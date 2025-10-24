Hoți cu chef de muncă? Au furat o bormașină, flexuri și vopsea lavabilă
CT100, 24 octombrie 2025 09:50
Polițiștii constănțeni au descoperit, în urma unei percheziții efectuate în localitatea Lumina, o serie de bunuri sustrase dintr-o societate comercială: 575 de litri de amorsă și vopsea decorativă, un aspirator profesional, un flex și o bormașină, printre altele. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, acțiunea a avut loc ieri, 23
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:20
Portul Constanța a găzduit, în perioada 20 – 23 octombrie 2025, vizita unei nave turcești a Gărzii de Coastă, sosită în România pentru un schimb de experiență și bune practici în domeniul supravegherii maritime. Pe parcursul celor patru zile, reprezentanții Poliției de Frontieră Române și ai Gărzii de Coastă din
Acum 2 ore
08:50
Respectarea legii pare să fi devenit opțională în administrația condusă de Vergil Chițac. Primarul municipiului Constanța a emis o dispoziție prin care convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Constanța din 29 octombrie 2025 în format online, prin videoconferință — în ciuda unei decizii recente a Tribunalului Constanța, care impune desfășurarea
08:50
Liceul Teoretic „George Călinescu" din Constanța a primit recent al optulea titlu consecutiv „Premium Plus Member" de la British Council. Această distincție, care confirmă excelența în predarea limbii engleze și pregătirea temeinică a elevilor pentru rigorile examenelor Cambridge (A2 Key, B1 Preliminary, B3 First și C1 Advanced), a fost înmânată
08:30
La zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, Constanța se alătură celor din întreaga țară în comemorarea victimelor și în reînnoirea apelului pentru adevăr, responsabilitate și respect pentru viață. Asociația Centrul pentru Resurse Civice Constanța îi invită pe constănțeni să participe la un marș comemorativ și un protest civic
08:20
O avarie majoră a lăsat fără apă potabilă o mare parte din municipiul Constanța, vineri dimineață, 24 octombrie 2025. Potrivit RAJA SA, în jurul orei 07.00 s-a înregistrat o cădere totală de tensiune la Stația de Pompare și Tratare Palas, fapt care a dus la oprirea pompelor și întreruperea furnizării
Acum 8 ore
02:30
Solid House continuă să scrie povestea excelenței în domeniul construcțiilor, fiind desemnată câștigătoare a locului 1 în Topul Firmelor din județul Constanța 2025, organizat de CCINA. Distincția vine ca o confirmare a profesionalismului, seriozității și încrederii pe care compania le-a construit în cei peste 16 ani de activitate pe piața
02:10
Acum 12 ore
22:00
Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanța, a murit. Acesta s-ar fi sinucis prin spânzurare. Cazul este cercetat de polițiști care au deschis dosar penal. "Astăzi, în jurul orei 16.10, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 3 au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la
Acum 24 ore
17:40
CITY INDEX 2025: Cluj-Napoca rămâne cel mai performant oraș din România și în 2025. Constanța nu intră în Top 15 la capitolele „prosperitate" și „vibrație" # CT100
Institutul pentru Orașe Vizionare a lansat cea de-a doua ediție a CITY INDEX, analiza comparativă care măsoară performanța celor 41 de municipii reședință de județ din România sub trei dimensiuni principale – Calitatea locului, Prosperitate și Vibrație. Raportul din acest an consolidează datele pentru perioada noiembrie 2023– iulie 2025, oferind
17:20
Paradă de groază și petrecere de Halloween pe bulevardul Tomis – trafic auto interzis, autobuze deviate # CT100
Primăria Municipiului Constanța anunță organizarea, în weekendul 25–26 octombrie, a mai multor evenimente care vor avea loc pe Bulevardul Tomis, între intersecțiile cu Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand. Zona va fi transformată temporar în spațiu pietonal, pentru desfășurarea activităților dedicate constănțenilor de toate vârstele. Sâmbătă, 25 octombrie, de Ziua Armatei
17:10
Minor amendat cu 1.500 de lei după ce a mâzgălit cu graffiti o stație CT BUS din Constanța, deși fapta poate fi sancționată cu 6.000 de lei VIDEO # CT100
