Buget STS de aproape 40 milioane de euro pentru echipamente IT. Șapte oferte
Profit.ro, 24 octombrie 2025 08:20
Datanet Systems, ETA2U, Metaminds, Orange Romania, Dendrio Solutions, Arctic Stream și Evotech-IT au ofertat Serviciul de Telecomunicații Speciale în cadrul unei licitații pentru achiziționarea de echipamente de tip switch, circa 4.000 de unități (5 loturi), contractul fiind estimat la 39,4 milioane de euro, fără TVA.
08:30
Vodafone România și Connections Consult au depuse oferte la o licitație organizată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) pentru achiziționarea de echipamente hardware și licențe software (infrastructură tip data center) pentru implementarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială (SNIAS) la nivel județean. Bugetul procedurii a fost estimat la 25,5 milioane de lei, fără TVA, pentru 7 luni.
08:20
08:10
Societatea FEPER S.A., cu sediul în București, Sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul J1991001092400, Cod de înregistrare fiscală RO752, reprezentată legal de dl. Florin-Dănuț Buzatu, în calitate de Director General („FEPER” sau „Societatea”),
08:00
Creditarea continuă să încetinească, dar nu decisiv. Depozitele scad în termeni reali GRAFICE # Profit.ro
Ritmul creditului neguvernamental a încetinit pentru a patra lună la rând și soldul a scăzut în termeni reali, în contextul inflației ridicate. Frânarea creditului este însă una lentă. Și dinamica masei monetare este în încetinire.
07:50
VIDEO De ce-și schimbă oamenii jobul. Raluca Grigore, Managing Partner Operations & Growth, Career Shift: Lipsa sensului este unul dintre motive - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Schimbările din piața muncii sunt profunde și rapide, iar modul în care angajații se raportează la carieră se află într-o transformare constantă. Despre aceste tendințe a vorbit Raluca Grigore, Managing Partner Operations & Growth la Career Shift, în cadrul emisiunii Profit Live, realizată pe Prima News TV de Profit.ro, de luni până joi, de la ora 11.00.
07:40
Anulare - Evaluarea nivelului de maturitate în securitate cibernetică pentru 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică se amână # Profit.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anulat o licitație pentru achiziționarea unui set complex de servicii, lucrări și dotări necesar creșterii nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică pentru 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică (inclusiv companii, IMM-uri, școli, spitale, organisme ale administrației publice centrale și locale). Contractul a fost estimat la 51,32 milioane de lei, fără TVA, pentru 10 luni de la data atribuirii, conform datelor Profit.ro.
07:30
VIDEO Nu trebuie să fii bogat ca să investești, poți începe cu 50 lei. Cristian Pascu, vicepreședinte AAF: Trebuie să fii disciplinat. Diversificarea este cheia - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Nivelul de educație financiară din România crește lent, dar constant, pe măsură ce tot mai multe instituții financiare investesc în programe de informare, iar publicul devine mai conștient de importanța economisirii și a investițiilor. Cristian Pascu, vicepreședinte al Asociației Administratorilor de Fonduri și membru în Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București, spune că procesul seamănă cu „picătura chinezească”, iar cheia stă în consecvență, început de timpuriu și educație în școală. Tot el atrage atenția că investițiile nu sunt despre câștiguri rapide, ci despre disciplină și orizonturi lungi de timp, iar mitul că „trebuie să fii bogat ca să investești” este fals.
07:30
Consumul de gaze al României a urcat. Presiune suplimentară din Republica Moldova GRAFICE # Profit.ro
Consumul de gaze al României s-a majorat în această lună cu aproximativ 14% comparativ cu perioada similară a anului trecut, în linie cu estimările operatorului de transport și sistem național, Transgaz. În plus, o presiune suplimentară pe piață vine din partea Republicii Moldova, care și-a dublat importurile din România, relevă analiza Profit.ro.
