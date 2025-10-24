A început Oktoberfest, în București. Zeci de petrecăreți s-au delectat cu bere rece și cârnați nemțești
StirileProtv.ro, 24 octombrie 2025 09:50
Pentru următoarele trei săptămâni, oamenii pot petrece în stil bavarez, în București. Asta pentru că s-a deschis Oktoberfest. Joi seară, berea rece și celebrii wurști au mers perfect cu dansul pe mese.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
10:00
„Am văzut ceva foarte violent”. Marturiile unei agente de pază care a fost prinsă în mijlocul marelui jaf de la Luvru # StirileProtv.ro
În imaginile de pe camerele de supraveghere, paznicii neputincioşi i-au filmat pe cei doi hoţi care părăsesc Luvrul. Aceştia fug pe două scutere, cu doar câteva secunde înainte de sosirea poliţiei.
10:00
O concurentă la Miss SUA 2025, care suferă de alopecie, a renunțat la perucă în timpul defilării # StirileProtv.ro
Concurenta în vârsta de 22 de ani a decis să dezvăluie diagnosticul său de alopecie, devenind astfel prima femeie cu această afecțiune care participă la Miss SUA.
Acum 30 minute
09:50
A început Oktoberfest, în București. Zeci de petrecăreți s-au delectat cu bere rece și cârnați nemțești # StirileProtv.ro
Pentru următoarele trei săptămâni, oamenii pot petrece în stil bavarez, în București. Asta pentru că s-a deschis Oktoberfest. Joi seară, berea rece și celebrii wurști au mers perfect cu dansul pe mese.
09:50
Târg inedit de toamnă la Bistrița-Năsăud. Zeci de elevi au umplut tarabele cu bunătățuri, iar banii au fost donați # StirileProtv.ro
Zeci de elevi din Bistrița-Năsăud au sărbătorit toamna cu un târg. S-au pregătit cu decoruri atent lucrate alături de profesori și preparate din cămara părinților sau a bunicilor.
09:50
Rusia și Belarus rămân excluse de la Jocurile Paralimpice 2026. Nu vor putea participa la competiții # StirileProtv.ro
Niciun sportiv rus sau belarus „nu se va putea califica" pentru Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo, ce vor avea loc în perioada 6-15 martie 2026.
Acum o oră
09:20
Mâncare nutritivă și sănătoasă cu un buget redus. Produsele de bază care nu trebuie să lipsească de pe lista de cumpărături # StirileProtv.ro
Cum reușim să mâncăm bine cu un buget redus? Vă spunem care sunt cele mai nutritive și mai ieftine alimente.
09:20
Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz: A fost introdusă o cantitate exagerată # StirileProtv.ro
Sute de locuitori ai orașului Mioveni, din Argeș, au fost în alertă din cauza scurgerilor de gaze.
09:10
Umorul și imprevizibilul naturii, imortalizat. Fotografiile finaliste la competiția Comedy Willife # StirileProtv.ro
O gorilă dansatoare, o rață care pare să fumeze și broaște care arată de parcă s-ar lupta.
Acum 2 ore
09:00
De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux” # StirileProtv.ro
Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar baza pe activele ruseşti blocate, comentează AFP.
08:50
Cum a fost evitat la limită un dezastru într-o gospodărie din Deva după izbucnirea unui incendiu. Intervenția, decisivă # StirileProtv.ro
Dezastru evitat la limită într-o gospodărie din Deva. Un incendiu a izbucnit joi noapte la acoperișul locuinței și s-a extins și la o anexă.
08:50
Vremea azi, 24 octombrie 2025. Temperaturile scad, iar vântul și ploile apar în toată țara # StirileProtv.ro
Se răcește în vestul, centrul și nordul țării, dar în rest va fi mai cald decât ar trebui. Maximele se vor situa între 12 grade în depresiuni și 23 de grade în sudul Munteniei.
08:40
Ce cadouri și-au făcut regele Charles și Papa Leon la slujba de reconciliere a celor două biserici. Confratele regal și papal # StirileProtv.ro
Regele Charles s-a rugat alături de Papa Leon în Capela Sixtină, la aproape 500 de ani de la despărțirea Bisericii Anglicane de Roma.
