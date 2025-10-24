Consolă portabilă ASUS ROG Xbox Ally X – review

23:30

Bănuiesc că aţi auzit de JerryRigEverything, iar dacă nu ştiţi cine este, vorbim despre un vlogger american cunoscut în special pentru faimoasele sale teste de rezistenţă aplicate diverselor device-uri. Eu personal nu sunt fan, mi se pare că testele sale sunt duse mult prea la extrem şi nu au nicio relevanţă într-o utilizare normală de […]