Palatul Victoria, verificat de radiații electromagnetice. Motivul pentru care Ilie Bolojan vrea să afle cât de ”toxice” sunt birourile de la guvern
Fanatik, 24 octombrie 2025 05:50
Măsurători de câmpuri electromagnetice la Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. Cât costă și care este motivul pentru care Palatul Victoria va fi expertizat de specialiști
Acum 2 ore
05:50
Palatul Victoria, verificat de radiații electromagnetice. Motivul pentru care Ilie Bolojan vrea să afle cât de "toxice" sunt birourile de la guvern
Măsurători de câmpuri electromagnetice la Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. Cât costă și care este motivul pentru care Palatul Victoria va fi expertizat de specialiști
Acum 6 ore
01:10
Fotbalistul Universității Craiova, dus cu salvarea direct la spital după meciul cu Noah! Foto exclusiv # Fanatik
Unul dintre jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi a fost dus cu ambulanța direct la spital după Universitatea Craiova - FC Noah 1-1. Despre cine este vorba.
01:10
Mihai Rotaru, nemulțumit după U Craiova – Noah 1-1. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu nocturna și ce a spus despre conflictul Baiaram – Rădoi # Fanatik
Mihai Rotaru s-a arătat nemulțumit de rezultatul Universității Craiova din Conference League contra armenilor de la Noah. El a dezvăluit care a fost problema la nocturnă și a comentat scoaterea din lot a lui Baiaram
Acum 8 ore
01:00
Tactica lui Gigi Becali de la FCSB – Bologna 1-2, pusă la îndoială de jucătorul său favorit: ”E normal să pierzi puncte” # Fanatik
Gigi Becali a ales să lase pe banca de rezerve câțiva jucători importanți la meciul FCSB - Bologna 1-2. Tactica patronului nu a fost pe placul unuia dintre veteranii lotului.
00:50
Mirel Rădoi a lămurit conflictul cu Baiaram și a răbufnit: „Deja începeți să mă trageți la răspundere” # Fanatik
Mirel Rădoi l-a scos din lot pe Ștefan Baiaram la meciul Universitatea Craiova - Noah din Conference League în ultima clipă după o ceartă! Antrenorul a lămurit ce s-a întâmplat între el și jucător
00:50
Pe ce loc e România în clasamentul coeficienților UEFA după FCSB – Bologna 1-2 și U Craiova – Noah 1-1. SuperLiga, tot în cădere # Fanatik
România mai pierde un loc în clasamentul coeficienților UEFA după FCSB - Bologna 1-2 și Universitatea Craiova - Noah 1-1. Ne depășește și Ungaria, ajutată de victoria lui Ferencvaros la Salzburg.
00:30
Sorin Cârţu, dezamăgit după remiza Universităţii Craiova cu Noah! Nu i-a menajat pe jucătorii lui Rădoi # Fanatik
Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, cu Noah, în a doua etapă din Conference League. Sorin Cârţu a fost dezamăgit de atitudinea jucătorilor lui Rădoi.
00:20
Elias Charalambous, scut în jurul lui Adrian Șut după declarațiile lui Gigi Becali: „Nu contează numele” # Fanatik
Elias Charalambous a oferit primele declarații după FCSB - Bologna 1-2. Ce a spus antrenorul roș-albaștrilor despre atacul lui Gigi Becali la adresa lui Adrian Șut.
00:00
Legia, victorie dramatică împotriva lui Șahtior după o „dublă” fabuloasă a mijlocașului lui Edi Iordănescu! Ce a declarat tehnicianul român. Video # Fanatik
Legia, echipa pregătită de Edi Iordănescu, a obținut o victorie extrem de importantă în Conference League, 2-1 pe terenul lui Șahtior, reușita decisivă sosind în prelungiri. Ce a declarat tehnicianul român.
