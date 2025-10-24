Care este diferența dintre proprietar și coproprietar: Drepturile fiecăruia
BizBrasov.ro, 24 octombrie 2025 04:20
Diferența dintre proprietar și coproprietar este cea dintre libertate și responsabilitate. Proprietarul are libertate totală și răspundere exclusivă, în timp ce coproprietarul împarte atât drepturile, cât și obligațiile. Ce este proprietatea și cu este reglementată Proprietatea este, în termeni simpli, dreptul tău de a deține, de a folosi și de a dispune liber de un bun, [...]
• • •
Acum 5 minute
05:20
O brașoveancă stabilită în Olanda, îndrăgostită de orașul ei natal, și-a cumpărat o casă în Brașov pe care a mobilat-o și decorat-o, împreună cu soțul ei: „Partea noastră de transformare a însemnat să dăm viață spațiului” # BizBrasov.ro
O brașoveancă își petrece viața între Olanda și România. După ce și-a obținut licența în Management Internațional și Turism în Marea Britanie, Alexandra a urmat un Master în Marketing în 2015 în Olanda, unde continuă să locuiască. Planul este să revină la un moment dat, așa că după doi ani de căutări intensive, în februarie [...]
Acum 2 ore
04:20
04:20
Meseriile viitorului – sau pe ce domenii ar trebui să se axeze învățământul românesc în următorii ani # BizBrasov.ro
Meseriile viitorului: capacitatea de lucru cu instrumente de inteligență artificială și big data (86%), reziliența (77%), gândirea creativă și alfabetizarea digitală (74% fiecare) reprezintă competențele prioritare pe piața muncii până în 2030.
Acum 12 ore
17:30
Un muncitor a murit, după ce a căzut de pe o schelă amplasată în incinta unei școli din Sfântu Gheorghe # BizBrasov.ro
Polițiștii din Covasna au fost sesizat joi, printr-un apel la 112, despre faptul că un bărbat, angajat al unei firme de construcții, ar fi căzut de la înălțime, în timp ce efectua lucrări în incinta școlii „Váradi József” din Sfântu Gheorghe. „La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe, iar [...]
17:10
Fiul nașului de cununie al liderului PSD Sorin Grindeanu, trimis în judecată de DNA pentru instigare/complicitate la luare de mită. Ar fi primit sejururi de lux drept mită # BizBrasov.ro
Silviu Răzvan Avram, fiul nașului de cununie al președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost trimis în judecată, în urmă cu două zile, de Direcția Națională Anticorupție pentru instigare/complicitate la luare de mită.
16:50
Guvernul a aprobat majorarea limitei până la care persoanele asigurate au dreptul la rețete compensate # BizBrasov.ro
Pensionarii cu venituri de până la 2.020 de lei/lună și persoanele care suferă de boli cronice vor beneficia de medicamente compensate pentru prescripțiile a căror valoare la nivelul prețului de referință este de până la 336 lunar, comparativ cu 330 de lei cât este în prezent, potrivit unei hotărâri adoptate joi de Guvern. Mai exact, Guvernul [...]
16:40
VIDEO Aterizare perfectă, cu „view”. Brașovul și împrejurimile, văzute din avionul care venea de la Napoli. De duminică se zboară la Memmingen, iar de marți, la Milano # BizBrasov.ro
Aterizare perfectă! Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav continuă să ofere bucurie pasagerilor care zboară la și de la Brașov, la doi ani și jumătate de la deschidere.
16:30
Tot mai multe trenuri private în Mersul Trenurilor 2025-2026: Se introduc rute noi de Intercity, la concurență cu cele operate acum doar de CFR Călători # BizBrasov.ro
Începând cu data de 14 decembrie, când va intra în vigoare Mersul Trenurilor 2025-2026, pe rețeaua feroviară din România vor circula mult mai multe trenuri private. Unele dintre ele vor fi operate cu material rulant nou, altele cu trenuri la mâna a doua aduse de curând în țară. Se introduc rute noi de trenuri Intercity, [...]
Acum 24 ore
16:20
16:00
Iarna aceasta, Poiana Brașov devine scena perfectă pentru povești de iarnă trăite la superlativ. Alpin Resort Hotel, renumit pentru eleganță și ospitalitate, își deschide porțile pentru oaspeții care vor să transforme sărbătorile în amintiri de neuitat. Situat în fermecătoarea staţiune Poiana Braşov, hotelul Alpin Resort Hotel este alegerea ideală pentru cei care îşi doresc să petreacă [...]
