Edin Dzeko a devenit cel mai în vârstă marcator din istoria Conference League
News.ro, 24 octombrie 2025 09:50
Fotbalistul echipei Fiorentina, Edin Džeko, 39 de ani, a devenit cel mai în vârstă marcator din Conference League după ce a înscris în runda a doua a fazei principale a competiţiei, joi seară, împotriva formaţiei Rapid Viena.
• • •
Acum 10 minute
10:00
Bistriţa-Năsăud: Doi tineri au furat cabluri ale instalaţiei de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar, pe care le-au abandonat când au constatat că sunt văzuţi de alte persoane. Unul dintre ei a fost reţinut - VIDEO # News.ro
Doi tineri din judeţul Bistriţa-Năsăud sunt suspectaţi că au furat cabluri ale instalaţiei de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar, pe care le-au abandonat când au constatat că sunt văzuţi de alte persoane. Unul dintre ei a fost reţinut.
10:00
Turişti salvaţi la limită din Piatra Craiului, după o acţiune dificilă şi periculoasă de zece ore a salvamontiştilor din Zărneşti/ „Temerarii” erau echipaţi „rudimentar”, unul dintre turişti având înfăşurate pungi da plastic pe post de parazăpezi - FOTO # News.ro
Salvamontiştii din Zărneşti au reuşit să recupereze, după o acţiune extrem de dificilă şi riscantă, care a durat zece ore, doi turişti din Miercurea Ciuc, care s-au aventurat pe un traseu periculos din Piatra Craiului, deşi erau echipaţi „rudimentar”, de vară, unul dintre ei având înfăşurate la picioare pungi de plastic, pe post de parazăpezi. Potrivit salvamontiştilor, acţiunea putea avea un „deznodământ tragic” dacă cei doi nu ar fi avut semnal sau li s-ar fi descărcat telefoanele. „Cel mai probabil, asta ar fi însemnat dispariţia lor în acest masiv plin de labirinturi, unde, în condiţiile date, nu am fi reuşit niciodată să îi mai găsim”, avertizează salvatorii montani.
Acum 30 minute
09:50
Cum a fost decisă candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ciucu, Burduja şi Bujduveanu, testaţi, într-un sondaj INSCOP, care a analizat 6 variante de lucru. În ce scenariu s-ar fi clasat Ciucu pe primul loc în cursa pentru Primăria Generală
Anunţul preşedintelui PNL Ilie Bolojan, conform căruia primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului, acesta urmând să fie desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei, s-a bazat pe un sondaj INSCOP, realizat în luna august, care a luat în calcul şase scenarii. În trei dintre acestea au fost testate candidaturile lui Ciucu, Sebastian Burduja şi Stelian Bujduveanu din partea PNL, cu Daniel Băluţă candidat din partea PSD şi cu Anca Alexandrescu candidat din partea AUR, în alte două au fost testaţi Ciucu şi Drulă drept candidaţi comuni PNL-USR, cu aceiaşi contracandidaţi din partea PSD şi AUR şi scenariul în care Ciprian Ciucu este candidatul PNL, dar din partea AUR candidează George Simion. Ciucu s-a plasa pe locul al doilea în aproape toate variantele, după Daniel Băluţă, excepţie făcând candidatura comună PNL-USR, când atât el, cât şi Drulă ar fi pe primul loc. În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi doi liberali consideraţi la momentul realizării sondajului potenţiali canidaţi ai PNL, Burduja e pe locul 4 în intenţiile de vot, iar Bujduveanu pe 5. Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu declara recent că propriul sondaj al PNL, efectuat în urmă cu o lună şi jumătate, îl arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei, dar nu îşi anunţă intenţia de candidatură până când nu trece prin procedurile interne din partid.
09:50
Fotbalistul echipei Fiorentina, Edin Džeko, 39 de ani, a devenit cel mai în vârstă marcator din Conference League după ce a înscris în runda a doua a fazei principale a competiţiei, joi seară, împotriva formaţiei Rapid Viena.
09:40
INS: Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional s-au ridicat anul trecut la 28 miliarde lei, reprezentând 1,9% din PIB # News.ro
Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional s-au ridicat în anul 2024 la 28 miliarde lei, reprezentând 1,9% din PIB, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:40
Deranjat de un spot publicitar, Trump anunţă că pune capăt negocierilor comerciale cu Canada # News.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat joi seara pe reţelele sociale că întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unui spot publicitar apărut la televiziune care se poziţionează împotriva tarifelor americane. Trump a numit această campanie un „comportament scandalos” menit să influenţeze deciziile instanţelor americane, relatează The Associated Press.
