O schimbare la nivelul serviciilor secrete din România, aflate sub presiunea tot mai mare a Rusiei

Poate șamponul să repare părul? Specialiștii spun adevărul din spatele promisiunilor din reclame # SportMedia
Într-o lume în care rețelele sociale abundă de sfaturi și trucuri pentru un păr perfect, e ușor să te pierzi printre promisiuni: șampoane miraculoase sau produse-minune care ar repara vârfurile despicate. Dar cât adevăr se ascunde, de fapt, în spatele acestor promisiuni? Specialiștii Eva Proudman, de la UK Hair Consultants, și Tracey Walker, de la
Bolojan răspunde la atacurile lui Grindeanu: Eu pot să plec mâine, PSD să facă majoritate cu AUR # SportMedia
Dacă e nemulțumit de activitatea Executivului, PSD are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, pentru ca Guvernul să plece, a spus joi premierul Ilie Bolojan. Premierul a fost întrebat, joi seara, la Antena 3 despre neînțelegerile pe care le are cu președintele interimar al PSD, Sorin
Cum arată și ce poate să facă Redback, mașina de luptă a infanteriei pe care România o poate comanda din Coreea de Sud (Video) # SportMedia
Mașina de luptă Redback este propunerea pentru programul de modernizare al armatei române cu care compania sud-coreeană producătorul sud-corean Hanwha Aerospace speră să obțină un contract cu statul român. Armata română vrea să cumpere mașini de luptă pentru infanterie, iar Coreea de Sud mizează pe unul dintre cele mai avansate modele pentru a obține acest
Un analgezic comun, aflat pe piață și în România, ar putea ajuta la prevenirea cancerului # SportMedia
Cercetări recente arată că ibuprofenul, folosit frecvent pentru ameliorarea durerilor de cap, a crampelor menstruale şi a inflamaţiilor, ar putea ajuta la prevenirea unor forme de cancer. Ibuprofenul face parte din categoria medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), folosite pe scară largă pentru reducerea durerii şi inflamaţiei. Legătura dintre AINS şi prevenirea cancerului nu este nouă, fiind
Falsul căpitan SRI care recruta foști militari pentru „misiuni secrete" a fost arestat preventiv # SportMedia
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis, joi, propunerea DIICOT de arestare preventivă a bărbatului care, sub pretextul că ar fi ofițer al Serviciului Român de Informații (SRI), a creat o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret. Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia nu este
Principalele companii petroliere de stat din China au suspendat achiziţiile de ţiţei rusesc transportat pe mare, după ce Statele Unite au impus sancţiuni împotriva Rosneft şi Lukoil, cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei. Companiile PetroChina, Sinopec, CNOOC şi Zhenhua Oil au decis să evite temporar achiziţiile maritime de petrol rusesc, de teama sancţiunilor
Horoscop zilnic pentru 24 octombrie 2025.
Sediul unei primării și 110 hectare de pădure sunt sub sechestru ANAF și pot fi scoase la vânzare. Greșeala elementară a administrației locale # SportMedia
Sediul Primăriei comunei Certeju de Sus și 110 hectare de pădure, aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale (UAT), au fost puse sub sechestru de ANAF și ar putea fi vândute în contul unei datorii de 8,4 milioane de lei pe care administrația locală o are la bugetul statului. Comuna Certeju de Sus, cu cei 2.8570 de
Remus Truică e la un pas de revizuirea condamnării în dosarul Ferma Băneasa. Explicațiile instanței supreme # SportMedia
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu, joi, cererea de revizuire formulată de omul de afaceri Remus Truică, condamnat în decembrie 2020 la 7 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. Fostul șef de Cabinet al lui Adrian Năstase a fost eliberat condiționat în iulie 2024, după ce a executat jumătate din
Anchetă la o școală din Ilfov, după ce un profesor a jignit mai mulți copii de clasa I: Părinții v-au făcut doar ca să vă facă (Video) # SportMedia
Un profesor de la o școală din Ilfov a fost filmat în timp ce țipa și jignea mai mulți copii de clasa I. Instituția a anunțat că a demarat o anchetă. Potrivit unor surse, profesorul și-a dat demisia la scurt timp după ce incidentul a ajuns în atenția inspectoratului școlar. Incidentul, filmat de un trecător,
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro desfășurarea meciului FCSB – Bologna, din etapa a 3-a a Europa League, de la ora 19:45. FCSB – BOLOGNA 0-2 33 – Orsoloni înscrie frumos, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. 28 – Miculescu vede cartonașul galben. 26 – Târnoveanu salvează ideal la un șut periculos trimis de Orsolini!