23 octombrie 2025
23:50
Darius Olaru, acuzații grave după FCSB – Bologna 1-2: „Arbitrajul a fost împotriva noastră!” # Fanatik
Darius Olaru a oferit prima reacție după ce FCSB a pierdut cu Bologna, scor 1-2. Căpitanul roș-albaștrilor a criticat dur maniera de arbitraj a lui Andris Treimanis.
23:40
Răspunsul lui Adrian Șut după ce Gigi Becali a spus că din cauza lui a pierdut FCSB cu Bologna # Fanatik
Adrian Șut și-a luat întreaga vină asupra lui după FCSB - Bologna 1-2. Cum a răspuns criticilor venite din partea patronului Gigi Becali de la finalul partidei
23:30
Probleme tehnice pe stadionul „Ion Oblemenco” la pauza meciului Universitatea Craiova - Noah din Conference League! Nocturna a picat parțial
23:20
Cum a reacționat Ștefan Baiaram, exclus din lot de Rădoi, la golul Universității Craiova cu Noah # Fanatik
Ștefan Baiaram a văzut meciul Universitatea Craiova și Noah din tribunele stadionului din Bănie. Cum a reacționat atacantul la golul reușit de Monday Etim.
23:20
Pontul zilei de vineri, 24 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 5,73 de la Superbet pentru FC Argeș – Dinamo și Csikszereda – Petrolul # Fanatik
Așa cum v-am obișnuit, revenim cu pontul zilei, pentru vineri, 24 octombrie, cu două meciuri din SuperLiga care ne aduc o cotă de 5,73 oferită de Superbet.
23:10
Întâlnire istorică între Cristiano Ronaldo și Novak Djokovic. Ce au făcut cei doi sportivi de renume # Fanatik
Cristiano Ronaldo și Novak Djokovic au bifat o întrevedere care va rămâne în amintirea tuturor. Ce s-a întâmplat, de fapt, între fotbalist și jucătorul de tenis.
Acum 12 ore
23:00
Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul din FCSB – Bologna 1-2: „Ce să credem? Era maximum ce puteam obține” # Fanatik
Mihai Stoica, reacție foarte dură după FCSB - Bologna 1-2! Ce a spus despre arbitraj
22:50
Gigi Becali a făcut tot studio-ul să râdă în hohote după FCSB – Bologna 1-2! Replică savuroasă în direct # Fanatik
Gigi Becali a avut o reacție care a făcut deliciul tuturor, după meciul FCSB - Bologna 1-2 din Europa League. Ce a spus patronul campioanei României când a fost întrebat ce își dorește de la echipa sa
22:50
Talismanul lui Daniel Bîrligea la FCSB – Bologna 1-2. A fost prezent pe Arena Națională când a marcat # Fanatik
Amuleta care i-a purtat noroc lui Daniel Bîrligea în meciul dintre FCSB și Bologna, încheiat cu scorul 1-2. S-a aflat în tribunele de pe Arena Națională.
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 24 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 392 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A și La Liga.
22:30
Andrei Rațiu a adus un punct echipei sale în Conference League după ce a înscris în minutul 13 de prelungiri contra echipei care i-a provocat demisia lui Dan Petrescu. Cum a marcat „Sonic”
22:20
Mirel Rădoi, scandal monstru cu Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – Noah! Atacantul, exclus din lot înainte de meci. Exclusiv # Fanatik
Scandal monstru înainte de Universitatea Craiova - Noah între Mirel Rădoi şi Ştefan Baiaram. Motivul pentru care atacantul a fost exclus din lot înaintea meciului.
22:10
Denis Alibec s-a împăcat cu galeria FCSB! Gestul făcut de atacant la finalul meciului cu Bologna. Video # Fanatik
Finalul meciului dintre FCSB şi Bologna a adus împăcarea dintre Denis Alibec şi galeria FCSB. Ce gest a făcut atacantul în faţa Peluzei Nord după înfrângerea din Europa League.
