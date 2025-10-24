Economia românească va intra într-o nouă etapă în 2026: companiile accelerează în ciuda crizelor

06:15

Sondajele care au măsurat pănă acum intenția de vot pentru Primăria Capitalei îl dau favorit pe social-democratul Daniel Băluță, care ar putea fi desemnat de colegii săi să candideze. Cătălin Drulă, candidatul anunțat al USR, dă semnale că ar putea avea un as în mănecă, susținerea lui Nicușor Dan.