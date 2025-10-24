Cum a fost decisă candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ciucu, Burduja şi Bujduveanu, testaţi, într-un sondaj INSCOP, care a analizat 6 variante de lucru. În ce scenariu s-ar fi clasat Ciucu pe primul loc în cursa pentru Primăria Generală

Anunţul preşedintelui PNL Ilie Bolojan, conform căruia primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului, acesta urmând să fie desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei, s-a bazat pe un sondaj INSCOP, realizat în luna august, care a luat în calcul şase scenarii. În trei dintre acestea au fost testate candidaturile lui Ciucu, Sebastian Burduja şi Stelian Bujduveanu din partea PNL, cu Daniel Băluţă candidat din partea PSD şi cu Anca Alexandrescu candidat din partea AUR, în alte două au fost testaţi Ciucu şi Drulă drept candidaţi comuni PNL-USR, cu aceiaşi contracandidaţi din partea PSD şi AUR şi scenariul în care Ciprian Ciucu este candidatul PNL, dar din partea AUR candidează George Simion. Ciucu s-a plasa pe locul al doilea în aproape toate variantele, după Daniel Băluţă, excepţie făcând candidatura comună PNL-USR, când atât el, cât şi Drulă ar fi pe primul loc. În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi doi liberali consideraţi la momentul realizării sondajului potenţiali canidaţi ai PNL, Burduja e pe locul 4 în intenţiile de vot, iar Bujduveanu pe 5. Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu declara recent că propriul sondaj al PNL, efectuat în urmă cu o lună şi jumătate, îl arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei, dar nu îşi anunţă intenţia de candidatură până când nu trece prin procedurile interne din partid.

