Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse
Economica.net, 24 octombrie 2025 09:40
Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a "ocoli" sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a declarat vineri premierul Viktor Orban într-un interviu la postul public de radio Kossuth, preluat de dpa.
Acum 30 minute
09:40
09:40
evomag a dat startul campaniei de Black Friday 2025 cu stocuri duble, timpi de livrare reduși și o capacitate operațională extinsă, după ce a investit 500.000 de euro într-un nou depozit.
Acum o oră
09:20
Carburanții s-au scumpit în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 24 octombrie # Economica.net
După o perioadă mai lungă de ieftiniri, carburanții s-au scumpit astăzi la beninăriile din România.
Acum 2 ore
08:40
Nicuşor Dan: Până acum, România s-a alăturat pachetelor de sancţiuni împotriva Rusiei; vom face la fel # Economica.net
România a acţionat solidar cu ţările din UE în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.
08:40
Premierul Ilie Bolojan declară că în coaliţie au existat discuţii privind menţinerea salariului minim la acelaşi nivel.
Acum 12 ore
22:40
Suntem penultima ţară din Europa ca număr de populaţie activă angajată în economi – Bolojan # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan susţine că România este, la nivel european, după Italia, ţara în care cele mai multe persoane cu vârste cuprinse între 55 şi 64 de ani nu sunt angrenate în economie. El afirmă că, din acest motiv, ”orice guvernare, dacă nu însănătoşeşte economia, nu are cum să rezolve problemele ţării”, potrivit agenției de presă News.ro, care citează postul TV Antena 3 CNN.
22:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că orice partid care consideră că nu-și face datoria poate depune moțiune de cenzură cu AUR, ca Guvernul să plece acasă. Bolojan a spus asta după ce președintele PSD Sorin Grindeanu l-a avertizat că trebuie să suporte consecințele în cazul unui nou eșec în chestiunea pensiilor magistraților, picată la CCR.
22:30
Directorul societăţii Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost joi găsit spânzurat în locuinţa sa, poliţiştii deschizând un dosar penal în acest caz.
22:20
Marile companii petroliere de stat din China opresc importurile de petrol rusesc adus pe mare # Economica.net
Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere din Moscova, au declarat joi mai multe surse din domeniul comercial, scrie Reuters în exclusivitate.
22:20
VIDEO Autostrada Transilvania: Viaductul construit de Bechtel, asfaltat după 20 de ani de Construcții Erbașu. O viitoare emblemă a României? # Economica.net
Pasionații de infrastructură prezintă joi imagini cu lotul Suplacu de Barcău - Chiribiș din Autostrada Transilvania, unde Construcții Erbașu a început lucrările de asfaltare a viaductului construit inițal de către firma americană Bechtel. Construcția spectaculoasă poate deveni ușor o atracție turistică, dacă nu chiar o emblemă a României.
22:20
One United Properties scoate la vânzare apartamente din proiecte cu o valoare brută de dezvoltare de aproape 500 de mil. euro # Economica.net
One United Properties va lansa în perioada următoare vânzările pentru mai multe proiecte rezidențiale, printre care și Park Line din cartierul bucureștean Pajura, care se va construi pe un teren cumpărat de la omul de afaceri Romeo Pomponiu.
22:20
Corneliu Bodea, Adrem: Prețul energiei electrice va scădea în 2-3 ani sub media europeană, ca urmare a miilor de MW care se instalează acum. INTERVIU # Economica.net
Corneliu Bodea, fondator al grupului Adrem și președinte al Centrului Român al Energiei, o voce autorizată în domeniul energiei, vorbește, într-un interviu pe care ni l-a acordat, despre temele cele mai arzătoare ale momentului.
22:20
Soluție în premieră pentru șoferi. Gigant european a intrat pe RCA în România cu o strategie pentru prețuri mici. Când se va găsi RCA de la Interamerican pe Emag, OLX sau Autovit # Economica.net
Soluție în premieră pentru șoferi. Interamerican, deținut de gigantul european Achmea, a debutat efectiv cu oferte pe piața asigurărilor RCA, așa cum Economica anunța încă din luna iulie, citând chiar reprezentanții companiei. Deocamdată este mai degrabă o lansare test, iar debutul propriu zis va avea loc în 2026, când cel mai probabil Interamerican, prin brandul Anytime, va fi prezent și pe cele mai cunoscute platforme de e-commerce, inclusiv Emag, OlX sau Autovit
22:20
Mugur Pantaia, HP Inc. România: Centrul de la București este printre primele din lume și înseamnă că vin joburi noi mereu. Angajăm constant și avem o perspectivă pozitivă faţă de alte firme # Economica.net
HP România, cu 1.600 de angajați, a devenit unul dintre cele mai importante hub-uri operaționale ale companiei la nivel global, fiind una dintre cele două reprezentanțe strategice europene și una dintre cele opt din lume, potrivit lui Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România.