Putin explică de ce nu se grăbește să se întâlnească cu Trump la Budapesta: Ar fi fost o greșeală # SportMedia
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că ideea de a organiza un summit Rusia-SUA la Budapesta a fost o inițiativă americană, dar că participarea la acest eveniment fără o pregătire adecvată „ar fi fost o greșeală". Putin a afirmat, joi, la o conferință de presă, în cadrul Congresului Societății Geografice Ruse de la Kremlin, că
Nazare a salvat un miliard de euro din PNRR. Comisia Europeană i-a aprobat înlocuirea jalonului privind reducerea GAP-ului de TVA # SportMedia
România a obţinut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) privind reducerea GAP-ului de TVA, evitând astfel o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturile alocate pentru anul 2026. Decizia vine în urma negocierilor purtate de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, cu reprezentanţii Comisiei Europene. Noul
Un șef de birou la ADP Sector 6 a jucat la pariuri 66.000 de euro din taxele pentru mașinile ridicate # SportMedia
Un şef de birou din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată. În perioada decembrie 2024 – august 2025, bărbatul şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei (66.000 de euro) din banii instituţiei, după ce ar fi
Jucătorul echipei Miami Heat, Terry Rozier, și antrenorul lui Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, au fost reținuți joi dimineață în urma unei anchete desfășurate de FBI privind implicarea în activități de pariuri sportive ilegale. Potrivit jurnalistului Shams Charania (ESPN), directorul FBI, Kash Patel, alături de Joseph Nocella Jr., consilier juridic al Districtului de Est din
Bolojan și-a postat diplomele de studii pe Facebook și a explicat pauza dintre liceu și facultate # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan și-a făcut publice diplomele de studii și a precizat că imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admişi la facultate efectuau nouă luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de un an şi patru luni. Premierul a publicat joi diploma de absolvire,
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București # SportMedia
Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie aduce în fața publicului bucureștean un program liric și coregrafic bogat. De la dramatismul biblic din „Nabucco" de Giuseppe Verdi, la clasicul mozartian din „Nunta lui Figaro", de la monumentalitatea operei „Aida", la baletul romantic „Giselle", pentru ca săptămâna să se încheie în forță cu „Faust", drama pactului cu
Bujduveanu explică cum poate fi reconstruit blocul avariat din Rahova iar locatarii care nu mai au casă să redevină proprietari # SportMedia
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, a afirmat, joi, că actul normativ referitor la situaţia blocului din Calea Rahovei afectat grav de o explozie la sfârşitul săptămânii trecute, va prevedea posibilitatea ca Primăria Capitalei. să poată hotărî să reconstruiască imobile în situaţii de avarie, iar ulterior imobilele să rămână în proprietatea celor afectaţi.
