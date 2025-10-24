Reacția lui Bolojan la propaganda lui Georgescu: Nu intrăm în război și nu timitem trupe în Ucraina
Newsweek.ro, 24 octombrie 2025 09:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că România nu va fi implicată în niciun conflict armat ș...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
09:50
SUA trimite bombardiere B-1 la țărmul Caraibelor. Mesajul de forță al lui Trump pentru Maduro # Newsweek.ro
Armata Statelor Unite a trimis joi o pereche de bombardiere grele supersonice B-1 Lancer până la țăr...
Acum 30 minute
09:40
Reacția lui Bolojan la propaganda lui Georgescu: Nu intrăm în război și nu timitem trupe în Ucraina # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că România nu va fi implicată în niciun conflict armat ș...
09:30
Hidroelectrica a anunțat că, în intervalul 23 – 31 octombrie 2025, va desfășura lucrări de moderniza...
Acum o oră
09:20
China îl trădează pe Putin. Pune stop achizițiilor de petrol rusesc pe mare, după sancțiunile SUA # Newsweek.ro
După ce SUA au impus sancţiuni împotriva Rosneft şi Lukoil, cele mai mari două companii petroliere a...
09:10
Trump și Xi Jinping, întâlnire de gradul zero în Coreea de Sud. Putin, pe cale să-și piardă aliatul # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping urmează să facă vizite de stat în Co...
Acum 2 ore
08:50
Putin îl amenință pe Trump cu un răspuns „devastator” dacă rachetele Tomahawk vor lovi Rusia # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a amenințat joi cu un răspuns „foarte puternic și devastator” în caz...
08:50
Prima de 1800.000 la pensie pentru judecătorii CCR, anulată. La BNR se ia 500.000 lei la pensionare # Newsweek.ro
Pensiile speciale nu au fost tăiate pentru că CCR a respins proiectul de lege al guvernului. În schi...
08:50
Ciprian Ciucu este propunerea PNL pentru candidatul la Primăria București. Ilie Bolojan anunță # Newsweek.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu va fi candidatul din partea PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie...
08:30
UE a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Nicușor Dan confirmă sprijinul României # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, după reuniunea Consiliului European, că România va rămâ...
08:30
Două avioane militare rusești au violat spațiul aerian al Lituaniei. Au fost ridicate avioane NATO # Newsweek.ro
Două avioane militare ruse au intrat joi în spațiul aerian al Lituaniei pentru aproximativ 18 secund...
08:20
Continuă războiul dintre Bolojan și Grindeanu. Grindeanu tocmai a spus că Bolojan va trebui să accep...
08:00
Premierul Ilie Bolojan spune în ce condiții magistrații pot rămâne cu pensiile speciale # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că proiectul de reformă a pensiilor speciale pentru magistrați adu...
Acum 4 ore
07:50
Când se dau pensia, indemnizația și alocația în noiembrie 2025? Calendar complet al plăților sociale # Newsweek.ro
Newsweek România prezintă calendarul complet al plăților sociale din luna noiembrie 2025, cu toate d...
07:40
Cât costă să pui panouri fotovoltaice și să reduci factura la curent? Poți monta și la altă adresă # Newsweek.ro
Cum românii plătesc cel mai scump curent din UE raportat la venituri, montarea de panouri fotovoltai...
07:40
Putin a ordonat un lot de rachete Kalibr cu focos nuclear. Vrea să revină în forță în Marea Neagră # Newsweek.ro
Biroul de proiectare Novator din Rusia a fost însărcinat să producă un lot de 56 de rachete 3M-14S, ...
07:30
Tot mai mulți români fac investiții în piața de capital. În ultimii ani situația economiei globale a...
07:20
Horoscop 25 octombrie. Luna în Săgetător aduce câștiguri financiare Balanțelor. Scorpionii, norocoși # Newsweek.ro
Horoscop 25 octombrie. Luna în Săgetător aduce câștiguri financiare Balanțelor. Scorpionii sunt noro...