22:20
Acum 24 ore
19:00
OPEC este gata să majoreze producţia de petrol, dacă va fi nevoie, după sancţiunile impuse Rusiei # Economica.net
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) este gata să îşi majoreze producţia de petrol, dacă va fi nevoie să răspundă la problemele apărute pe piaţă după ce SUA au impus noi sancţiuni principalelor companii petroliere ruseşti, a declarat joi ministrului kuweitian al Petrolului, Tariq Al-Roumi, transmite Reuters.
18:00
Rusia se aşteaptă ca bugetul statului să înregistreze o lovitură de pe urma sancţiunilor americane impuse primilor doi mari producători de petrol din ţară, dar cu toate acestea oficialii de la Moscova se declară încrezători că vor găsi modalităţi de a atenua impactul măsurilor, transmite Bloomberg.
18:00
Bujduveanu vrea ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul distrus de explozia din Rahova # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat joi că, în hotărârea de Guvern aflată în dezbatere publică, va fi introdusă opţiunea ca blocul distrus de explozia din Rahova să fie reconstruit de Primăria Municipiului Bucureşti, urmând ca locatarii să devină proprietari ai apartamentelor.
17:00
Anul trecut, 17,4% din populaţia UE se considera în mod subiectiv săracă, o îmbunătăţire faţă de nivelul de 19,1% înregistrat în 2023, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
16:50
Cine a câştigat licitaţia pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a podului Giurgiu-Ruse # Economica.net
Compania Altimate SA a câştigat licitaţia pentru sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România a podului Giurgiu - Ruse, contractul urmând să fie semnat în zece zile, dacă nu vor fi depuse contestaţii, a anunţat, joi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
16:50
Startup-ul Druid AI, fondat în România, anunță o „fabrică” de Agenți AI pentru companii # Economica.net
Druid AI, companie românească în domeniul soluțiilor de inteligență artificială pentru mediul de afaceri, anunță că a prezentat, în cadrul evenimentului său anual Symbiosis 4 din Londra, ”cea mai îndrăzneață funcție a platformei sale de până acum”: Virtual Authoring Teams, o nouă generație de agenți AI care se pot proiecta, testa și implementa singuri.
16:50
Scandal la Avioane Craiova – Israelienii de la Elbit invocă clauza de forţă majoră din contract. Probleme din cauza Ucrainei # Economica.net
Compania Avioane Craiova a fost notificată de firma israeliană cu care are contract pentru livrarea unui soft destinat îmbunătăţirii unor avioane IAR Şoim că aceasta va invoca clauza de forţă majoră, în condiţiile în care i s-a solicitat să oprească orice alte proiecte, pentru a ajuta Ucraina, a declarat, joi ministrul Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.
16:30
Premieră – Banca Naţională din Elveţia a publicat prima dată un rezumat al discuţiilor care au stat la baza deciziei de politică monetară # Economica.net
Banca Naţională a Elveţiei a publicat joi, pentru prima dată, un rezumat al discuţiilor care au stat la baza deciziei de politică monetară, ca răspuns la criticile privind lipsa de transparenţă a instituţiei în comparaţie cu alte bănci centrale, informează AFP.
16:30
Remus Vulpescu, şeful BVB: E nevoie de capital privat pentru investițiile în energie. România nu se poate descurca doar cu fondurile publice pentru a acoperi cele 40-50 mld. euro # Economica.net
România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030, sumă care nu poate fi acoperită exclusiv din fonduri publice, motiv pentru care este necesară mobilizarea capitalului privat pentru finanţarea tranziţiei energetice, a infrastructurilor critice energetice, a declarat, joi, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Remus Vulpescu.
16:30
Perla coroanei la Salrom este grafitul şi suntem în discuţii pentru a vedea cum putem să-l exploatăm şi dacă o putem face singuri, pentru că exfolierea acestuia nu este un procedeu foarte la îndemână, a declarat, joi, ministrul Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă. Grafenul n material cu o rezistență extraordinară, de până la 200 de ori mai puternic decât oțelul dar de 1.000 de ori mai ușor decât o foaie de hârtie. Este cel mai bun conductor de electricitate de la ora actuală. El este obținut din grafit – o substanță care este cunoscută popular mai ales pentru că o găsim în mina oricărui creion. Grafenul este o variantă bidimensională a grafitului (o foiță extrem de subțire, cea mai subțire posibil), atomi de carbon dispuși într-o rețea bidimensională.