15:40
Brașovul - locul 4 în CITY INDEX cele mai performante orase din Romania
15:20
Viceprim-ministrul şi ministrul Transporturilor şi Comunicaţiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, a criticat aspru România pentru obstacolele sistematice în calea extinderii conectivităţii infrastructurii de-a lungul Dunării.
15:10
Lucrări de 4,3 milioane de lei pentru a reabilita și a pune în siguranță Cetățuia Brașovului. Cât va dura șantierul # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat o licitație publică în vederea demarării unor lucrări de punere în siguranță mai ample Cetățuia Brașovului, după ce în ultima perioadă au fost efectuate intervenții în regim de urgență pentru a evita apariția unor noi degradări.3.000 de lei. Primarul George Scripcaru a anunțat astăzi, 23 octombrie, lansarea procedurii de achiziție pentru [...]
15:00
Scandal după scandal într-un cuplu de brașoveni: El, la doar 19 ani, își bate repetat iubita în vârstă de 30 de ani # BizBrasov.ro
În 22 octombrie, în jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 5 Poliție au fost sesizați de către o femeie, de 30 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în locuința sa, situată pe Bulevardul Alexandru Vlahuță, ar fi fost agresată fizic de către partenerul ei, [...]
14:40
Amenzi „la mișto”: La ANPC sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează – ministrul Economiei # BizBrasov.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sunt comisari care merg în control,
14:30
Zeci de meșteri iscusiți din țară își dau întâlnire la „Târgul frumos de Brumărel” din Piața Sfatului # BizBrasov.ro
Începând de sâmbătă, 25 octombrie, până duminică, 26 octombrie, aproape 50 de meșteri iscusiți din toată țara vor fi prezenți la „Târgul frumos de Brumărel”. Evenimentul va avea loc în Piața Sfatului. Regal al meșteșugurilor, în Piața Sfatului „La eveniment au fost invitați pielari, cioplitori în lemn, tâmplari, creatori de vestimentație tradițională, meșteri în împâslit [...]
14:00
Brașovul, printre județele cu cele mai multe locuri de muncă disponibile pentru candidații fără studii superioare # BizBrasov.ro
Anul acesta, candidații fără studii superioare, în special muncitorii calificați și necalificați, au înregistrat peste 6 milioane de aplicări, arată datele unei importante platforme de recrutare.
14:00
Operatorul Comprest care se ocupă de înreținerea domeniului schiabil din Poiana Brașov a început testele cu tunurile și lanciile pentru a fi gata în orice moment să acopere pârtiile cu zăpadă, anticipând un sezon similar celui din anul precedent, când procentul de zăpadă totală obținută artificial a ajuns la circa 80 %. „Meteorologii ne asigura [...]
13:10
Brașovenii, chemați să descopere tradițiile indiene prin muzică live, dans, prezentare de modă și preparate autentice indiene # BizBrasov.ro
Festivalul Luminii – Diwali va avea loc astăzi, la Brașov. De la ora 18:00, la Magnolia Shopping Center, publicul este invitat să descopere tradițiile indiene prin muzică live, dans, prezentare de modă, tatuaje henna și preparate autentice indiene. „Evenimentul este susținut de Ambasada Indiei, în parteneriat cu Magnolia și Curry Kings. Gazda serii este directorul [...]
12:50
Dezastru la Apele Române. Directorii și-au pus și au încasat bonusuri între 10% și 50% la salarii, dar au pierdut 80% din banii gratis destinați construcției de diguri de protecție împotriva inundațiilor # BizBrasov.ro
Dezastru la Apele Române: Ministerul Mediului a transmis, joi, date despre rezultatele controlului derulat la instituția din subordine şi afirmă că datele arată pierderi majore de fonduri europene şi deficienţe grave de management.
12:30
FOTO Restaurantul „închis” din județul Brașov, singurul din țară care are aplicație mobilă: Poți alege ce tip de meniu dorești vizualizând fotografiile, iar rezervarea se face mult mai ușor și rapid # BizBrasov.ro
După ce, în timpul pandemiei, a dat lovitura gătind la domiciliul clienților, Bogdan Cozma, un cunoscut bucătar brașovean, a venit cu o nouă inovație pe piața HoReCa din România și a deschis primul restaurant… închis. Cheful organizează doar o cină pe lună, pregătită cu multă migală, la care are acces numai cine face rezervare în [...]
