Australia a depistat tulpini de gripă aviară pe insula Heard
Rador, 24 octombrie 2025 04:20
Australia a declarat vineri că oamenii de știință au observat simptome compatibile cu tulpina înalt patogenă H5 a gripei aviare pe insula Heard din sub-Antarctica, în Oceanul de Sud, după constatarea unor niveluri neobișnuite de decese ale focilor elefant. „În acest stadiu nu este vorba de o detectare confirmată, iar observarea unor semne compatibile cu […]
Acum 2 ore
04:20
Acum 4 ore
03:10
Alaska Airlines a oprit la sol toate zborurile sale din cauza unor probleme tehnice nespecificate # Rador
Alaska Airlines a solicitat oprirea la sol a zborurilor sale pe toate aeroporturile joi seara din cauza unei probleme tehnice nespecificate, potrivit unui aviz al Administrației Federale a Aviației (FAA) din SUA. Oprirea la sol se aplică și filialei Alaska Airlines, Horizon Air, se arată în avizul FAA. „Se pare că ne confruntăm cu o […]
03:00
Autorităţile din aviaţie din SUA au anunţat întârzieri în traficul aerian din cauza lipsei de personal # Rador
Administrația Federală a Aviației (FAA) din Statele Unite a anunțat joi târziu că problemele de personal legate de controlul traficului aerian au întârziat călătoriile pe aeroporturile din New York, Washington, Newark și Houston, în timp ce închiderea guvernului american a ajuns la cea de-a 23-a zi. FAA a raportat probleme de personal în 10 locații […]
03:00
Ambasadorul Lituaniei în SUA, Gediminas Varvuolis, afirmă că incursiunile rusești în spațiul aerian al NATO sunt o realitate cu care țările europene se confruntă aproape zilnic. În cadrul unui interviu acordat joi lui Jim Sciutto de la CNN, Gediminas Varvuolis a declarat că frecvența acestor incidente înseamnă probabil că rușii „testează NATO” și protocoalele sale. […]
02:40
Liderii europeni au discutat o serie de teme de interes pentru spațiul comunitar în cadrul Consiliului European # Rador
Declaraţii ale președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles în urma Consiliului European. Câteva aspecte din declaraţiile sale. Liderii europeni au discutat despre competitivitatea economiei europene, în context despre simplificarea legislației, digitalizare, unificarea pieței de capital. Bineînțeles, a fost abordată și economia zonei euro. Pe partea de securitate s-a discutat despre scutul antidrone. A fost aprobat […]
02:20
Liderii europeni s-au angajat joi să acopere nevoile financiare ale Ucrainei în 2026 și 2027, dar vor discuta cum să facă acest lucru abia în decembrie, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă. Liderii au lăsat la latitudinea Comisiei Europene să elaboreze opțiuni cu privire la modul de furnizare a acestei […]
02:20
Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că Fâşia Gaza primeşte în continuare doar o fracţiune din ajutorul umanitar de care are nevoie. Tedros Adhanom Ghebreyesus a mai spus că numai între 200 şi 300 de camioane de ajutoare umanitare intră zilnic în Fâşia Gaza, faţă de cele 600 […]
Acum 6 ore
01:20
BALKAN INSIGHT: În România, o nouă catedrală se dovedește un simbol puternic și controversat # Rador
În redacția BIRN (Rețeaua Balcanică pentru Jurnalism de Investigație, n. red.) antropologul italian Giuseppe Tateo vorbește despre simbolul și actualele controverse din jurul Catedralei Naționale care urmează să fie sfințită BALKAN INSIGHT (Serbia), 23 octombrie 2025 – Ușor înclinați să-și declare mândria, constructorii Catedralei Neamului din București subliniază că, prin cei 127 de metri […]
Acum 8 ore
22:10
Vicepreşedintele SUA a criticat votul în parlamentul Israelului privind anexarea Cisiordaniei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (23 octombrie) – Vicepreședintele american JD Vance a criticat joi un vot simbolic în parlamentul israelian (Knesset) privind anexarea Cisiordaniei ocupate, numindu-l o „insultă” care contravine politicilor administrației Trump. Miercuri, partizanii liniei dure din Knesset au adoptat la limită un vot preliminar în sprijinul anexării Cisiordaniei, într-o încercare aparentă de a-l stânjeni […]
22:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (23 octombrie) – Un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei va aplica „multă presiune” asupra Moscovei, a declarat joi Casa Albă, sugerând că președintele Donald Trump ar putea decide în cele din urmă să intensifice măsurile. „Dacă citiți sancțiunile și vedeţi care sunt, sunt destul de puternice”, a declarat secretarul de presă […]
