Iulian Chifu: Spionaj chinez în Rusia. Complexitatea „parteneriatului strategic fără limite” sino-rus

Corespondență din Bruxelles Liderii Uniunii Europene au convenit joi să accelereze eforturile de a face apărarea europeană mai autonomă și mai pregătită de luptă până în 2030, o inițiativă pe care oficialii o descriu drept cel mai ambițios plan militar al UE de la crearea Politicii Comune de Securitate și Apărare, în timp ce tot […]