Trump îi dă replica lui Putin: Vorbim peste șase luni
Adevarul.ro, 24 octombrie 2025 11:15
Președintele american Donald Trump i-a oferit joi o replică scurtă dar mușcătoare omologului său rus Vladimir Putin, care a respins impactul noilor sancțiuni americane de amploare asupra sectorului energetic al Rusiei, relatează Kyiv Post.
Acum 5 minute
11:30
Doi turiști „temerari”, salvați după o misiune de zece ore. Unul purta pungi de plastic drept parazăpezi # Adevarul.ro
Doi turiști din Miercurea Ciuc, blocați pe traseul din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii, au fost recuperați de salvamontiștii din Zărnești joi noapte, 23 octombrie. Misiunea de salvare a durat 10 ore.
Acum 30 minute
11:15
Economia românească va intra într-o nouă etapă în 2026: companiile accelerează în ciuda crizelor # Adevarul.ro
Economia românească va intra, de anul viitor, într-o nouă etapă a evoluției sale, definită de antreprenoriat dinamic și o viteză de adaptare semnificativă.
11:15
Mulți profesioniști din domeniul sănătății consideră în mod eronat că nicotina în sine este nocivă, iar literatura științifică prezintă adesea o viziune distorsionată asupra efectelor nicotinei, ceea ce contribuie la aceste percepții eronate, crede Profesorul Giovanni Li Volti.
11:15
11:15
Probleme în paradis. Biaram a trântit uși și l-a provocat pe Mirel Rădoi. Cum a sfârșit, de fapt, în tribună: „Nu se înțelege nimeni cu el/ Nu-i garantez titularizarea” # Adevarul.ro
Universitatea Craiova a înregistrat o remiză, 1-1, cu Noah, în etapa a doua a competiției de fotbal Conference League.
11:15
România, sub cod galben de vânt: zonele care scapă de avertizarea meteo. Rafalele ating 120 km/h # Adevarul.ro
Meteorologii au prelungit avertizarea de cod galben de vânt pentru aproape întreaga țară. În următoarele ore, rafalele vor atinge viteze mari, mai ales în zonele montane, unde se pot înregistra valori de până la 120 km/h.
11:15
Viktor Orban încearcă să ocolească sancțiunile impuse de Trump companiilor petroliere ruse # Adevarul.ro
Viktor Orban a anunțat că Budapesta încearcă să găsească căi de a „ocoli” sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse.
Acum o oră
11:00
„Alege între soț și fiu”. Povestea femeii care a supraviețuit după ce și-a văzut familia executată de soldați ruși # Adevarul.ro
O femeie din satul Zvanivka, regiunea Donețk, este singura supraviețuitoare a unei crime odioase comise de soldați ruși în casa sa. Militarii și-au executat soțul și copiii, însă femeia a scăpat cu viață după ce un glonț i-a străpuns obrazul și a ieșit prin partea cealaltă.
10:45
Elevii intră vineri în vacanța de toamnă. Calendarul complet al anului școlar 2025-2026 # Adevarul.ro
După o lună și jumătate de cursuri, elevii din toată țara intră în vacanța de toamnă. Aceasta marchează prima pauză din anul școlar 2025-2026 și va fi urmată de o nouă perioadă de studiu până la vacanța de iarnă, cea mai lungă din an.
10:45
O nouă planetă locuibilă, descoperită în apropierea sistemului nostru solar: „O țintă promițătoare pentru explorările viitoare” # Adevarul.ro
Astronomii au descoperit o planetă de tip „super-Pământ”, aflată în zona locuibilă a unei stele pitice roșii.
Acum 2 ore
10:30
Ciuca bătăilor în FCSB-Bologna. Italienii l-au taxat dur pe jucătorul campioanei României. „A făcut ca defensiva lui FCSB să se prăbușească!/ Un inconștient” # Adevarul.ro
FCSB nu s-a putut impune în fața Bologniei, ocupanta locului #5 în clasamentul din Serie A, joi seară.
