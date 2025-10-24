Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional s-au ridicat anul trecut la aproape 2% din PIB, conform INS

G4Media, 24 octombrie 2025 09:50

Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional s-au ridicat în anul 2024 la 28 miliarde lei, reprezentând 1,9% din PIB, arată datele Institutului Naţional de...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
10:00
Unde a dispărut „geniul” lui Putin? – Analiză Corriere Della Sera G4Media
Analiză Corriere Della Sera (Italia) via Rador: Poate pentru că liderii democrați le expun toate defectele, uneori monstruoase, tindem în mod reflexiv să supraestimăm dictatorii....   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:50
Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional s-au ridicat anul trecut la aproape 2% din PIB, conform INS G4Media
Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional s-au ridicat în anul 2024 la 28 miliarde lei, reprezentând 1,9% din PIB, arată datele Institutului Naţional de...   © G4Media.ro.
09:50
Șeful serviciului secret moldovenesc SIS a vizitat Găgăuzia, iar Adunarea Populară a regiunii autonome a reluat activitatea unui grup de lucru cu Parlamentul Republicii Moldova după doi ani de întrerupere G4Media
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Musteața, a făcut joi o vizită la Comrat, capitala regiunii autonome Găgăuzia – o...   © G4Media.ro.
09:40
Ducati respinge ideea motocicletelor de mică cilindree: „Nu vom construi niciodată o motocicletă mică” G4Media
Într-un moment în care tot mai mulți producători de motociclete își extind oferta în segmentul modelelor de mică cilindree, Ducati își reafirmă poziția de a...   © G4Media.ro.
09:40
Jumătate dintre elevii din România sunt în risc de dependență digitală: fetele de social media, băieții de gaming. Opt din zece adolescenți consumă alcool – raport european G4Media
Jumătate dintre elevii din România declară că nu își mai poate controla timpul petrecut pe rețelele de socializare. Fetele sunt mai afectate de dependența de...   © G4Media.ro.
09:40
Turneul Campioanelor 2025: Cele opt jucătoare calificate și povestea revenirii Elenei Rybakina G4Media
Elena Rybakina a întregit lista jucătoarelor calificate la Turneul Campioanelor, ediția din 2025. Tabloul de concurs de simplu este complet pentru competiția care va avea...   © G4Media.ro.
09:40
Agenția Europeană de Mediu: România are cel mai poluat aer din Europa / Aici e cea mai ridicată concentrație medie anuală de PM2.5, particule fine de reziduri / Suntem pe locul 6 în UE la numărul de decese cauzate de boli ale sistemului respirator G4Media
România conduce UE în ceea ce privește poluarea aerului, cu niveluri medii de PM2,5 semnificativ mai ridicate, potrivit unei analize a Agenției Europene de Mediu....   © G4Media.ro.
09:40
Organizaţia Mondială a Sănătăţii se confruntă cu reduceri bugetare drastice pentru urgențele umanitare G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat miercuri că se confruntă cu reduceri bugetare drastice pentru urgenţele umanitare în acest an, iar perspectivele pentru 2026...   © G4Media.ro.
Acum o oră
09:10
Grecia, poartă de intrare a gazelor naturale din SUA în Europa. Cum se poate schimba aprovizionarea continentului după interdicția de a cumpăra gaz rusesc G4Media
Analiză a publicației elene MONEY REVIEW via Rador: Interesul strategic declarat al SUA de a face din Grecia o „poartă de intrare” pentru transportul de GNL...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:00
Mamele cu depresie postnatală au nevoie de sprijin / Multe nu cer ajutor de ruşine, afirmă psihoterapeuta Monica Popa G4Media
Femeile care, odată devenite mame, se confruntă cu depresia postnatală au nevoie de sprijin de la cei din jur şi trebuie să ceară ajutor de...   © G4Media.ro.
09:00
Suspansul din F1 se mută în Mexic: Programul complet – Ore de start „neprietenoase” cu România G4Media
Formula 1 își „mută” cartierul general în Mexic, lupta pentru titlu fiind mai atractivă ca oricând. Oscar Piastri, Lando Norris și Max Verstappen își doresc...   © G4Media.ro.
09:00
Un incendiu la o firmă de valorificare a deşeurilor din Prahova nu e stins nici după 16 ore / Control al Gărzii de Mediu G4Media
Incendiul care a izbucnit joi după-amiază la o firmă de valorificare a deşeurilor nepericuloase din comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani este încă nestins după 16 ore,...   © G4Media.ro.
