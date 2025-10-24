Se caută profesori pentru a preda în spitale, cu sau fără titularizare
Jurnalul.ro, 24 octombrie 2025 07:50
Prin acest program național vor fi ajutați să-și continue studiile copiii care au nevoie de perioade lungi de spitalizare
• • •
Acum 10 minute
08:20
De ce nu au comunicat președintele și premierul despre operațiune de sabotaj a Rusiei în România # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat joi de ce nu au ieșit să comunice premierul sau președintele despre operațiunea de sabotaj instrumentată de Rusia în România, dejucată de SRI. Dan a promis că la un moment dat va vorbi despre influența rusă.
Acum 30 minute
08:10
Administrația Capitalei, sub mandatul lui Nicușor Dan, acuzată de distrugere pentru lăsarea în paragină a monumentului Curtea Veche # Jurnalul.ro
Centrul Vechi riscă să se prăbușească. Liviu Negoiță, în luptă cu „moștenitorii” primarului Nicușor Dan
Acum o oră
07:50
07:30
Industria auto germană trăiește o criză de identitate cum n-a mai avut de la prăbușirea zidului Berlinului.
Acum 2 ore
07:10
Fritz concurează cu Boc pentru sfidarea austerității. Și la Timișoara se construiește un skatepark, de 3,1 milioane de euro # Jurnalul.ro
Boc i-a făcut poftă de patinat lui Fritz: „rolodrom” de 3 milioane €, la Timișoara. Se betonează 4.000 de metri pătrați din Parcul Central, pentru bicicliști, trotinetiști și alpiniști de oraș
06:50
Parisul are un cimitir care respiră istorie la fiecare pas. Bucureștiul are unul care respiră suflet. Père-Lachaise și Bellu sunt două oglinzi în care se reflectă aceeași vanitate a umanității - doar că una e de cristal francez, cealaltă - de sticlă românească.
06:30
Inginerii chinezi susțin că au creat un motor cu eficienţă termică record de 48%, însă metoda prin care au atins acest nivel aduce compromisuri serioase asupra duratei de viaţă.
Acum 4 ore
06:10
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, vă scriu din nou dintre două tropice și trei feluri de ploaie. În America Centrală nu există mijloc: ori te arde soarele, ori te îneacă norii.
Acum 8 ore
01:30
Președintele american Donald Trump va avea o întrevedere cu președintele Xi Jinping, pe 30 octombrie, în cadrul summitului APEC din Coreea de Sud, relatează Politico.
01:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că România nu va fi implicată în niciun conflict armat și a respins categoric zvonurile privind o posibilă implicare militară în contextul războiului din Ucraina.
00:50
Formula 1, un spectacol care nu poate fi ratat! Marele Premiu al Mexicului se vede duminică, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Motoare turate la maximum, viraje periculoase, strategii care pot schimba jocul, emoții care traversează un întreg glob – toate acestea se vor vedea duminică, la Formula 1, când motorsportul nu mai este doar un subiect de discuție, ci devine o adevărată artă pentru cei pasionați de adrenalină!
00:30
Pe 24 octombrie 2025, patru zodii trăiesc o zi aproape perfectă. Alinierea astrală dintre Mercur și Jupiter, într-un trigon armonios, aduce claritate, optimism și o energie de înnoire.
Acum 12 ore
00:10
Prețul energiei în București este mai mare decât în capitala Franței, a Spaniei sau a Suediei
23 octombrie 2025
23:50
PMB a cerut cadru legal pentru reconstrucția blocului din Rahova cu păstrarea proprietății # Jurnalul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că autoritățile lucrează la un cadru legal pentru reconstrucția blocului afectat de explozia din cartierul Rahova, astfel încât locatarii să rămână proprietari.
23:40
Moscova a reacționat la noile sancțiuni impuse de administrația Trump, afirmând că acestea nu vor afecta economia rusă și vor submina eforturile diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina.
23:20
Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi seară că Partidul Național Liberal urmează să își desemneze, cel mai probabil săptămâna viitoare, candidatul la Primăria Generală a Municipiului București, iar cel mai bine plasat în sondaje este Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6.
23:20
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat la Budapesta că Ucraina nu ar trebui să adere la Uniunea Europeană, ci să încheie o „relație specială” cu blocul comunitar. Liderul maghiar a susținut că Ungaria este singura țară care luptă pentru pace în Europa, criticând din nou instituțiile europene.