Acum o oră
09:20
Prahova: Incendiul cu degajări mari de fum izbucnit joi la o firmă de colectare a deşeurilor continuă să ardă vineri dimineaţă # News.ro
Incendiul izbucnit joi după-amiază pe amplasamentul unei firme din comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani, la munţi de deşeuri, continuă să ardă, de peste 12 ore. Cinci autospeciale ale pompierilor şi două autocisterne acţionează vineri dimineaţă pentru stingerea flăcărilor.
09:20
Romanian Wolves înfruntă Castilla y León Iberians în Rugby Europe Super Cup. Echipa Lupilor pentru meciul din Spania # News.ro
Romanian Wolves, selecţionata care reprezintă România în Rugby Europe Super Cup, înfruntă astăzi, în etapa a treia din această competiţie, echipa Castilla y León Iberians.
09:20
Cum a fost decisă candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ciucu, Burduja şi Bujduveanu, testaţi, într-un sondaj INSCOP, care a analizat 6 variante de lucru. În ce variantă s-ar fi clasat Ciucu pe primul loc în cursa pentru Primăria Generală
Anunţul preşedintelui PNL Ilie Bolojan, conform căruia primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului, acesta urmând să fie desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei, s-a bazat pe un sondaj INSCOP, realizat în luna august, care a luat în calcul şase scenarii. În trei dintre acestea au fost testate candidaturile lui Ciucu, Sebastian Burduja şi Stelian Bujduveanu din partea PNL, cu Daniel Băluţă candidat din partea PSD şi cu Anca Alexandrescu candidat din partea AUR, în alte două au fost testaţi Ciucu şi Drulă drept candidaţi comuni PNL-USR, cu aceiaşi contracandidaţi din partea PSD şi AUR şi scenariul în care Ciprian Ciucu este candidatul PNL, dar din partea AUR candidează George Simion. Ciucu s-a plasa pe locul al doilea în aproape toate variantele, după Daniel Băluţă, excepţie făcând candidatura comună PNL-USR, când atât el, cât şi Drulă ar fi pe primul loc. În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi doi liberali consideraţi la momentul realizării sondajului potenţiali canidaţi ai PNL, Burduja e pe locul 4 în intenţiile de vot, iar Bujduveanu pe 5. Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu declara recent că propriul sondaj al PNL, efectuat în urmă cu o lună şi jumătate, îl arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei, dar nu îşi anunţă intenţia de candidatură până când nu trece prin procedurile interne din partid.
09:10
Marea Britanie a cerut vineri o serie de măsuri împotriva Rusiei pentru a întări poziţia Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat la Londra pentru discuţii cu aliaţii-cheie ai Kievului în cadrul unei noi reuniuni a „Coaliţiei de voinţă”, relatează Reuters.
09:10
Jaful de la Luvru - „Am văzut ceva foarte violent”, povesteşte o supraveghetoare care a asistat la furt. Directoarea muzeului cere instalarea unui comisariat de poliţie în interiorul edificiului # News.ro
În imaginile de pe camerele de supraveghere, paznicii neputincioşi i-au filmat pe cei doi hoţi care părăsesc Luvrul. Aceştia fug pe două scutere, cu doar câteva secunde înainte de sosirea poliţiei. În acelaşi timp, se dă alarma în muzeu. Este panică. La etaj, unde au pătruns hoţii, o agentă de pază tocmai îşi începuse tura. Contactată telefonic de France Television, ea a declarat: „Eram trei la acest nivel al galeriei. Şi am văzut ceva foarte violent. O izbucnire foarte violentă, zgomot, dar fără să putem interpreta ce era. Am putea crede că era, aşa cum se poate întâmpla, un vizitator care se enervează şi îşi pierde cumpătul. Am înţeles aproape simultan că era vorba de un jaf. Aşadar, în câteva secunde, am evacuat tot ce se afla în galerie şi am închis toate uşile intermediare pentru a nu permite intruşilor să ajungă în celelalte săli”.
