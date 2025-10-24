Mihai Rotaru, despre excluderea lui Baiaram din lot: “Întotdeauna, deciziile lui Rădoi sunt bune”
Antena Sport, 24 octombrie 2025 08:20
Mihai Rotaru spera la 3 puncte cu Noah, dar ştie că adversarul din Conference League a fost unul la nivel financiar peste Liga 1 şi implicit peste nivelul Universităţii Craiova. "Este o premieră, am luat un punct, dar ne doream mult mai mult de la acest meci, fără discuție. Ne-am făcut planuri să obținem 3 […]
Acum 30 minute
08:20
Mihai Rotaru, despre excluderea lui Baiaram din lot: "Întotdeauna, deciziile lui Rădoi sunt bune"
Mihai Rotaru spera la 3 puncte cu Noah, dar ştie că adversarul din Conference League a fost unul la nivel financiar peste Liga 1 şi implicit peste nivelul Universităţii Craiova. "Este o premieră, am luat un punct, dar ne doream mult mai mult de la acest meci, fără discuție. Ne-am făcut planuri să obținem 3 […]
Acum 8 ore
00:40
Universitatea Craiova a obținut primul punct din grupa principală de UEFA Conference League. Formația antrenată de Mirel Rădoi a remizat pe "Ion Oblemenco" cu Noah, scor 1-1, la capătul unui joc ce a fost controlat în mare parte de oaspeți. Deși „leii" din Bănie au fost cei care au deschis scorul, armenii au revenit și […]
00:40
Alexandru Cicâldău, dezamăgit după Craiova – Noah 1-1: „Am avut meciul în mână și am fost egalați"
Universitatea Craiova a ratat șansa de a obține primul succes din actuala ediție de UEFA Conference League. Oltenii au scos doar un rezultat de egalitate din disputa cu Noah, iar prestația echipei din Liga 1 a fost una modestă. Finalul de meci a aparținut formației antrenate de Mirel Rădoi, care a încercat să pună presiune […]
00:40
Mirel Rădoi l-a pus la zid pe Ștefan Baiaram, după ce l-a scos din lot: "Nu îi dau explicații. Trebuie să accepte"
Mirel Rădoi a avut un discurs dur la adresa lui Ștefan Baiaram, după Universitatea Craiova – Noah, scor 1-1. Fotbalistul a apărut în primă fază pe foaia de joc ca fiind rezervă, dar a urmărit meciul din etapa a doua a grupei principale Conference League din tribune. Jucătorul oltenilor nu a primit bine vestea că […]
Acum 12 ore
00:10
Răzvan Lucescu câștigă cu PAOK după un meci de infarct. 7 goluri marcate și unul anulat în prelungiri
Meciurile AEK – Aberdeen 6-0 şi Şahtior – Legia Varşovia 1-2 au fost în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 19:45. De la ora 22:00, Celta Vigo a învins-o pe Nice cu 2-1 cu Ionuț Radu în poartă, în Europa League. Răzvan Lucescu a fost martor la un meci […]
00:00
Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Adrian Şut după ce mijlocaşul FCSB-ului a greşit la primul gol al Bolognei
Adrian Şut (26 de ani) a pierdut mingea, iar Bologna a deschis scorul în minutul 9, prin Jens Odgaard, care a finalizat simplu, cu poarta goală, după o pasă venită de pe partea stângă. În ciuda gafei de la primul gol al Bolognei, pentru care Adrian Şut şi-a cerut şi scuze, Gazzetta dello Sport l-a […]
23 octombrie 2025
23:40
De 26 de ani nu mai făcuse așa Bologna așa ceva. Ce au reușit italienii odată cu victoria cu FCSB
Bologna a deblocat o statistică pe care nu a mai înregistrat-o de mai bine de 26 de ani odată cu victoria contra FCSB-ului de pe Arena Națională. Odgaard și Dallinga au adus succesul echipei pregătite de pe bancă de secundul Daniel Niccolini, care l-a înlocuit pe Vincenzo Italiano, internat din cauza unei pneumonii. Statisticienii de […]
23:30
Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco
Universitatea Craiova joacă pe teren propriu contra celor de la Noah, în etapa a doua a grupei principale Conference League. Echipa lui Mirel Rădoi este la primul meci din faza principală pe teren propriu, iar aproape 20.000 de suporteri au venit să îi încurajeze pe olteni. Intrați la pauză în avantaj, grație golului marcat de […]
23:20
Reacţia lui Târnovanu după FCSB – Bologna 1-2: "Prefer să iau 6 goluri şi să câştigăm"! Mesajul pentru fani
Ştefan Târnovanu (25 de ani) a declarat, după meciul FCSB – Bologna 1-2, că el doar şi-a făcut datoria prin intervenţiile care au făcut ca roş-albaştrii să nu mai primească gol după cele două reuşite ale italienilor din startul partidei. El a subliniat că nu e bucuros în totalitate pentru evoluţia lui, având în vedere […]
23:20
Mirel Rădoi nu glumește! Antrenorul Craiovei l-a scos din lot pe Baiaram, chiar înaintea meciului cu Noah
Universitatea Craiova caută primele puncte din grupa principală de Conference League, iar echipa antrenată de Mirel Rădoi a primit vizita celor de la Noah, formația unde evoluează și fostul jucător Oshima. Chiar înaintea meciului, antrenorul oltenilor a luat decizia de a-l scoate din lot pe Ștefan Baiaram. Starul oltenilor i-a cerut socoteală tehnicianului din Bănie, […]
23:10
Florin Tănase, mesaj indirect pentru Gigi Becali după eșecul cu Bologna: "Când nu joci cu aceeași echipă.."