21:40
Bruxellesul este o groapă cu şerpi care încearcă să târască Ungaria şi Europa în războiul din Ucraina (Viktor Orbán) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (23 octombrie) – Premierul naţionalist al Ungariei, Viktor Orbán, a declarat în faţa miilor susţinători ai săi adunaţi joi la Budapesta că Ucraina nu a fost mult timp o ţară suverană. Mitingul de la Budapesta a avut loc pentru a marca revoluţia ungară 1956 înnăbuşită brutal de către Rusia. Premierul Orbán a […]
Acum 12 ore
21:10
Guvernul a adoptat hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (23 octombrie) – Guvernul a adoptat astăzi hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București și președintele Consiliului Județean Buzău. Alegerile locale parțiale vor avea loc duminică, 7 decembrie, iar perioada electorală va începe pe 2 noiembrie. La alegerile pentru Primăria Capitalei, formațiunile aflate la putere au decis […]
20:20
Dialogul e mai bun decât confruntarea, a spus preşedintele Rusiei referitor la întrevederea anulată de la Budapesta cu preşedintele SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (23 octombrie) – Președintele rus, Vladimir Putin, tocmai a declarat joi, despre întâlnirea sa anulată cu președintele american, Donald Trump, care inițial era planificată să aibă loc la Budapesta, în Ungaria, în următoarele săptămâni: „Ar fi o greșeală atât pentru mine, cât și pentru președintele SUA să abordăm acest lucru cu ușurință […]
20:00
Mii de copii riscă să moară în orașul sudanez asediat al-Fashir din cauza foametei, avertizează ONU # Rador
Mii de copii se confruntă cu un risc iminent de deces, pe măsură ce ratele malnutriției cresc vertiginos în orașul asediat al-Fashir din regiunea Darfur din Sudan, au declarat joi patru agenții ale Națiunilor Unite. Peste un sfert de milion de civili, aproximativ jumătate dintre ei copii, au fost privați de alimente și asistență medicală […]
20:00
Președintele Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul bursei de criptomonede Binance # Rador
Președintele Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei de schimb de criptomonede Binance. Secretarul de presă al Casei Albe a declarat că dl Zhao a fost urmărit de administrația Biden ca parte a „războiului” lor dus împotriva criptomonedelor, dar războiul împotriva criptomonedelor s-a încheiat. Changpeng Zhao a fost condamnat la patru luni de […]
19:10
Noile sancțiuni americane reprezintă o încercare de a pune presiune asupra Rusiei, declară Vladimir Putin (RIA) # Rador
Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, joi, că noile sancțiuni americane reprezintă o încercare de a pune presiune asupra Rusiei și a adăugat că acestea nu vor afecta economia rusă, a relatat agenția de știri de stat RIA./cstoica/denisse (REUTERS – 23 octombrie)
18:40
35 de persoane au fost evacuate din locuinţele lor aflate în zona străzii Cheia din staţiunea Băile Olăneşti, după ce o conductă subterană de gaze a fost spartă în timpul unor lucrări la o reţea de canalizare. Pentru ca intervenţia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, zona a fost împrejmuită pe o rază de […]
18:40
Zeci de persoane din imobile de locuit şi o școală din Mioveni au fost evacuate de pompierii argeșeni, după semnalarea unui miros de gaze # Rador
Câteva zeci de persoane din imobile de locuit şi o școală din Mioveni au fost evacuate de pompierii argeșeni, după ce la un bloc cu patru scări a fost semnalat un miros de gaze. La fața locului au sosit și echipe ale distribuitorului de gaz, care au efectuat măsurători și au oprit alimentarea acolo unde […]
18:30
România a evitat pierderea unui miliard de euro din împrumuturi nerambursabile din partea Bruxelles-ului # Rador
Ministerul de Finanţe anunţă că România a evitat pierderea unui miliard de euro din împrumuturi nerambursabile din partea Bruxelles-ului, după ce a obţinut acordul Comisiei pentru înlocuirea unui jalon din PNRR. Este vorba, potrivit unui comunicat al Finanţelor, de obiectivul privind reducerea deficitului de TVA, numit şi GAP-ul de TVA. De acum încolo, jalonul va […]
18:20
L-am convocat pe ambasadorul Austriei pentru oprirea trenului care transporta suporterii Clubului sportiv Ferencváros (Péter Szijjártó) # Rador
