Stelian Bujduveanu: Proprietatea, o prioritate. Soluții pentru familiile afectate de explozia din Rahova

15:00

Doi agenți de poliție din Mehedinți au fost reținuți după ce au descoperit și demontat dispozitive de interceptare din autospeciala pe care o foloseau. Aceștia au filmat momentul și l-au postat pe internet, susținând că mașina era pe cale să ia foc. Anchetatorii au descoperit că polițiștii erau deja sub observația Direcției Generale Anticorupție și […] Articolul Doi polițiști din Mehedinți, reținuți după ce au demontat dispozitive de interceptare din autospecială apare prima dată în PS News.