10:30
Marius Budăi: Trebuie să menținem scutirea de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut # Adevarul.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a făcut vineri un apel public către guvernanți, angajați și mediul de afaceri, cerând măsuri concrete de susținere a angajaților, inclusiv prin menținerea scutirii de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut.
10:30
Când Donald Trump a revenit la Casa Albă, mulți au crezut că se va reinstala o Americă docilă, aceeași care îl ridicase la putere în 2016.
10:15
Antropologul italian Giuseppe Tateo vorbește despre semnificațiile, controversele și impactul social al Catedralei Naționale din București.
10:15
Pentru Liviu Popescu, noul HUAWEI WATCH Ultimate 2 este partener în business și în viața de zi cu zi: „A devenit un instrument esențial în rutina mea zilnică, atât pentru sănătate, cât și pentru eficiență.” # Adevarul.ro
Să fii om de afaceri înseamnă să-ți explorezi mereu limitele și să depășești constant obstacole neprevăzute. Poate nu e un sport de performanță, dar are în comun cu acesta nevoia de strategie, ambiție și capacitate de a nu renunța indiferent de barierele care apar.
10:00
Motivul pentru care PNL merge cu Ciprian Ciucu la alegerile din Capitală. Primarul Sectorului 6, favorit să câștige în mai multe scenarii analizate # Adevarul.ro
Joi seară, premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat în direct la Antena 3 CNN că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi candidatul liberalilor la Primăria Capitalei.
09:45
Blocaj la summitul UE: liderii nu se înțeleg asupra folosirii activelor rusești pentru Ucraina # Adevarul.ro
Liderii Uniunii Europene nu au reuşit să ajungă la un acord privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a sprijini financiar Ucraina.
09:45
Descoperire terifiantă în vestul Mexicului: 48 de saci cu resturi umane. Autorităţile încearcă să-şi dea seama câte victime sunt # Adevarul.ro
Autoritățile mexicane au anunţat că s-a descoperit o groapă de gunoi clandestină în suburbiile orașului Guadalajara, unde au fost găsiți 48 de saci plini cu resturi umane.
Acum 4 ore
09:30
Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii Moscova în noaptea de miercuri spre joi.
09:30
Incendiu la o firmă de valorificare a deşeurilor din Prahova. Garda de Mediu a anunţat un control # Adevarul.ro
Incendiul care a izbucnit joi după-amiază, 23 octombrie, la o firmă de valorificare a deşeurilor nepericuloase din comuna Ariceştii Rahtivani, județul Prahova, este încă nestins după 16 ore.
09:00
Celebra tenismenă a golit halbele la Oktoberfest. Cu berea pe cap, tânăra i-a lăsat pe toți cu gurile căscate. Fanii au reacționat imediat # Adevarul.ro
Nimeni nu ar fi crezut. Eva Lys a profitat din plin de atmosfera de la Oktoberfest, în pauza competițională.
09:00
Kim Kardashian a suferit un anevrism cerebral. Vedeta consideră că a fost provocat de divorțul de Kanye West # Adevarul.ro
Vedeta americană Kim Kardashian, în vârstă de 44 de ani, a suferit un anevrism cerebral care, conform spuselor sale, „ar fi fost provocat de stresul cauzat de controversatul divorț din 2022 de rapperul Kanye West”.
09:00
Fostul iubit al Alinei Kabaeva, amanta lui Putin, urmărit internațional. Cum a devenit David Museliani dușmanul statului rus # Adevarul.ro
David Museliani, fostul iubit al gimnastei Alina Kabaeva, este acuzat de autorităţile de la Moscova de delapidare și dat în urmărire internațională. El riscă până la cinci ani de închisoare dacă va fi extrădat.
08:45
Nicușor Dan respinge ideea unui referendum pe tema pensiilor magistraților: „Nu există o dezbatere în societate” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că nu susține ideea organizării unui referendum privind pensiile speciale ale magistraților.
08:30
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că are o preferință în ceea ce privește candidații la Primăria Capitalei.