08:30
Cum au fost găsiți morți în mașină tinerii îndrăgostiți din Harghita. Indiciul care arată că muriseră de mai multă vreme # StirileProtv.ro
Moartea în condiții înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și un băiat cu un an mai mare, este anchetată de autorități. Ambii au fost găsiți într-o mașină, în zona Lacului Frumoasa, din județul Harghita. Ea era împuşcată în piept, iar el, în cap.
08:30
Putin a început să îl vâneze pe „fostul” iubitei sale secrete. Cine este bărbatul urmărit de agențiile de informații ruse # StirileProtv.ro
Renumita gimnastă Alina Kabaeva l-a întâlnit pe Vladimir Putin pentru prima dată în 2001 – când el avea 49 de ani și ea 18 – înainte ca cei doi să înceapă o serie de aventuri ilicite.
08:10
Primul târg din România pentru „locurile de muncă verzi” a început la Oradea. Ofertă: montarea fotovoltaicelor pe balcon # StirileProtv.ro
În Oradea a fost organizat primul târg din România dedicat așa-numitelor „locuri de muncă verzi”. Au fost căutați exclusiv oameni din domeniul energiei regenerabile și al sustenabilității.
Acum 4 ore
08:00
Unui băiețel de șapte ani din Marea Britanie i-a fost reconstruit maxilarul din propriile coaste. Operația a durat șapte ore # StirileProtv.ro
Medicina modernă continuă să uimească. Unui băiețel de șapte ani din Marea Britanie i-a fost reconstruit maxilarul folosind fragmente din propriile coaste.
08:00
Veste proastă de la Bruxelles pentru Ucraina: Belgia frânează planul liderilor UE de a folosi activele înghețate ale Rusiei # StirileProtv.ro
Premierul Belgiei, Bart De Wever, a amânat planul UE de a oferi Ucrainei un împrumut, care ar putea ajunge la 140 de miliarde de euro, garantat din activele ruseşti îngheţate.
07:50
Coreea de Nord a ridicat un memorial pentru soldații săi care au murit pentru Rusia în războiul din Ucraina | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Coreea de Nord a început construirea unui memorial dedicat soldaţilor săi care au murit luptând pentru Rusia în Ucraina, a relatat joi presa de stat.
07:40
Comisia Europeană insistă pe desfiinţarea schimbării orei: „Ne enervează pe toţi şi ne face rău" # StirileProtv.ro
Comisia Europeană marșează pe desfiinţarea trecerii la ora de iarnă, o măsură susţinută printr-o consultare populară, în timp ce europenii se pregătesc de schimbarea orei în acest weekend.
07:40
Bărbatul acuzat de incendiile devastatoare din Los Angeles, în fața magistraților. Riscă până la 45 de ani de închisoare # StirileProtv.ro
Bărbatul acuzat că a provocat intenţionat unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetaţie din Los Angeles, soldat cu 12 morţi şi mii de locuinţe arse, a pledat nevinovat joi, fiind vizat de trei acuzaţii federale de incendiere.
07:40
Întâlnirea Trump - Xi, cap de afiș în „super săptămâna” de summituri multilaterale din Coreea de Sud. Ce se va discuta # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele chinez, Xi Jinping, vor efectua vizite de stat în Coreea de Sud săptămâna viitoare.
07:20
Bolojan: „Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluţiile geniale, care nu deranjează pe nimeni” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că poate în orice moment să renunţe la funcţie, dar solicită să i se spună care sunt ”soluţiile geniale” prin care deficitul bugetar poate fi corectat.
07:20
Prețul aurului a crescut pe fondul tensiunilor globale. Cu cât a ajuns să se vândă o uncie # StirileProtv.ro
Preţul aurului a urcat joi cu peste 1%, după două sesiuni consecutive de scăderi, pe fondul revenirii cererii pentru active de refugiu, în contextul riscurilor geopolitice crescute şi al aşteptării datelor-cheie privind inflaţia din Statele Unite.