23:10
AFM a aprobat peste 8.400 de dosare în Programul "Rabla" pentru persoane fizice # Jurnalul.ro
Peste 8.400 de dosare în valoare de 107,7 milioane de lei au fost aprobate, joi, în cadrul programului "Rabla" pentru persoane fizice, informează Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat
23:10
Bolojan, despre pensiile magistraților: Reluăm procedura. În toată Europa, magistrații ies la pensie la 65 de ani. La noi este o aberație # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că reforma pensiilor speciale ale magistraților va fi reluată imediat ce Curtea Constituțională își va motiva decizia de respingere pe motive de formă.
22:50
Bucureștiul își alege primarul: Calendarul activităților a fost publicat în Monitorul Oficial # Jurnalul.ro
Perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei începe pe 12 noiembrie, iar campania electorală demarează pe 22 noiembrie şi se încheie pe 6 decembrie.
22:50
Vacanța de toamnă are loc în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, oferind o săptămână de relaxare atât elevilor, cât și profesorilor.
22:40
O școală a fost evacuată în Mioveni din cauza mirosului de gaz. Circa 275 de oameni evacuați # Jurnalul.ro
Autoritățile au oprit alimentarea cu gaz în 26 dintre cele 33 de locații verificate joi în Mioveni, județul Argeș, din cauza mirosului persistent. Aproximativ 275 de persoane au fost evacuate.
22:30
FCSB a fost învinsă joi seară de Bologna, scor 1-2, pe Arena Națională, în etapa a treia a grupelor Europa League, după un început de meci slab, în care italienii au marcat de două ori în primele 12 minute.
22:20
România are cel mai lung concediu de maternitate din Europa, spune, joi, premierul Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, toți cei care au discutat în coaliție au fost de acord cu reducerea scuturilor la plata CASS-ului.
22:20
Șase semne zodiacale chinezești se vor bucura de putere de decizie și apreciere pe 24 octombrie 2025. Ziua Stagului de vineri, guvernată de Tigrul de Foc (Bing Yin), în timpul lunii Câinelui de Foc și anului Șarpelui de Lemn la ajută să fie mai ancorate în realitate.
22:10
Băluță, după tragedia din Rahova: Cum să-i spui unui om care a fost proprietar că de mâine e chiriaș # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, spune că trebuie realizat un cadru legislativ pentru a rezolva situația oamenilor evacuați din blocul care a explodat, în București. „Cum poți să-i spui unui om care până ieri a fost proprietar că de mâine este chiriaș?”, se întreabă edilul.
21:50
Jandarmii au intervenit, joi, în comuna Bălăcița, județul Mehedinți, după ce un bărbat a descoperit doi șerpi în locuință. Alarma a fost dată chiar de pisica din casă, care a devenit brusc agitată.
21:40
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a afirmat că „cel mai probabil eu voi candida la Primăria Municipiului București”, și a mai afirmat că președintele Nicușor Dan va sprijini toți candidații.
21:30
Directorul societăţii Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost joi găsit spânzurat în locuinţa sa, poliţiştii deschizând un dosar penal în acest caz.
21:20
Grindeanu: Candidatul PSD la PMB are experiență administrativă concretă și realizări reale # Jurnalul.ro
Social-democrații vor merge în cursa pentru Primăria Capitalei cu un candidat care are experiență administrativă concretă și realizări reale, declară președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.
21:10
Magia continuă: Johann Strauss Ensemble & Russell McGregor revin în România pentru un nou turneu al concertului „Best of Vienna” # Jurnalul.ro
Johann Strauss Ensemble, una dintre cele mai apreciate orchestre de muzică clasică din Austria, revine și în acest an pe scenele din România pentru al 21-lea an consecutiv, și va susține o nouă serie de concerte dedicate sărbătorilor de iarnă prezentate în turneu național.
20:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor din partea SUA sau ale oricărei alte ţări şi a avertizat că răspunsul la orice atac asupra teritoriului Rusiei va fi foarte puternic, dar a sugerat continuarea dialogului cu preşedintele american Donald Trump, potrivit Reuters şi EFE.
20:40
Președintele PSD Sector 1, Florin Manole, nu a putut spune pe cine ar prefera drept candidat din partea PSD la Primăria Capitalei, dintre Gabriela Firea și Daniel Băluță. El a spus doar că își dorește ca partidele din coaliție să depășească „cu decență” competiția.
20:20
Primăria Certeju de Sus, sub sechestru ANAF: sediul şi 110 hectare de pădure ar putea fi vândute pentru o datorie de 8,4 milioane lei # Jurnalul.ro
Certeju de Sus riscă să piardă sediul Primăriei. ANAF cere 8,4 milioane lei dintr-o concesiune din 2010.
20:10
Sezonul Scorpionului 2025: Timpul revelațiilor, transformării și al puterii interioare # Jurnalul.ro
Descoperă cum energia intensă a Sezonului Scorpionului 2025 transformă viața zodiilor Scorpion, Taur, Leu și Vărsător. O perioadă de revelații, putere interioară și noi începuturi, între 22 octombrie și 21 noiembrie 2025.