10:50
VIDEO „Vecinii” Brașovului, una dintre cauzele inundațiilor din Bartolomeu. Primarul Scripcaru le cere edililor din localitățile vecine să să-și asume partea lor de responsabilitate, pentru că Brașovul nu mai poate plăti pentru lipsa de reacție a altora # BizBrasov.ro
De ani de zile, municipiul Brașov se confruntă cu probleme serioase de canalizare la fiecare ploaie mai puternică, iar cauza nu este doar infrastructura locală. Apele pluviale de la vecini — Râșnov, Cristian și Ghimbav — se varsă în rețeaua de canalizare a Brașovului, supraîncărcând colectorul principal din Bartolomeu. Primarul George Scripcaru a transmis un [...]
10:40
Documentarul „Arhitecții Naturii”, povestea spectaculoasă a reîntoarcerii zimbrilor și a castorilor în Munții Făgăraș, ajunge și la Brașov # BizBrasov.ro
Povestea spectaculoasă a reîntoarcerii zimbrilor și a castorilor în Munții Făgăraș ajunge pe marile ecrane. Documentarul Arhitecții Naturii, realizat de regizorul Dan Dinu împreună cu echipa NTD Film și Fundația Conservation Carpathia, va rula în cinematografele din România începând cu 24 octombrie și promite o experiență vizuală captivantă și emoționantă. Filmul va putea fi urmărit [...]
10:10
Procurorii DNA, anchetă și percheziții la DSP și două spitale din Brașov pentru fapte de corupție # BizBrasov.ro
Procurorii DNA anchetează o serie de potențiale fapte de corupție legate de conducerea DSP Brașov, inclusiv luare și dare de mită. Alte acuzații s-ar referi la infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității. Cele 18 percheziții se desfășoară și la domiciliul unor persoane fizice, societăți comerciale de pe raza județului Brașov, DSP [...]
09:50
Constructorul turc care construiește autostrada dintre Făgăraș și Sibiu, obligat să repare un drum județean din Brașov pe care l-au distrus cu utilajele # BizBrasov.ro
Constructorul turc al autostrăzii Sibiu – Făgăraș va interveni pentru repararea DJ105C, între localitățile Ucea de Jos și Ucea de Sus. În urma sesizărilor din partea autorităților locale conducerea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov a solicitat constructorului autostrăzii (compania turcă Makyol) pentru a remedia în cel mai scurt timp degradările apărute pe drumul [...]
09:40
Un stomatolog drogat a încercat azi noapte să intre cu mașina în poarta ambasadei Rusiei la București # BizBrasov.ro
Un bărbat drogat în vârstă de 53 de ani a încercat azi-noapte să intre cu mașina în poarta ambasadei Rusiei la București.
09:30
„Aurul” reciclării dispare din tomberoane: cum afectează SGR colectarea clasică a deșeurilor la Brașov # BizBrasov.ro
Colectarea selectivă a deşeurilor rămâne o provocare majoră pentru autorităţile locale, care, potrivit legislaţiei, trebuie să atingă anumite obiective anuale de reciclare. Conform normelor în vigoare, fiecare localitate din România ar trebui să recicleze cel puţin 50% din cantitatea totală de deşeuri generate. În judeţul Braşov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” (ADI ISO Mediu) [...]
09:20
Inspecție la lucrările de pe drumurile județene din zona Făgărașului. Șantierele se vor închide în următoarele trei săptămâni # BizBrasov.ro
Lucrările la infrastructura de apă aflate în diverse stadii de implementare în localităţile din Ţara Făgăraşului trebuie corelate cu investiţiile administraţiei judeţene în reabilitarea reţelei rutiere din zonă. Aceasta a fost concluzia unei analize realizate la faţa locului de către vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Constantin Todorică Şerban. Împreună cu Adrian Stanciu, directorul general-adjunct al Direcţiei [...]