08:50
România la tablă: ce ne dorim de la viitorul Cadru Financiar Multianual post-2027? Șapte priorități formulate de participanții la 3 dezbateri pe subiect, plus recomandări G4Media
Discuțiile privind următorul Cadru Financiar Multianual (CFM) al Uniunii Europene, pentru perioada post-2027 ocupă deja un rol important la Bruxelles, întrucât noul cadru va dicta...   © G4Media.ro.
08:50
Compania greacă PPC extinde parcul eolian de la Deleni cu o putere suplimentară de 85 MW G4Media
Grupul PPC începe lucrările la a doua fază a parcului eolian Deleni din județul Vaslui, cel mai mare proiect eolian din regiunea Moldovei, în nord-estul...   © G4Media.ro.
08:50
A absolvit Dreptul, în Italia, în doar 3 ani cu o teză despre Ceaușescu / O tânără cu părinți români e dată exemplu în peninsulă / ”Poți găsi timp dacă vrei. Am avut întotdeauna vreme pentru prieteni și familie, am ieșit în oraș, am făcut sport” G4Media
Noemi Scortos s-a născut la Torino din părinți români. A picat examenul de admitere la medicină, apoi a decisă să facă altceva. Acum, la 23...   © G4Media.ro.
08:40
Clubul Câinilor Utilitari a reprezentat România cu onoare în Austria. Eroii cu blăniță au participat la simulări de dezastre naturale și catastrofe majore G4Media
În perioada 13-18 octombrie 2025, modulul de căutare-salvare RO.USAR.10 a participat la EU-MODEX-AT, Cycle 12, Lot 3, un exercițiu internațional organizat în orașul Graz, Austria,...   © G4Media.ro.
08:40
Nouă catedrală ortodoxă din România, un simbol puternic și controversat – analiză Balkan Insight G4Media
Analiză a publicației regionale Balkan Insight, via Rador: Constructorii Catedralei Neamului din București subliniază că, prin cei 127 de metri ai săi, clădirea este cea mai...   © G4Media.ro.
08:30
Crește sau nu salariul minim în 2026? Premierul Bolojan susține că în coaliție s-a căzut de acord ”să încercăm să ținem salariul minim la același nivel” / Sorin Grindeanu spune însă că România riscă infringementul dacă nu operează majorarea G4Media
Premierul Ilie Bolojan declară că în coaliţie au existat discuţii privind menţinerea salariului minim la acelaşi nivel. Decizia a fost luată în contextul în care...   © G4Media.ro.
08:30
Summitul Tinerilor, ediția 10, organizat la Vaslui între 22 și 26 octombrie, cu 19 ateliere tematice, dezbateri și gală cu tema „Tinerii în centrul democrației” G4Media
Peste 300 de tineri din țară sunt așteptați la Summitul Tinerilor X, un eveniment de cinci zile dedicat dialogului, implicării civice și inovației sociale, organizat...   © G4Media.ro.
08:30
Autoritățile britanice au în vizor dominația Apple și Google în domeniul smartphone-urilor / Companiile nu doresc ca UK să urmeze exemplul Uniunii Europene G4Media
Marea Britanie a luat măsuri pentru a slăbi controlul Apple și Google în domeniul smartphone-urilor, desemnându-le ca având „statut strategic pe piață”, ceea ce îi...   © G4Media.ro.
08:20
Motivul pentru care acizii grași Omega-3 sunt esențiali pentru creierul copiilor / Nutriționiștii explică beneficiile: „Consolidează memoria, îmbunătățesc capacitatea de concentrare și susțin plasticitatea neuronală” G4Media
Acizii grași Omega-3 joacă un rol crucial în dezvoltarea creierului și a sistemului nervos la copii. Nutriționistul Irina Stuparu explică faptul că două forme principale,...   © G4Media.ro.
08:20
Din 2027, doar autobuze cu motoare Euro 6 vor mai circula în Brașov, indiferent dacă sunt de stat sau private / Decizia vine după ce parcul auto al municipiului s-a înnoit, în timp ce al ”privaților” a rămas la fel G4Media
Asociația de Transport Brașov, în baza mandatului primit pentru actualizarea și aplicarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători la nivelul municipiului Brașov,...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:50
Un fost ofițer al poliției secrete comuniste maghiare a fost arestat în Bosnia-Herțegovina sub suspiciunea de spionaj / Bărbatul a fost arestat împreună cu o parteneră mai tânără G4Media
Doi cetățeni maghiari au fost reținuți în Bosnia și Herțegovina sub suspiciunea de spionaj, a confirmat joi poliția bosniacă, anunță presa maghiară. Cei doi bărbați...   © G4Media.ro.
