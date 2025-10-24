Din 2027, doar autobuze cu motoare Euro 6 vor mai circula în Brașov, indiferent dacă sunt de stat sau private / Decizia vine după ce parcul auto al municipiului s-a înnoit, în timp ce al ”privaților” a rămas la fel
G4Media, 24 octombrie 2025 08:20
Asociația de Transport Brașov, în baza mandatului primit pentru actualizarea și aplicarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători la nivelul municipiului Brașov,...
Acum 5 minute
08:30
Crește sau nu salariul minim în 2026? Premierul Bolojan susține că în coaliție s-a căzut de acord ”să încercăm să ținem salariul minim la același nivel” / Sorin Grindeanu spune însă că România riscă infringementul dacă nu operează majorarea # G4Media
Premierul Ilie Bolojan declară că în coaliţie au existat discuţii privind menţinerea salariului minim la acelaşi nivel. Decizia a fost luată în contextul în care...
08:30
Summitul Tinerilor, ediția 10, organizat la Vaslui între 22 și 26 octombrie, cu 19 ateliere tematice, dezbateri și gală cu tema „Tinerii în centrul democrației” # G4Media
Peste 300 de tineri din țară sunt așteptați la Summitul Tinerilor X, un eveniment de cinci zile dedicat dialogului, implicării civice și inovației sociale, organizat...
08:30
Autoritățile britanice au în vizor dominația Apple și Google în domeniul smartphone-urilor / Companiile nu doresc ca UK să urmeze exemplul Uniunii Europene # G4Media
Marea Britanie a luat măsuri pentru a slăbi controlul Apple și Google în domeniul smartphone-urilor, desemnându-le ca având „statut strategic pe piață", ceea ce îi...
Acum 15 minute
08:20
Motivul pentru care acizii grași Omega-3 sunt esențiali pentru creierul copiilor / Nutriționiștii explică beneficiile: „Consolidează memoria, îmbunătățesc capacitatea de concentrare și susțin plasticitatea neuronală” # G4Media
Acizii grași Omega-3 joacă un rol crucial în dezvoltarea creierului și a sistemului nervos la copii. Nutriționistul Irina Stuparu explică faptul că două forme principale,...
08:20
Acum o oră
07:50
Un fost ofițer al poliției secrete comuniste maghiare a fost arestat în Bosnia-Herțegovina sub suspiciunea de spionaj / Bărbatul a fost arestat împreună cu o parteneră mai tânără # G4Media
Doi cetățeni maghiari au fost reținuți în Bosnia și Herțegovina sub suspiciunea de spionaj, a confirmat joi poliția bosniacă, anunță presa maghiară. Cei doi bărbați...
07:40
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii la Primăria Capitalei, transmite Agerppres. „Vor porni nişte alegeri la...
07:40
Bărbatul suspectat că a provocat incendiul mortal de la Los Angeles Palisades pledează nevinovat # G4Media
Bărbatul acuzat că a pus intenţionat focul care a devenit unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetaţie din Los Angeles, omorând 12 persoane şi...
07:40
Noul prototip al giganticei drone chinezești stealth GJ-X, fotografiat în zbor / Are o anvergură de 42 de metri # G4Media
Un videoclip a surprins ceea ce se crede a fi noul prototip al „GJ (Gongji Attack)-X", un vehicul aerian fără pilot (UAV) stealth de dimensiuni...
Acum 2 ore
07:30
Legătura specială dintre om și animal există încă din antichitate. 5 civilizații antice care și-au prețuit animalele de companie ca membri ai familiei # G4Media
A-ți scoate câinele la plimbare pare o activitate modernă, specifică vieții contemporane. Totuși, relația dintre om și animal este veche, care datează de zeci de...
07:30
48 de saci cu resturi umane, descoperiți într-o groapă clandestină din suburbiile oraşului mexican Guadalajara # G4Media
Autorităţile mexicane au anunţat joi descoperirea a 48 de saci care conţineau resturi umane într-o groapă clandestină situată în suburbiile oraşului Guadalajara (vest), notează AFP,...
