Iulian Chifu: Spionaj chinez în Rusia. Complexitatea „parteneriatului strategic fără limite” sino-rus
CaleaEuropeana, 24 octombrie 2025 09:50
de Iulian Chifu* Relațiile ruso-chineze sunt la apogeu, dacă e să luăm declarațiile liderilor celor două state. Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat parteneriatul „fără limite", care e, însă, departe de a fi perfect. Și el se traduce în numeroase cazuri de spionaj direct, dar și infiltrare și cyber spionaj, în timp ce relația […]
Acum 10 minute
10:00
Ucraina urmărește să devină membru cu drepturi depline al OCDE, după aderarea la Convenția privind combaterea mitei # CaleaEuropeana
Grupul de lucru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind mita a invitat Ucraina să adere la Convenția privind combaterea corupției funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale și să devină membru cu drrepturi depline al grupului de lucru, informează un comunicat oficial. Potrivit Administrației Prezidențiale de la Kiev, invitația reflectă progresele semnificative […]
Acum 30 minute
09:50
Iulian Chifu: Spionaj chinez în Rusia. Complexitatea „parteneriatului strategic fără limite” sino-rus # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Relațiile ruso-chineze sunt la apogeu, dacă e să luăm declarațiile liderilor celor două state. Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat parteneriatul „fără limite", care e, însă, departe de a fi perfect. Și el se traduce în numeroase cazuri de spionaj direct, dar și infiltrare și cyber spionaj, în timp ce relația […]
09:50
Nicușor Dan, despre actele de sabotaj orchestrate de Rusia și dejucate de SRI: Fapte similare vor fi parte din raportul privind influența rusă și anularea alegerilor # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Fapte asemănătoare operațiunii de sabotaj dejucate de Serviciul Român de Informații vor fi prezentate în raportul privind anularea alegerilor, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă la finalul Consiliului European de la Bruxelles. "Un act de sabotaj a fost dejucat de serviciile române, acesta este lucrul cel mai important. […]
09:40
Liderii UE nu au ajuns la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru 140 de miliarde de euro în apărarea Ucrainei, dar proiectul “nu este îngropat” # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, prezent și el la Bruxelles de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de […]
Acum o oră
09:30
Ministerul Săntății extinde rețeaua cabinetelor mobile de screening oncologic și pentru boli grave, cu prioritate în zonele unde populația are acces limitat la servicii medicale # CaleaEuropeana
Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei caravanelor medicale de prevenție și screening pentru boli grave, precum și decontarea serviciilor oferite de acestea prin CNAS, pentru ca toți românii, inclusiv cei din zonele rurale greu accesibile, să aibă acces la servicii medicale de prevenție. „Extinderea rețelei caravanelor medicale și decontarea serviciilor oferite de acestea prin CNAS reprezintă […]
09:20
Liderii UE reconfirmă sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova. Nicușor Dan: „Moldova nu va pierde timpul” # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile. „Moldova nu va pierde timpul și, în colaborare cu Comisia Europeană, va […]
09:10
Liderii UE reconfirmă sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova, în lipsa unei decizii. Nicușor Dan: „Moldova nu va pierde timpul” # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile. „Moldova nu va pierde timpul și, în colaborare cu Comisia Europeană, va […]
Acum 24 ore
20:00
Liderii UE au căzut de acord să pregătească apărarea Europei până în 2030, pe fondul intensificării amenințării “imediate de pe flancul estic” din partea Rusiei # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Liderii Uniunii Europene au convenit joi să accelereze eforturile de a face apărarea europeană mai autonomă și mai pregătită de luptă până în 2030, o inițiativă pe care oficialii o descriu drept cel mai ambițios plan militar al UE de la crearea Politicii Comune de Securitate și Apărare, în timp ce tot […]
17:50
Eurostat: Fiecare locuitor al UE a generat în 2023 peste 35 kg de deșeuri din ambalaje de plastic. România, sub media europeană la reciclare # CaleaEuropeana
În 2023, în Uniunea Europeană au fost generate 79,7 milioane de tone de deșeuri de ambalaje, echivalentul a 177,8 kilograme pe locuitor, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Deși această valoare reprezintă o scădere de 8,7 kg per capita față de 2022, nivelul rămâne cu 21,2 kg mai ridicat decât în 2013, ceea ce confirmă […]
17:40
