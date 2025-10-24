VIDEO De ce-și schimbă oamenii jobul. Raluca Grigore, Managing Partner Operations & Growth, Career Shift: Lipsa sensului este unul dintre motive - Profit.ro Live TV

07:30

Nivelul de educație financiară din România crește lent, dar constant, pe măsură ce tot mai multe instituții financiare investesc în programe de informare, iar publicul devine mai conștient de importanța economisirii și a investițiilor. Cristian Pascu, vicepreședinte al Asociației Administratorilor de Fonduri și membru în Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București, spune că procesul seamănă cu „picătura chinezească”, iar cheia stă în consecvență, început de timpuriu și educație în școală. Tot el atrage atenția că investițiile nu sunt despre câștiguri rapide, ci despre disciplină și orizonturi lungi de timp, iar mitul că „trebuie să fii bogat ca să investești” este fals.