Acum 12 ore
23:20
Kim Kardashian, mărturii emoționante. Vedeta a dezvăluit că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral # StirileProtv.ro
Kim Kardashian a mărturisit că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral, provocat de stres. În noul sezon The Kardashians, vedeta de 45 de ani apare în lacrimi, vorbind despre divorțul de Kanye West și lupta cu psoriazisul, scrie People.
23:00
Furtul de la Luvru. Peste 150 de prelevări de urme ADN ridicate de la fața locului # StirileProtv.ro
Peste „150 de prelevări de urme ADN, papilare şi de alte feluri au fost realizate'' la faţa locului în urma furtului de bijuterii de la Muzeul Luvru, a detaliat joi procuroarea Parisului, Laure Beccuau, care s-a declarat ''optimistă'', informează AFP.
22:50
Bolojan: Nu pot să trădez această societate, nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul ”de fond” şi nu unul ”care mimează corecţiile”.
22:40
Calendarul oficial al alegerilor din Capitală de pe 7 decembrie. Până când se pot depune candidaturile # StirileProtv.ro
Candidaturile pentru Primăria Capitalei se pot depune începând cu 12 noiembrie, iar campania electorală va avea loc între 22 noiembrie și 6 decembrie.
22:30
FCSB, învinsă de Bologna pe Arena Națională, scor 1-2, în a treia etapă din Europa League # StirileProtv.ro
Echipa italiană Bologna FC a învins joi, în deplasare, scor 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Europa League.
22:00
Alertă într-o țară NATO. Două avioane militare rusești au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian # StirileProtv.ro
Două avioane militare rusești au intrat joi pentru aproximativ 18 secunde în spațiul aerian al Lituaniei, stat baltic membru NATO, a anunțat armata lituaniană, potrivit Reuters.
22:00
Trei polițiști din Timiș, reținuți în dosarul bijuteriilor din Turcia. Sume uriașe și aur, descoperite în urma perchezițiilor # StirileProtv.ro
11 persoane, între care trei ofiţeri de poliţie din Timiş, au fost reţinute, iar alte şase au fost puse sub control judiciar, joi, într-un dosar penal referitor la bijuterii aduse din Turcia.
21:40
Miros puternic de gaz în Mioveni, alimentarea oprită în zeci de imobile. Aproape 300 de persoane, evacuate preventiv # StirileProtv.ro
În 26 de imobile din Mioveni s-a oprit joi alimentarea cu gaz, iar aproape 300 de persoane au fost evacuate preventiv, anunță ISU Argeș.
Acum 24 ore
21:00
Zelenski: Ucraina va cumpăra arme din UE şi SUA dacă liderii europeni îi aprobă împrumutul finanţat cu activele Rusiei # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a cerut joi liderilor UE să aprobe rapid un împrumut de 140 de miliarde de euro, finanțat din fondurile rusești înghețate, promițând că banii vor fi folosiți pentru cumpărarea de arme din Europa și SUA.
21:00
Donald Trump afirmă că îşi va retrage sprijinul pentru Israel în cazul anexării Cisiordaniei # StirileProtv.ro
Donald Trump a avertizat că Israelul va pierde „sprijinul Statelor Unite" dacă va anexa Cisiordania, într-un interviu acordat revistei Time şi publicat joi, relatează AFP.
20:40
Legea sănătății, promulgată de președinte. Servicii spitalicești decontate integral pentru pacienții cu boli grave # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că săptămâna aceasta a promulgat legea care va permite implementarea unei reforme importante în domeniul sănătății, parte din pachetul de legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.
20:40
Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat în propria locuinţă. A fost deschisă o anchetă # StirileProtv.ro
Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat, joi, în propria locuinţă. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.
20:40
Horoscop 24 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu răscoliri emoționale. Se întâmplă lucruri inedite care scot de la noi niște reacții eliberatoare. Adevărate declicuri.
20:20
România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar noi toți vom dormi mai mult.
