Ion Cristoiu: „Rețelele sociale au fost inventate de Occident pentru a lupta împotriva DICTATURII”

05:10

Nicușor Dan, Nicușor Dan, Nicușor Dan… Legenda spune că dacă spui numele președintelui de 28 de ori, ai toate șansele să ajungi Primarul Capitalei. Cătălin Drulă își dorește atât de mult ca lumea să-l asocieze cu președintele, încât îi rostește numele chiar și de 3 ori pe minut în discursurile sale. Cu toate acestea, prin […]