Florin Tănase a ținut să critice numărul mare de schimbări efectuate constant în primul 11 al celor de la FCSB, după ce roș-albaștrii au pierdut din nou în Europa League, scor 1-2 contra Bolognei. Deși nu a dat vreun nume, declarația golgheterului fostei campioane face cu siguranță referire la Gigi Becali, care care comandă modificările […]
22:50
Echipa învinsă de FCSB a produs surpriza serii în Liga Europa! Ce a făcut viitoarea adversară a roş-albaştrilor
Echipa olandeză Go Ahead Eagles a învins joi, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia engleză Aston Villa, în etapa a treia din Liga Europa. A fost surpriza serii, pe care a reuşit să o producă echipa învinsă în prima etapă de FCSB, cu 1-0. Viitoarea adversară a FCSB, FC Basel, a pierdut meciul de la […]
22:40
Adrian Şut, reacţie surprinzătoare după FCSB – Bologna 1-2: "Dacă am juca aşa în campionat, am fi greu de oprit"
Adrian Şut (26 de ani) a avut o reacţie surprinzătoare în zona mixtă după FCSB – Bologna 1-2. Şut a fost de părere că FCSB a avut destule momente bune. Criticat de Gigi Becali, Adrian Şut a transmis că se va pregăti în continuare cât de bine va putea şi, atunci când se va apela […]
22:30
Daniel Bîrligea, convins că s-a produs o mare eroare de arbitraj în FCSB – Bologna: "N-a vrut nici să verifice"
Daniel Bîrligea a declarat, joi seară, după meciul cu Bologna, pierdut de FCSB cu scorul de 1-2, că echipa sa ar fi putut să obţină măcar o remiză. El a precizat că FCSB ar fi trebuit să beneficieze de un penalty. Gigi Becali, patronul echipei, a comentat și el maniera de arbitraj de joi seara […]
22:30
A avut loc marea împăcare dintre Denis Alibec și Peluza Nord! Ce s-a întâmplat după FCSB – Bologna 1-2
Denis Alibec a intrat în război cu Peluza Nord, după înfrângerea rușinoasă suferită de FCSB în fața nou-promovatei Metaloglobus. Înaintea meciului cu Bologna din Europa League, Gigi Becali anunța că nu îl va mai introduce pe atacant, dacă acesta va fi înjurat de suporteri. Tot Becali a dezvăluit că Denis Alibec urma să discute cu […]
22:20
Jucătorul de care Gigi Becali s-a convins, după 1-2 cu Bologna: „Am văzut ce îi poate capul". Ce a spus despre transferuri
Venită după eșecul rușinos cu Metaloglobus București, campioana FCSB a fost învinsă pe Arena Națională de Bologna, scor 2-1. Gruparea roș-albastră a fost taxată de formația din Serie A, care a profitat de câteva erori mari în jocul gazdelor. Gigi Becali a tras mai multe concluzii după acest rezultat și a explicat că s-a lămurit […]
22:20
Andrei Rațiu, eroul lui Rayo Vallecano în Conference League! A marcat din penalty în minutul 90+13
Andrei Rațiu a devenit eroul lui Rayo Vallecano în Conference League. În etapa a doua a grupei principale, echipa spaniolă a jucat pe terenul suedezilor de la Hacken, coșmarul celor de la CFR Cluj. După 102 minute de joc, scorul era 2-1 pentru Hacken, dar Andrei Rațiu a fost cel care a obținut un punct […]
22:10
"Să nu mai fim așa de sclavi!". Declarația halucinantă a lui Gigi Becali după eșecul din FCSB – Bologna
Gigi Becali a avut o intervenție televizată după eșecul suferit de FCSB pe Arena Națională contra Bolognei. Patronul a abordat mai multe subiecte, printre care și o dorință pe care și-a exprimat-o fără pic de filtru în dialogul cu moderatorii emisiunii la care a fost sunat. Finanțatorul roș-albaștrilor și-a expus în mod clar dorința ca […]
22:00