08:30
Comisia Europeană insistă pentru renunțarea la schimbarea orei de iarnă. „Ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi” # Adevarul.ro
Weekendul acesta, europenii se pregătesc să treacă la ora de iarnă.
08:15
Pedeapsa primită de un angajat de la Kaufland, acuzat că primea șpaga cu elicopterul de la un cunoscut afacerist # Adevarul.ro
Un controlor de calitate legume-fructe de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, furnizorul de fructe și legume îi ducea banii cu elicopterul.
08:15
La 45 de ani, prea provocatoare pentru arbitraj. I-au interzis fluierul pentru că fermeca fotbaliștii: „Mă abordau în vestiar/ Antrenorii strigau «te vom omorî»” # Adevarul.ro
Arbitra italo-franceză a condus peste 200 de meciuri, inclusiv finala Cupei Mondiale feminine din 2019.
07:45
Studiu EPSAD: Românii sunt înnebuniți după păcănele online. Ocupă primul loc în Europa la tineri de 15 și 16 ani # Adevarul.ro
În România nu există niciun studiu de amploare despre dependența de jocuri de noroc la nivel național, dar Ambasada Franței la București, prin Institutul Francez, s-a încumetat și a sondat recent cât a putut de mult în profunzime tineretul român. ESPAD prezintă cel mai complet tablou de până acum.
07:45
Aripa de Est a Casei Albe a fost pusă la pământ complet, pentru a face loc sălii de bal dorită de Donald Trump # Adevarul.ro
Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată complet joi, 23 octombrie, în locul ei fiind construită o nouă sală de bal, potrivit unui proiect inițiat de președintele Donald Trump.
07:45
Taxe de școlarizare de zeci de mii de lire. Studii de lux pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase: „Ești nebună, dai bani pe școli” # Adevarul.ro
Emma, fiica cea mică a Amaliei și Ilie Năstase, își desfășoară studiile în cadrul unei prestigioase universități din Scoția.
Acum 6 ore
07:15
Descoperă cum vaccinul anti-COVID de tip ARNm poate stimula sistemul imunitar și crește supraviețuirea pacienților cu cancer și cum studiile ar putea transforma tratamentele oncologice.
07:00
Toate zborurile companiei Alaska Airlines au rămas la sol, în noaptea de joi spre vineri, 23-24 octombrie, din cauza unei pene IT.
07:00
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun” # Adevarul.ro
Prevalența teoriilor conspirației și ascensiunea extremismului reprezintă fenomene îngrijorătoare în societatea românească contemporană, potrivit analizei lui Theodor Paleologu.
07:00
Trump anunță „încetarea” negocierilor comerciale cu Canada, din cauza „comportamentului lor revoltător” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat joi, 23 octombrie, că pune capăt imediat tuturor negocierilor comerciale cu Canada.
06:30
06:15
Sondajele care au măsurat pănă acum intenția de vot pentru Primăria Capitalei îl dau favorit pe social-democratul Daniel Băluță, care ar putea fi desemnat de colegii săi să candideze. Cătălin Drulă, candidatul anunțat al USR, dă semnale că ar putea avea un as în mănecă, susținerea lui Nicușor Dan.
Acum 8 ore
05:15
Tot mai mulți tineri se droghează ca să adoarmă. Medici: Efectul e invers decât își imaginează # Adevarul.ro
Într-o societate care funcționează pe repede-înainte, unde performanța este criteriul suprem, chiar și somnul a ajuns să fie tratat ca o competiție. Tinerii încearcă să doarmă mai puțin, să fie mai productivi și să funcționeze la capacitate maximă, ignorând nevoia fiziologică de refacere.
04:15
Mesajele virale pentru „dacul liber” și „femeia ultraprogresistă” de la un cunoscut economist. „Nu salva egrete de baltă” # Adevarul.ro
Într-un mesaj care s-a viralizat, economistul Andrei Caramitru se adresează celor pe care îi consideră a fi la cele două extreme ale societății, așa-zișilor suveraniști, personificați de „dacii liberi”, respectiv stângii virulente, personifactă de „femeia ultraprogresistă”.
