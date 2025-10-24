INS: România a cheltuit 1,9% din PIB pentru protecţia mediului, în 2024

10:00

Şapte din zece români declară că principalul motiv pentru care îşi schimbă comportamentul de consum este dorinţa de a-şi reduce factura la energie, arată un studiu realizat de Leroy Merlin România. În contextul liberalizării preţurilor la energie şi al nevoii tot mai mari de eficienţă, retailerul specializat în construcţii, decoraţiuni şi grădinărit vine în sprijinul consumatorilor cu o gamă extinsă de produse şi soluţii care contribuie la reducerea costurilor lunare la utilităţi, prin creşterea eficienţei energetice a locuinţelor.