Gigi Becali a fost dezamăgit de mai mulți jucători după înfrângerea suferită de FCSB în fața celor de la Bologna, scor 1-2, în etapa a treia a grupei principale Europa League. Cu toate acestea, patronul roș-albaștrilor nu l-a menajat nici pe arbitrul partidei. Dacă la căderea lui Daniel Bîrligea în careu, Becali nu a avut […]
22:00
FCSB a suferit al doilea eșec la rând în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României a fost învinsă cu scorul de 2-1 de Bologna, asta deși a redus din diferență prin Daniel Bîrligea. Patronul Gigi Becali a reacționat imediat după fluierul final și a transmis că nu a fost impresionat de forța adversarului. […]
22:00
Gigi Becali (67 de ani) a lăudat un jucător, după FCSB – Bologna 1-2, pe care l-a tot criticat în ultima vreme. Este vorba despre căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani). Becali îl avertiza anterior pe Olaru că nu îl va mai aştepta şi că acesta nu va mai fi titular dacă va continua […]
21:50
Răzvan Marin a marcat pentru AEK Atena în Conference League
Răzvan Marin a reușit să înscrie pentru AEK Atena în partida din cupele europene a grecilor, în duelul cu Aberdeen. Mijlocașul român și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 55, în urma unei faze în care a avut și noroc. Marin a ajuns astfel la trei reușite pentru trupa din capitala Greciei, după unul […] The post Răzvan Marin a marcat pentru AEK Atena în Conference League. Gol cu noroc pentru mijlocașul român. Nota primită appeared first on Antena Sport.
21:50
Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a criticat mai mulţi jucători după înfrângerea FCSB-ului cu Bologna. Becali e de părere că principalul vinovat pentru înfrângerea campioanei României cu Bologna este Adrian Şut (26 de ani). “Din perspectiva mea, ce să zic, dacă la nivelul ăsta faci o greșeală… meciul l-a pierdut Șut. Se duce totul de […] The post Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” appeared first on Antena Sport.
21:30
Răzvan Marin a marcat pentru AEK Atena în Conference League. Gol cu noroc pentru mijlocașul român # Antena Sport
Răzvan Marin a reușit să înscrie pentru AEK Atena în partida din cupele europene a grecilor, în duelul cu Aberdeen. Mijlocașul român și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 55, în urma unei faze în care a avut și noroc. Marin a ajuns astfel la trei reușite pentru trupa din capitala Greciei, după unul […] The post Răzvan Marin a marcat pentru AEK Atena în Conference League. Gol cu noroc pentru mijlocașul român appeared first on Antena Sport.
21:10
Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor să se califice la Campionatul Mondial din America # Antena Sport
Fetele din naţionala României visează cu ochii deschişi la Mondial. Ele speră să îşi ia energia şi inspiraţia pentru calificare de la naţionala mare. Fetele din naţionala mare le ţin pumnii băieţilor să meargă în America, apoi vor să joace şi ele la Mondialul din Brazilia. “Dacă noi nu credem, cine ar trebui să o […] The post Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor să se califice la Campionatul Mondial din America appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnaliștii italieni au oferit câteva concluzii la finalul primelor 45 de minute ale partidei din Europa League dintre FCSB și Bologna. Pe parcursul primei părți, italienii au dominat copios, după care s-au retras, iar roș-albaștrii au avut șanse imense de a reduce din diferență, însă scorul a rămas 2-0. Cei de la Gazzetta dello Sport […] The post “Domină, suferă și rezistă”. Ce au scris italienii la pauza meciului FCSB – Bologna appeared first on Antena Sport.
