Nodul rutier A7–DN2, aproape de finalizare. Traficul pe bretelele de legătură se va deschide în câteva zile

Cătălin Drulă, care și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei din partea USR, spune că este, în continuare, susținut la funcția de primar general de președintele Nicușor. Mai mult, el afirmă că a mai avut recent o întâlnire cu șeful statului. Întrebat, joi, la Digi24, dacă Nicușor Dan, președintele României, îl mai susține, […] Articolul Ce a răspuns Cătălin Drulă când a fost întrebat dacă mai e susținut de Nicușor Dan apare prima dată în PS News.