Un exercițiu al armatei germane s-a transformat într-o comedie neagră, când soldații și polițiștii au început să tragă unii în alții # SportMedia
O scenă demnă de un film de comedie neagră s-a derulat, miercuri seară, în orășelul bavarez Erding, lângă München: polițiștii și armata germană au ajuns să tragă unii în alții, după o serie de confuzii care pare să arate o lipsă de coordonare între instituțiile de forță ale Germaniei. Poliţia a împuşcat din greşeală un
Salvați Copiii România anunță un mecanism de sprijin pentru familiile din Rahova, care au rămas fără case și bunuri # SportMedia
Organizația Salvați Copiii România lansează un mecanism de sprijin pentru familiile afectate grav de pierderea locuințelor și a tuturor bunurilor esențiale vieții cotidiene, ca urmare a exploziei din cartierul Rahova, cu urmări tragice asupra celor care locuiau în acel bloc. Astfel, organizația, ca partener al Departamentului pentru Situații de Urgență, a răspuns imediat solicitării
CFR Cluj a făcut un anunț despre plecarea lui Louis Munteanu de la echipă. Noul președinte din Gruia, Iuliu Mureșan, a anunțat că vânzarea lui Munteanu este o prioritate. "
Vom avea, în sfârșit, sistem electronic de taxare și bariere de mare viteză la podul Giurgiu-Ruse # SportMedia
România va avea, în sfârșit, un sistem electronic de plată la trecerea podului Giurgiu–Ruse, așa cum vecinii bulgari folosesc deja de vreme bună. CNAIR a desemnat câștigătorul licitației pentru implementarea sistemului de colectare automată a taxei de pod, proiect menit să reducă semnificativ cozile și timpii de așteptare de la frontieră. Valoarea totală a lucrării … The post Vom avea, în sfârșit, sistem electronic de taxare și bariere de mare viteză la podul Giurgiu-Ruse appeared first on spotmedia.ro.
Mizele conflictului din coaliția de guvernământ au legătură cu decredibilizarea premierului Ilie Bolojan, cu o restaurație similară celei din perioada Dragnea, cu bătălia pentru controlul instanțelor și parchetelor. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, e interesat să tergiverseze legea pensionării magistraților, iar graba premierului Ilie Bolojan de a închide acest capitol îl dă peste cap. … The post Ce vrea Sorin Grindeanu? Controlul Justiției? appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Economiei a trimis Corpul de Control la ANPC: Sunt comisari care emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează # SportMedia
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri. Iar statul român nu poate recupera acei bani dacă nu sunt plătiți. El a precizat că această abordare a generat o pierdere de 15,6 milioane de … The post Ministrul Economiei a trimis Corpul de Control la ANPC: Sunt comisari care emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează appeared first on spotmedia.ro.
Dezbaterile SpotMedia Cum cade și cum se ridică o democrație: Ceaușiștii oferă maximul de succes politic. Partidele au nevoie de o reformă profundă. Lovitura de geniu a Rusiei # SportMedia
Noi am subestimat de o manieră foarte gravă gradul de reciclare a mecanismelor dictaturii ceaușiste de către regimurile care au urmat după 1989, iar lovitura de geniu a Federației Ruse conduse de Putin este că a pus în serviciul acțiunilor sale ofensive împotriva României un ceaușist. Faptul că am permis acestui etos securistic nu numai … The post Dezbaterile SpotMedia Cum cade și cum se ridică o democrație: Ceaușiștii oferă maximul de succes politic. Partidele au nevoie de o reformă profundă. Lovitura de geniu a Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
UEFA a explicat în premieră motivul pentru care a lăsat FCSB fără trofeul Cupei Campionilor Europeni pe site-ul oficial. De câteva zile, trofeul CCE din 1986 nu mai apare în dreptul FCSB pe site-ul oficial al UEFA. El a fost atribuit Stelei București, echipa departamentală din liga a doua din România. UEFA a transmis că … The post UEFA dezvăluie de ce a lăsat FCSB fără Cupa Campionilor Europeni appeared first on spotmedia.ro.