Eurostat: În 2024, România s-a situat pe locul 4 în rândul țărilor UE cu cea mai mare rată a sărăciei subiective. Totuși, nivelul este cel mai scăzut din ultimii șase ani # CaleaEuropeana
În 2024, România s-a aflat pe locul al patrulea în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană cu cele mai mari rate ale sărăciei subiective, potrivit datelor publicate marți de Eurostat. În ansamblul Uniunii Europene, 17,4% din populație s-a declarat săracă din punct de vedere subiectiv în 2024, în scădere față de 19,1% în 2023. Cea mai […]
17:40
Alexandru Nazare: România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026 # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reușit să negocieze cu reprezentanții Comisiei Europene înlocuirea jalonului privind reducerea gap-ului de TVA cu unul nou. Potrivit unui comunicat al MF, noul jalon va fi centrat pe măsuri structurale si legislative de întărire a capacității instituționale a ANAF de a acționa, precum si de îmbunătățire a legislației in vederea […]
16:30
Propunerea UE privind utilizarea activelor rusești înghețate este „pe deplin legală și echitabilă”, consideră Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a îndemnat joi pe liderii Uniunii Europene să ajungă cât mai curând posibil la un acord privind planul de utilizare a activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, relatează The Guardian. Aflat într-o vizită la Bruxelles, Zelenski a declarat pe platforma X că mecanismul propus pentru folosirea acestor active este „pe deplin […]
16:30
România reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată. Guvernul a aprobat proiectul de lege referitor la retragerea țării din Tratatul privind Carta Energiei # CaleaEuropeana
Guvernul a aprobat, prin adoptarea unui proiect de lege, retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei, instrument multilateral de cooperare energetică, având ca scop promovarea securității energetice prin piețe deschise și competitive. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, „acest tratat a fost semnat în 1994 și intrat în vigoare în 1998, însă, în contextul actual al […]
16:30
Spania se alătură programului NATO de achiziționare de arme americane pentru Ucraina. Sanchez: Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Kievul # CaleaEuropeana
Premierul spaniol Pedro Sanchez a confirmat, joi, că Spania se va alătura programului NATO pentru achiziționarea de arme americane destinate Ucrainei, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres. Anunțul a fost făcut la sosirea sa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni discută despre războiul din Ucraina și sprijinul acordat Kievului. Sanchez a precizat […]
16:10
Conferința ONU privind schimbările climatice: Parlamentul European va cere liderilor lumii acțiuni mai hotărâte pentru stoparea încălzirii globale # CaleaEuropeana
Parlamentul European și-a stabilit poziția oficială pentru Conferința ONU privind schimbările climatice (COP30), care va avea loc la Belem, în Brazilia. Eurodeputații cer liderilor lumii să își reafirme angajamentul de a limita încălzirea globală la 1,5°C, obiectiv considerat esențial pentru protejarea planetei, potrivit comunicatului european al Legislativului European. Rezoluția adoptată azi, 23 octombrie, a fost […]
15:10
Secretarul de stat Ana Tinca a încurajat companiile americane să-și sporească prezența în România, folosindu-se de oportunitățile de afaceri oferite de țara noastră # CaleaEuropeana
Secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, a primit joi, 23 octombrie, o delegație a Consiliului de Afaceri Româno-American (American Romanian Business Council – AMRO), condusă de președintele executiv al AMRO, Eric Stewart. Reuniunea, la care au participat reprezentanți a 16 companii americane, a avut loc în contextul vizitei anuale a AMRO […]
14:40
Comisia Europeană va discuta cu guvernul Orban despre acuzațiile conform cărora Budapesta ar fi spionat instituțiile UE: Presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale” # CaleaEuropeana
Comisia Europeană va discuta cu guvernul ungar despre informațiile referitoare la presupuse activități de spionaj desfășurate de ambasada ungară la Bruxelles, a declarat miercuri comisarul european pentru combaterea fraudei, Piotr Serafin, în fața eurodeputaților, informează Politico Europe. Mai multe surse media au relatat la începutul acestei luni că, între 2012 și 2018, oficiali ai serviciilor […]
14:40
Marco Rubio avertizează că extinderea suveranității israeliene în Cisiordania ar putea amenința armistițiul din Gaza # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a avertizat miercuri că proiectele de lege adoptate în Knesset, care vizează extinderea suveranității israeliene în Cisiordania, riscă să amenințe armistițiul din Gaza, relatează AFP, preluat de Agerpres. „Cred că președintele (american Donald Trump) s-a asigurat că acesta nu este ceva ce putem susține în acest moment", a […]