Acum 2 ore
09:00
Conference League: Meciul Rijeka – Sparta Praga, suspendat joi seară din cauza ploii torenţiale care a făcut terenul impracticabil. Jocul se reia astăzi - VIDEO # News.ro
Meciul din UEFA Conference League dintre Rijeka şi Sparta Praga a fost suspendat joi seară, terenul fiind impracticabil din cauza ploii torenţiale.
08:50
Eşec la summitul UE. Liderii nu au ajuns la o înţelegere şi amână planul de îngheţare a activelor ruseşti destinate finanţării Kievului # News.ro
Liderii Uniunii Europene au convenit joi să răspundă „nevoilor financiare urgente” ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar nu au aprobat un plan de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru a finanţa un împrumut uriaş pentru Kiev, din cauza preocupărilor exprimate de Belgia. Obiectivul este acum ca liderii UE să ajungă la un acord în decembrie, relatează Reuters.
08:10
Microsoft încearcă să ofere o faţă umană AI-ului integrat în produsele companiei şi, în acest sens, va lansa o faţă prietenoasă a acestuia, pe care o va numi Mico.
Acum 4 ore
07:40
La aproape un deceniu după lansarea revoluţionarului Model 3, urmat de Model Y, Tesla pare să fi intrat într-o perioadă de stagnare în privinţa gamei sale auto. În timp ce rivalii chinezi lansează noi modele la fiecare doi ani, compania condusă de Elon Musk nu are în prezent niciun automobil complet nou în dezvoltare pentru şoferii umani, mizând în schimb pe tehnologia de conducere autonomă şi pe roboţi umanoizi, relatează Reuters.
07:20
Bărbatul suspectat că a provocat incendiul mortal de la Los Angeles Palisades pledează nevinovat # News.ro
Bărbatul acuzat că a pus intenţionat focul care a devenit unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetaţie din Los Angeles, omorând 12 persoane şi incinerând mii de locuinţe, a pledat nevinovat, joi, în faţa a trei acuzaţii federale legate de incendiere, scrie Reuters.
07:00
China promite creşterea consumului intern şi dezvoltarea tehnologică, pe fondul tensiunilor cu SUA # News.ro
Liderii chinezi au anunţat joi, în cadrul reuniunii ”Plenului al Patrulea”, intenţia de a impulsiona consumul intern în următorii cinci ani şi de a accelera dezvoltarea tehnologică internă, în contextul tensiunilor economice şi comerciale tot mai accentuate cu Statele Unite, relatează CNBC.
06:50
Toate zborurile companiei Alaska Airlines au rămas la sol, în noaptea de joi spre vineri, în timp ce operatorul aerian încerca să rezolve o problemă din domeniul IT, a anunţat Administraţia Federală de Aviaţie (FAA), potrivit CNN.
06:40
Trump şi Xi ar urma să facă vizite de stat în Coreea de Sud săptămâna viitoare, afirmă un consilier de securitate de la Seul # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele chinez, Xi Jinping, vor face vizite de stat în Coreea de Sud săptămâna viitoare, atunci când ţara va găzdui evenimentele din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a declarat, vineri, principalul consilier de securitate din Coreea de Sud, citat de Reuters.
06:30
Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul companiei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, condamnat anterior pentru încălcarea legilor americane privind spălarea de bani, a anunţat joi Casa Albă, transmite CNBC.
06:10
Apple a pierdut un proces de referinţă în Marea Britanie privind comisioanele din App Store # News.ro
Apple a abuzat de poziţia sa dominantă prin impunerea unor comisioane nedrepte dezvoltatorilor de aplicaţii, a decis joi Tribunalul britanic pentru Apeluri în Concurenţă (CAT), într-o hotărâre care ar putea costa gigantul american sute de milioane de lire sterline, transmite Reuters.
Acum 6 ore
05:40
Preţul aurului a crescut joi cu peste 1%, pe fondul tensiunilor geopolitice şi al aşteptărilor privind inflaţia din SUA # News.ro
Preţul aurului a urcat joi cu peste 1%, după două sesiuni consecutive de scăderi, pe fondul revenirii cererii pentru active de refugiu, în contextul riscurilor geopolitice crescute şi al aşteptării datelor-cheie privind inflaţia din Statele Unite, transmite Reuters.