07:40
Nicuşor Dan, despre alegerile de la Primăria Capitalei: „Am o preferinţă” G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii la Primăria Capitalei, transmite Agerppres. „Vor porni nişte alegeri la...   © G4Media.ro.
07:40
Bărbatul suspectat că a provocat incendiul mortal de la Los Angeles Palisades pledează nevinovat G4Media
Bărbatul acuzat că a pus intenţionat focul care a devenit unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetaţie din Los Angeles, omorând 12 persoane şi...   © G4Media.ro.
07:40
Noul prototip al giganticei drone chinezești stealth GJ-X, fotografiat în zbor / Are o anvergură de 42 de metri G4Media
Un videoclip a surprins ceea ce se crede a fi noul prototip al „GJ (Gongji Attack)-X”, un vehicul aerian fără pilot (UAV) stealth de dimensiuni...   © G4Media.ro.
07:30
Legătura specială dintre om și animal există încă din antichitate. 5 civilizații antice care și-au prețuit animalele de companie ca membri ai familiei G4Media
A-ți scoate câinele la plimbare pare o activitate modernă, specifică vieții contemporane. Totuși, relația dintre om și animal este veche, care datează de zeci de...   © G4Media.ro.
07:30
48 de saci cu resturi umane, descoperiți într-o groapă clandestină din suburbiile oraşului mexican Guadalajara G4Media
Autorităţile mexicane au anunţat joi descoperirea a 48 de saci care conţineau resturi umane într-o groapă clandestină situată în suburbiile oraşului Guadalajara (vest), notează AFP,...   © G4Media.ro.
07:30
Târg de Sfântul Dumitru, la Muzeul Satului, de vineri până duminică / Muzică, dansuri, fructe și mâncare tradițională G4Media
O serie de manifestări dedicate sărbătoririi Sfântului Dumitru, protectorul spiritual al Muzeului Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”, vor avea loc, de vineri până duminică, la...   © G4Media.ro.
07:20
Coreea de Nord construiește un memorial pentru soldaţii căzuţi în războiul din Ucraina / „Eroii noştri i-au distrus pe invadatorii neonazişti diabolici” G4Media
Coreea de Nord a început construirea unui memorial dedicat soldaţilor săi care au murit luptând pentru Rusia în Ucraina, a relatat joi presa de stat,...   © G4Media.ro.
07:20
Liderii UE fac un prim pas spre utilizarea activelor ruseşti în beneficiul Ucrainei / Peste 200 de miliarde de euro, înghețate din cauza invaziei G4Media
Liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar...   © G4Media.ro.
07:10
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac / Un mic dejun bogat în proteine, pregătit de seara G4Media
O reinterpretare în cheie fresh a unui clasic al micului dejun, acești fulgi de ovăz combinați cu coajă și zeamă proaspătă de lămâie oferă o...   © G4Media.ro.
07:10
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va sosi vineri în România / Arhiepiscopul Constantinopolului va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale G4Media
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumeni va participa duminică la sfințirea Catedralei Naționale, alături de ÎOS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe...   © G4Media.ro.
06:10
Producţia VW de la Wolfsburg nu va fi afectată săptămâna viitoare, dar apoi sporesc incertitudinile – Reuters G4Media
Producţia la principala fabrică a Volkswagen se va desfăşura conform planificării săptămâna viitoare, în pofida riscului deficitului de microcipuri Nexperia, au declarat joi pentru Reuters...   © G4Media.ro.
06:10
„I-aș fi spus că este un idiot” – Verstappen uimește lumea F1 după revenirea incredibilă din finalul sezonului G4Media
RedBull Racing se împăcase cu pierderea titlului din Formula 1 în acest an, dar ultimele săptămâni au adus o schimbare uimitoare în ierarhie. Max Verstappen...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
04:00
Fabrica de obuziere autopropulsate care este construită în Dâmbovița va genera peste 300 de locuri de muncă / Reprezentant: Vrem să producem și pentru țările din regiune G4Media
Fabrica de obuziere autopropulsate K9 din România, parte a unui centru de excelență construit de compania sud-coreeană Hanwha în Dâmbovița, va genera peste 300 de...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
01:10
Două femei luptă pentru președinția Irlandei, candidata stângistă este dată favorită de sondaje G4Media
Electoratul din Republica Irlanda votează vineri în alegeri prezidențiale, în care candidata independentă Catherine Connolly are prima șansă în fața Heather Humphreys (Fine Gael, centru...   © G4Media.ro.