20:50
Gică Hagi a transmis un comunicat pe site-ul Farului, club unde este acţionar majoritar, după ce turcii au scris că se mută din România. Gică Hagi a negat informaţia publicată în presa turcă, potrivit căreia ar vrea să se mute în Turcia, ţară în care evoluează fiul său. Turcii scriau şi că Gică Hagi s-a […] The post Comunicatul lui Gică Hagi după ce turcii au scris că “Regele” se mută din România appeared first on Antena Sport.
20:50
Rijeka – Sparta Praga, întrerupt după câteva minute! Condiții meteo extreme la meciul din Conference League # Antena Sport
Meciul dintre Rijeka și Sparta Praga, din etapa a doua a grupei principale Conference League, a fost întrerupt după 12 minute. Condițiile meteo extreme au făcut ca meciul să nu poată continua. O ploaie torențială s-a abătut asupra orașului din Croația, iar în câteva minute, terenul a fost inundat. Arbitrul a luat astfel decizia de […] The post Rijeka – Sparta Praga, întrerupt după câteva minute! Condiții meteo extreme la meciul din Conference League appeared first on Antena Sport.
20:50
Elias Charalambous, un car de nervi în FCSB – Bologna! Decizia care l-a nemulțumit pe antrenorul campioanei # Antena Sport
FCSB joacă împotriva celor de la Bologna, în etapa a treia a grupei principale de UEFA Europa League. Campioana României a început rău meciul de pe Arena Națională și a primit două goluri în primul sfert de oră. Banca roș-albaștrilor a avut mari nemulțumiri vis-a-vis de maniera de arbitraj, iar Elias Charalambous a făcut o […] The post Elias Charalambous, un car de nervi în FCSB – Bologna! Decizia care l-a nemulțumit pe antrenorul campioanei appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Doar Dinamo există pentru Kopic în România appeared first on Antena Sport.
20:30
Jurnal Antena Sport | Stelea şi Răducioiu vor să îi vadă îmbrăcaţi frumos pe Ianis Hagi, Man şi Raţiu la Mondial # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Stelea şi Răducioiu vor să îi vadă îmbrăcaţi frumos pe Ianis Hagi, Man şi Raţiu la Mondial appeared first on Antena Sport.
20:30
Jurnal Antena Sport | Trei frați fac naveta până la București pentru marele lor vis: să ajungă campioni olimpici # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Trei frați fac naveta până la București pentru marele lor vis: să ajungă campioni olimpici appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Dan Petrescu nu vine încă la CFR Cluj, a anunţat Iuliu Mureşan appeared first on Antena Sport.
20:10
S-a schimbat schimbarea! Meciul unei adversare a FCSB-ului din Europa League, afectat de o furtună # Antena Sport
Partida din Europa League dintre Feyenoord și Panathinaikos a generat o confuzie imensă în rândul fanilor celor două formații. Meciul a fost reprogramat de două ori, ca urmare a condițiilor meteorologice care afectează vestul Olandei. UEFA a decis inițial ca meciul Feyenoord – Panathinaikos să aibă loc la ora 19:45 (ora României), însă ulterior a […] The post S-a schimbat schimbarea! Meciul unei adversare a FCSB-ului din Europa League, afectat de o furtună appeared first on Antena Sport.
20:00
Fanii Bolognei, mesaj categoric la meciul cu FCSB! Bannerul afișat de italieni pe Arena Națională # Antena Sport
FCSB o întâlnește pe Bologna, în etapa a treia din grupa principală Europa League. Meciul vine într-un moment extrem de complicat pentru campioana României, care vine după înfrângerea umilitoare în fața nou-promovatei Metaloglobus. Acest lucru se reflectă și în prezența redusă a fanilor FCSB pe Arena Națională. Aproximativ 30.000 de fani se află în tribunele […] The post Fanii Bolognei, mesaj categoric la meciul cu FCSB! Bannerul afișat de italieni pe Arena Națională appeared first on Antena Sport.
19:40
Dennis Man, inclus în echipa săptămânii din UEFA Champions League. Românul, peste marile staruri din fotbal # Antena Sport
Dennis Man a avut parte de un meci de vis contra celor de la Napoli, în faza principală a UEFA Champions League. Fotbalistul român a marcat primele sale goluri din Liga Campionilor, fiind desemnat cel mai bun jucător de pe teren. Evoluția fantastică a acestuia a fost apreciată de fanii din întreaga lume, care l-au […] The post Dennis Man, inclus în echipa săptămânii din UEFA Champions League. Românul, peste marile staruri din fotbal appeared first on Antena Sport.