07:30
Târg de Sfântul Dumitru, la Muzeul Satului, de vineri până duminică / Muzică, dansuri, fructe și mâncare tradițională # G4Media
O serie de manifestări dedicate sărbătoririi Sfântului Dumitru, protectorul spiritual al Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", vor avea loc, de vineri până duminică, la...
07:20
Coreea de Nord construiește un memorial pentru soldaţii căzuţi în războiul din Ucraina / „Eroii noştri i-au distrus pe invadatorii neonazişti diabolici” # G4Media
Coreea de Nord a început construirea unui memorial dedicat soldaţilor săi care au murit luptând pentru Rusia în Ucraina, a relatat joi presa de stat,...
07:20
Liderii UE fac un prim pas spre utilizarea activelor ruseşti în beneficiul Ucrainei / Peste 200 de miliarde de euro, înghețate din cauza invaziei # G4Media
Liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar...
07:10
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac / Un mic dejun bogat în proteine, pregătit de seara # G4Media
O reinterpretare în cheie fresh a unui clasic al micului dejun, acești fulgi de ovăz combinați cu coajă și zeamă proaspătă de lămâie oferă o...
07:10
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va sosi vineri în România / Arhiepiscopul Constantinopolului va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale # G4Media
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumeni va participa duminică la sfințirea Catedralei Naționale, alături de ÎOS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe...
Acum 4 ore
06:10
Producţia VW de la Wolfsburg nu va fi afectată săptămâna viitoare, dar apoi sporesc incertitudinile – Reuters # G4Media
Producţia la principala fabrică a Volkswagen se va desfăşura conform planificării săptămâna viitoare, în pofida riscului deficitului de microcipuri Nexperia, au declarat joi pentru Reuters...
06:10
„I-aș fi spus că este un idiot” – Verstappen uimește lumea F1 după revenirea incredibilă din finalul sezonului # G4Media
RedBull Racing se împăcase cu pierderea titlului din Formula 1 în acest an, dar ultimele săptămâni au adus o schimbare uimitoare în ierarhie. Max Verstappen...
Acum 6 ore
04:00
Fabrica de obuziere autopropulsate care este construită în Dâmbovița va genera peste 300 de locuri de muncă / Reprezentant: Vrem să producem și pentru țările din regiune # G4Media
Fabrica de obuziere autopropulsate K9 din România, parte a unui centru de excelență construit de compania sud-coreeană Hanwha în Dâmbovița, va genera peste 300 de...
Acum 8 ore
01:10
Două femei luptă pentru președinția Irlandei, candidata stângistă este dată favorită de sondaje # G4Media
Electoratul din Republica Irlanda votează vineri în alegeri prezidențiale, în care candidata independentă Catherine Connolly are prima șansă în fața Heather Humphreys (Fine Gael, centru...
Acum 12 ore
00:10
Octombrie este Luna scriitorilor români la Cărturești – un demers de a promova literatura română contemporană printr-o serie de activități la nivel național: spații de...
23 octombrie 2025
22:50
Știința a descoperit un lucru fascinant despre animalele de companie: nu doar că ne iubesc, ne și apără creierul de stres, anxietate și declin cognitiv # G4Media
În timpul pandemiei de COVID-19, un fenomen neașteptat a cuprins mapamondul: milioane de oameni au ales să aducă în casele lor câini și pisici. Mai mult...
22:50
Reacțiile antrenorilor după FCSB vs. Bologna, scor 1-2. Elias Charalambous: „E o victorie meritată a Bolognei” / Secundul italienilor: „Victorie importantă (…) Dacă eram mai altruiști poate că am mai fi înscris o dată” # G4Media
Antrenorii echipelor FCSB și Bologna au oferit imediat după meci primele reacții despre joc și rezultat, dar și câteva precizări despre arbitrajul destul de contestat...
22:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Antena 3, că are o "relație instituțională" cu președintele Nicușor Dan și că lucrează împreună cu echipele...