07:20
Vânzările Carrefour în România s-au apropiat de 2,3 miliarde de euro după primele nouă luni, în creștere cu 1,9% față de perioada similară a anului trecut, însă avansul a încetinit puternic în trimestrul al treilea, pe fondul măsurilor de austeritate, care afectează încrederea consumatorilor, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:10
Șefii ANAF vor avea bonusuri sau penalizări în funcție de indicatori de performanță. Fiscul a primit temă să calculeze de două ori pe an gap-ul de TVA. Reorganizarea va aduce funcții la centru # Profit.ro
ANAF a primit noi obiective de implementat pânmă la jumătatea anului următor, parte a revizuirii PNRR. Printre acestea se numără reorganizarea ANAF după un nou model, cu aducerea unor activități din teritoriu la centru, urmând ca structurile teritoriale să fie axate pe inspecție, declarare și executare silită, noi indicatori de performanță pentru angajați și un sistem de tip bonus/penalizare la venituri pentru șefii ANAF bazat tot pe indicatori de performanță.
07:00
Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, suportată pe facturi de toți consumatorii de energie electrică din România, crește cu 62% de la 1 noiembrie 2025, relevă datele analizate de Profit.ro.
06:50
România trece din nou la ora de iarnă, chiar din acest weekend.
06:50
Pentru că știm cât de importantă este frumusețea pentru tine, te invităm la o dezbatere live dedicată celor mai noi tehnici de înfrumusețare.
06:10
Scădere după multe luni de ezitări și cifre slabe. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
01:10
ULTIMA ORĂ GRAFIC Rabla 2025: „Mii de dosare blocate”. Programul se îndreaptă către un eșec important, pentru prima dată de la lansare # Profit.ro
Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat cu surle și trâmbițe aprobarea a aproximativ 8.500 de dosare în cadrul Programului Rabla. Din păcate, cifrele ne arată că programul se îndreaptă către un eșec important, pentru prima dată de la lansarea lui.
01:00
EXCLUSIV FOTO Poveste ca ruptă din film. A plecat la muncă în Marea Britanie să-și plătească datoriile în faliment, acum revine ca investitor cu planuri de extindere locală # Profit.ro
Vasluianul Andrei Ungurianu (41 de ani) a plecat în Marea Britanie după ce a intrat în faliment, cu planul să muncească pentru a-și plăti datoriile din țară. Acum, 18 ani mai târziu, revine în România ca investitor imobiliar, cu planul să dezvolte sute de apartamente.
01:00
ULTIMA ORĂ GRAFIC Rabla 2025 înaintează anevoios:„Mii de dosare blocate”. Programul se îndreaptă către un eșec important, pentru prima dată de la lansare # Profit.ro
Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat cu surle și trâmbițe aprobarea a aproximativ 8.500 de dosare în cadrul Programului Rabla. Din păcate, cifrele ne arată că programul se îndreaptă către un eșec important, pentru prima dată de la lansarea lui.
01:00
ULTIMA ORĂ DECIZIE Șefii OMV Petrom nu vor mai fi fidelizați cu acțiuni ale grupului-mamă din Austria, bonusurile cash vor depinde exclusiv de rezultatele companiei românești # Profit.ro
Bonusurile anuale în cash ale membrilor Directoratului OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, controlat de austriecii de la OMV, vor depinde de anul viitor exclusiv de rezultatele și perfomanțele companiei românești, cele ale grupului-mamă din Austria urmând să fie excluse din calcul, a decis adunarea generală a acționarilor OMV Petrom.
01:00
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan sesizează CCR după ce actuala Putere a încercat să majoreze salarii și să acorde sporuri angajaților din ministerele reorganizate # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea unui proiect de lege prin care actuala majoritate de guvernământ a încercat, în Parlament, să stabilească salarii maxime pentru personalul preluat de ministerele reorganizate și să acorde un spor de 15% pentru mai mai mulți funcționari publici și personal contractual din aceste ministere, conform datelor Profit.ro.
01:00
Comisia Europeană insistă pentru desființarea schimbării orei. Este o măsură susținută printr-o consultare populară.
23:40
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de principiu ca salariul minim să fie ținut la același nivel anul viitor.
23:30
Bolojan: Negociez orice, dar nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineață până seara la lucru # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul privind reforma pensiilor magistraților este unul de fond, nu unul care mimează corecțiile.
