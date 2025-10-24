Enervat de o reclamă canadiană, Trump anunţă că a rupt "toate negocierile" cu Ottawa privind tarifele vamale

17:40

La aproape o săptămână de la evenimentul care le-a dărâmat viețile, nu doar casele, supraviețuitorii exploziei din Rahova au primit puţine lămuriri din partea autorităților. Și promisiunea că vor deveni iar proprietari, din partea primarului interimar Stelian Bujduveanu. Asta nu se va întâmpla însă prea curând, pentru că blocul nu va fi reconstruit mai devreme de doi ani. "Sunt deja 12 familii care s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, din cele 54. Avem peste 148 de camere de hotel în care locuiesc oameni de la toate scările de bloc. Hotărârea de Guvern va cuprinde posibilitatea ca Primăria Capitalei să reconstruiască imobilul", a declarat Bujduveanu.