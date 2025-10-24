Șoc în SUA: Fondatorul Binance, grațiat de Donald Trump

Cotidianul de Hunedoara, 24 octombrie 2025 08:20

Afacerea cripto a familiei Trump, care ar fi generat aproximativ 4,5 miliarde de dolari, ar fi beneficiat de un parteneriat cu Binance [...] The post Șoc în SUA: Fondatorul Binance, grațiat de Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 10 minute
08:30
Arestări în NBA din cauza jocurilor de noroc Cotidianul de Hunedoara
Anchetații sunt acuzați că ar fi fost implicați într-o rețea din care făceau parte membri a patru familii de mafioți reputați din New York. [...] The post Arestări în NBA din cauza jocurilor de noroc appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
08:20
Șoc în SUA: Fondatorul Binance, grațiat de Donald Trump Cotidianul de Hunedoara
Afacerea cripto a familiei Trump, care ar fi generat aproximativ 4,5 miliarde de dolari, ar fi beneficiat de un parteneriat cu Binance [...] The post Șoc în SUA: Fondatorul Binance, grațiat de Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
07:40
Bolojan: am căzut toţi de acord să ţinem salariul minim la acelaşi nivel Cotidianul de Hunedoara
O majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar avea efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public, declară premierul Ilie Bolojan. El precizează că s-a vorbit în coaliție „să ţinem salariul minim la acelaşi nivel“ [...] The post Bolojan: am căzut toţi de acord să ţinem salariul minim la acelaşi nivel appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
07:10
Autostop Cotidianul de Hunedoara
Autostop, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Autostop, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Autostop appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Univ. Craiova, remiză și probleme cu nocturna Cotidianul de Hunedoara
Universitatea Craiova a încheiat la egalitate acasă meciul disputat aseară cu formaţia armeană Noah [...] The post Univ. Craiova, remiză și probleme cu nocturna appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Bolojan. Negociez orice, dar nu pot să trădez această societate Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul privind reforma pensiilor [...] The post Bolojan. Negociez orice, dar nu pot să trădez această societate appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Daniel David crede că a trecut furtuna din educaţie Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că furtuna fiscal-bugetară [...] The post Daniel David crede că a trecut furtuna din educaţie appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Manole, în marja congresului PSD. „Am avut doi, dar unul s-a retras. Nu ştiu… Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Muncii, Florin Manole, a decarat joi că este convins de faptul că în [...] The post Manole, în marja congresului PSD. „Am avut doi, dar unul s-a retras. Nu ştiu… appeared first on Cotidianul RO.
21:50
FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 2-1 Cotidianul de Hunedoara
Bucureştenii au început timoraţi partida şi, în minutul 9, Şut a pierdut [...] The post FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 2-1 appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Directorul Termocentrale Constanţa, găsit spânzurat în propria locuinţă Cotidianul de Hunedoara
Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, [...] The post Directorul Termocentrale Constanţa, găsit spânzurat în propria locuinţă appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Urmărit penal după ce și-a chinuit câinele și a oripilat internetul Cotidianul de Hunedoara
Amendat anterior de poliţişti cu 2.000 de lei pentru [...] The post Urmărit penal după ce și-a chinuit câinele și a oripilat internetul appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Pensii mai mici, fără CCR. Soluția ministrului Manole spre ”un nivel just„ Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare [...] The post Pensii mai mici, fără CCR. Soluția ministrului Manole spre ”un nivel just„ appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Virgil Popescu. Viitorul Olteniei energetice nu mai este în cărbune Cotidianul de Hunedoara
Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, [...] The post Virgil Popescu. Viitorul Olteniei energetice nu mai este în cărbune appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:00
Falsul căpitan SRI, reținut și propus pentru arestare Cotidianul de Hunedoara
Falsul agent SRI a fost reținut și este propus  pentru  arestare preventivă [...] The post Falsul căpitan SRI, reținut și propus pentru arestare appeared first on Cotidianul RO.