20:20
Vladimir Putin: Rusia nu va ceda presiunilor SUA și va răspunde puternic oricărui atac. Dialogul cu Trump rămâne o opțiune # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova nu va ceda presiunilor SUA sau altor țări și a avertizat că va răspunde puternic oricărui atac asupra Rusiei. Totodată, a sugerat continuarea dialogului cu președintele american Donald Trump.
20:20
„Cursa” – cel mai ambițios film românesc de acțiune. Denis Hanganu: „O experiență cu totul irepetabilă” # StirileProtv.ro
Iubitorii de viteză și mașini sunt invitați la cinema să vadă filmul „Cursa” – cea mai ambițioasă producție românească, în care cascadoriile se îmbină cu efectele speciale.
20:20
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap # StirileProtv.ro
Destin frânt pentru doi tineri de 19 și 20 de ani din județul Harghita. Bianka și Toni au fost găsiți fără viață miercuri seara într-o mașină, în apropierea Lacului Frumoasa.
20:20
Capitala, lăsată fără titlul de „cel mai bun oraș în care să trăiești în România”. Noul lider conduce la capitolul „vibrație” # StirileProtv.ro
Divertismentul este factorul cu cea mai mare influență în performanța unui oraș. Potrivit unui barometru recent, tot mai mulți oameni aleg să stea în locuri în care au ce să facă în timpul liber.
20:10
Trump a trecut la fapte. Lovește puternic „fabrica de bani” a lui Putin ca să îl constrângă să oprească războiul # StirileProtv.ro
„Lipsa unui angajament serios față de procesul de pace” din partea lui Vladimir Putin a determinat Washingtonul să impună sancțiuni celor mai mari companii petroliere rusești.
20:00
Brigitte Bardot, după apariţia unor zvonuri privind starea sa de sănătate. „Sunt bine şi nu am de gând să-mi iau rămas-bun” # StirileProtv.ro
„Sunt bine", a dat asigurări miercuri seară actriţa franceză Brigitte Bardot, într-un mesaj postat pe reţeaua socială X, în replică la zvonurile apărute online privind starea sa de sănătate, informează joi AFP.
19:50
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe. Miss Panama urcă din greșeală pe scenă în locul Miss Paraguay. VIDEO # StirileProtv.ro
Miss Panama, Isamar Herrera, a devenit virală după o gafă petrecută pe scena finalei Miss Grand International 2025, sâmbătă, la Bangkok.
19:50
ANPC, sub lupa Ministerului Economiei. Ce nereguli grave au fost descoperite de Corpul de Control # StirileProtv.ro
Ministerul Economiei a descoperit nereguli majore la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
19:50
Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să prezinte o adeverință pentru adresă # StirileProtv.ro
La mai bine de o jumătate de an de la lansare, multe instituții din țară nu au încă aparatele necesare pentru a citi buletinele electronice.
19:50
Calea Victoriei, artera luxului din Capitală. Spațiile comerciale costă echivalentul unui Logan pentru fiecare metru pătrat # StirileProtv.ro
După ani în care își pierduse strălucirea, Calea Victoriei este iar cea mai importantă arteră a Bucureștiului, dar și cea mai scumpă.
19:50
Se contruiește o nouă fabrică de armament. România devine un jucător important în industria globală de apărare # StirileProtv.ro
România devine un nou centru strategic în industria globală de apărare. Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace a anunțat construirea unei fabrici de obuziere în județul Dâmbovița.
19:40
Falsul căpitan SRI care a recrutat posesori de arme, reţinut şi propus pentru arestare. Ce au găsit poliţiştii la percheziţii # StirileProtv.ro
Falsul căpitan SRI, în vârstă de 27 de ani, a recrutat posesori de arme, inclusiv foști combatanți retrași din MApN, pentru „misiuni secrete” și le-a făcut legitimații false. A fost reținut și propus pentru arestare joi.
19:40
DNA, percheziții în Brașov într-un dosar de corupție. Directoarea DSP ar fi primit mită pentru simularea unor programe # StirileProtv.ro
Procurorii DNA au descins la Direcția de Sănătate Publică Brașov, la Spitalul Județean și la Spitalul de Copii, dar și la alte 15 adrese, într-un nou dosar de corupție. Vizați ar fi funcționari.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.