Moment istoric: Regele Charles și papa Leon s-au rugat împreună, o premieră în ultimii 500 de ani (Foto) # SportMedia
Regele Charles al Marii Britanii şi papa Leon s-au rugat împreună, joi, în Capela Sixtină de la Vatican. Este un moment istoric – prima slujbă comună la care participă un monarh englez şi un pontif catolic de la Marea Schismă din 1534, când regele Henric al VIII-lea s-a desprins de Biserica de la Roma, relatează … The post Moment istoric: Regele Charles și papa Leon s-au rugat împreună, o premieră în ultimii 500 de ani (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Airbus, Leonardo și Thales au încheiat un acord de fuziune a afacerilor lor în domeniul sateliţilor, pentru a crea o singură companie tehnologică europeană care ar putea rivaliza cu SpaceX al lui Elon Musk. Este de așteptat ca acordul să creeze o companie cu venituri anuale de aproximativ 6,5 miliarde de euro (5,6 miliarde de … The post Grupurile aerospațiale europene se unesc pentru a crea un rival pentru SpaceX appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan: Avem un război hibrid de cel puțin zece ani. Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a vorbit din nou despre războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României și nevoia de echipare pentru a descuraja Moscova să se gândească la un atac asupra Europei. Șeful statului i-a îndemnat pe români să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia ”Noi avem un război hibrid … The post Nicușor Dan: Avem un război hibrid de cel puțin zece ani. Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Dennis Man a trăit o seară memorabilă în duelul cu Napoli. Aflat pe teren pe toată durata partidei, atacantul român a înscris de două ori în repriza secundă, a fost declarat omul meciului și a contribuit decisiv la un succes neașteptat al lui PSV în fața campioanei Italiei. Performanța remarcabilă i-a adus lui Man o … The post Moment special pentru Dennis Man: Anunțul făcut de UEFA appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul a dat hotărârea: Avem alegeri la București pe 7 decembrie, dar nu e singurul scrutin. Unde candidează Ciolacu # SportMedia
Guvernul a dat în sfârşit hotărârea: Duminică, 7 decembrie 2025, au loc alegeri locale parţiale pentru Primăria Capitalei, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi din ţară. Perioada electorală va începe în data de 2 noiembrie 2025, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Toate termenele sunt reduse la … The post Guvernul a dat hotărârea: Avem alegeri la București pe 7 decembrie, dar nu e singurul scrutin. Unde candidează Ciolacu appeared first on spotmedia.ro.
Sancțiunile lui Trump nu sunt o palmă, ci un adevărat pumn în plex pentru economia de război a Rusiei # SportMedia
Președintele Donald Trump joacă o carte riscantă: dacă prețurile la energie cresc sau unitatea aliaților se fisurează după anunțul privind noile sancţiuni împotriva Rusiei, el însuși ar putea ajunge în corzi. Rosneft și Lukoil sunt „motoarele gemene care pompează bani prin venele militare ale Rusiei”, scrie jurnalistul David Blevins, într-o analiză pentru Sky News. Washingtonul … The post Sancțiunile lui Trump nu sunt o palmă, ci un adevărat pumn în plex pentru economia de război a Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
Iar importăm gaze din Ungaria și riscăm să nu avem depozitele pline la intrarea în iarnă # SportMedia
România a reînceput să importe gaze din Ungaria pentru prima dată în ultimele 8 luni în care a fost exportator net în raport cu statul vecin. Mai mult, luni, România a importat gaze din toate statele vecine prin care se putea (cu excepția Republicii Moldova și Ucrainei, care nu dispun de surse de alimentare alternative), … The post Iar importăm gaze din Ungaria și riscăm să nu avem depozitele pline la intrarea în iarnă appeared first on spotmedia.ro.
Universitatea Cluj a anunțat, joi, numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcția de antrenor principal, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului. Câștigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat un contract ce se întinde până în 2027. Născut la Bracciano, o comună din provincia Lazio, în 14 octombrie … The post U Cluj are un nou antrenor appeared first on spotmedia.ro.
Mii de oameni pe străzile din Budapesta, la marșul lui Viktor Orbán: Nu vom muri pentru Ucraina! (Video) # SportMedia
Sub sloganul „Pace, nu război”, mii de oameni au mărșăluit joi prin centrul Budapestei, traversând Podul Margareta. Premierul Viktor Orbán a condus personal coloana, însoțit de lideri ai partidului Fidesz, într-o demonstrație de forță menită să transmită, potrivit mesajului oficial, „că Ungaria spune NU războiului”. Manifestanții au fluturat steaguri naționale și pancarte cu sloganuri anti-UE … The post Mii de oameni pe străzile din Budapesta, la marșul lui Viktor Orbán: Nu vom muri pentru Ucraina! (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Reforma pensiilor magistraților: Coaliția nu a ajuns la un punct de vedere comun. Guvernul așteaptă motivarea CCR # SportMedia
Coaliţia nu a ajuns la un punct de vedere comun privind viitoarea formă a proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, iar Guvernul aşteaptă motivarea CCR, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Despre disputele privind avizul CSM şi observaţiile Ministerului Justiţiei, Dogioiu a precizat că va cere să recitească transcrierea şedinţei de … The post Reforma pensiilor magistraților: Coaliția nu a ajuns la un punct de vedere comun. Guvernul așteaptă motivarea CCR appeared first on spotmedia.ro.
