectacol la Adjud Cunoscutul artist de comedie Doru Octavian Dumitru a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău înaintea unui spectacol programat la Onești. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile medicale, artistul a fost transportat inițial la spitalul din localitate, apoi transferat la Spitalul Clinic Județean […]
14:20
Știi probabil acele filme de la Hollywood care ilustrează dinamismul cotațiilor bursiere cu care se confruntă traderii în momente tensionate sau ești chiar investitor pe piața de capital? Oscilații asemănătoare pot fi observate la cotele de pariuri live în unele dintre cele mai aprige confruntări din sport, cu răsturnări de situație și alte evenimente dramatice […]
14:10
Lege promulgată de președinte: butoane de panică și camere video obligatorii în spitale # Jurnal de Vrancea
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat o nouă lege care introduce măsuri stricte de siguranță în unitățile medicale publice și private, menite să protejeze atât pacienții, cât și personalul sanitar. Conform noilor reglementări, fiecare salon destinat internării pacienților va fi dotat cu butoane de panică, prin care se va putea declanșa o alertă în caz […]
13:00
Pufești face pași spre modernizare prin proiecte finanțate din fonduri europene! Două proiecte vizează reabilitarea grădiniței din Ciorani și dotarea SVSU # Jurnal de Vrancea
Primăria Pufești continuă parcursul pentru dezvoltarea comunei, accesarea de fonduri europene fiind parte integrantă a programului stabilit pentru modernizarea tuturor localităților componente. În acest sens, prin intermediul Grupului de Acțiune Locală (GAL) „Pădurile Dacice", administrația locală tocmai a depus două proiecte la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în vederea obținerii finanțării
12:20
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis înlăturarea arborilor uscați care devin un pericol în situații meteo extreme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea s-a întâlnit marți în cadrul unei ședințe ordinare pentru a analiza și aproba, acolo unde este cazul, o serie de măsuri destinate siguranței și protecției cetățenilor. În acest sens, comitetul, prezidat de prefectul Marius Iorga, a adoptat o hotărâre care vizează soluționarea situațiilor de urgență provocate de arborii […] Articolul Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis înlăturarea arborilor uscați care devin un pericol în situații meteo extreme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis înlăturarea arborilor uscați care pun în pericol circulația # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea s-a întâlnit marți în cadrul unei ședințe ordinare pentru a analiza și aproba, acolo unde este cazul, o serie de măsuri destinate siguranței și protecției cetățenilor. În acest sens, comitetul, prezidat de prefectul Marius Iorga, a adoptat o hotărâre care vizează soluționarea situațiilor de urgență provocate de arborii […] Articolul Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis înlăturarea arborilor uscați care pun în pericol circulația apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Comedie spumoasă pe scena Teatrului „Pastia” din Focșani: „Răpire”, o porție sănătoasă de râs și reflecție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă vrei să-l vezi pe Busu altfel decât prezentând meteo la Pro TV și pe Costi Diță ieșind (cu succes, credem noi) din pielea celebrului Giani din Las Fierbinți, atunci nu rata o comedia excepțională „Răpire”. După o perioadă în care publicul a tânjit după spectacole pline de umor și energie, Teatrul Focșani readuce comedia […] Articolul Comedie spumoasă pe scena Teatrului „Pastia” din Focșani: „Răpire”, o porție sănătoasă de râs și reflecție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
ULTIMA ORĂ Cutremur, miercuri dimineață, cu epicentrul în Vrancea! Ce magnitudine a avut seismul # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Miercuri dimineață (16 octombrie), la ora 10:23:27 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 90 de kilometri. Seismul a avut epicentrul în județul Vrancea, pe raza comunei Vrâncioaia, și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41 km NV de Focșani, 72 km E de Sfântu-Gheorghe, 78 km S de Bacău, […] Articolul ULTIMA ORĂ Cutremur, miercuri dimineață, cu epicentrul în Vrancea! Ce magnitudine a avut seismul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Noul proiect al roboticienilor de la CN ”Cuza” din Focșani: „RoboTech pentru viitor” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii Clubului de Robotică AI Citizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani au lansat proiectul „RoboTech pentru viitor”, o inițiativă care aduce știința și tehnologia mai aproape de tinerii din județul Vrancea. Proiectul este finanțat prin programul Start ON, susținut de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Scopul său […] Articolul Noul proiect al roboticienilor de la CN ”Cuza” din Focșani: „RoboTech pentru viitor” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Polițiștii vrânceni de la Anticorupție, acțiune în trafic împotriva obiceiului de a da șpăgă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 16 – 17 octombrie 2025, ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vrancea au desfășurat, în municipiul Focșani, două activități de educație anticorupție dedicate