00:10
Cărturești și Banca Transilvania susțin autorii români contemporani G4Media
Octombrie este Luna scriitorilor români la Cărturești – un demers de a promova literatura română contemporană printr-o serie de activități la nivel național: spații de...   © G4Media.ro.
23 octombrie 2025
22:50
Știința a descoperit un lucru fascinant despre animalele de companie: nu doar că ne iubesc, ne și apără creierul de stres, anxietate și declin cognitiv G4Media
În timpul pandemiei de COVID-19, un fenomen neașteptat a cuprins mapamondul: milioane de oameni au ales să aducă în casele lor câini și pisici. Mai mult...   © G4Media.ro.
22:50
Reacțiile antrenorilor după FCSB vs. Bologna, scor 1-2. Elias Charalambous: „E o victorie meritată a Bolognei” / Secundul italienilor: „Victorie importantă (…) Dacă eram mai altruiști poate că am mai fi înscris o dată” G4Media
Antrenorii echipelor FCSB și Bologna au oferit imediat după meci primele reacții despre joc și rezultat, dar și câteva precizări despre arbitrajul destul de contestat...   © G4Media.ro.
22:30
Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Avem o relație instituțională/ Lucrăm împreună  G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Antena 3, că are o ”relație instituțională” cu președintele Nicușor Dan și că lucrează împreună cu echipele...   © G4Media.ro.
22:30
Casa Albă nu exclude totuşi un nou summit cu Putin, dar subliniază că Trump doreşte „acţiuni, nu vorbe” G4Media
Casa Albă a asigurat joi că un nou summit între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin nu este exclus, dar a...   © G4Media.ro.
22:20
UE l-a sancționat pe rectorul unei universități ruse pentru că a lansat un curs despre cum să încalci sancțiunile / Bruxelles-ul a dorit să-i ofere rectorului „ocazia de a împărtăși propria experiență cu studenții” G4Media
UE l-a sancționat joi pe rectorul unei universități din Moscova după ce instituția de învățământ a lansat un program despre cum să se eludeze sancțiunile...   © G4Media.ro.
22:20
Bolojan, despre explozia de la Rahova: Este nevoie să schimbăm legislația pentru alte ajutoare/ Unul dintre minusurile pe care le avem este mentenanța, întreținerea sistemelor G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Antena 3, după explozia blocului din Rahova din cauza scurgerilor de gaz, că ”unul dintre minusurile pe...   © G4Media.ro.
22:10
Expert în metabolism: „90% dintre diete eșuează pentru că nu înțeleg esența. Nu totul se reduce la mănâncă mai puțin și mișcă-te mai mult” G4Media
Profesor de educație fizică și promotor al unui stil de viață sănătos, Claudio Nieto, avertizează că majoritatea dietelor eșuează pentru că abordează greșit problema —...   © G4Media.ro.
22:00
Directorul Nokia: „Ne aflăm în vârful unui superciclu al inteligenţei artificiale, similar cu boom-ul internetului din anii ’90” G4Media
Directorul general de la grupul finlandez Nokia, Justin Hotard, a declarat joi că Inteligenţa Artificială alimentează o tendinţă de creştere pe termen lung care seamănă...   © G4Media.ro.
22:00
VIDEO Record în Franța: Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la licitaţie pentru 18,4 milioane de euro G4Media
Un tablou monocrom de Yves Klein a fost vândut la licitaţie joi la Paris contra sumei de 18,4 milioane de euro, sumă care include şi...   © G4Media.ro.
22:00
Ministrul Educației susţine că furtuna fiscal-bugetară din zona educaţiei a fost depăşită: În acelaşi timp, am reuşit să ne salvăm salariile şi bursele până la sfârşitul anului G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că furtuna fiscal-bugetară din zona educaţiei a fost depăşită, cu multe nemulţumiri, dar s-a reuşit salvarea salariilor şi burselor până...   © G4Media.ro.
22:00
Apple pierde procesul din Marea Britanie privind comisioanele din App Store / Compania este obligată să plătească despăgubiri utilizatorilor G4Media
Apple a pierdut un proces major în Marea Britanie, fiind găsită vinovată de abuz de poziție dominantă prin perceperea unui comision considerat excesiv, de 30%...   © G4Media.ro.
21:50
Premierul Bolojan, după atacurile lui Grindeanu: În condițiile în care orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament în așa fel încât – cu AUR, cu cine se poate –  ca Guvernul să plece G4Media
Premierul Bolojan a declarat, joi seara, la Antena 3, după atacurile în serie lansate de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că ”în condițiile în...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.