14:20
România lucrează cu Egiptul pentru implementarea planului de pace al lui Trump în Orientul Mijlociu, transmite Nicușor Dan după primul summit UE-Egipt # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles România lucrează îndeaproape cu Egiptul pentru a implementa planul de pace al președintelui Donald Trump în Orientul Mijlociu, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan. Miercuri, șeful statului a participat la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja summitului instituțional UE – […]
14:00
Comisia Europeană prezintă noi oportunități de finanțare în valoare de 20 milioane euro pentru protejarea cablurilor submarine ale Europei # CaleaEuropeana
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a prezentat joi, la Riga, noi oportunități de finanțare europeană în valoare de 20 de milioane de euro, destinate protejării cablurilor submarine ale Europei. Noile fonduri, acordate prin Programul Europa Digitală, vor sprijini crearea de huburi regionale de cabluri și testarea rezilienței infrastructurilor submarine. În special, Centrul European […]
14:00
Summitul UE: România susține ca activele înghețate ale Rusiei să garanteze un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, declară Nicușor Dan, anticipând discuții intense între lideri # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului European, că liderii europeni vor discuta despre „surse de unde mai găsim bani pentru Ucraina" și despre „fondurile înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european […]
13:50
Comisia Europeană lansează noi finanțări de 20 milioane de euro și evidențiază progresele în întărirea securității cablurilor submarine din Europa # CaleaEuropeana
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a prezentat joi, la Riga, noi oportunități de finanțare europeană în valoare de 20 de milioane de euro, destinate protejării cablurilor submarine ale Europei. Noile fonduri, acordate prin Programul Europa Digitală, vor sprijini crearea de huburi regionale de cabluri și testarea rezilienței infrastructurilor submarine. În special, Centrul European […]
13:00
ICI București, la People Empowering Business Forum & Awards Gala: Investim constant în instruirea echipei și promovăm etica în AI, pentru a asigura o dezvoltare responsabilă și sustenabilă a tehnologiei # CaleaEuropeana
ICI București a participat la cea de-a 11-a ediție a People Empowering Business Forum & Awards Gala, un eveniment dedicat liderilor și echipelor care modelează viitorul mediului de afaceri prin inovație, tehnologie și leadership transformațional. Organizat de The Diplomat-Bucharest miercuri, 22 octombrie 2025, evenimentul a reunit profesioniști de top, reprezentanți ai mediului public și privat, […]
12:50
Ministrul ceh de externe în exercițiu este îngrijorat că țara sa va pierde din importanță pe scena mondială sub o guvernare a lui Andrej Babis: „Se va comporta ca o marionetă a lui Orban” # CaleaEuropeana
Andrej Babiš, cel mai probabil viitorul premier al Cehiei, ar putea acționa ca o „marionetă" a liderului maghiar Viktor Orban la masa liderilor europeni, prejudiciind poziția țării pe scena mondială, a declarat ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, informează Politico Europe. Babis, un magnat populist care a fost reales la începutul acestei luni, dar care […]
12:50
Consiliul European va discuta integrarea R. Moldova în UE, anunță Nicușor Dan: Ambiția este să începem procesul de aderare, cu negocieri pe capitole # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor discuta la summitul de la Bruxelles despre începerea procesului formal de aderare a Republicii Moldova la UE, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles. Președintele participă joi la reuniunea Consiliului European, care va avea […]
12:40
de Dan Cărbunaru Explozia ucigătoare din cartierul Rahova a șocat întreaga țară și ucis, din nou, din cauza amatorismului și lipsei de responsabilitate. Într-o situație gravă, de pericol, mecanismele de prevenție nu au funcționat. Morți, răniți, distrugeri, zeci de familii rămase în stradă. O scurgere de gaze și acumulările din conducta fisurată au aruncat în […]
12:20
Președintele Consiliului European: În ciuda așteptărilor mari create de inițiativele lui Donald Trump, este clar că, din păcate, acestea nu se ridică la înălțimea bunăvoinței lui Putin # CaleaEuropeana
În ciuda așteptărilor mari create de inițiativele lui Donald Trump, este clar că, din păcate, „aceste inițiative nu se ridică la înălțimea bunăvoinței lui Putin", a declarat președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul declarației comune de presă susținute alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Dragă Volodimir, în calitate de viitor stat membru al Uniunii […]