Un minor a fost surprins luna trecută, prin intermediul sistemului public de monitorizare video, în timp ce inscripționa cu graffiti pereții stației CT BUS de pe strada Viorelelor, în zona Liceului „Lucian Blaga" din Constanța. În urma verificărilor efectuate de Direcția Generală Poliția Locală Constanța, tânărul a fost identificat și
17:10
Un bărbat din județul Cluj a fost trimis în judecată, în stare de libertate, după ce a postat pe TikTok un videoclip în care îndemna oamenii la revolte sociale și la „forme extreme de protest", imediat după anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, inculpatul
15:40
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în urma unor controale efectuate în zona de competență, sute de articole vestimentare și perechi de încălțăminte susceptibile a fi contrafăcute, care purtau însemnele unor mărci cunoscute. Valoarea totală a bunurilor este estimată la aproximativ 750.000 de lei. La data
13:30
Astăzi, 23 octombrie a.c., în jurul orei 11.00, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, în municipiul Constanța. „Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 28 de ani a condus un autoturism pe Șoseaua Mangaliei
13:10
Momente de panică pentru locatarii unui bloc din Constanța, după ce s-au semnalat scăpări de gaze într-un apartament aflat la etajul cinci al unui imobil situat pe strada Corbului nr. 1, bloc R. Speriați, mai ales în contextul exploziei din București, oamenii au sunat la 112. La fața locului au
13:00
Trump impune sancțiuni dure Rusiei și anulează întâlnirea cu Putin. Moscova e furioasă, Marea Neagră devine mai importantă # CT100
Administrația Donald Trump a anunțat miercuri noaptea impunerea unor sancțiuni economice majore împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia – Rosneft și Lukoil – măsură menită să forțeze Moscova să accepte un armistițiu imediat în războiul cu Ucraina. Decizia vine în contextul în care președintele SUA a confirmat
12:40
Acțiune rutieră de amploare a Poliției Rutiere Constanța: 257 de pietoni au fost amendați într-o singură zi # CT100
Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră Constanța, împreună cu cei ai formațiunilor rutiere din județ, au desfășurat ieri, 22 octombrie, o acțiune amplă pentru verificarea respectării regulilor de circulație de către pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Scopul principal al activității a fost creșterea gradului de siguranță rutieră și
11:30
Ionuț Rusu vrea o țară ca afară, dar a lăsat Constanța să arate ca un oraș sărac din Pakistan # CT100
Fostul viceprimar al municipiului Constanța, Ionuț Rusu, a publicat o postare pe rețelele sociale în care deplânge lipsa de responsabilitate și de respect față de lege din oraș. „Vrem o țară ca afară", spune el, dar „nu e suficient să scrii regulamente, trebuie să mergi pe teren și să verifici
10:40
Ieri
09:50
Un accident rutier s-a produs astăzi, în municipiul Constanța, pe strada Rozelor din cartierul Palazu Mare. Un autoturism a intrat într-o conductă de gaze, evenimentul necesitând intervenția de urgență a pompierilor din cadrul ISU Dobrogea. La fața locului au intervenit echipajele Detașamentului Fripis, cu o autospecială de stingere (ASAS), un
09:00
Rețeaua publică de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice din municipiul Constanța a devenit operațională. Primăria a anunțat că 18 puncte de încărcare au fost puse în funcțiune și pot fi utilizate începând de astăzi de către posesorii de automobile electrice sau hibride plug-in. Stațiile sunt amplasate în zone cu
08:50
În vederea executării lucrărilor de racordare a noilor conducte la sistemul centralizat de alimentare cu apă, de la intersecția străzilor Gării și Bazarului, din localitatea Costinești, județul Constanța, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile miercuri, 29 octombrie 2025, în intervalul orar 08:00-18:00. Pentru realizarea acestor operațiuni, vor fi afectați de lipsa
08:50
Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada" și Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin" invită publicul la Festivalul Internațional de Film de Comedie, un eveniment dedicat umorului sub toate formele sale. Festivalul se desfășoară în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, la Cinema „Jean Constantin", iar prețul unui bilet
00:00
