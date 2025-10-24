Cod galben de vânt puternic, prelungit până sâmbătă dimineață. Rafale de peste 120 km/h lovesc mai multe regiuni din țară

14:10

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre explozia din Rahova, că nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul iar dacă se reconstruieşte de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile. Ea a precizat că există două variante în Ordonanţa pusă în dezbatere şi anume ca blocul să fie construit de la buget sau să fie construit cu fondurile Primăriei. Dogioiu a mai afirmat că toate costurile, ajutoarele, toate procesele privind această explozie sunt în evaluare.