VIDEO. Val Mureşan, cofondator ABQ Institute, consilier al primarului din Timişoara: Cred că suntem în stare cu un pic de curaj să răsturnăm această poză în care din alte locuri ale planetei ne vin contracte şi noi suntem o maşinărie de outsourcing şi luăm şi noi acolo un 10%

00:15

Pentru românii care câştigă salariul minim pe economie, de 4.050 lei brut, respectiv 2.574 lei net, opţiunile de creditare sunt semnificativ limitate. În acest caz, suma maximă împrumutată pentru un credit ipotecar pe 360 de luni (30 de ani), este 150.000 lei (echivalentul a 30.000 de euro), doar dacă persoana nu are alte datorii active, a transmis Valentin Anghel, fondator şi CEO al AVBS Broker de Credite. De la 1 octombrie 2025, noul indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a urcat la 6,06%, cel mai ridicat nivel de la introducerea sa în 2019. Această creştere afectează direct capacitatea de împrumut a românilor şi limitează accesul la finanţare, chiar şi pentru persoanele cu venituri stabile.