Weekend voleibalistic la Medgidia: tinerele jucătoare ale CS Medgidia debutează în Turneul Under 19 # CT100
Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei" din Medgidia va găzdui, în acest weekend, un nou eveniment dedicat iubitorilor de volei. Echipa feminină Under 19 a Clubului Sportiv Medgidia, pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu, va debuta în turneul național, unde va întâlni formațiile CS Năvodari și CSM Constanța. Deși competiția
22 octombrie 2025
21:10
Constanța, codașă la creșterea salariilor. Județul pierde teren față de Cluj, Brașov și chiar Bacău # CT100
Deși este unul dintre cele mai importante județe ale României, Constanța nu reușește să țină pasul cu restul țării la capitolul salarii. Dimpotrivă. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică pentru luna iunie 2025, salariul mediu net în județul Constanța a fost de 4.880 de lei, ceea ce îl
18:30
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, în Inspectoratul Școlar Județean, desfășoară proiectul educațional "Cercetaș la Delfinariu". Proiectul, aflat la a V-a ediție, are drept scop să apropie elevii de natura dobrogeană, să le dezvolte creativitatea și dorința de a ocroti diversitatea biologică din Dobrogea și de a conserva caracterul
18:20
Alezzi Odyssey câștigă premiul pentru „Leisure Development" la Romanian Property Awards 2025: un proiect premium pentru un stil de viață complet # CT100
Într-un cotidian marcat de agende încărcate, trafic, muncă de birou și notificări constante, oamenii simt tot mai mult nevoia unor spații care să le ofere un moment de respiro, nu doar în vacanțe, ci chiar în apropierea casei. Alezzi Odyssey răspunde exact acestei nevoi, iar premiul „Leisure Development" câștigat în
18:20
TAROM anunță o ofertă specială dedicată sezonului sărbătorilor, cu prețuri începând de la 79 de
17:20
Șeful Secției de Ginecologie de Ginecologie din Spitalul Județean Constanța, Vlad Tica, demis din funcție # CT100
Scandalul izbucnit în jurul Spitalului Privat Armonia are ecouri și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Șeful Secției de Ginecologie, Vlad Tica, urmează să fie demis din funcție pentru incompatibilitate. Vlad Tica este asociat în afaceri cu patronului Armonia Hospital, Mohamed Zaher. Este spitalul unde recent a murit o […] Articolul Șeful Secției de Ginecologie de Ginecologie din Spitalul Județean Constanța, Vlad Tica, demis din funcție a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:40
Parlamentul European a adoptat noi reguli pentru permisele de conducere. Ce se schimbă pentru șoferii din UE # CT100
Parlamentul European a aprobat, marți, o revizuire majoră a normelor privind permisele de conducere, menită să crească siguranța rutieră și să reducă numărul de accidente mortale – aproape 20.000 anual în Uniunea Europeană. Printre cele mai importante modificări se numără introducerea unei perioade de probă de cel puțin doi ani […] Articolul Parlamentul European a adoptat noi reguli pentru permisele de conducere. Ce se schimbă pentru șoferii din UE a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:10
Primăria Constanța a anunțat că, pentru creșterea siguranței pietonilor, au fost amenajate două scuaruri mediane la trecerile de pietoni situate pe strada Soveja, în apropierea intersecției cu strada Barbu Ștefănescu Delavrancea. Această măsură a fost adoptată ca urmare a intensificării traficului pietonal din zonă și a necesității de a oferi […] Articolul Două treceri de pietoni din Constanța au fost reamenajate a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:50
Descinderi ale procurorilor DNA la sediul Poliției Locale Constanța, astăzi, 22 octombrie 2025. Potrivit surselor judiciare, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat percheziții într-un dosar penal aflat în lucru. Poliția Locală este o direcție a Primăriei Constanța. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vom obține mai multe informații oficiale. […] Articolul DNA a descins la Poliția Locală Constanța! a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:30
Ministrul Sănătății, plângere la DNA după moartea unei gravide care a născut la Armonia Hospital. Rogobete: „Secția ATI era o improvizație, DSP Constanța a autorizat-o” # CT100
