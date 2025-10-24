ULTIMA ORĂ GRAFIC Rabla 2025: „Mii de dosare blocate”. Programul se îndreaptă către un eșec important, pentru prima dată de la lansare

15:40

Adunarea Generală a Acționarilor a OMV Petrom a aprobat distribuirea de dividende speciale de 1,2 miliarde de lei - respectiv 0,0200 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului, ceea ce face ca dividendele totale acordate în 2025 să se ridice la 0,0644 lei/acțiune, echivalent al unui randament al dividendului de 9,1%. Peste 800 de milioane de lei vor fi distribuite statului român, care deține, prin Ministerul Energiei, 20,7% din acțiunile OMV Petrom S.A.