participanților la trafic. Acțiunile s-au derulat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Focșani și au făcut parte din Campania națională „E TIMPUL SĂ NU […] Articolul Polițiștii vrânceni de la Anticorupție, acțiune în trafic împotriva obiceiului de a da șpăgă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Deputatul Dragoș Ciobotaru, întâlnire de lucru pe tema reformei instituțiilor agricole: „Avem nevoie de soluții reale pentru agricultori și pentru satul românesc” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul liberal de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a participat la o nouă întâlnire de lucru dedicată modernizării și eficientizării instituțiilor din subordinea Ministerului Agriculturii. Evenimentul a reunit specialiști din domeniu, lideri sindicali și reprezentanți ai administrației publice, într-un demers comun de a găsi soluții concrete pentru sprijinirea agriculturii românești. Întâlnirea a fost organizată în colaborare cu […] Articolul Deputatul Dragoș Ciobotaru, întâlnire de lucru pe tema reformei instituțiilor agricole: „Avem nevoie de soluții reale pentru agricultori și pentru satul românesc” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I, expoziție tematică de Ziua Armatei Române: „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Armatei României, la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” se va desfășura joi, 23 octombrie 2025, începând cu ora 13:30, activitatea cu genericul: „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc”. Manifestarea s-a cristalizat în jurul fotoexpoziției documentare omonime, rezultantă a parteneriatului dintre Institutul Hispano-Român și Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand […] Articolul Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I, expoziție tematică de Ziua Armatei Române: „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Dragoste: Azi ai ocazia să spui lucruri importante. Comunicarea deschisă cu partenerul îți poate întări relația.Carieră: Se conturează o oportunitate interesantă, dar trebuie să acționezi rapid. Ai încredere în intuiția ta.Sănătate: Ești plin de energie, dar evită excesele. Corpul tău are nevoie și de odihnă. ♉ Taur (20 […] Articolul Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21 octombrie 2025
17:30
VIDEO „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri” – un proiect care s-a încheiat oficial, dar care va continua să inspire # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul Vrancei a fost astăzi neîncăpător pentru publicul care a participat la evenimentul de final al proiectului „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri”, derulat de Consiliul Județean Vrancea, dedicat celei mai mari podgorii a României și poveștii vinului vrâncean. Într-o conferință specială, am adus împreună oameni cu experiență – profesori universitari, cercetători și jurnaliști de […] Articolul VIDEO „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri” – un proiect care s-a încheiat oficial, dar care va continua să inspire apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CFR Infrastructură şi CFR Călători au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăţilor în conturile CFR SA, precum şi prin compensarea creanţelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare. În aceste condiţii, circulaţia trenurilor este reluată după programul normal. Anterior, ministrul Transporturilor a cerut directorilor celor două companii să rezolve problema […] Articolul Circulaţia trenurilor a fost reluată după programul normal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Întreprinderile mici și mijlocii din România – IMM România – propune înghețarea salariului minim pe economie și în 2026, argumentând că trei sferturi dintre antreprenori nu au posibilitatea de a creşte acest salariu. „Avem o analiză asupra faptului că, în ultimii trei ani, salariul minim brut a crescut în mod constat şi peste rata inflaţiei. […] Articolul Antreprenorii nu vor creșterea salariului minim în 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Elevii din Odobești și Panciu vizitați de militarii Brigăzii 8 ROT din Focșani și ai Biroului de Informare Recrutare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cu prilejul Zilei Armatei României, militari din cadrul Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza”, împreună cu reprezentanți ai Biroului de Informare și Recrutare al Centrului Militar Zonal Vrancea „Regele Carol I”, au desfășurat o serie de activități de promovare a profesiei militare în școli din orașele Odobești și Panciu. Întâlnirile cu elevii au […] Articolul Elevii din Odobești și Panciu vizitați de militarii Brigăzii 8 ROT din Focșani și ai Biroului de Informare Recrutare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 21 octombrie 2025, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Vrancea a decis, în unanimitate, suspendarea formelor de protest adoptate anterior și reluarea activității de judecată pentru toate cauzele aflate pe rolul instanței. Activitatea va fi reluată începând de joi, 23 octombrie 2025. Aceeași hotărâre a fost adoptată și de către judecătorii de la […] Articolul Magistrații din Vrancea renunță la grevă și își reiau activitatea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