16:00
Buletin electronic – Anunţ oficial de la Evidenţa Populaţiei pentru bucureştenii care vor carte de identitate electronică # Economica.net
Cetăţenii din Bucureşti care doresc o carte electronică de identitate (CEI) înainte de expirarea documentului actual sunt sfătuiţi să se orienteze şi către serviciile publice comunitare din judeţul Ilfov, deoarece în Bucureşti cererile sunt foarte numeroase, a declarat joi directorul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, Cătălin-Aurel Giulescu.
16:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 500 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 83 luni, la un randament mediu de 7,12% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
16:00
Raport al Avocatului Poporului: Veniturile vârstnicilor sunt în mare parte reprezentate de pensie, adesea insuficientă # Economica.net
Veniturile vârstnicilor sunt în mare parte reprezentate de pensie, care este adesea insuficientă pentru a acoperi costurile crescute de întreţinere a locuinţei, procurarea alimentelor şi medicamentelor necesare, potrivit unui raport special al Avocatului Poporului privind situaţia persoanelor vârstnice expuse unui risc mai mare de sărăcie şi excluziune socială, prezentat, joi, de această instituţie.
16:00
Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind construirea noului pod rutier peste râul Prut, între localităţile Bumbăta (România) - Leova (Republica Moldova). Prin memorandum, au fost aprobate negocierea şi semnarea acordului dintre cele două guverne.
16:00
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Electro Alfa Servicii Inginerie SRL, partea grupului Electroalfa, intenționează să preia Elcomex I.E.A. SA, arată un comunucat de presă al instituției.
16:00
Guvern: Termenul de finalizare a două proiecte în Sănătate finanţate de BEI, prelungit până la finalul lui 2029 # Economica.net
Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, prelungirea până la finalul anului 2029 a termenelor de finalizare a două proiecte finanţate de Banca Europeană de Investiţii, fiind vorba despre Contractul de finanţare "Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 I", în valoare de 87 milioane euro şi Contractul de finanţare "Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 II", în valoare de 123,6 milioane euro.
16:00
Germania se va confrunta cu deficite bugetare deşi veniturile din taxe vor fi peste aşteptări până în 2029 # Economica.net
Germania se va confrunta cu un deficit bugetar de peste 140 de miliarde de euro până în 2029 şi va avea nevoie ca ministerele să taie din cheltuieli, în pofida faptului că prognozele privind veniturile din taxe în aceeaşi perioadă au fost revizuite în sus, a declarat joi ministrul Finanţelor, Lars Klingbeil, transmite Reuters.
16:00
Veste uriață de la ministrul Finanțelor! România a obținut acordul CE: Pierdere de 1 miliard, evitată # Economica.net
Jalonul privind reducerea gap-ului de TVA va fi înlocuit cu unul nou. Noul jalon va fi centrat pe măsuri structurale si legislative de întărire a capacității instituționale a ANAF de a acționa, precum si de îmbunătățire a legislației in vederea sprijinirii organelor fiscale în măsurile de colectare și administrare a contribuabililor, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Finanțelor. Decizia a fost luată în urma negocierilor purtate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cu reprezentanții Comisiei Europene.
14:50
Podul Giurgiu – Ruse: Şoferii vor pierde mai puțin timp la traversare. Anunțul CNAIR # Economica.net
Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu -Ruse, anunță joi Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
14:50
Anunţ despre permisele de conducere – Ce pregăteşte UE pentru toţi cetăţenii: permise digitale şi din plastic # Economica.net
Statele membre trebuie să asigure posibilitatea emiterii permiselor digitale până în 2030, dar cetăţenii UE pot deţine în paralel şi permise din plastic, pe care le pot solicita atunci când călătoresc în ţări care nu recunosc permisul digital, a declarat într-un interviu pentru European Newsroom raportoarea Parlamentului European pentru revizuirea normelor UE privind permisele digitale, Jutta Paulus, din grupul Verzilor.
14:50
RABLA 2025 - Peste 8.400 de dosare în valoare de 107,7 milioane de lei au fost aprobate, joi, în cadrul programului "Rabla" pentru persoane fizice, informează Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat al instituţiei
14:50
Comitetul Central (CC) al Partidului Comunist Chinez şi-a înlocuit 11 membri în cadrul celei mai mari schimbări de cadre de după 2017, informează joi agenţia oficială de presă Xinhua, preluată de Reuters.