18:40
”Ferma Băneasa” se întoarce la Curtea de Apel. Cererea lui Truică, admisă Cotidianul de Hunedoara
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joi, că este admisibilă solicitarea de revizuire a sentinţei formulată de Remus Truică. Condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, omul de afaceri a fost acuzat de constituirea [...] The post ”Ferma Băneasa” se întoarce la Curtea de Apel. Cererea lui Truică, admisă appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Ministrul Energiei se întoarce la lege. Companiile de gaze naturale şi de electricitate, somate Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că ia în calcul, după terminarea anchetei [...] The post Ministrul Energiei se întoarce la lege. Companiile de gaze naturale şi de electricitate, somate appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Primarul Bujduveanu, promisiuni după explozia din Rahova Cotidianul de Hunedoara
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, [...] The post Primarul Bujduveanu, promisiuni după explozia din Rahova appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Publicații ruse și maghiare nu exclud posibilitatea unor sabotaje în România și Ungaria Cotidianul de Hunedoara
Incidentele de la două rafinării care au legături cu Rusia, împreună cu o replică agresivă a ministrului de Externe polonez au alimentat speculațiile [...] The post Publicații ruse și maghiare nu exclud posibilitatea unor sabotaje în România și Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Elcomex I.E.A. Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin [...] The post Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Elcomex I.E.A. appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Şef de biroul din cadrul ADP Sector 6, reţinut Cotidianul de Hunedoara
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat [...] The post Şef de biroul din cadrul ADP Sector 6, reţinut appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Nicuşor Dan, zi încărcată la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, la reuniunea [...] The post Nicuşor Dan, zi încărcată la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
16:00
ANRE a mărit a treia oară în acest an taxa de cogenerare din factura la curent Cotidianul de Hunedoara
ANRE a decis, în ședința de reglementare de ieri, încă o majorare a [...] The post ANRE a mărit a treia oară în acest an taxa de cogenerare din factura la curent appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Lukoil, sub sancțiuni americane. Rușii au în România rafinărie și sute de benzinării Cotidianul de Hunedoara
Lukoil și Rosneft, cele mai mari companii petroliere din Rusia, sunt de ieri sub sancțiuni americane. [...] The post Lukoil, sub sancțiuni americane. Rușii au în România rafinărie și sute de benzinării appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Nu e Dan Petrescu! E fostul antrenor turc al Petrolului cel ales de CFR Cluj Cotidianul de Hunedoara
Cu nici trei zile în urmă conducerea nouă a CFR Cluj, respectiv [...] The post Nu e Dan Petrescu! E fostul antrenor turc al Petrolului cel ales de CFR Cluj appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi [...] The post Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci appeared first on Cotidianul RO.
14:40
O dronă rusă a ucis doi jurnalişti ucraineni în estul Ucrainei Cotidianul de Hunedoara
Doi jurnalişti ucraineni de la canalul Freedom TV, Aliona Gramova [...] The post O dronă rusă a ucis doi jurnalişti ucraineni în estul Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Primăria Sector 3, amendată de Garda de Mediu Cotidianul de Hunedoara
Garda de Mediu a aplicat o amendă Primăriei Sector 3, prin Direcţia de Administrare [...] The post Primăria Sector 3, amendată de Garda de Mediu appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ioana Dogioiu, despre explozia din Rahova Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, [...] The post Ioana Dogioiu, despre explozia din Rahova appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Directorul ISCOP: E foc în societate și peste el se toarnă gaz Cotidianul de Hunedoara
Nu este specializarea mea să discut despre legalitatea deciziilor CCR.  Eu ridic însă problema efectelor în societate. Deocamdată, politicul trubadur pare ca trimite vesel soldații în garnizoană [...] The post Directorul ISCOP: E foc în societate și peste el se toarnă gaz appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Rusia reacționează: Trump s-a angajat deplin pe calea razboiului Cotidianul de Hunedoara
”Acesta este conflictul lui acum, nu al senilului Biden!”, a spus Dmitri Medvedev după ce Donald Trump a impus Rusiei primele sancțiuni din cel de-al doilea sau mandat prezidențial [...] The post Rusia reacționează: Trump s-a angajat deplin pe calea razboiului appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Guvernul a aprobat organizarea alegerilor din București pe 7 decembrie Cotidianul de Hunedoara
Având în vedere că este vorba despre alegeri parțiale, termenele acțiunilor vor fi reduse la jumătate, cu excepția celor de 24 de ore [...] The post Guvernul a aprobat organizarea alegerilor din București pe 7 decembrie appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Zeci de percheziții pentru spălare de bani de 35 milioane de lei Cotidianul de Hunedoara
35 de mandate de percheziție in Capitală și opt județe într-un caz de delapidare si spălare de abni [...] The post Zeci de percheziții pentru spălare de bani de 35 milioane de lei appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Nicușor Dan: Fiți calmi, suntem mult mai puternici economic decât Rusia Cotidianul de Hunedoara
Înainte de reuniunea de la Bruxelles pentru a ”mai găsi bani pentru Ucraina”, președintele României a comentat afirmațiile sefului armatei Franței despre pregătirea pentru un ”șoc” cu Rusia în 3-4 ani [...] The post Nicușor Dan: Fiți calmi, suntem mult mai puternici economic decât Rusia appeared first on Cotidianul RO.