12:00
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MW # CaleaEuropeana
PPC Renewables România va începe lucrările la cea de-a doua fază a parcului eolian Deleni din județul Vaslui, cel mai mare proiect eolian din regiunea Moldovei. Capacitatea parcului, a cărui primă fază de 140 MW este în construcție, va fi majorată cu 85 MW, prin construirea a 14 noi turbine eoliene de 6,1 MW fiecare. […] The post PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MW appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Într-o întâlnire cu Mark Rutte la Casa Albă, Donald Trump a acuzat Spania că nu este un „jucător de echipă” în NATO: „Toți ceilalți sunt 100% dedicați” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri Spania că nu este un „jucător de echipă” pentru că reprezintă excepția în ceea ce privește angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor NATO, informează EFE, potrivit Agerpres. Într-o intervenţie în Biroul Oval alături de secretarul general al NATO, […] The post Într-o întâlnire cu Mark Rutte la Casa Albă, Donald Trump a acuzat Spania că nu este un „jucător de echipă” în NATO: „Toți ceilalți sunt 100% dedicați” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Faptul că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia să atace Europa nu reprezintă o noutate, a afirmat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles. Întrebat cum se pregătește România pentru scenariul avansat de noul șef al Statului Major al […] The post Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: România a făcut progrese importante în modernizarea sistemului de plăți, dar trebuie să continue reformele pentru a asigura stabilitatea financiară și echilibrul macroeconomic # CaleaEuropeana
România a făcut progrese importante în modernizarea sistemului de plăți, dar trebuie să continue reformele pentru a asigura stabilitatea financiară și echilibrul macroeconomic, a declarat miercuri viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Cosmin Marinescu, la deschiderea celei de-a patra ediții a Forumului anual privind plățile din Europa Centrală și de Est, găzduită de BNR la […] The post Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: România a făcut progrese importante în modernizarea sistemului de plăți, dar trebuie să continue reformele pentru a asigura stabilitatea financiară și echilibrul macroeconomic appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachete Tomahawk pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, sugerează premierul Finlandei: „Putin crede doar în putere” # CaleaEuropeana
Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachetele americane de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo. Într-un interviu acordat Politico, Orpo a avertizat că Rusia reprezintă o „amenințare permanentă” la adresa securității europene și a îndemnat președintele SUA […] The post Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachete Tomahawk pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, sugerează premierul Finlandei: „Putin crede doar în putere” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Avertismentul lui Remus Ștefureac: „O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație” # CaleaEuropeana
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, avertizează că o eventuală explozie socială ar putea genera un val uriaș de ură în societate, val care ar putea fi exploatat cu ușurință de actori ostili interesați de subminarea strategică a României, de distrugerea regimului democratic și chiar de preluarea controlului asupra țării. „70% dintre români cred că legea […] The post Avertismentul lui Remus Ștefureac: „O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
ARPIM Innovation Forum 2025: ”Inovația farmaceutică, motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative # CaleaEuropeana
Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) organizează, în data de 29 octombrie 2025, la Palatul Parlamentului – Sala Nicolae Bălcescu, ediția 2025 a Forumului Inovației în Sănătate, cu tema „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative”, informează un comunicat oficial. România […] The post ARPIM Innovation Forum 2025: ”Inovația farmaceutică, motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
România menține în funcțiune centrale pe cărbune, anunță ministrul Energiei: Cel mai negru scenariu, un potențial blackout în această iarnă, va fi 100% evitat # CaleaEuropeana
