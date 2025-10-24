Mihai Rotaru, despre excluderea lui Baiaram din lot: “Întotdeauna, deciziile lui Rădoi sunt bune”

23:40

Bologna a deblocat o statistică pe care nu a mai înregistrat-o de mai bine de 26 de ani odată cu victoria contra FCSB-ului de pe Arena Națională. Odgaard și Dallinga au adus succesul echipei pregătite de pe bancă de secundul Daniel Niccolini, care l-a înlocuit pe Vincenzo Italiano, internat din cauza unei pneumonii. Statisticienii de […] The post De 26 de ani nu mai făcuse așa Bologna așa ceva. Ce au reușit italienii odată cu victoria cu FCSB appeared first on Antena Sport.