07:10
Pensie scăzută cu 100 lei la Mica Recalculare pentru un pensionar. Casa de Pensii: Nu e singurul caz # Newsweek.ro
Pensionarii au fost avertizați: Mica Recalculare nu înseamnă neapărat bani în plus la pensie. Un pen...
Acum 12 ore
22:50
Deputat: suspendarea permisului să fie amânată până la 120 de zile, la cerere. „Așa e în Germania” # Newsweek.ro
Inițiativa aparține șefului USR Iași, deputatul Ștefan Tanasă, și a fost depusă recent la Parlament....
22:20
Polițistul care a ucis mergând cu viteză pe contrasens, beat și vorbind la telefon, suspendat # Newsweek.ro
Inspectoratul Județean de Poliție Iași l-a suspendat din funcție pe polițistul care, aflat în timpul...
22:10
Zeci de mii de rezerviști, chemați de Putin sub arme, dar „nu pentru Ucraina”. Ce misiuni vor avea # Newsweek.ro
Rusia ia măsuri pentru a mobiliza rezervele pentru a obține mai mulți militari – „dar nu pentru Ucra...
21:50
Nu este vorba doar despre locuinţe, sunt şi maşini care au fost distruse la locul sinistrului din Ca...
21:40
Este alertă maximă de dependenţă digitală, la elevii din România. Cu ce îşi pierd aceştia vremea, în...
21:20
Bani în plus pentru facturile la energie. Cine îi va primi din Bucureşti? În ce sectoare? # Newsweek.ro
Vor fi bani în plus, pentru facturile la energie. Cine îi va primi din Bucureşti, atunci când vor av...
21:10
George Niculescu (ANRE): România trebuie să fie pregătită să-și apere infrastructura critică # Newsweek.ro
George Niculescu, preşedintele ANRE, atrage atenţia că România trebuie să fie pregătită să-și apere ...
Acum 24 ore
20:50
Marcel Ciolacu este gata să candideze la alegerile locale, în Buzău. Ce funcţie vrea să ocupe? # Newsweek.ro
Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu, de asemenea fost lider PSD, este gata să candideze la alegerile...
20:40
900 de tone de păcură au fost deversate în Marea Neagră. Ce se întâmplă cu pata uriaşă? # Newsweek.ro
900 de tone de păcurăau fost deversate în Marea Neagră, din cauza a două petroliere scufundateîn tim...
20:20
Pachetul de sancțiuni al Europei asupra Rusiei, aprobat. China și India renunță la petrolul rusesc # Newsweek.ro
Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, menit să slăbeasc...
20:10
UE și China vor căuta soluții urgente, pentru restricțiile impuse privind pământurile rare # Newsweek.ro
UE, prin comisarul pentru Comerţ, și China vor căuta soluții urgente, pentru restricțiile impuse pri...
20:10
Cele 5 alimente ce nu trebuie gătite direct din congelator. Care sunt pericolele pentru sănătate? # Newsweek.ro
Cele 5 alimente ce nu trebuie gătite direct din congelator pot fi relativ lesne de ghicit, deși s-ar...
19:50
Cum să-ți albești dinții natural cu o coajă de banană. Trucul secret pe care foarte puțini îl cunosc # Newsweek.ro
Cum să-ți albești dinții natural cu o coajă de banană. Trucul secret pe care foarte puțini îl cunosc...
19:20
Cum să previi condensul și mucegaiul de pe geamuri? Metode simple de a-ți proteja casa și sănătatea # Newsweek.ro
Condensul pe geamuri este una dintre cele mai frecvente probleme din locuințe în sezonul rece. Poate...
18:50
Deșeuri de plutoniu din Războiului Rece vor alimenta reactoare nucleare ale SUA. Ce rol joacă Rusia? # Newsweek.ro
Selecția primului grup de companii care vor transforma plutoniul în combustibil pentru reactoare nuc...