22:00
„El a pierdut meciul!”. Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB – Bologna 1-2 și a anunțat că-l trece pe bancă # Fanatik
Gigi Becali a oferit primele declarații după FCSB - Bologna 1-2. Pe cine a găsit vinovat patronul roș-albaștrilor după un nou eșec în UEFA Europa League.
21:50
Răzvan Marin, răspuns pentru Mircea Lucescu! A marcat un gol inedit pentru AEK Atena în Conference League # Fanatik
După scandalul iscat în jurul său la echipa națională, Răzvan Marin a strălucit în tricoul lui AEK Atena. Mijlocașul a marcat un gol în Conference League.
21:40
Gheorghe Hagi a reacționat oficial după ce presa din Turcia a scris că își dorește să se stabilească la Alanya, orașul unde evoluează momentan fiul său, Ianis.
21:30
Mirel Rădoi şi-a odihnit vedeta în Universitatea Craiova – Noah! Metaloglobus a băgat frica-n olteni # Fanatik
Mirel Rădoi a luat o decizie surpriză înaintea meciului Universitatea Craiova - Noah. Antrenorul şi-a odihnit vedeta, gest surprinzător având în vedere că în următoarea etapă e meciul cu Metaloglobus.
21:20
Arbitrul de la FCSB – Bologna, făcut praf în direct la TV: „Mănâncă paste bolognese dimineața, la prânz și seara” # Fanatik
Andris Treimanis, arbitru leton, a fost făcut praf chiar în timpul partidei FCSB - Bologna. Ce a spus celebrul comentator după mai multe faze controversate, toate în defavoarea „roș-albaștrilor”
21:10
Transferul lui Ianis Hagi şi culisele negocierilor din Germania. Giovanni Becali, dezvăluiri de ultimă oră # Fanatik
Ianis Hagi a negociat cu mai multe echipe în această vară înainte de a ajunge la Alanyaspor. Giovanni Becali a dezvăluit de ce a căzut transferul la Hamburg, în Bundesliga.
21:10
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile # Fanatik
Nepotul lui Mircea Lucescu se luptă în instanță cu un pub situat la parterul hotelului deținut de Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, situat pe Calea Griviței din București.
20:50
Gazzetta dello Sport, dovadă de ignoranță crasă în contextul meciului FCSB - Bologna din Europa League! Ce au scris jurnaliștii italieni despre campioana României
20:50
Sportiva din România care refuză să își facă o relație. Motivul pentru care a ales să fie singură la 30 de ani # Fanatik
O sportivă celebră din România refuză să aibă un iubit, deși are 30 de ani. Aceasta a dezvăluit motivul pentru care preferă să stea departe de o relație.
20:20
Bologna, spectacol în tribune pe Arena Națională: „FCSB is not Steaua”. Marea vedetă prezentă pentru a-i susține pe italieni # Fanatik
Fanii italieni s-au prezentat în număr mare pe Arena Națională pentru meciul FCSB - Bologna din Europa League. Cum i-au tachinat pe adversari și numele uriaș prezent pe stadion
20:10
Momentul care a devastat-o pe Nadia Comăneci. Ce a pățit marea gimnastă: ”Am simțit un gol” # Fanatik
Nadia Comăneci recunoaște că a ajuns să trăiască un moment dureros. Fosta mare gimnastă în vârstă de 64 de ani a fost afectată de plecarea fiului ei de acasă.
20:10
Comedia erorilor în FCSB – Bologna! Jucătorii criticaţi de Gigi Becali au greşit la golul lui Odgaard # Fanatik
FCSB a început dezastruos meciul cu Bologna. Jucătorii criticaţi de Gigi Becali pentru ultimele evoluţii au greşit la golul marcat de Odgaard, în minutul 8.