România va avea în continuare active centralele pe cărbune, iar prin „această modificare a PNRR-ului, care a fost una extrem de complicată, România s-a asigurat că cel mai negru scenariu, și anume situația de a avea un potențial blackout, în anumite condiții, în această iarnă, va fi 100% evitat”, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. […] The post România menține în funcțiune centrale pe cărbune, anunță ministrul Energiei: Cel mai negru scenariu, un potențial blackout în această iarnă, va fi 100% evitat appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Bugetul UE 2026: Gheorghe Falcă obține creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), în calitate de raportor pentru avizul Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN), a susținut și obținut creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar, în bugetul UE pentru 2026, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro. „Mobilitatea militară rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană, într-un context geopolitic marcat de tensiuni […] The post Bugetul UE 2026: Gheorghe Falcă obține creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Țările UE au adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în ajunul summitului de la Bruxelles: Pentru prima dată, măsurile UE “lovesc sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război” # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel […] The post Țările UE au adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în ajunul summitului de la Bruxelles: Pentru prima dată, măsurile UE “lovesc sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Din plenul PE, Victor Negrescu atrage atenția că Europa are nevoie de un buget curajos, „care investește în oameni, oferă stabilitate și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat, în poziția legislativului european, măsuri concrete pentru o Europă mai sigură, mai echitabilă și mai bine pregătită pentru provocările viitorului. „Bugetul Uniunii Europene pentru 2026 nu este doar despre cifre, ci despre direcția în care merge Europa”, a declarat Victor Negrescu în plenul Parlamentului European. Victor Negrescu a […] The post Din plenul PE, Victor Negrescu atrage atenția că Europa are nevoie de un buget curajos, „care investește în oameni, oferă stabilitate și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
08:30
Noul șef al Statului Major al Franței pregătește armata “pentru un șoc în trei, patru ani”: “Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru” # CaleaEuropeana
Șeful Statului Major din Armata Franței, generalul Fabien Mandon, a vorbit miercuri despre „efortul de reînarmare” al țării și a spus că „primul obiectiv” pe care l-a trasat pentru armata națională a fost „de a fi pregătită pentru un șoc în trei, patru ani”, în fața unei Rusii „care poate fi tentată să continue războiul […] The post Noul șef al Statului Major al Franței pregătește armata “pentru un șoc în trei, patru ani”: “Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru” appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
Zelenski și premierul suedez au deschis calea unui acord pentru 150 avioane de luptă Gripen pentru Ucraina, în cel mai mare contract militar din istoria Suediei # CaleaEuropeana
Suedia și Ucraina au semnat o scrisoare de intenție care ar putea duce la furnizarea a până la 150 de avioane de vânătoare Gripen, produse pe plan intern, către Ucraina, a anunțat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri s-au întâlnit pentru discuții la Linköping, în […] The post Zelenski și premierul suedez au deschis calea unui acord pentru 150 avioane de luptă Gripen pentru Ucraina, în cel mai mare contract militar din istoria Suediei appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:20
Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului” # CaleaEuropeana
Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Statele Unite au inclus pe lista neagră companiile Rosneft și Lukoil și au emis alte sancțiuni, deoarece Rusia […] The post Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului” appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:20
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României cu o valoare totală de 21,4 miliarde euro, a anunțat, miercuri, premierul Ilie Bolojan, adăugând că România are acum un PNRR realist, care sprijină economia și comunitățile locale. “Acord important pentru România. Comisia Europeană a aprobat astăzi varianta revizuită a […] The post “Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:40
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde în granturi și 7,84 miliarde în împrumuturi, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Acesta a precizat că decizia marchează încheierea procesului de renegociere […] The post Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete appeared first on caleaeuropeana.ro.