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a depus o plângere la DNA după ce o femeie de 29 de ani a murit la clinica privată Armonia Hospital din Constanța, la scurt timp după ce a născut. Rogobete afirmă că unitatea medicală reprezenta „un pericol” și că funcționa ilegal din […] Articolul Ministrul Sănătății, plângere la DNA după moartea unei gravide care a născut la Armonia Hospital. Rogobete: „Secția ATI era o improvizație, DSP Constanța a autorizat-o” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:20
BCR lansează cea de-a patra ediție LifeLab și continuă să sprijine profesorii să aducă educația financiară la clasă, indiferent de materie # CT100
În octombrie, Luna Educației Financiare, Banca Comercială Română (BCR) anunță lansarea celei de-a patra ediții a programului național LifeLab, care aduce educația financiară mai aproape de profesori și elevi, indiferent de disciplina predată. Începând cu această ediție, programul introduce o componentă nouă – dezvoltarea unei comunități de profesori-ambasadori, care își […] Articolul BCR lansează cea de-a patra ediție LifeLab și continuă să sprijine profesorii să aducă educația financiară la clasă, indiferent de materie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:50
Guvernul României a promis că, de la 1 august 2025, începe o perioadă de „austeritate” pentru reducerea deficitului bugetar. În realitate, cifrele arată exact contrariul. Cheltuielile statului cu bunurile și serviciile au crescut în luna august cu 30% față de luna iulie, dar și față de media lunilor ianuarie – […] Articolul Cheltuielile statului au explodat: „Guvernul ne-a dat o bâtă în cap, dar și-a dat și lui” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Proiect de lege inițiat de șapte parlamentari avocați din partea PSD, PNL, AUR: dacă ai firmă cu cifră de afaceri peste 400.000 lei, trebuie să angajezi un avocat sau un notar # CT100
Un nou proiect de lege depus în Senat de senatori PSD, PNL, AUR introduce o obligație suplimentară pentru antreprenorii români. Dacă ai o companie cu o cifră de afaceri mai mare de 400.000 de lei, vei fi obligat să apelezi la un avocat sau un notar public care să certifice […] Articolul Proiect de lege inițiat de șapte parlamentari avocați din partea PSD, PNL, AUR: dacă ai firmă cu cifră de afaceri peste 400.000 lei, trebuie să angajezi un avocat sau un notar a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:20
Noi atacuri ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. România a trimis în zonă avioane de vânătoare de la baza Mihail Kogălniceanu # CT100
Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat din timp […] Articolul Noi atacuri ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. România a trimis în zonă avioane de vânătoare de la baza Mihail Kogălniceanu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:10
Ministrul Sănătății după tragedia de la Armonia Hospital: „Avize din pix” și decizii dictate de profit # CT100
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia de la Armonia Hospital din Constanţa, unde o femeie a murit la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, fiind transferată ulterior la Spitalul Judeţean. „Am găsit avize […] Articolul Ministrul Sănătății după tragedia de la Armonia Hospital: „Avize din pix” și decizii dictate de profit a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:00
În cursul acestei nopți, în jurul orei 01:10, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea a transmis un mesaj de avertizare RO-ALERT, pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care populația a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, ca urmare a […] Articolul Mesaj RO-ALERT în Tulcea – posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian a aparut prima oara pe Constanta 100%.
07:50
Mesaj RO-ALERT transmis pentru informarea tulcenilor – posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian # CT100
În cursul acestei nopți, în jurul orei 01:10, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea a transmis un mesaj de avertizare RO-ALERT, pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care populația a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, ca urmare a […] Articolul Mesaj RO-ALERT transmis pentru informarea tulcenilor – posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian a aparut prima oara pe Constanta 100%.