22:30
Casa Albă nu exclude totuşi un nou summit cu Putin, dar subliniază că Trump doreşte „acţiuni, nu vorbe” # G4Media
Casa Albă a asigurat joi că un nou summit între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin nu este exclus, dar a...
22:20
UE l-a sancționat pe rectorul unei universități ruse pentru că a lansat un curs despre cum să încalci sancțiunile / Bruxelles-ul a dorit să-i ofere rectorului „ocazia de a împărtăși propria experiență cu studenții” # G4Media
UE l-a sancționat joi pe rectorul unei universități din Moscova după ce instituția de învățământ a lansat un program despre cum să se eludeze sancțiunile...
22:20
Bolojan, despre explozia de la Rahova: Este nevoie să schimbăm legislația pentru alte ajutoare/ Unul dintre minusurile pe care le avem este mentenanța, întreținerea sistemelor # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Antena 3, după explozia blocului din Rahova din cauza scurgerilor de gaz, că "unul dintre minusurile pe...
22:10
Expert în metabolism: „90% dintre diete eșuează pentru că nu înțeleg esența. Nu totul se reduce la mănâncă mai puțin și mișcă-te mai mult” # G4Media
Profesor de educație fizică și promotor al unui stil de viață sănătos, Claudio Nieto, avertizează că majoritatea dietelor eșuează pentru că abordează greșit problema —...
22:00
Directorul Nokia: „Ne aflăm în vârful unui superciclu al inteligenţei artificiale, similar cu boom-ul internetului din anii ’90” # G4Media
Directorul general de la grupul finlandez Nokia, Justin Hotard, a declarat joi că Inteligenţa Artificială alimentează o tendinţă de creştere pe termen lung care seamănă...
22:00
VIDEO Record în Franța: Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la licitaţie pentru 18,4 milioane de euro # G4Media
Un tablou monocrom de Yves Klein a fost vândut la licitaţie joi la Paris contra sumei de 18,4 milioane de euro, sumă care include şi...
22:00
Ministrul Educației susţine că furtuna fiscal-bugetară din zona educaţiei a fost depăşită: În acelaşi timp, am reuşit să ne salvăm salariile şi bursele până la sfârşitul anului # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că furtuna fiscal-bugetară din zona educaţiei a fost depăşită, cu multe nemulţumiri, dar s-a reuşit salvarea salariilor şi burselor până...
22:00
Apple pierde procesul din Marea Britanie privind comisioanele din App Store / Compania este obligată să plătească despăgubiri utilizatorilor # G4Media
Apple a pierdut un proces major în Marea Britanie, fiind găsită vinovată de abuz de poziție dominantă prin perceperea unui comision considerat excesiv, de 30%...
21:50
Premierul Bolojan, după atacurile lui Grindeanu: În condițiile în care orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament în așa fel încât – cu AUR, cu cine se poate – ca Guvernul să plece # G4Media
Premierul Bolojan a declarat, joi seara, la Antena 3, după atacurile în serie lansate de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că "în condițiile în...
21:40
Hoți arestați pentru furtul a peste 1.000 de scaune de la terasele din Spania, pe care le-au revândut și în România # G4Media
Poliția spaniolă a arestat un grup criminal care se ocupa cu furtul scaunelor, scrie AP. Poliția Națională Spaniolă a declarat că a arestat șapte persoane...
21:40
Uros Nikolic, arbitru de baschet, a fost arestat în Serbia. Este suspectat că ar avea legături cu o reţea mafiotă # G4Media
Arbitrul de Euroligă Uros Nikolic a fost arestat în Serbia în cadrul unei ample operaţiuni poliţieneşti care viza o grupare criminală organizată. El este suspectat...
21:30
LIVE Ilie Bolojan, interviu la Antena 3: „Pot negocia, dar niciodată nu voi fi de acord lucrurile care sunt elementare și de bun simț. Nu poți să ții cont de opinia ca pensia să fie cât salariul. Asta nu pot să accept” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan acordă un interviu, joi seara, de la ora 21.00, postului Antena 3 CNN. G4Media transmite LIVE TEXT declarațiile premierului. Ilie Bolojan: Nu...