„L-am convocat pe ambasadorul austriac în Ministerul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului pentru că nu a permis intrarea trenului special al fanilor Clubului sportiv Ferencváros în țara vecină”, a scris joi, pe Facebook, Péter Szijjártó. Ministrul de externe a spus că este revoltător și scandalos faptul că fanii care se îndreptau spre meciul de […]
18:10
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
17:30
Franța se pregătește pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia și doreşte să escaladeze conflictul ucrainean, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în timpul unei conferințe de presă. „Judecând după acțiunile lor, asta fac. Ei confirmă că Parisul se pregătește, ba chiar în mod intenționat, pentru o confruntare […]
17:20
O organizație caritabilă internațională, SOS Satele Copiilor, anunță că fondatorul său a comis agresiuni sexuale # Rador
SOS Satele Copiilor (SOS Children’s Villages), o organizație caritabilă activă în peste 130 de țări, a anunțat joi că fondatorul său a comis abuzuri sexuale și fizice timp de mai multe decenii înainte de moartea sa, în 1986, și că are înregistrate opt cazuri în care au fost plătite despăgubiri. Grupul austriac de ajutor umanitar, […]
17:20
Viktor Orbán: Astăzi, întreaga lume știe că maghiarii sunt poporul care nu renunță niciodată la sine # Rador
Bun venit la Marșul Păcii, cea mai mare forță politică a Ungariei, cea mai mare mișcare patriotică națională din Europa Centrală și poate chiar din întreaga Europă. Sunteți măreți, sunteți puternici, cu aceste cuvinte a salutat Viktor Orbán mulțimea care a sosit cu Marșul Păcii și a umplut Piața Kossuth. Premierul a spus: „Voi sunteți […]
17:20
23 Octombrie – Nu vom merge la război și nu vom muri pentru Ucraina, ci vom trăi pentru Ungaria (Viktor Orbán) # Rador
Nu vom merge la război și nu vom muri pentru Ucraina, ci vom trăi pentru Ungaria, a declarat premierul la ceremonia de comemorare care a avut loc joi, la Budapesta, cu ocazia aniversării Revoluției și luptei pentru libertate din 1956. Viktor Orbán a spus: „Suntem acum o națiune puternică și suverană, una care are demnitate, […]
17:20
23 Octombrie – Imperiul de la Bruxelles nu vrea ca tinerii ungari să fie patrioți (Viktor Orbán) # Rador
Imperiul de la Bruxelles nu vrea ca tinerii ungari să fie patrioți, a declarat, joi, premierul Viktor Orbán, la o ceremonie de stat desfășurată în Piața Kossuth din Budapesta, pentru a marca Ziua Revoluției şi luptei pentru libertate din 1956. Adresându-se tinerilor, premierul a spus: imperiul de la Bruxelles vrea să fiți europeni apatrizi. Viktor […]
Acum 24 ore
16:00
Mii de maghiari s-au adunat la Budapesta pentru a participa la manifestații politice rivale. Cei care-l sprijină pe premierul naționalist Viktor Orbán susțin că guvernul nu ar trebui să sprijine Ucraina. Dl Orbán declară că sprijinul UE acordat Ucrainei nu face altceva decât să prelungească agonia unui război pe care Ucraina nu îl poate câștiga. […]
16:00
Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși joi de o dronă rusească în orașul Kramatorsk din estul Ucrainei # Rador
Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși joi de o dronă rusească în orașul estic Kramatorsk, într-un atac descris de Avocatul Poporului din Ucraina drept crimă de război. Guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin, i-a identificat pe jurnaliști ca fiind Olena Hubanova și Yevhen Karmazin de la canalul de televiziune ucrainean Freedom, finanțat de stat. Postul, care […]
15:50
Diplomație și putere în Europa Renașterii: încoronarea lui Carol Quintul 23 octombrie 1520: Carol Quintul – împărat al Sfântului Imperiu Roman (1520-1556) # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 23 octombrie 1520, la Aachen, Carol Quintul a fost încoronat împărat al Sfântului Imperiu Roman, marcând începutul unui dintre cele mai influente mandate din istoria Europei. Regele spaniol și arhiducele de Austria a adunat multiple coroane și titluri, devenind unul dintre cei mai puternici monarhi ai secolului al XVI-lea. […]
15:40
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 23 octombrie 1707, istoria politică britanică a cunoscut un moment definitoriu: prima ședință a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii. Acest eveniment a marcat unificarea parlamentelor Angliei și Scoției, în conformitate cu Actul de Uniune din 1707, deschizând calea pentru formarea unui model parlamentar care avea să devină reper […]