18:40
Zelenski trimite trupe pentru navele aflate peste hotare. Vor intra în Marea Neagră gata de luptă # Newsweek.ro
Zelenski a aprobat desfășurarea de unități și personal naval ucrainean în Turcia și Marea Britanie, ...
18:20
Grupurile aerospațiale europene își unesc forțele, pentru a crea un rival european la SpaceX # Newsweek.ro
Grupurile aerospațiale europene își unesc forțele, pentru a crea un rival european la SpaceX, compan...
18:10
Sorin Grindeanu susține, în contextul neînțelegerior din Coaliție pen pensiile speciale, că, dacă pâ...
18:10
Ce tip de pensii speciale urmează să dispară? Pensiile de 12.000 lei ale parlamentarilor rămân # Newsweek.ro
La Senat s-a depus un document care va elimina o pensie foarte specială. În schimb, rămân în vigoare...
17:50
Victimele exploziei din Rahova vor primi apartamentele înapoi după ce vor fi reabilitate de Primărie # Newsweek.ro
”Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a subliniat Bujduveanu, după ce ...
17:40
Milionarul Remus Truică obține o victorie în instanță. Ce a decis Înalta Curte de Casație # Newsweek.ro
Remus Truică, fost om de afaceri și milionar cunoscut, a obținut o decizie importantă în justiție. Î...
17:30
„Minune!” Șoferii vor putea plăti electronic taxa pentru trecerea Podului Giurgiu - Ruse. De când? # Newsweek.ro
Adio, cozi la trecerea Podului Giurgiu - Ruse, după terminarea lucrărilor de reabilitare! Taxa de po...
17:30
Pericol nuclear în Ucraina. Reactoarele riscă supraîncălzirea din cauza atacurilor rusești # Newsweek.ro
În noaptea de 22 octombrie, forțele rusești au lansat un atac masiv împotriva infrastructurii de gen...
17:20
O piesă unica a fost descoperită în urma lucrărilor la autostrada A8. Datează din secolul III # Newsweek.ro
Lucrările de cercetare arheologică desfăşurate pe traseul viitoarei autostrăzi A8 au permis investig...
17:20
Se reia examenul pentru obținerea titlului de Medic specialist în Medicină de Urgență. MS anunță # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi, reluarea examenului pentru obţinerea titlului ...
17:10
VIDEO Ce să faci când te sună cineva, îți spune că e de la antifraudă și ai contul compromis? # Newsweek.ro
Escrocii continuă să facă victime în fiecare zi. Escrocheria care a lăsat mulți români fără bani în ...
17:10
Kievul a anunțat că Rusia returnează Ucrainei 1.000 de trupuri ale soldaților uciși pe front # Newsweek.ro
Kievul a anunțat că Rusia returnează Ucrainei 1.000 de trupuri ale soldaților uciși pe front. Anunțu...
17:00
Germania se pregătește de austeritate. Are de acoperit un deficit de 140.000.000.000 € # Newsweek.ro
În ciuda creșterii veniturilor fiscale, Germania trebuie să acopere un deficit bugetar de aproximati...
16:50
AFM a publicat lista celor peste 8.400 de ecotichete aprobate în cadrul Programului Rabla 2025 # Newsweek.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat lista celor peste 8.400 de ecotichete aprobate ...
16:40
Primăria care a plătit unui executor datoria personală a viceprimarului AUR. „Primea salariul cash” # Newsweek.ro
Primăria Ploiești a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR, Alexandru Săraru. Acesta era so...
16:20
România vrea fonduri europene pentru noile reactoare nucleare și formează o alianță de sprijin # Newsweek.ro
România vrea fonduri europene pentru noile reactoare nucleare și formează o alianță de sprijin. Auto...
16:00
Ucrainenii acuzați de sabotaj în România cer să fie în libertate. Decizia, pe 28 octombrie # Newsweek.ro
Ucrainenii acuzaţi de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei fir...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.