Acarul Ciorb, cât pe ce să producă o mare tragedie la Gara Mare: a schimbat greșit acul de garare. Ce se întâmpla la Iași pe 25 octombrie, exact acum un secol?

Acum exact 100 de ani, Iașul tremura la gândul unui posibil accident feroviar. Trenul 702 abia a fost oprit la timp, după ce acarul Ciorb Ștefan schimbase greșit acul de garare. În oraș, modernizarea părea să fie peste tot: abatorul comunei se pregătea să primească un aparat „Trichinos”, pentru a verifica carnea de porc, iar firmele de construcții se uitau la planurile drumului Iași-Bivolari-Ștefănești. Telefonia începea să lege orașul de Chișinău, iar ieșenii visau la feeria „Grandiosului Mare Bal Electric”. Articolul Acarul Ciorb, cât pe ce să producă o mare tragedie la Gara Mare: a schimbat greșit acul de garare. Ce se întâmpla la Iași pe 25 octombrie, exact acum un secol? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul de Iasi