23:30
Bolojan, atac la PSD: Eu pot pleca mâine. Dar să mi se spună care sunt soluțiile geniale # Profit.ro
Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, afirmă că poate în orice moment să renunțe la funcție.
23:20
Directorul societății Termocentrale Constanța, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat în locuință.
22:30
O nouă criză a cipurilor la orizont: producătorii japonezi de automobile trag un semnal de alarmă în scandalul Nexperia # Profit.ro
Disputa comercială din jurul companiei Nexperia, de origine chineză, pune în pericol tot mai mulți producători de automobile din lume, din cauza restricțiilor impuse de China. Japonezii avertizează despre o posibilă nouă criză la nivel global.
22:20
Erbașu avansează în forță la tronsonul abandonat de Bechtel și neatins 12 ani VIDEO&FOTO # Profit.ro
Compania Construcții Erbașu avansează accelerat pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania. Lucrările au început în data de 20 ianuarie 2025.
22:00
Peste 6 milioane de aplicări au venit anul acesta din partea candidaților care nu au studii superioare și care se încadrează în categoria muncitorilor calificați și necalificați.
21:50
Smyk vede potențial “enorm” în România în pofida scăderii natalității. Cel mai mare retailer polonez de jucării și îmbrăcăminte pentru copii și-a lansat IPO. Vrea să ridice cota de piață la nivelul Poloniei # Profit.ro
Smyk, cel mai mare retailer polonez de jucării și îmbrăcăminte pentru copii, prezent cu o rețea de 35 de magazine în România, vede un potențial “enorm” de creștere pe piața românească, în pofida scăderii natalității, în condițiile în care cheltuielile per copil sunt în creștere, iar compania își îndreaptă oferta spre noi categorii de consumatori, precum “copil-adulții”.
21:20
Apple a redus comenzile pentru asamblarea modelului iPhone Air „aproape de nivelul finalului de producție”, susțin surse citate de Nikkei.
20:50
China și-a exprimat dezaprobarea față de sancțiunile americane împotriva sectorului petrolier rus, impuse de Washington în speranța de a determina Moscova să pună capăt războiului din Ucraina
20:30
Numărul timișenilor care și-au pierdut locul de muncă, dublu față de anul trecut. Cea mai afectată industrie # Profit.ro
Numărul angajaților din Timiș care și-au pierdut locul de muncă în primele nouă luni ale acestui este mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.
20:00
GRAFIC Indicele BET atinge un nou maxim istoric, fiind catalizat de creșterile acțiunilor producătorilor de gaze naturale # Profit.ro
Titlurile Romgaz și OMV Petrom au ținut capul de afiș al ședinței bursiere, cu aprecieri consistente, pe cele mai mari tranzacții ale zilei.
19:50
Breteaua de descărcare a Lotului 2 în DN2 Spătaru va fi deschisă în câteva zile, împreună cu celelalte bretele ale nodului rutier, anunță autoritățile.
19:30
ULTIMA ORĂ Poliția Economică a ridicat documente de la Ministerul Finanțelor într-o anchetă privind delapidarea a 35 milioane lei de către o firmă care a primit ajutor de stat # Profit.ro
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției (Poliția Economică) a ridicat astăzi documente de la Ministerul Finanțelor, potrivit informațiilor Profit.ro, într-o anchetă ce vizează infracțiuni de spălare a banilor și delapidare, pentru suma totală de aproximativ 35 milioane de lei. Se afirrmă că banii au ajuns în contul personal al administratorului unei firme, care a obținut inițial un credit bancar garantat de stat de aproximativ 175,3 milioane de lei.
19:00
Abonații HBO Max vor plăti mai mult din 20 noiembrie, iar clienții noi chiar de astăzi.
18:50
Proprietarul Cesarom oprește complet producția de plăci ceramice în Ungaria, după ce a mutat din producție în România # Profit.ro
Furnizorul austriac de materiale de construcții Lasselsberger, proprietarul mărcii Cesarom, a oprit complet producția de plăci ceramice în Ungaria, după ce, la începutul anului, a transferat în România producția și linia tehnologică de la una dintre cele două fabrici ale grupului din țara vecină.