12:10
„Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX Cotidianul de Hunedoara
Vineri, 24 octombrie, pune-ți centura, ia-ți bilet și mergi în cinematografe să vezi „Cursa” [...] The post „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Amenințarea lui Trump nu este luată în serios în NATO Cotidianul de Hunedoara
Avertismentul lui Trump: Spania nu joacă în echipa NATO [...] The post Amenințarea lui Trump nu este luată în serios în NATO appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Sătul de Putin, Trump îi aplică primele sancțiuni din al doilea său mandat Cotidianul de Hunedoara
Conform presei internaționale de mainstream, primele sancțiuni împotriva Rusiei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă ar putea da o lovitură semnificativă economiei țării [...] The post Sătul de Putin, Trump îi aplică primele sancțiuni din al doilea său mandat appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Poliţia germană a împuşcat un soldat care participa la un exerciţiu Cotidianul de Hunedoara
Poliţia militară a tras cu muniţie de antrenament asupra poliţiştilor care soseau, crezând că aceasta face parte din exerciţiul militar [...] The post Poliţia germană a împuşcat un soldat care participa la un exerciţiu appeared first on Cotidianul RO.
10:40
O basculanta a agățat firele de electricitate Cotidianul de Hunedoara
Se circulă îngrozitor în Prelungirea Ghencea după ce o basculantă a agățat, cu bena, mai multe fire de electricitate. [...] The post O basculanta a agățat firele de electricitate appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Furtuna Benjamin aduce rafale de 100 km/oră Cotidianul de Hunedoara
Rafele de vânt chiar și de 100 km/oră sunt prognozate pentru Franța și Belgia. Autoritățile din cele două state au luat deja măsuri.  [...] The post Furtuna Benjamin aduce rafale de 100 km/oră appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Racii nu trebuie să se bazeze pe nimeni Cotidianul de Hunedoara
E o zi capricioasă pentru mulți. Unii trebuie sa-și țină senzațiile în frâu, ca să nu facă prostii. Vezi și tu în ce ape te scalzi! [...] The post Racii nu trebuie să se bazeze pe nimeni appeared first on Cotidianul RO.
09:00
 Bogații lumii nu vor dezvoltarea „superinteligenţei” artificiale Cotidianul de Hunedoara
Steve Wozniak, Richard Branson şi cuplul princiar britanic Harry şi Meghan cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei până când (...) [...] The post  Bogații lumii nu vor dezvoltarea „superinteligenţei” artificiale appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Bulgaria dă vina pe România pentru lipsa podurilor peste Dunăre Cotidianul de Hunedoara
Vicepremierul bulgar a criticat aspru țara noastră pentru obstacolele sistemice în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării [...] The post Bulgaria dă vina pe România pentru lipsa podurilor peste Dunăre appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Decizie usturătoare a lui Trump. Companie din România, afectată Cotidianul de Hunedoara
La o zi de la anunțul anulării întâlnirii dintre Trump și Putin, apar deja primele consecințe. [...] The post Decizie usturătoare a lui Trump. Companie din România, afectată appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
08:10
A vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Jandarmul aflat în postul de pază a observat autovehiculul care se îndrepta spre poarta de acces auto și a reușit [...] The post A vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Castraveciorul bate Dacia Cotidianul de Hunedoara
În regiunea noastră, Bulgaria a ales să fie un castravecior mic, rece și tare. România, în schimb, crede că este SUV-ul regiunii, mare, frumos, cu faruri LED, dar plătit în rate [...] The post Castraveciorul bate Dacia appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Nicușor Dan merge la Bruxelles Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan merge la Bruxelles. Președintele României va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. [...] The post Nicușor Dan merge la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Ministrul Învățământului Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Învățământului, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Ministrul Învățământului, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Ministrul Învățământului appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Sindicaliştii din penitenciare pichetează Ministerul Justiţiei Cotidianul de Hunedoara
Peste 2000 de sindicalişti din penitenciare vor picheta joi, sediul Ministerului Justiţiei nemulțumiți de lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare. [...] The post Sindicaliştii din penitenciare pichetează Ministerul Justiţiei appeared first on Cotidianul RO.
22 octombrie 2025
22:20
FIBA EuroCup. Sepsi Sf. Gheorghe, a treia înfrângere consecutivă Cotidianul de Hunedoara
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a fost învinsă miercuri, în deplasare, [...] The post FIBA EuroCup. Sepsi Sf. Gheorghe, a treia înfrângere consecutivă appeared first on Cotidianul RO.
21:40
”Berlinul fără maşini”, un proiect care limitează drastic circulaţia Cotidianul de Hunedoara
O mişcare ecologistă, ”Berlinul fără maşini”, propune [...] The post ”Berlinul fără maşini”, un proiect care limitează drastic circulaţia appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.