14:50
Miruță, ministrul Economiei: Au existat absolut toate dovezile că ceea ce s-a întâmplat la Praid urma să se întâmple, și pe unde, și cum. Nu se știa exact când # Economica.net
Radu Miruță, ministerul Economiei, a explicat astăzi, 23 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă concluziile și măsurile luate în urma analizelor și a rapoartelor oficiale realizate de minister și de Corpul de Control al Primului Ministru.
14:50
Ministrul Economiei a trimis Corpul de control la ANPC pentru prejudicii de 16 milioane de lei # Economica.net
Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat că a trimis Corpul de control al ministerului la ANPC pentru prejudicii de 16 milioane de lei.
14:50
Producţia la principala fabrică a Volkswagen se va desfăşura conform planificării săptămâna viitoare, în pofida riscului deficitului de microcipuri Nexperia, au declarat joi pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
14:50
România nucleară – Se caută „aliaţi” pentru unitățile 3 şi 4 de la Cernavodă, dar şi pentru a reactoarele modulare mici (SMR) # Economica.net
Ministerul Energiei caută aliaţi în regiune, în negocierea cu Comisia Europeană, pentru finanţarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă şi a Reactoarelor Modulare Mici (SMR) cu bani din Fondul pentru Modernizare, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un eveniment de specialitate.
13:30
Renault a numit un nou director de design. Alexandre Malval a lucrat pentru Volkswagen, Citroen și Mercedes # Economica.net
Alexandre Malval, fost designer al unor mărci precum Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroen sau Mercedes-Benz, va deveni, începând cu ianuarie 2026, designerul mărcii Renault.
13:30
Cel mai mare parc eolian din Moldova, deţinut de PPC Renewables România, va fi extins # Economica.net
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni de 140 MW din judeţul Vaslui - cel mai mare din regiunea Moldovei - cu încă 85 MW de capacitate instalată, a anunţat joi compania.
13:30
E oficial! Bucureștiul merge la vot pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Ce trebuie să ştii despre scrutin şi despre favoriţii la canditatura de şef al Bucureştiului şi # Economica.net
Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti şi preşedintele Consiliului Judeţean Buzău.
13:30
Electrica Furnizare a redus masiv azi prețul energiei electrice din ofertă. Bătălia prețurilor cu PPC # Economica.net
Electrica Furnizare, unul dintre marii furnizori de energie electrică ai populației, și a actualizat azi oferta concurențială pentru clienții casnici. Prețul final de furnizare a scăzut semnificativ, coborând până la cel mai bun preț pe care îl are PPC, celălalt mare furnizor de energie electrică al casnicilor.
13:30
IKEA a deschis la Cluj-Napoca al treilea studio de planificare și comandă din România # Economica.net
IKEA a deschis deschiderea primului studio de planificare și comandă din județul Cluj, în incinta galeriei comerciale Kaufland Cluj-Gheorgheni din Cluj-Napoca, a anunțat compania.
12:30
Premieră în România. Orașul în care poți plăti autobuzul sau tramvaiul cu cod QR, fără card, fără aplicație, fără POS. Parteneriat BCR în Oradea # Economica.net
Oradea devine primul oraș din România în care biletele pentru transportul public pot fi achitate direct din mijlocul de transport prin scanarea unui cod QR RoPay, fără a fi nevoie de POS, card fizic sau aplicație preinstalată.
12:20
Ce s-a întâmplat cu depozitele populației la bănci, în septembrie 2025 – date oficiale de la BNR # Economica.net
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2025 cu 0,3% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 634,775 miliarde de lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,7% (-2,9% în termeni reali), informează joi Banca Naţională a României (BNR).
12:10
Ţările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia "să se gândească la un atac asupra Europei", a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, înainte de a participa la Consiliul European.
12:00
Ritmul rapid de instalare de sisteme fotovoltaice la care a contat doar prețul mic va ridica probleme de calitate și siguranță în viitor. Un sondaj global a atătat că 90% din sistemele instalate au probleme de montaj # Economica.net
Lucian Toader, fondator și CEO al Alt.Real, atrage atenția asupra problemelor de calitate și de siguranță pe care le vor avea mulți dintre cei care și-au instalat sisteme fotovoltaice. De vină sunt atât unele firme de instalatori, dar și clienții care se uită doar la preț.