Reforma administrației locale este gata! Peste 12.000 dintre posturile ocupate vor fi desființate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Dezvoltării are pregătit proiectul de reformă a administrației publice locale, a anunțat ministrul Cseke Attila. Documentul poate fi introdus în circuitul de avizare și apoi în ședința de Guvern „în momentul în care Coaliția decide”, a precizat acesta. Potrivit ministrului, reforma propusă prevede aplicarea unui procent de 30% asupra sistemului de administrație publică locală, […] Articolul Reforma administrației locale este gata! Peste 12.000 dintre posturile ocupate vor fi desființate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Directorul unei școli din Vrancea, finalist la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, organizată de Asociația pentru Valori în Educație (AVE România), s-a desfășurat duminică, 20 octombrie 2025, la Opera Română din București. Evenimentul a reunit sute de directori, inspectori și reprezentanți ai instituțiilor educaționale din întreaga țară, pentru a celebra performanța și implicarea în conducerea școlilor. Profesoara Ana Gavrilescu, director al […] Articolul Directorul unei școli din Vrancea, finalist la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Golești au fost sesizați cu privire la faptul că OȚELAS MARIA, în vârstă de 86 de ani, a dispărut de la domiciliul situat în comuna Vânători, sat Petrești. Aceasta a fost văzută ultima dată la domiciliu în data de 18 octombrie 2025, în jurul orei 12:00, de către […] Articolul Femeie de aproape 80 de ani dispărută de acasă! Poliția a demarat căutările apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Operațiune de sabotaj pe teritoriul României dejucată de SRI! Doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a serviciilor secrete ruse, sunt cercetați în acest moment # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că a prevenit o operațiune de sabotaj pe teritoriul României, în care erau implicați doi cetățeni ucraineni aflați sub coordonarea directă a serviciilor secrete ruse. Ținta acestora era sediul companiei de curierat Nova Post din București. Potrivit SRI, cei doi au venit în România dinspre Polonia și au […] Articolul Operațiune de sabotaj pe teritoriul României dejucată de SRI! Doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a serviciilor secrete ruse, sunt cercetați în acest moment apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Un bărbat a violat o femeie în cimitir. El a ajuns direct în pușcărie pentru că era căutat pentru că avea o condamnare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 31 de ani din localitatea Măxineni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol asupra unei femei de 66 de ani, potrivit IPJ Brăila. Fapta ar fi fost comisă în data de 18 octombrie, în incinta cimitirului din localitatea Măxineni, unde bărbatul ar fi exercitat, prin constrângere, acte […] Articolul Un bărbat a violat o femeie în cimitir. El a ajuns direct în pușcărie pentru că era căutat pentru că avea o condamnare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Judecătorii din Galați revin în sălile de judecată după aproape două luni de proteste # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Judecătorii din Galați pun capăt protestului început la sfârșitul lunii august și vor relua activitatea normală în instanțe începând de miercuri, 22 octombrie. Decizia a fost luată marți, 21 octombrie, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Galați. „S-a hotărât suspendarea măsurilor de protest, cu consecința reluării activității de judecată pentru toate cauzele […] Articolul Judecătorii din Galați revin în sălile de judecată după aproape două luni de proteste apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Polițiștii vrânceni, acțiuni dedicate îmbunătățirii siguranței pietonilor în trafic. # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 20-26 octombrie 2025, în județul Vrancea se desfășoară o serie de acțiuni dedicate îmbunătățirii siguranței pietonilor în trafic. Activitățile vizează atât prevenirea comportamentelor necorespunzătoare ale pietonilor, cât și sancționarea acestora atunci când este necesar. Intervențiile se desfășoară în mediul urban și rural, în zone cu risc ridicat de accidente și pe trasee intens […] Articolul Polițiștii vrânceni, acțiuni dedicate îmbunătățirii siguranței pietonilor în trafic. apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
ENTEL dă ochii peste cap la început de iarnă: nu sunt bani pentru încălzire (deocamdată) # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Strategia pusă la cale de conducerea administrației publice din Focșani privind rezolvarea distribuirii agentului termic în oraș fără sincope pare să nu rodească, așa cum a dat asigurări primarul Cristi Misăilă. Noi am înțeles că omul a făcut bici din ENET însă, așa cum poate vedea cu ochiul liber, nu pocnește decât încet spre mai […] Articolul ENTEL dă ochii peste cap la început de iarnă: nu sunt bani pentru încălzire (deocamdată) apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi, ești plin de energie, dar ai grijă cum o canalizezi. Un conflict minor la locul de muncă te-ar putea provoca. Fii diplomat și evită impulsivitatea. Spre seară, primești o veste bună de la cineva drag. Dragoste: Posibile tensiuni, dar se rezolvă rapid.Bani: Nu cheltui impulsiv.Sfatul zilei: Fii […] Articolul Horoscopul zilei de 21 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