15:20
Finlanda va achiziționa arme americane pentru Ucraina în valoare de 100 de milioane de euro, anunță premierul finlandez # Rador
Finlanda va cumpăra arme americane pentru Ucraina în valoare de 100 de milioane de euro, a relatat, joi, cotidianul finlandez „Helsingin Sanomat” (HS), citându-l pe premierul țării nordice, Petteri Orpo./cstoica/denisse (REUTERS – 23 octombrie)
15:20
„Ne ridicăm pentru ca nimeni să nu moară în acest război”, a declarat vicepremierul Zsolt Semjén joi, la Podul Margareta, în sensul spre Buda, la pornirea Marşului Păcii spre Piaţa Kossuth, organizat de Forumul Solidarității Civile (CÖF) – Fundația Publică Solidaritate Civilă (CÖKA), referindu-se la conflictul din Ucraina. Zsolt Semjén a menţionat: „Suntem aici pentru […]
15:20
Poliția britanică a anunțat că a arestat trei persoane, suspectate de spionaj având legătură cu Rusia # Rador
Poliția britanică a anunțat, joi, că a arestat trei bărbați suspectați că ar fi ajutat un serviciu de informații străin și că infracțiunile au legătură cu Rusia. „Joi, 23 octombrie, trei bărbați cu vârste de 48, 45 și 44 de ani au fost arestați la adrese din vestul și centrul Londrei. Perchezițiile sunt în curs […]
15:10
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
15:10
Romfilatelia și Poșta Română dedică evenimentului care marchează sfințirea celui mai reprezentativ edificiu al ortodoxiei românești, o emisiune filatelică prezentată sub titlul generic Sfințirea Catedralei Naționale, ce va fi introdusă în circulație vineri, 24 octombrie a.c. Emisiunea are în componența sa o marcă poștală, o coliță dantelată, două plicuri „prima zi” și o carte poștală […]
15:00
Percheziții de amploare în București și în alte opt județe, într-un dosar penal privind infracțiuni de spălare de bani și delapidare # Rador
Percheziții de amploare au avut loc astăzi în București și în alte opt județe, într-un dosar penal privind infracțiuni de spălare de bani și delapidare. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane au pus la punct un mecanism complex prin care au spălat aproximativ 35 de milioane de lei proveniți dintr-un credit bancar, garantat de stat, de […]
15:00
Lipsa banilor pentru acoperirea cheltuielilor curente și a produselor de igienă, pierderea documentelor personale și afectarea emoțională sunt câteva dintre problemele cu care se confruntă familiile afectate de explozia care a avut loc săptămâna trecută într-un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Datele au fost furnizate de Organizația Salvați Copiii, care anunță un mecanism de sprijin, […]
14:40
Sancţiunile SUA împotriva Rusiei nu reprezintă un risc direct pentru stabilitatea sistemului bancar bulgar # Rador
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a anunţat că efectuează o analiză a potenţialelor consecinţe asupra sistemului bancar din ţară, în urma aplicării sancţiunilor impuse de SUA companiilor energetice ruse Rosneft, Lukoil, filialelor acestora, precum şi asupra societăţilor în care aceste companii deţin direct sau indirect peste 50% din capital. „La nivelul sistemului, nu se constată […]
14:30
Procuratura Regională Doneţk a raportat că ruşii au împuşcat cinci civili, în localitatea Jvanivka – transmite, joi, agenţia Ukrinform. Potrivit anchetatorilor, ruşii au comis crimele respective pe 20 octombrie. Ancheta a arătat că un soț și o soție, împreună cu fiul lor mai mare, se adăposteau în pivnița casei. Fiul mai mic al cuplului plecase […]
14:00
Noi tensiuni au apărut în coaliția de guvernare, după ce CCR a respins proiectul de reformă a pensiilor magistraților # Rador
Noi tensiuni au apărut în coaliția de guvernare, după ce Curtea Constituțională a respins proiectul de reformă a pensiilor magistraților. PNL și USR susțin că trebuie așteptată motivarea curții pentru a stabili pasul următor, în timp ce PSD pledează pentru crearea unui grup de lucru care să elaboreze un nou document. Mai mult, social-democrații i-au […]
13:50
Un bărbat din Germania, care a câștigat milioane la loto, a ascuns câștigul uriaș de propria soție # Rador