Ce înseamnă dacă o femeie „întreabă de Andrea” într-un local din Iași. Campania se extinde la nivel național # SportMedia
O campanie internațională pentru siguranța femeilor a ajuns și în România. „Întreabă de Andrea”, inspirată de „Ask for Angela!”, din Marea Britanie, a fost lansată zilele acestea la Iași. Este vorba despre un limbaj codat, prin care femeile care se află la întâlniri cu bărbați, în restaurante și cafenele, pot cere ajutor de la angajați … The post Ce înseamnă dacă o femeie „întreabă de Andrea” într-un local din Iași. Campania se extinde la nivel național appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a hotărât să schimbe obiectivul în plin campionat. Roș-albaștrii nu se mai gândesc la câștigarea titlului, ci doar la calificarea în cupele europene. Mai mult, cei de la FCSB nu exclud ca echipa să nu prindă un loc în play-off. „Nu e obligatoriu să ajungi în play-off ca să joci în cupele europene. Poți … The post FCSB și-a schimbat obiectivul: Anunțul roș-albaștrilor appeared first on spotmedia.ro.
Atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover a costat economia britanică peste 2,5 miliarde de dolari # SportMedia
Atacul informatic care a vizat producătorul auto Jaguar Land Rover (JLR) a generat pierderi estimate la 2,55 miliarde de dolari pentru economia Marii Britanii. Atacul a afectat peste 5.000 de organizaţii, potrivit unui raport publicat de Cyber Monitoring Centre (CMC) şi citat de CNBC. Raportul, realizat de o organizaţie independentă non-profit care include foşti specialişti … The post Atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover a costat economia britanică peste 2,5 miliarde de dolari appeared first on spotmedia.ro.
Un avion ultrauşor s-a prăbuşit, joi, în zona localităţii Băcani, judeţul Vaslui. Pilotul aeronavei a fost găsit mort de echipele de intervenţie sosite la faţa locului. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, alerta a fost primită printr-un apel E-CALL la 112, urmat de un apel din partea unei persoane din cadrul companiei care … The post Accident aviatic mortal în Vaslui: un avion ultraușor s-a prăbușit la Băcani appeared first on spotmedia.ro.
Peste 850 de experți și lideri mondiali cer oprirea dezvoltării superinteligenței: Riscurile pentru omenire sunt prea mari # SportMedia
Un grup de personalități proeminente, inclusiv experți în inteligență artificială și tehnologie, a cerut încetarea eforturilor de a crea „superinteligență” – o formă de inteligență artificială care ar depăși oamenii în practic toate sarcinile cognitive. Peste 850 de persoane, inclusiv lideri din domeniul tehnologiei precum fondatorul Virgin Group, Richard Branson, și cofondatorul Apple, Steve Wozniak, … The post Peste 850 de experți și lideri mondiali cer oprirea dezvoltării superinteligenței: Riscurile pentru omenire sunt prea mari appeared first on spotmedia.ro.
Directorul Muzeului Luvru a vorbit pentru prima dată despre jaf: Un eșec teribil. Nu sunt suficiente camere video # SportMedia
Directorul Muzeului Luvru din Paris, Laurence des Cars, a recunoscut că zona prin care au intrat hoții în clădire nu era supravegheată video, adăugând că în general nu sunt suficiente camere de supraveghere în afara muzeului. Laurence des Cars a fost audiată de senatorii francezi cu privire la jaful spectaculos în care patru bărbați au … The post Directorul Muzeului Luvru a vorbit pentru prima dată despre jaf: Un eșec teribil. Nu sunt suficiente camere video appeared first on spotmedia.ro.
