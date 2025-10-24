Nicușor Dan, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Am o preferință”

07:10

Zeci de mii de oameni s-au adunat joi la Budapesta la două manifestaţii rivale, conduse de premierul Viktor Orban, de o parte, şi de oponentul său Peter Magyar, de cealaltă parte, fiecare încercând la aceste demonstraţii organizate odată cu comemorarea revoluţiei anti-comuniste înăbuşite în sânge de armata sovietică în anul 1956 să mobilizeze sprijin. Zeci de mii de susținători ai liderului partidului de opoziție Tisza au mărșăluit în cadrul unui „Marș național” împotriva guvernului prim-ministrului Viktor Orban. Anterior, Orban a condus un „Marș al păcii” rival, pro-guvernamental. Cele două mitinguri marchează intensificarea campaniei politice înaintea alegerilor parlamentare din aprilie 2026. Sondajele de opinie sugerează că Tisza ar putea depăși partidul Fidesz al lui Orban la alegeri.