Când norocul lovește, reacțiile pot fi neașteptate. O angajată a Loteriei din Bavaria povestește despre momentele uluitoare pe care le trăiește atunci când anunță marii câștigători ai jocurilor de noroc. Printre cele mai memorabile experiențe se numără un caz ieșit din comun: un bărbat care a câștigat milioane la loto, dar a implorat ca soția […]
13:30
Aproximativ 2000 de membri ai Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare au protestat joi în fața Ministerului Justiției # Rador
Aproximativ 2000 de membri ai Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare au protestat astăzi în fața Ministerului Justiției, acuzând lipsa de transparență, amenințările cu restructurarea și subfinanțarea sistemului. Sindicaliștii sunt nemulțumiți în principal de numărul foarte mare de ore suplimentare prestate, dar și de restanțele salariale, a declarat vicepreședintele SNPP, Adrian Neagoe. Adrian Neagoe: În […]
13:20
Dmitri Medvedev: (Donald) Trump a intrat pe calea războiului împotriva Rusiei și s-a declarat solidar cu Europa. Anulând întâlnirea cu omologul său rus, Vladimir Putin, de la Budapesta, și impunând noi sancțiuni (împotriva Rusiei), președintele SUA Donald Trump ‘a intrat pe calea războiului împotriva Rusiei’, a scris vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, […]
13:00
Şeful cancelariei prezidenţiale de la Kiev susţine că există „undă verde” de la Trump privind furnizarea sistemelor Patriot # Rador
Şeful cancelariei prezidenţiale de la Kiev, Andri Iermak, a declarat că Ucraina a primit „confirmarea totală” a sprijinului SUA pentru apărarea antiaeriană ucraineană. Potrivit lui Iermak, liderul american, Donald Trump, a dat „undă verde” furnizării sistemelor de rachete sol-aer Patriot către Kiev. Într-un interviu pentru RBC-Ucraina, șeful Biroului Președintelui de la Kiev a precizat că […]
12:50
Meteorologii au emis atenţionări cod galben de vânt puternic, începând din această seară, de la ora 21.00, până mâine seară. Sunt vizate judeţe din nordul, vestul şi centrul ţării, unde rafalele vor ajunge la 100 de kilometri pe oră. Şi în zonele montane va fi vânt puternic, iar la peste 1.700 metri, viteza vântului ar […]
12:30
Regele Charles al Marii Britanii şi Papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună joi în Capela Sixtină a Vaticanului # Rador
Regele Charles al Marii Britanii şi Papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună joi în Capela Sixtină a Vaticanului, într-o demonstraţie de unitate religioasă. Va fi pentru prima dată când capul Bisericii Catolice şi cel al Bisericii Angliei se unesc în rugăciune, de la Reforma din urmă cu 500 de ani. Vincent Gerard Nichols, […]
12:10
Uniunea Europeană salută sancțiunile impuse de președintele american asupra sectorului energetic al Rusiei # Rador
Uniunea Europeană salută sancțiunile impuse de președintele american, Donald Trump, asupra sectorului energetic al Rusiei, a declarat joi şefa diplomației europene. „Suntem foarte mulțumiți de semnalele pe care le primim din partea Americii în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei. Cred că este important un semn de forță că suntem aliniați în această privință”, a […]
11:50
Maria Zaharova: Sancțiunile UE aplicate împotriva Rusiei afectează, în primul rând, Bruxelles-ul # Rador
Sancțiunile aplicate de Uniunea Europeană împotriva Rusiei acționează în primul rând împotriva Bruxelles-ului; potențialul de extindere a acestora a fost în mare parte epuizat – a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, comentând aprobarea de către UE a celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei./vdraguta/csimion Agenţia de […]
11:30
Preşedintele ucrainean a declarat la Bruxelles că exclude orice concesii teritoriale către Moscova # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat joi noile sancțiuni „foarte importante” impuse Rusiei de către Statele Unite și Uniunea Europeană, dar a declarat că este nevoie de o presiune suplimentară asupra Moscovei pentru a obține o încetare a focului în război. Statele Unite au anunțat miercuri sancțiuni împotriva principalelor companii petroliere rusești, la o zi […]
11:20
La aniversarea Revoluției din 1956, premierul Viktor Orbán a făcut apel la participarea la Marșul Păcii, într-o postare pe Facebook, unde – așa cum a spus – ungurii vor transmite un mesaj întregii lumi: nu vor război. De sărbătoarea națională a Revoluției și luptei pentru libertate din 1956, premierul Viktor Orbán a scris într-o postare […]