Trump și Modi cad la pace? India promite să reducă importurile de petrol rusesc, americanii taie din tarife # SportMedia
Statele Unite și India se apropie de un acord comercial care ar putea marca o schimbare majoră în relațiile bilaterale, după luni de tensiuni provocate de importurile indiene de petrol rusesc. Potrivit publicației Mint, Washingtonul este gata să reducă semnificativ tarifele impuse exporturilor indiene, în timp ce New Delhi ar urma să limiteze achizițiile de … The post Trump și Modi cad la pace? India promite să reducă importurile de petrol rusesc, americanii taie din tarife appeared first on spotmedia.ro.
Mecanism de spălare a 35 de milioane de lei, ascuns printr-un lanț de firme. Percheziții în București și opt județe # SportMedia
Polițiștii din Capitală și din mai multe județe au descins, joi dimineață, la zeci de adrese, într-un dosar complex de spălare a banilor și delapidare. Ancheta vizează un mecanism financiar sofisticat, prin care mai multe persoane ar fi disimulat proveniența a 35 de milioane de lei, bani obţinuți dintr-un credit bancar garantat de stat, în … The post Mecanism de spălare a 35 de milioane de lei, ascuns printr-un lanț de firme. Percheziții în București și opt județe appeared first on spotmedia.ro.
Miriam Bulgaru s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Queretaro (Mexic), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, miercuri, după ce a dispus de slovaca Martina Okalova, cu 7-6 (7/5), 6-3. Bulgaru (27 ani, 232 WTA), a cincea favorită, a obținut victoria după o oră și 47 de minute. … The post Miriam Bulgaru se califică în sferturi la Queretaro appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1338 Kievul a fost atacat pentru a doua noapte la rând. Un comandant rus ordonă trupelor să împuște civili. Ucraina cumpără avioane de vânătoare cu banii Moscovei # SportMedia
În ziua 1338 de război, Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua noapte la rând. Cel puţin şapte persoane au fost rănite, mai multe clădiri au fost avariate și s-au produs numerose incendii. De asemenea, o grădiniță a fost lovită în atac, iar cinci mașini au fost grav … The post Ziua 1338 Kievul a fost atacat pentru a doua noapte la rând. Un comandant rus ordonă trupelor să împuște civili. Ucraina cumpără avioane de vânătoare cu banii Moscovei appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan, la summit-ul UE de la Bruxelles. Liderii europeni pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei și sprijin suplimentar pentru Ucraina # SportMedia
Președintele Nicușor Dan participă joi, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, unde șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană vor discuta teme majore precum războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea economiei UE, tranziția verde și digitală, migrația, accesul la locuințe și sprijinul pentru Republica Moldova. Miercuri seară, … The post Nicușor Dan, la summit-ul UE de la Bruxelles. Liderii europeni pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei și sprijin suplimentar pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Jaqueline Cristian a părăsit turneul de la Tokyo în optimile de finală. Sportiva noastră a cedat în fața rusoaicei Ekaterina Alexandrova, ocupanta locului 10 în clasamentul WTA. Scorul a fost 6-1, 6-2, după un meci ce a durat o oră și 11 minute. Jaqueline rămâne totuși cu o părere bună de la Tokyo, deoarece urcă … The post Jaqueline Cristian, eliminată în optimi la Tokyo appeared first on spotmedia.ro.
Vicepremierul Bulgariei acuză România că blochează noile poduri peste Dunăre: Vrea să lase un singur punct Ruse – Giurgiu # SportMedia
Vicepremierul și ministrul bulgar al Transporturilor, Grozdan Karadjov, a lansat un atac dur la adresa României, acuzând autoritățile de la București că „pun obstacole sistematice” în calea extinderii infrastructurii comune peste Dunăre. Declarațiile au fost făcute la Ruse și sunt citate de publicația Dunav Most. „De cinci luni lucrăm la foaia de parcurs pentru coridoarele … The post Vicepremierul Bulgariei acuză România că blochează noile poduri peste Dunăre: Vrea să lase un singur punct Ruse – Giurgiu appeared first on spotmedia.ro.