20:00
Miruță a trimis Corpul de control la ANPC: Amenzi de 16 milioane de lei, neînregistrate # Jurnalul.ro
Ministrul Economiei Radu Miruță a anunțat joi că a trimis corpul de control la ANPC să verifice mecanismul prin care amenzi de aproape 16 milioane de lei, decise după controale, au ajuns să nu fie înregistrate și, implicit, încasate ori au fost parțial încasate.
19:40
Polițist plasat sub control judiciar după ce a înregistrat discuții ale ofițerilor anticorupție # Jurnalul.ro
Un polițist din Vânju Mare, județul Mehedinți, a fost plasat sub control judiciar după ce a înregistrat cu un telefon plasat într-o autospecială discuții ale ofițerilor anticorupție, pe care ulterior le-a distribuit pe un grup de Telegram.
19:30
Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor, Grozdan Karadjov, acuză autoritățile române de blocarea proiectelor care vizează extinderea conectivității de-a lungul Dunării. Într-o vizită la Ruse, miercuri, el a declarat că țara noastră împiedică construirea de noi poduri și legături de feribot între cele două țări.
Acum 24 ore
19:10
Rezultate Loto 23 octombrie 2025: reporturi uriașe la Loto 6/49 și Joker, câștiguri mari la Loto 5/40. Vezi premiile și sumele puse în joc.
19:00
Zelenski laudă al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei: O decizie foarte importantă # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat, într-un mesaj postat pe platforma X, decizia Uniunii Europene de a adopta cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează flota petrolieră clandestină, sistemele bancare și financiare, precum și comerțul cu gaz lichefiat.
18:40
Surpriză în topul salariilor din România: Transporturile aeriene detronează IT-ul. Cât câștigă piloții și echipajele de zbor # Jurnalul.ro
Transporturile aeriene conduc topul salariilor din România. Piloții și echipajele de zbor câștigă în medie 12.500 lei net pe lună, peste IT și petrol.
18:30
Trimis în judecată la Cluj pentru instigare publică și promovarea simbolurilor legionare # Jurnalul.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj anunță trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui individ acuzat de instigare publică, promovarea simbolurilor fasciste și legionare, precum și de promovarea cultului persoanelor vinovate de crime împotriva umanității.
18:10
Incendiu cu degajări masive de fum la Ariceştii Rahtivani. A fost emis un mesaj RO-ALERT # Jurnalul.ro
Un incendiu care se manifestă cu degajări masive de fum a izbucnit, joi, la un operator economic din comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani, la faţa locului fiind mobilizate cinci autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă.
18:10
Mercur retrograd 2025: Zodiile care simt primele efectele haosului cosmic din noiembrie # Jurnalul.ro
Mercur retrograd 2025 aduce turbulențe încă din 21 octombrie, odată cu pre-umbra astrală. Află ce patru zodii vor resimți primele efectele haosului cosmic și cum pot transforma confuzia în claritate.
18:00
Cătălin Drulă, care și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei din partea USR, spune că este, în continuare, susținut la funcția de primar general de președintele Nicușor. Mai mult, el afirmă că a mai avut recent o întâlnire cu șeful statului.
17:30
Guvernul nu are încă detalii despre forma și conținutul noii legi privind pensiile speciale ale magistraților, deoarece coaliția nu a ajuns la un punct de vedere comun. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, declară că autoritățile așteaptă motivarea Curții Constituționale.
17:10
3 zodii feminine care exercită o atracție magnetică: Încrederea, grația și aura lor sunt irezistibile # Jurnalul.ro
Unele femei au un farmec irezistibil care atrage oamenii instantaneu. În astrologie, anumite semne zodiacale emană în mod natural frumusețe, mister și profunzime emoțională imposibil de ignorat. Aceste femei nu doar întorc privirile, ele lasă o impresie de durată oriunde merg.
17:00
DGPMB-Brigada Rutieră face precizări oficiale despre incidentul de azi-noapte de la Ambasada Rusiei, din Sectorul 1, când un bărbat de 53 de ani a încercat să intre cu forța în sediul diplomatic.
16:40
Racla care va păstra fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, a fost sfințită joi de Patriarhul Daniel.
16:30
RCA la trotinete electrice. Accidentele în creștere determină introducerea asigurării obligatorii # Jurnalul.ro
Camera Deputaților, for decizional în acest caz, a adoptat un proiect de lege care introduce polițele RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice. Actul normativ urmează să fie promulgat de președintele României.