03:45
Un bărbat elegant, purtând o pălărie fedora, vestă și cravată, a devenit peste noapte simbolul unui nou val de glume online: internauții l-au transformat într-un detectiv francez din filmele noir, chemat să rezolve jaful de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru, scrie Newsweek.
Acum 12 ore
03:15
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște” # Adevarul.ro
Mai mulți crescători de oi și capre din Olt sunt disperați că le-au fost ucise animalele în mijlocul verii, iar de curând au primit înștiințări de la DSVSA că nu vor fi despăgubiți. Sunt în joc sute de mii de lei.
02:45
Rata natalității din Polonia se prăbușește, în ciuda sprijinului financiar al statului. Epidemia singurătății pe care banii nu o pot vindeca # Adevarul.ro
În 2015, Polonia se confrunta deja cu o problemă demografică acută: rata fertilității stagnase la 1,3 copii per femeie, una dintre cele mai scăzute din Europa.
02:15
Autostrada Vestului, traseu plin de controverse. Cum putea fi realizată mult mai repede, fără tuneluri # Adevarul.ro
Autostrada Vestului, pe ruta Deva - Nădlac a fost propusă încă din 1990, iar traseul ei a fost dezbătut intens în următorii ani. La 35 de ani de la inițierea proiectului, alegerea rutei de mare viteză a rămas una controversată. Varianta inițială ar fi evitat construcția tunelurilor.
01:45
„Frica slăbește imperiile”. Șeful administrației prezidențiale de la Kiev avertizează că Rusia ar putea avea soarta URSS # Adevarul.ro
Rusia ar putea ajunge la un colaps similar celui al Uniunii Sovietice, afirmă Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei.
01:15
RCA-ul pentru trotinete și biciclete electrice stârnește dezbateri aprinse: „Hai să mai punem niște bețe în cele două roți” # Adevarul.ro
Trotinetele și bicicletele electrice care pot circula cu peste 25 km/h sau cântăresc mai mult de 25 de kilograme vor avea nevoie de poliță RCA, la fel ca mașinile. Legea adoptată pe 22 octombrie de Camera Deputaților a stârnit dezbateri pe platformele de socializare.
00:45
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda comunistă # Adevarul.ro
La 35 de ani de la moartea cuplului Ceaușescu, acesta a redevenit popular pentru mulți români nostalgici, iar „păcatele” Elenei, reclamate de-a lungul timpului, par să fi fost date uitării. În anii ‘90, România abia ieșise din dictatura comunistă, lucrurile erau cu totul diferite.
00:30
Solidaritate într-o papetărie. Rahova, la 6 zile după explozie: „Am vrut să rămân aici, în zona mea” # Adevarul.ro
La șase zile după explozia din Rahova, zona rămâne sub restricții, iar locatarii își caută haine și speranță într-un butic transformat în centru de donații. Primarul Stelian Bujduveanu promite reconstrucția blocului și spune că oamenii își vor păstra dreptul de proprietate.
00:15
24 octombrie, ziua în care a prins viață Organizația Națiunilor Unite, prin ratificarea oficială a Cartei sale # Adevarul.ro
La 24 octombrie 1945 a intrat în vigoare Carta Organizației Națiunilor Unite, după ratificarea de către marile puteri aliate. ONU a fost creată ca mecanism internațional pentru prevenirea conflictelor și cooperare globală postbelică.
00:15
Peste 150 de probe ADN și amprente, ridicate după jaful de la Muzeul Luvru. Procuroarea Parisului: „Vreau să fiu optimistă” # Adevarul.ro
Peste 150 de prelevări de urme ADN, papilare și alte tipuri de probe au fost realizate la Muzeul Luvru, în încercarea de a-i identifica pe autorii furtului de bijuterii evaluat la 88 de milioane de euro.
00:15
Oltenii lui Rădoi n-au față de Europa: cu Noah, au scos un egal tras de păr. Armenii au dominat în Bănie # Adevarul.ro
Universitatea Craiova a scos doar o remiză cu Noah, joi seară, în etapa a doua din grupa unică de Conference League.