19:40
Bogdan Stelea şi Florin Răducioiu au spus pe cine văd în poarta şi în atacul României la Campionatul Mondial! # Antena Sport
Bogdan Stelea (57 de ani) şi Florin Răducioiu (55 de ani) au fost întrebaţi pe cine văd viitorul Stelea şi viitorul Răducioiu din naţionala României la World Cup 2026. Pentru acest lucru e nevoie ca tricolorii să se califice mai întâi la Campionatul Mondial de anul viitor. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se […] The post Bogdan Stelea şi Florin Răducioiu au spus pe cine văd în poarta şi în atacul României la Campionatul Mondial! appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
19:00
Inter Miami a oferit în urmă cu puțin timp vestea momentului în fotbalul internațional. Leo Messi și-a prelungit contractul cu formația din SUA, un anunț care era doar o chestiune de timp, ca urmare a declarațiilor pe care sud-americanul și oficialii clubului le-au oferit în ultimele luni. “La Pulga” va fi jucătorul formației din Florida […] The post Lionel Messi a semnat! Argentinianul și-a prelungit contractul cu Inter Miami appeared first on Antena Sport.
19:00
Denis Alibec, rezervă în FCSB – Bologna! Era anunţat titular, dar a fost taxat pentru că a înjurat fanii # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) anunţa iniţial că Denis Alibec (34 de ani) va fi titular în meciul FCSB – Bologna. Ulterior, Becali declara că decizia în privinţa titularizării lui Alibec va fi luată de fani, împreună cu Mihai Stoica, o hotărâre fără precedent la campioana României. Denis Alibec a fost trecut pe banca de […] The post Denis Alibec, rezervă în FCSB – Bologna! Era anunţat titular, dar a fost taxat pentru că a înjurat fanii appeared first on Antena Sport.
18:40
Veste excelentă pentru Samuel Asamoah. Fostul jucător de la FCU Craiova, externat după ce a scăpat de paralizie # Antena Sport
Samuel Asamoah a scăpat de cel mai rău diagnostic posibil după ce a suferit o accidentare horror în partida din China dintre Guangxi Pingguo și Chongqing Tonglianglong. Togolezul de 31 de ani a fost externat zilele trecute din spital și deja a efectuat primele exerciții de recuperare. Pe 6 octombrie, fostul jucător de la FCU […] The post Veste excelentă pentru Samuel Asamoah. Fostul jucător de la FCU Craiova, externat după ce a scăpat de paralizie appeared first on Antena Sport.
18:30
Jannik Sinner a rupt tăcerea, după ce a fost pus la zid în Italia: “Accept toate criticile” # Antena Sport
În timp ce anunţul absenţei sale de la faza finală a Cupei Davis din 2025 a stârnit agitaţie în Italia, Jannik Sinner a reacţionat la controversă după victoria sa împotriva lui Daniel Altmaier (6-0, 6-2), miercuri, la Viena. “Accept toate criticile”, a afirmat tenismanul italian Jannik Sinner în contextul polemicii declanşate de absenţa sa de […] The post Jannik Sinner a rupt tăcerea, după ce a fost pus la zid în Italia: “Accept toate criticile” appeared first on Antena Sport.
18:20
AEK – Aberdeen şi Şahtior – Legia, 19:45, LIVE SCORE. Ionuţ Radu şi Răzvan Lucescu au meciuri în Europa League # Antena Sport
Meciurile AEK – Aberdeen şi Şahtior – Legia Varşovia sunt în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 19:45. De la ora 22:00, Ionuţ Radu apără în Celta Vigo – Nice, în Europa League. Răzvan Lucescu are meci în deplasare cu Lille, tot în Europa League. AEK – Aberdeen şi […] The post AEK – Aberdeen şi Şahtior – Legia, 19:45, LIVE SCORE. Ionuţ Radu şi Răzvan Lucescu au meciuri în Europa League appeared first on Antena Sport.
