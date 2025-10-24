Rusia testează NATO şi protocoalele sale (ambasadorul Lituaniei în SUA)

18:40

Câteva zeci de persoane din imobile de locuit şi o școală din Mioveni au fost evacuate de pompierii argeșeni, după ce la un bloc cu patru scări a fost semnalat un miros de gaze. La fața locului au sosit și echipe ale distribuitorului de gaz, care au efectuat măsurători și au oprit alimentarea acolo unde […]