06:10
Meganova a câștigat licitația pentru „Masă sănătoasă” în școlile brașovene. Judecătorii Curții de Apel au respins contestația depusă de Amrita Com # BizBrasov.ro
Meganova a câștigat licitația pentru „Masă sănătoasă” în școlile brașovene. Judecătorii Curții de Apel au respins contestația depusă de Amrita Com
05:50
Proiectul de eficientizare energetică a Colegiului Național Andrei Șaguna din Brașov, respins de specialiștii în monumente istorice # BizBrasov.ro
Proiectul de eficientizare energetică a corpurilor A și B ale Colegiului Naţional Andrei Şaguna a primit aviz nefavorabil din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din cadrul Direcției Județene de Cultură Brașov. În primul rând, Comisia a solicitat ca documentația tehnică să fie întocmită conform normelor în vigoare de către un specialist atestat de către [...]
05:30
Legumele care mențin inima „în formă”. Consumul frecvent al acestor legume poate reduce semnificativ riscul de boli cardiovasculare # BizBrasov.ro
Sănătatea inimii este strâns legată de modul în care ne alimentăm zilnic.
05:30
Eco-insulele pentru colectarea deşeurilor menajere din municipiul Braşov continuă să necesite investiţii constante pentru a rămâne funcţionale. După ce, în vară, municipalitatea a achiziţionat componente în valoare de 116.812 lei fără TVA, Primăria Braşov a lansat acum o nouă comandă pentru piese de schimb, în valoare de 34.600 de lei, fără TVA. Potrivit datelor din [...]
Ieri
04:10
România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune, în anul 2024. Și producția de carne românească a crescut substanțial # BizBrasov.ro
România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune în anul 2024 şi şi-a crescut exporturile de carne de pasăre cu 17%, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
03:50
Băcănia „Bucatele Socăciței”: O familie din Făgăraș a transformat pasiunea pentru gătit într-un concept unic în oraș # BizBrasov.ro
La Făgăraș a prins contur o afacere de familie cu o misiune clară: să ofere produse simple, curate, făcute din ingrediente naturale. Pe strada Mihai Eminescu nr. 26 funcționează de aproape o lună Băcănia „Bucatele Socăciței”, locul în care tradiția și nutriția se întâlnesc. În spatele proiectului se află familia Neag, care a transformat pasiunea [...]
02:30
Labubu, personajul cu ochi bulbucați și zâmbet larg, aproape neliniștitor, care a ajuns star mondial # BizBrasov.ro
Dacă ai deschis recent TikTok, Instagram sau ai trecut pe lângă rafturile de jucării ale magazinelor, șansele sunt mari să fi dat peste o creatură cu urechi mari, ochi bulbucați și un zâmbet larg, aproape neliniștitor. Numele lui e Labubu și, deși arată ca un personaj ieșit dintr-un vis ciudat după prea multă cafea, a [...]
22 octombrie 2025
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică. În plus, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci [...]
16:50
Polițistul beat care a ucis un student olimpic în Poiana Brașov a fost suspendat din funcție, la cererea FACIAS # BizBrasov.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) suspendarea din funcție a polițistului, care l-a accidentat mortal pe Andrei Șerban Ionescu, studentul olimpic de la Universitatea Politehnica din București. „Expertiza tehnică finalizată abia în septembrie 2025 confirmă responsabilitatea directă a polițistului Vlad Roșca pentru moartea lui Andrei [...]
16:30
Primele trenuri noi produse de polonezii de la PESA, achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, au ajuns în test, la Sinaia. Recent a fost anunțat că primele trenuri noi produse de polonezii de la PESA, achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), au început să fie testate în România. Aceste unități electrice fac parte [...]
16:20
Primul hotel Hyatt din România: „Hyatt Regency, Aro Palace Brașov”. A fost semnat contractul de proiectare a transformării hotelului emblemă al Brașovului în Hyatt # BizBrasov.ro
Contractul privind prestarea serviciilor / executarea lucrărilor de Proiectare Generală pentru renovarea hotelului la standardele actuale de hotel sub franciză Hyatt a fost semnat. Suma totală pentru întocmirea proiectului este de 660.000 euro, la care se adaugă TVA.
16:10
Au început lucrările pentru introducerea canalizării pluviale pe trei străzi din noua zonă rezidențială a cartierului Tractorul. Astfel se reduce riscul intrării sub presiune a rețelei de canalizare și a producerii de inundații # BizBrasov.ro
Primăria Brașov, în parteneriat cu Compania Apa, a demarat primul proiect de realizare a unui sistem separat de colectare a apelor pluviale din interiorul cartierului Tractorul, zona nouă. În prima etapă acest sistem va fi introdus pe trei dintre străzile din cartier, I.C. Brătianu, 1 Decembrie 1918 și Tiberiu Eremia, zonele neasfaltate. Apele astfel colectate [...]