05:10
Bursele europene au închis pe verde joi, după raportări financiare majore; acţiunile Kering au urcat cu aproape 9% # News.ro
Pieţele europene au închis joi în creştere, susţinute de o serie de rezultate trimestriale solide care au oferit investitorilor indicii despre starea economiei şi încrederea companiilor din regiune, transmite CNBC.
Acum 12 ore
01:30
Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată - în întregime - joi, în vederea unor lucrări mai ”colosale” decât se prevedea, lansate luni, după ce Donald Trump a anunţat că vrea să demoleze această aripă pentru a putea construi o sală de bal uriaşă, relatează The Associated Press, care publică imagini satelitare din septembrie şi octombrie.
01:10
Meciul Universitatea Craiova – Noah: Mirel Rădoi despre Baiaram - Când am anunţat echipa în vestiar, n-a acceptat decizia de a nu fi titular. I-am spus că nu o să mai facă parte din lot la această partidă # News.ro
Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi seară, după meciul cu Noah, scor 1-1, că Ştefan Baiaram a fost scos în ultima clipă din lotul pentru această partidă din cauza reacţiei pe care a avut-o când a aflat că nu era titular.
00:30
Meciul Univ Craiova-Noah: Alexandru Cicâldău – Păcat că am fost egalaţi, am avut meciul în mână # News.ro
Alexandru Cicâldău, mijlocaşul echipei Universitatea Craiova, a fost supărat la finalul meciului terminat la egalitate joi seara, acasă, 1-1 cu Noah, considerând că formaţia sa a controlat jocul.
00:20
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu a învins joi seara, în deplasare, scor 4-3, formaţia franceză Lille, în a treia etapă din Liga Europa.
00:10
Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia armeană Noah, în a doua etapă din Conference League.
00:10
Comisia Europeană (CE) a apărat joi desfiinţarea schimbării orei, o măsură susţinută printr-o consultare populară, în timp ce europenii se pregătesc să treacă - în acest weekend - la ora de iarnă, relatează AFP.
00:00
Bolojan: Am căzut cu toţii de acord, hai să încercăm să ţinem salariul minim la acelaşi nivel. Dacă salariile sunt plafonate, hai să mergem în aceeaşi logică, că nu avem foarte mult spaţiu de mişcare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan explică faptul că o majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar avea efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public, dar şi asupra unor firme din domeniul privat.
23 octombrie 2025
23:50
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva anunţă în Indonezia că intenţionează să candideze la al patrulea mandat, în 2026
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva şi-a anunţat joi, într-o vizită oficială în Indonezia, intenţia de a candida în vederea unei realegeri în cel de-al patrulea mandat, în alegerile prezidenţiale prevăzute în 2026, relatează AFP.
23:50
Bolojan răspunde în parabole după criticile lui Grindeanu la adresa sa: Nu voi fi niciodată de acord să fac înţelegeri pe sprânceană pentru privilegii sau pentru alte lucruri # News.ro
Preşedintele interimar al PNL, premierul Ilie Bolojan, răspunde criticilor liderului PSD, Sorin Grindeanu, folosind aceeaşi parabolă. ”Nu voi fi niciodată de acord să fac înţelegeri pe sprânceană pentru privilegii sau pentru alte lucruri”, spune Bolojan, după ce Grindeanu a susţinut că PSD trebuie să demonstreze că poate guverna ”şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată”.
23:40
Bolojan: Există tipuri de şedinţe care funcţionează bine şi unele care nu funcţionează bine/ Ca să ataci problemele, trebuie să ai forţa şi curajul să faci asta. Şi cei care vor să le atace n-au decât să vină să preia guvernarea # News.ro
Premierul Ilie Bolojan reafirmă că în coaliţia de guvernare ”există tipuri de şedinţe care funcţionează bine şi unele care nu funcţionează bine”. El atrage atenţia asupra faptului că ”orice guvern va fi, cel cu mâna largă, care face toate şi drege, nu mai poate merge înainte” acordând beneficii şi scutiri.
23:40
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva anunţă în Indonezia că intenţionează să candideze la al patrulea mandat, în 2026
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva şi-a anunţat joi, într-o vizită oficială în Indonezia, intenţia de a candida în vederea unei realegeri în cel de-al patrulea mandat, în alegerile prezidenţiale prevăzute în 2026, relatează AFP.