18:30
Companiile petroliere de stat chineze au oprit achizițiile de petrol rusesc.
18:30
Mai mulți comisari ANPC au aplicat amenzi, dar procesele-verbale nu au mai fost înregistrate.
18:20
Un tribunal francez a anulat vânzarea, pentru 10.000 de euro, a numelui orașului Vendome către casa de modă Louis Vuitton.
18:00
Trenul chinezesc CR450 a atins viteza de 453 km/h în timpul testelor preliminare.
17:40
Poiana Brașov - pregătiri pentru sezonul de schi. „Testăm tunurile și lăncile ca să fim gata de atac in orice moment.” # Profit.ro
Societatea care se ocupă de întreținerea domeniului schiabil din Poiana Brașov a început testele cu tunurile și lăncile pentru a fi gata în orice moment să acopere pârtiile cu zăpadă, anticipând un sezon similar celui din anul precedent, când procentul de zăpadă totală obținută artificial a ajuns la circa 80%.
17:20
Cine va câștiga Oscarul destinațiilor României? A început competiția Destinația Anului 2026! # Profit.ro
Ai un loc unde iubești să călătorești în România? Ai un loc unde iubești să călătorești în România? Poate fi următoarea Destinație a Anului! Campania națională care inspiră românii să descopere frumusețea țării a fost lansată la Iași, în cadrul Conferinței Destinația Anului. Intră pe www.destinatiaanului.ro și nominalizează destinația favorită!
17:20
La drumuri internaționale sau când ești pe un plan cu puține gigabytes, contează să optimizezi consumul de date.
17:00
Doi designeri Skoda au reinterpretat un model clasic și foarte rar pentru era modernă.
16:50
Anca Alexandrescu anunță: 99% candidez la Primăria Capitalei. Am stomacul tare! Piedone: „O recomandă vocea și talentul!" # Profit.ro
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, anunță că „99%” va candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei: „Am stomacul tare”, adaugă aceasta.
16:50
ANAF schimbă înregistrarea în scop de TVA - certificatul se va comunica și prin SPV, fără deplasarea reprezentantului legal la sediul Fiscului # Profit.ro
Persoanele impozabile înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF vor putea primi prin SPV certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, prevede o modificare pregătită acum de către Fisc. În prezent, pentru ridicarea certificatului, reprezentantul legal trebuie să meargă la ANAF. Totodată, ANAF actualizează ma multe proceduri și formulare legate de înregistrarea sau anularea înregistrării în scop de TVA.
16:40
Șeful Nokia atenționează - Avansul Inteligenței Artificiale, comparat cu boom-ul internetului din anii 1990 # Profit.ro
Inteligența Artificială alimentează o tendință de creștere pe termen lung care seamănă cu boom-ul internetului din anii 1990, dar a minimalizat îngrijorările legate de o potențială bulă speculativă, spune Directorul general de la grupul finlandez Nokia, Justin Hotard.
16:40
VIDEO Ministrul Economiei: La Salrom, perla coroanei acum este grafitul. Căutăm cea mai bună metodă de exploatare # Profit.ro
Perla coroanei la Salrom este grafitul și suntem în discuții pentru a vedea cum putem să-l exploatăm și dacă o putem face singuri, pentru că exfolierea acestuia nu este un procedeu foarte la îndemână, a declarat ministrul Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.
16:30
Banca Națională a Elveției a publicat, pentru prima dată, un rezumat al discuțiilor care au stat la baza deciziei de politică monetară, ca răspuns la criticile privind lipsa de transparență a instituției în comparație cu alte bănci centrale, informează AFP.
16:30
Austriecii de la OMV au impus în AGA OMV Petrom menținerea la 1 miliard euro a pragului de aprobare a vânzărilor de țiței și gaze de către Board-ul companiei, în care statul român are 3 membri din 9 # Profit.ro
Acționarii OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, au aprobat într-o AGA extraordinară de astăzi modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al companiei, la propunerea Directoratului acesteia, în vederea implementării noilor prevederi ale Codului Bursei de Valori București.