22 octombrie 2025
17:30
Slovacia condiționează sprijinirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei # CaleaEuropeana
Premierul slovac Robert Fico, a cărui țară s-a opus celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat miercuri că Bratislava va sprijini măsurile dacă cererile sale vor fi incluse în concluziile summitului liderilor europeni de la finalul acestei săptămâni, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Liderii statelor membre UE urmează să […] The post Slovacia condiționează sprijinirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București # CaleaEuropeana
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan la bugetul UE pentru 2026 care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București. „Plenul Parlamentului European a votat astăzi un amendament co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care propunem crearea a 15 noi posturi în […] The post Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
BID va lansa anul acesta noi produse financiare prin care va sprijini IMM-urile, autoritățile locale și companiile de utilități publice, anunță Alexandru Nazare # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut miercuri o discuție aplicată cu echipa de management a Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) – instituția financiară aflată în coordonarea Ministerului Finanțelor, creată pentru a sprijini investițiile strategice ale României. BID are rolul de bancă națională de dezvoltare – mobilizează resurse financiare pentru proiecte care contribuie la creșterea […] The post BID va lansa anul acesta noi produse financiare prin care va sprijini IMM-urile, autoritățile locale și companiile de utilități publice, anunță Alexandru Nazare appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
ICI București, la Gala CEO Awards: Progresul tehnologic se creează prin lideri care îmbină inovația cu responsabilitatea # CaleaEuropeana
ICI București a participat marți, 21 octombrie 2025, la Gala CEO Awards, eveniment dedicat recunoașterii liderilor care redefinesc performanța și umanitatea în era inteligenței artificiale. Tema de anul acesta, „Superliderul în era AI: oamenii înaintea algoritmilor”, a adus în prim-plan esența leadershipului autentic: capacitatea de a asculta, de a inspira și de a conduce prin […] The post ICI București, la Gala CEO Awards: Progresul tehnologic se creează prin lideri care îmbină inovația cu responsabilitatea appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
PE dorește ca bugetul UE pentru 2026 să consolideze prioritățile cheie în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea. Negocierile cu țările membre vor începe în noiembrie # CaleaEuropeana
Eurodeputații doresc un buget pentru 2026 care să consolideze prioritățile cheie ale UE în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea. Potrivit unui comunicat, Parlamentul European a stabilit nivelul global al creditelor de angajament pentru 2026 (angajamente juridice de plată în același an sau ulterior) la 193,9 miliarde de euro, ceea ce […] The post PE dorește ca bugetul UE pentru 2026 să consolideze prioritățile cheie în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea. Negocierile cu țările membre vor începe în noiembrie appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Dan Motreanu: Parlamentul European sprijină introducerea unor condiții de muncă mai bune pentru stagiari # CaleaEuropeana
Parlamentul European susține îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru stagiari, prin introducerea unor reguli clare privind contractele, remunerația și accesul la protecție socială, a anunțat eurodeputatul PNL Dan Motreanu într-o postare pe Facebook. Potrivit acestuia, mandatul de negociere al Parlamentului cu statele membre (Consiliul UE) se bazează pe mai multe principii cheie, printre care prevenirea abuzurilor, […] The post Dan Motreanu: Parlamentul European sprijină introducerea unor condiții de muncă mai bune pentru stagiari appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Parlamentul European solicită menținerea sprijinului pentru forțele democratice din Belarus și condamnă abuzurile asupra drepturilor omului # CaleaEuropeana
Eurodeputații cer menținerea angajamentului Uniunii Europene față de Belarus, denunțând abuzurile asupra drepturilor omului și subliniind amenințarea reprezentată de influența Rusiei, se arată în comunicatul oficial. Într-o rezoluție adoptată miercuri, Parlamentul European condamnă ferm represiunea din Belarus și își exprimă solidaritatea cu opozanții regimului Lukașenko. Eurodeputații solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici, acordarea de […] The post Parlamentul European solicită menținerea sprijinului pentru forțele democratice din Belarus și condamnă abuzurile asupra drepturilor omului appeared first on caleaeuropeana.ro.