21:20
Două avioane militare ruseşti au pătruns joi timp de aproximativ 18 secunde în spaţiul aerian al Lituaniei, ţară baltică membră a NATO, a transmis armata...
21:10
Câți pași sunt suficienți pentru a îmbunătăți sănătatea cardiacă a persoanelor în vârstă? Sub 10.000, arată un nou studiu # G4Media
Mersul rapid poate crește ritmul cardiac, îmbunătăți circulația sanguină, scădea tensiunea arterială și ajuta la pierderea în greutate. Conform unei noi analize, persoanele în vârstă...
21:00
Bărbatul filmat când îşi loveşte câinele, urmărit penal / Anchetatorii au stabilit că animalul a fost lovit în mod repetat / Câinele, preluat de ASPA Bucureşti # G4Media
Bărbatul filmat când îşi loveşte câinele în Sectorul 3 al Capitalei este urmărit penal pentru "rănirea cu intenţie a animalelor", după ce anchetatorii au stabilit...
21:00
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud, în cadrul turneului său în Asia # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping săptămâna viitoare, în cadrul unei vizite în Asia, a anunțat joi Casa Albă,...
21:00
Putin, despre un eventual atac ucrainean cu rachete Tomahawk: Răspunsul va fi foarte serios, dacă nu chiar copleșitor / Să se gândească la asta # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor din partea SUA sau ale oricărei alte ţări şi a avertizat...
21:00
LIVE Ilie Bolojan, interviu la Antena 3 / Primele declarații ale premierului după atacurile dure ale lui Sorin Grindeanu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan acordă un interviu, joi seara, de la ora 21.00, postului Antena 3 CNN. G4Media transmite LIVE TEXT declarațiile premierului. Ilie Bolojan face...
20:40
În 26 de imobile din Mioveni s-a oprit alimentarea cu gaz după verificări efectuate de pompieri și firme de distribuție / Aproape 300 de persoane evacuate preventiv # G4Media
În 26 de imobile din oraşul Mioveni s-a oprit alimentarea cu gaz, joi, în urma verificărilor efectuate de pompieri şi echipele firmei de distribuţie, aproape...
20:30
Donald Trump l-a grațiat pe fondatorul gigantului cripto Binance, Changpeng Zhao, condamnat penal, a anunțat Casa Albă # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul condamnat al gigantului cripto Binance, a declarat joi un oficial al Casei Albe, cel mai...
20:20
Prețul petrolului a crescut cu peste 5% după ce Statele Unite au sancționat companiile rusești Rosneft și Lukoil # G4Media
Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 5% joi, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, după ce SUA au impus sancțiuni împotriva marilor...
20:20
Giganţii apărării Airbus, Thales şi Leonardo fuzionează pentru a crea un rival european al reţelei Starlink, reteaua de internet prin satelit a lui Musk # G4Media
Companiile europene Airbus, Thales şi Leonardo au anunţat joi o fuziune a activităţilor lor din domeniul sateliţilor şi spaţiului, formând "un lider european în domeniul...
20:10
Bucureștiul se pregătește pentru un weekend plin de evenimente spectaculoase, care să încânte toate gusturile: muzică, artă, sport, tradiții și experiențe pentru întreaga familie, transmite...
20:00
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), despre reforma pensiilor magistraţilor: Soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii / Nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, ar spune „asta este propunerea şi la revedere” # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat joi, despre reforma pensiilor magistraţilor, că soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii, el precizând...
20:00
Aliat al cancelarului Merz: Trebuie să controlăm și să reducem serios afluxul de tineri provenind din Ucraina / Nu ajută pe nimeni dacă vin în Germania în loc să-și apere patria # G4Media
Liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU) din Bavaria, care face parte din coaliţia cancelarului Friedrich Merz, a cerut joi Uniunii Europene să exercite presiuni asupra Kievului pentru...
20:00
Ministrul Muncii: Cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei / Singura soluţie de reducere spre un nivel just este impozitarea progresivă, oricât de mult s-ar speria dreapta radicală # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700...