19:50
Cum a reacționat iubitul Arynei Sabalenka la fotografiile cu ea și Paula Badosa în costum de baie. Postarea nu a trecut neobservată pentru Georgios Frangulis # Fanatik
Georgios Frangulis nu a putut trece cu vederea fotografiile postate de iubita sa, Aryna Sabalenka, alături de buna ei prietenă, Paula Badosa. Cum a reacționat milionarul?
19:40
19:30
Elias Charalambous visează la 3 puncte în FCSB – Bologna! Ce a spus despre titularizarea lui Thiam # Fanatik
Elias Charalambous a prefațat meciul FCSB - Bologna din Europa League cu aproximativ 30 de minute înainte de startul partidei de pe Arena Națională
19:30
Șoc în sportul mondial! Un antrenor și un jucător din NBA au fost arestați de FBI pentru pariuri ilegale # Fanatik
Caz fără precedent în sportul american! FBI-ul a arestat un antrenor și un jucător din NBA pentru implicare în pariuri ilegale! Despre cine este vorba
19:10
Takayuki Seto a venit în România în urmă cu 18 ani, cu un vis: să devină fotbalist profesionist. A acceptat să susțină probe la FC Ploiești, o echipă care avea să se transforme mai târziu […]
19:10
18:30
UEFA, răspuns oficial după ce i-a luat trofeul Champions League lui FCSB și l-a mutat la CSA Steaua: „E o hotărâre definitivă” # Fanatik
UEFA a oferit primul răspuns în disputa palmaresului dintre CSA Steaua și FCSB. Ce spune forul european după modificarea logo-ului câștigătoare Cupei Campionilor Europeni.
18:10
Jucătoarea de tenis care a zburat 7.700 de km pentru a participa la Oktoberfest. Cum s-a pozat când a ajuns în Germania # Fanatik
Eva Lys este tenismena care a zburat peste 7.700 de km pentru a lua parte la cel mai important eveniment din Germania. Ce ținută a purtat la Oktoberfest.
Acum 24 ore
18:00
Centrul Vechi s-a transformat în Mica Italie înainte de FCSB – Bologna. Atmosferă de sărbătoare în București. Video # Fanatik
Meciul FCSB - Bologna din etapa a 3-a a grupei de Europa League se va disputa într-o atmosferă de sărbătoare creată de fanii celor două echipe. Ce au făcut italienii în București
17:50
Cisotti i-a amenințat pe italienii de la Bologna înainte de duelul cu FCSB: „Nu va fi o vacanță” # Fanatik
Juri Cisotti și Joyskim Dawa au vorbit cu presa înainte de meciul pe care FCSB îl joacă împotriva celor de la Bologna, în grupa principală din Europa League, și au tras o concluzie clară.
17:40
17:20
Dennis Politic, cu gândul la FCSB de când era la Dinamo: “Nu se mai simţea la locul lui aici!” # Fanatik
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Dennis Politic înaintea transferului la FCSB. Ce gândea fotbalistul odată ce a aflat că este dorit de Gigi Becali la rivala lui Dinamo.
17:10
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi petroliere către Tiraspol. ”Nu a făcut dovada prestației” # Fanatik
Legături periculoase între familia lui Călin Georgescu și o companie cu sediul în portul Constanța. ANAF ar fi descoperit un contract cu soția suveranistului, nu însă și dovada prestării serviciilor de către Cristela.
17:00
Un jucător important de la Barcelona nu a luat parte la antrenamentul condus de Hansi Flick. Fotbalistul este incert pentru derby-ul cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu.
16:40
Situație incredibilă cu câteva ore înainte de Universitatea Craiova – Noah. „Jucătorii și Mirel Rădoi ar trebui să fie înștiințați” # Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit despre „centralul” delegat la Universitatea Craiova - Noah. Ce spune oficialul oltenilor despre faptul că arbitrul știe limba română.
16:30
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor # Fanatik
Celebra revistă FourFourTwo a întocmit topul celor mai buni 100 de antrenori ai lumii, iar în această ierarhie și-au făcut loc și 3 tehnicieni din România.