16:00
Contrabandă „de lux” la Brașov: 15 kilograme de bijuterii și peste 160.000 de euro, captura polițiștilor după perchezițiile de ieri # BizBrasov.ro
Descinderi de amploare ale polițiștilor brașoveni în cadrul unui dosar de contrabandă cu bijuterii, metale prețioase și tutun. În urma celor 17 percheziții efectuate marți, 21 octombrie, în județele Brașov, Covasna și Dâmbovița, anchetatorii au descoperit sume impresionante de bani și cantități importante de aur și alte metale prețioase. Potrivit informațiilor transmise miercuri de Inspectoratul [...]
15:10
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) avertizează că, în România, majoritatea cazurilor de cancer, inclusiv cel de sân, sunt depistate în stadii avansate, când șansele de vindecare scad, iar tratamentele devin mai dificile și costisitoare. Mii de vieți ar putea fi salvate anual dacă boala ar fi diagnosticată mai devreme. Din cauza absenței unui program [...]
15:10
Peste 25.000 de pacienți au fost internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în primele 9 luni ale acestui an. Peste 1,5 milioane de analize au fost făcute în laboratorul spitalului # BizBrasov.ro
La Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în primele nouă luni ale anului 2025 au fost tratați și externați 25.668 de pacienți în regim de spitalizare continuă, dintre care aproximativ 60% au fost internați ca urgențe, arată un raport al instituției medicale.
14:10
Cât te costă o masă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile sunt printre cele mai piperate din stațiune # BizBrasov.ro
După ce a fost numărul 1 în tenis, Simona Halep își propune să facă același lucru și în afaceri, mai ales că acum are timp să se implice direct. „Simo” a investit puternic în domeniul HoReCa, uimind atât cu serviciile oferite în hotelurile și restaurantele sale, cât și prin prețurile practicate. Având în vedere că începe [...]
14:00
Se va plăti RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice. Actul normativ merge la promulgare # BizBrasov.ro
Deputaţii au votat, miercuri, un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare. Proiectul a fost adoptat cu 276 de voturi pentru şi un deputat nu a votat. Camera [...]
13:30
Publicul brașovean este invitat la cea de-a VII-a ediție a Bienalei Europene de Poezie de la Brașov. Evenimentul va avea loc în zilele de 7 și 8 noiembrie 2025, între orele 17:00 și 21:00, la Centrul Multicultural al Universității. „Bienala de Poezie, festival de amploare europeană din avangarda acestei arte, surprinde și propune, la fiecare [...]
13:30
La Râșnov se modernizează sistemul public de iluminat. Rețelele de curent vor fi îngropate # BizBrasov.ro
Încă un proiect important pentru comunitatea din Râșnov se apropie tot mai mult de realizare.
12:10
FOTO CFR s-a apucat de treabă în zona Gării Brașov, după ce oficialii Primăriei au inspectat zona și au constatat o serie de probleme: de la lipsa iluminatului, la mizerie și multe adăposturi ale unor oameni ai străzii # BizBrasov.ro
După„razia” de săptămâna trecută din perimetrul administrat de CFR al Gării Brașov, unde echipele Poliției Locale, împreună cu reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local Brașov au constatat că se confirmă pe deplin zicala că „în afară e vopsit gardul, înăuntru e leopardul” (detalii aici), compania feroviară a început să ia măsuri. Ținând cont că una dintre [...]
11:40
De astăzi, dacă circuli cu viteză peste limită pe strada Lungă din Brașov, semafoarele îți pun automat „frână” # BizBrasov.ro
De astăzi, Primăria Brașov a extins proiectul pilot de semaforizare inteligentă, care are drept scop creșterea siguranței pe străzile Brașovului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Astfel, de astăzi, cele patru treceri de pietoni de pe str. Lungă (între intersecția cu str. Carierei și cea cu str. De Mijloc) au fost dotate cu detectori [...]
11:40
Un număr de 17 echipe de bucătari profesionişti şi amatori şi-au anunţat, până acum, participarea la cea de-a 20-a ediţie a Paradei cârnaţilor, care va avea loc pe 8 noiembrie la castelul Mikes din localitatea Zăbala. Evenimentul are ca scop promovarea tradiţiilor gastronomice, iar ultima zi de înscriere este 25 octombrie. „Concursul va avea loc [...]