23:20
Bolojan: Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluţiile geniale, care corectează lucruri şi nu deranjează pe nimeni # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că poate în orice moment să renunţe la funcţie, dar solicită să i se spună care sunt ”soluţiile geniale” prin care deficitul bugetar poate fi corectat. ”Orice partid consideră că Guvernul nu-şi face datoria are posibilitatea să depună moţiuni de cenzură şi să facă o majoritate în Parlament, în aşa fel încât, cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece”, adaugă prim-ministrul.
23:10
SUA: Jucător din NBA şi antrenor principal, printre cei 30 de arestaţi în cadrul unei anchete privind pariuri ilegale # News.ro
NBA, una dintre cele mai importante ligi sportive din lume, a ajuns din nou în centrul atenţiei în legătură cu pariurile ilegale, joi, după ce două vedete au fost arestate în urma unei anchete federale de amploare. Chauncey Billups, un jucător de Hall of Fame, care este acum antrenorul echipei Portland Trail Blazers, a fost arestat în legătură cu o operaţiune de poker legată de mafie, în timp ce vedeta echipei Miami Heat, Terry Rozier, este acuzat că a participat la o schemă de manipulare a meciurilor, relatează The Guardian.
23:00
Bolojan: Noi cheltuim, într-un an, 150 de miliarde de lei în plus faţă de ce ne putem permite, echivalentul salariilor din sistemul public/ Nu e normal să mărim taxe şi banii să se ducă în salariile unor aparate publice care nu se justifică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România cheltuie în fiecare an 150 de miliarde de lei mai mult decât încasează, suma fiind echivalentă cu totalul salariilor plătite în fiecare an pentru sistemul public. El precizează că nu este normal ca de anul viitor să fie majorate taxe, iar banii să se ducă în salariile unor aparate publice ”care nu se justifică”.
23:00
Bolojan: Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, va fi, foarte probabil săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. A fost cel mai bine plasat dintre candidaţii noştri # News.ro
Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, anunţă că sondajele făcute de partid arată că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine clasat în preferinţele electoratului. ”Indiferent cine va câştiga Primăria, nu o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”, e de părere Bolojan.
22:40
Bolojan: Una dintre problemele pe care le avem este mentenanţa sistemelor/ Ar fi hazardat din partea mea să spun că vom lua măsuri de pe o zi pe alta şi vom schimba lucruri care au nevoie de schimbări de mentalităţi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan atrage atenţia, după tragedia din blocul din cartierul bucureştean Rahova, asupra faptului că România are probleme privind mentenanţa sistemelor, dar şi probleme legate de faptul că nu îşi asigură locuinţele. Prim-ministrul anunţă că un proiect de act normativ care asigură o soluţie pentru locuitorii din Rahova se află în transparenţă decizională, amintind că, în baza actualei legislaţii, Guvernul poate aloca doar ajutoare de urgenţă.
22:40
Două avioane militare ruseşti, UN Su-30 şi un Il-78, pătrund timp de 18 secunde în spaţiul aerian al Lituaniei. Două Eurofighter Typhoon spaniole, trimise să le intercepteze # News.ro
Două avioane militare ruseşti - un Suhoi 30 (Su-30) şi un avion de reaprovizionare de tip Iliuşin 78 (il-78) - au pătruns joi în spaţiul aerian al Lituaniei, un stat membru NATO, timp de aproximativ 18 secunde, anunţă armata lituaniană, relatează Reuters.
22:40
Meciul FCSB – Bologna: Becali - Meciul l-a pierdut Şut. O să rupă banca / Ce spune fotbalistul # News.ro
Gigi Becali a declarat, joi seară, după meciul cu Bologna, pierdut de FCSB cu scorul de 1-2, că vinovat pentru înfrângere este Adrian Şut.
22:20
Putin pledează în favoarea "dialogului" după ce Trump anulează summitul de la Budapesta şi ameninţă cu un răspuns "foarte puternic, ca să nu spunem devastator" în cazul unui atac pe teritoriul Rusiei cu rachete de tip Tomahawk. "Ei să se gândească bine"
Preşedintele rus Vladimir Putin pledează joi în favoarea unei continuări a ”dialogului”, după ce omologul său american Donald Trump a anunţat amânarea sine die summit-ului lor de la Budapesta şi ameninţă cu o ripostă ”foarte puternică” în cazul unui atac pe teritoriul Rusiei cu rachete de tip Tomahawk, relatează AFP.