18:10
Variantă surprinzătoare a Barcelonei pentru înlocuirea lui Lewandowski. Vine din Bundesliga și are 23 de ani # Antena Sport
Contractul lui Robert Lewandowski cu Barcelona expiră la finalul acestui sezon, iar catalanii sunt hotărâți să nu prelungească înțelegerea polonezului. Aceștia sunt deja în căutarea unui înlocuitor și au trimis și o primă ofertă oficială. Potrivit nemților de la bild.de, oficialii catalanilor au pus ochii pe un fotbalist kosovar care evoluează în Bundesliga și care […] The post Variantă surprinzătoare a Barcelonei pentru înlocuirea lui Lewandowski. Vine din Bundesliga și are 23 de ani appeared first on Antena Sport.
18:10
Șoc în NBA! Un fost campion, arestat de FBI pentru operațiuni ilegale cu mafia. Alți doi jucători, vizați # Antena Sport
Chauncey Billups, antrenorul celor de la Portland Trail Blazers și campion NBA în anul 2004, a fost arestat de FBI pentru o presupusă participare într-o operațiune ilegală de poker în care au fost implicate și elemente de crimă organizată. Vestea vine ca un adevărat “cutremur” pentru lumea baschetului, care a fost lovită de alte două […] The post Șoc în NBA! Un fost campion, arestat de FBI pentru operațiuni ilegale cu mafia. Alți doi jucători, vizați appeared first on Antena Sport.
18:00
UEFA a publicat clasamentul! Pe loc s-a clasat Dennis Man, după nominalizarea la titlul de “jucătorul săptămânii” # Antena Sport
Dennis Man a avut parte de un meci de vis în PSV – Napoli, scor 6-2. Internaționalul român a marcat primele sale goluri în UEFA Champions League, reușind o dublă împotriva campioanei Italiei. La finalul meciului dintre PSV și Napoli, Dennis Man a fost declarat de către UEFA “omul meciului” și a intrat în cursa […] The post UEFA a publicat clasamentul! Pe loc s-a clasat Dennis Man, după nominalizarea la titlul de “jucătorul săptămânii” appeared first on Antena Sport.
17:30
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton feminin, a fost suspendată joi pentru o perioadă de trei ani de către Unitatea de Integritate în Atletism (AIU), după ce a recunoscut că a încălcat regulile antidoping prin utilizarea diureticului interzis hidroclorotiazidă, relatează Reuters. Chepngetich, care fusese suspendată provizoriu în iulie, şi-a schimbat explicaţia pentru testul pozitiv, […] The post Deținătoarea recordului mondial la maraton a fost suspendată pentru dopaj appeared first on Antena Sport.
17:30
Incredibil! Cum l-a remarcat un suporter al Bolognei pe Denis Alibec înainte de meciul cu FCSB # Antena Sport
Suporterii Bolognei s-au strâns joi după-amiază în Centrul Vechi înainte de partida contra FCSB-ului, iar unul dintre reporterii Antena Sport a stat cu ei de vorbă. Unul dintre fanii echipei “rossoblu” a dat dovadă de o memorie incredibilă în momentul în care și-a adus aminte că Denis Alibec, atacantul lui Elias Charalambous, a jucat pentru […] The post Incredibil! Cum l-a remarcat un suporter al Bolognei pe Denis Alibec înainte de meciul cu FCSB appeared first on Antena Sport.
17:20
Jordan Gele a rezistat doar șase luni la FCSB. Adus la campioana României în iarnă, fostul atacant de la Unirea Slobozia nu l-a impresionat pe Gigi Becali, iar acesta a decis în vară să renunțe la el. Această plecare a fost de bun augur pentru Jordan Gele, cel care a ajuns în liga a doua […] The post A fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB și acum înscrie pe bandă rulantă appeared first on Antena Sport.
17:10
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător” # Antena Sport
Boris Becker (57 de ani) a trecut prin momente teribile, după ce şi-a pierdut întreaga avere, iar apoi a ajuns la închisoare, fiind acuzat că a ascuns active. Soarele începe să răsară din nou pentru fostul lider mondial ATP. Autobiografia lui, “Inside”, are mare succes. Autobiografia lui Boris Becker e un mare succes “Faptul că […] The post Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător” appeared first on Antena Sport.
17:00
AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie sunt pe as.ro, de la anunţul făcut de Iuliu Mureşan despre Dan Petrescu, la decizia luată de David Popovici. AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie 1. Revenire la FCSB Veşti bune pentru Charalambous şi Pintilii: Daniel Graovac a revenit […] The post AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie appeared first on Antena Sport.