07:50
Un accident rutier s-a produs astăzi, pe Autostrada A2, la kilometrul 146, pe sensul de mers spre București, în zona podului Anghel Saligny. Potrivit ISU Dobrogea, o cisternă fără încărcătură a intrat într-un parapet. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Cernavodă, cu o autospecială de stingere cu […] Articolul Accident rutier pe A2: o cisternă a intrat în parapet a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21 octombrie 2025
20:40
Primăria Orașului Năvodari anunță că în zilele de 23 și 24 octombrie 2025 se vor efectua măsurători gratuite pentru imobilele situate în sectorul cadastral nr. 29, care cuprinde Peninsula – Zona Calypso, Zona Concasor și străzile P1, P2, P3, P4 și P5. Anunțul vizează toți deținătorii de imobile, fie că […] Articolul Primăria Năvodari anunță măsurători cadastrale gratuite pe 23 și 24 octombrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:20
Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: „Pensia mea de 10.000 de euro nu e mare. Să fim corecți” # CT100
Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: „Pensia mea de 10.000 de euro nu e mare. Să fim corecți” Fostul judecător al Curții Constituționale a României, Petre Lăzăroiu, a stârnit indignare în spațiul public după ce a declarat, la B1 TV, că pensia sa de aproape 10.000 de euro pe lună nu […] Articolul Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: „Pensia mea de 10.000 de euro nu e mare. Să fim corecți” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:50
Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință. Pe ordinea de zi, 42 de proiecte de hotărâre, inclusiv noul Acvariu # CT100
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a emis Dispoziția nr. 628 din 21 octombrie 2025, prin care convoacă aleșii județeni în ședință ordinară, ce va avea loc luni, 27 octombrie 2025, de la ora 10:00, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ. Ședința se va desfășura în format fizic, […] Articolul Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință. Pe ordinea de zi, 42 de proiecte de hotărâre, inclusiv noul Acvariu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:30
Astăzi, în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Hârșova au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană minoră ar avea nevoie de îngrijiri medicale. „Din primele cercetări a reieșit faptul că o fetiță, de 6 ani, din localitatea Runcu, ar fi fost intoxicată […] Articolul Fetiță de 6 ani, intoxicată după ce părinții au tratat-o cu o soluție antiparazitară a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:40
Construcția noului Spital pentru Sănătatea Mamei și Copilului din Constanța continuă într-un ritm susținut, iar stadiul fizic al lucrărilor arată un progres vizibil. Echipele de pe șantier sunt mobilizate pentru respectarea termenelor din graficul de execuție, astfel încât proiectul să fie finalizat la timp. Stadiul fizic al lucrărilor (21 octombrie […] Articolul Progres major pe șantierul noului spital pentru mame și copii din Constanța VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:10
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj pusă la cale de serviciile secrete ruse cu ajutorul a doi ucraineni VIDEO # CT100
Serviciul Român de Informaţii anunţă, marţi, că, în cooperare cu parteneri naţionali şi internaţionali, a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României „Serviciul Român de Informaţii, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum şi cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi […] Articolul SRI a dejucat o operațiune de sabotaj pusă la cale de serviciile secrete ruse cu ajutorul a doi ucraineni VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:50
Criza din transportul feroviar de stat se adâncește. CFR Călători a anunțat că, din cauza datoriilor, suspendă circa o treime din totalul de aproximativ 1.100 de curse zilnice prevăzute în livretul de circulație. Totul a început luni după-amiază, când CFR SA a transmis că, începând cu data de 21 octombrie […] Articolul CFR Călători anulează o treime din trenuri a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
Universitatea Ovidius Constanța are un „Institut de Nanotehnologii”. Funcționează într-un container mic și colaborează cu Rusia # CT100
Știați că Universitatea „Ovidius” din Constanța are un „Institut pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie”? Sună impresionant, dar realitatea e ceva mai modestă: sediul institutului este un container amplasat la marginea campusului universitar, undeva în câmp. Potrivit descrierii oficiale, misiunea institutului este una ambițioasă — atingerea excelenței în cercetarea […] Articolul Universitatea Ovidius Constanța are un „Institut de Nanotehnologii”. Funcționează într-un container mic și colaborează cu Rusia a aparut prima oara pe Constanta 100%.