22:20
Alexandru Rogobete, despre creşterea accesului la serviciile medicale: Extinderea reţelei caravanelor medicale şi decontarea serviciilor oferite de acestea prin CNAS reprezintă următorul pas firesc # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că accesul la serviciile medicale va fi îmbunătăţit, prin extinderea reţelei de caravane medicale, dar şi a reţelei de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic.
22:10
Putin pledează în favoarea "dialogului" după ce Trump anulează summitul de la Budapesta şi ameninţă cu un răspuns "foarte puternic, ca să nu spunem stupefiant" în cazul unui atac pe teritoriul Rusiei cu rachete de tip Tomahawk. "Ei să se gândească bine"
Preşedintele rus Vladimir Putin pledează joi în favoarea unei continuări a ”dialogului”, după ce omologul său american Donald Trump a anunţat amânarea sine die summit-ului lor de la Budapesta şi ameninţă cu o ripostă ”foarte puternică” în cazul unui atac pe teritoriul Rusiei cu rachete de tip Tomahawk, relatează AFP.
22:10
Bolojan: Suntem în Europa penultima ţară, Italia este pe ultimul loc, ca număr de populaţie activă angajată în economie. Între 55 şi 64 de ani, puţin peste jumătate din populaţia României mai lucrează # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan susţine că România este, la nivel european, după Italia, ţara în care cele mai multe persoane cu vârste cuprinse între 55 şi 64 de ani nu sunt angrenate în economie. El afirmă că, din acest motiv, ”orice guvernare, dacă nu însănătoşeşte economia, nu are cum să rezolve problemele ţării”, Bolojan explicând că una dintre soluţii este limitarea pensionărilor la vârste tinere, pensionări care se fac în mai multe sisteme publice.
22:10
Echipa greacă AEK Atena a dispus joi, pe teren propriu, scor 6-0, de formaţia scoţiană Aberdeen, în etapa a doua din Conference League. Mijlocaşul roman Răzvan Marin a marcat un gol pentru învingători. Andrei Raţiu a înscris, şi el, pentru Rayo, în egalul cu Hacken, 2-2.
22:10
Meciul FCSB – Bologna: Bîrligea - Cu ceva noroc poate puteam să aducem măcar un punct / Cred că a fost sută la sută penalti, dar nu a vrut nici să verifice # News.ro
Daniel Bîrligea a declarat, joi seară, după meciul cu Bologna, pierdut de FCSB cu scorul de 1-2, că echipa sa ar fi putut să obţină măcar o remiză. El a precizat că FCSB ar fi trebuit să beneficieze de un penalti.
22:00
Echipa olandeză Go Ahead Eagles a învins joi, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia engleză Aston Villa, în etapa a treia din Liga Europa. Viitoarea adversară a FCSB, FC Basel, a pierdut meciul de la Lyon, cu Olympique, scor 0-2.
22:00
Bolojan: Negociez orice, dar nu pot să trădez această societate, nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru, în sectorul public sau în sectorul privat # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul ”de fond” şi nu unul ”care mimează corecţiile”. ”Negociez orice, am participat la toate negocierile posibile, dar nu pot să trădez această societate, nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru, în sectorul public sau în sectorul privat”, arată el. Bolojan susţine că este prima dată când Curtea Constituţională impune un anumit termen la care Guvernul, care cere avizul, trebuie să aştepte până Consiliul Superior al Magistraturii dă sau nu un aviz privind un proiect de act normativ. Bolojan subliniază că avizul CSM este unul de ”tip formal care nu are niciun efect asupra constituţionalităţii, asupra conţinutului”.
22:00
Putin pledează în favoarea "dialogului" după ce Trump anulează summitul la Budapesta şi ameninţă cu un răspuns "foarte puternic, ca să nu spunem stupefiant" în cazul unui atac pe teritoriul Rusiei cu rachete de tip Tomahawk. "Ei să se gândească bine"
Preşedintele rus Vladimir Putin pledează joi în favoarea unei continuări a ”dialogului”, după ce omologul său american Donald Trump a anunţat amânarea sine die summit-ului lor la Budapesta şi ameninţă cu o ripostă ”foarte puternică” în cazul unui atac pe teritoriul Rusiei cu rachete de tip Tomahawk, relatează AFP.
