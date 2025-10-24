Cătălin Teniță la RFI: Să nu credem că Bucureștiul e ferit de extremism
RFI, 24 octombrie 2025 11:20
Bucureștiul nu este ferit de extremism, avertizează la RFI consilierul general REPER Cătălin Teniță. El atrage atenția că la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie am putea asista la un avans al forțelor populiste, care va fi greu de oprit pe termen lung.
Compania Transgaz ar trebui să prezinte un raport anual în fața Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Iată ce spune la RFI consilierul general REPER Cătălin Teniță, în contextul exploziei care a afectat blocul din Rahova.
Piața de capital românească înregistrează recorduri istorice pentru investitori. Evoluția principalilor indici este pozitivă, dar investitorii ar trebui să rămână prudenți. Prin video: Cătălin Chivu, fondator și realizator Feel the Markets
Bolojan: Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluţiile geniale, care corectează lucruri şi nu deranjează pe nimeni (News.ro) # RFI
Opinie: Ce vrea Sorin Grindeanu? Controlul Justiției? (DW) - Cu ce tinichele de coadă candidează Marcel Ciolacu la CJ Buzău: scandalul cu jeturile private Nordis, farmaciile și fotovoltaicele nepotului, afacerile protejatei, deficitul-record (G4Media) - Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume (HotNews)
România continuă cu producția de energie electrică obținută din cărbuni. Motivul este clar: nu a putut să înlocuiască producătorii pe cărbuni cu alții care să folosească gazele naturale sau sursele regenerabile. Dar, cărbunii nu vor putea fi o soluție pe termen lung.
Adrian Negrescu:La noi, birocrația este în față, de aceea apetitul pentru investițiile din PNRR este unul foarte scăzut # RFI
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pâslaru, anunță că la Comisia Europeană a fost aprobată varianta finală a PNRR- ului României. Valoarea este de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro granturi și 7,84 miliarde euro împrumuturi. Vor fi finanțate, printre altele, autostrada A7, care primește 2 miliarde de euro, vor fi alocate și cheltuieli de renovare energetică a cladirilor de 1.7 miliarde de euro, vor fi finanțate 8 spitale și cumpararea a 1200 de ambulanțe. În plus, potrivit Economedia, România a obținut eliminarea unui jalon prin care țara noastră trebuia să reducă deficitul de încasare de TVA.
Guvernul a stabilit, data de 7 decembrie 2025, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti şi pentru primari în mai multe localităţi din ţară. Din data de 11 noiembrie 2025 începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în cele 12 localităţi iar din data de 12 noiembrie, depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti.
„Drepturile reproductive sunt în pericol peste tot în Europa.” Semnalul de alarmă este tras de reprezentantele fem network - rețea de advocacy pentru drepturile femeilor din Europa. De ce se întâmplă asta și cu ce probleme se confruntă tinerele din UE discutăm împreună cu Victoria Carasava și Antonia Pîslariu de la A.R.T Fusion.
Nicuşor Dan la reuniunea Consiliului European: Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei # RFI
Țările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia ''să se gândească la un atac asupra Europei'', a declarat joi președintele Nicușor Dan, înainte de a participa la Consiliul European.
Les Films de Cannes à Bucarest aduce producțiile premiate în mai pe Croazetă plus o selecție extraordinară de la Veneția # RFI
Începe Les Films de Cannes a Bucarest. Festivalul de film ajuns la a XVI-a ediție reunește pe afiș toate peliculele premiate pe croazetă în luna mai, dar și producții apreciate la Veneția. Regizorul Cristian Mungiu spune la RFI că filmele care, în februarie 2026, vor fi pe lista Oscarurilor se văd acum la Les Films de Cannes à Bucarest.
„Întreabă de Andreea" este și un îndemn la activare socială. Scopul demersului este ca barurile, restaurantele sau cluburile din Iași să devină spații mai sigure pentru clientele lor. Campania presupune un mecanism simplu și discret: localurile partenere afișează în baia femeilor următorul mesaj: „Întâlnirea ta nu merge bine? Nu te simți în siguranță? Întreabă de Andreea la bar.
Sorin Grindeanu încearcă să-l călărească pe premier și are o atitudine necolegială, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după ce președintele interimar al PSD a avut o ieșire dură la adresa lui Ilie Bolojan. Șeful Guvernului trebuie să plece acasă, dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor, fără un dialog cu judecătorii și procurorii şi fără să ţină cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă liderul social-democrat.
Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit al României. România poate primi în total 21,4 miliarde de euro, deci 7 miliarde de euro au fost pierduți definitiv (Economedia) - Coaliția, la un pas să-i ofere Bucureștiul pe tavă lui George Simion (Libertatea) - Ziua în care luminile se sting: Tot ce trebuie să știi despre blackout. De ce apare și cum te pregătești (SpotMedia)
România nu intră în război și nici nu trimite militari în Ucraina, dar „ne pregătim ca pentru un război”, spune șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad. El considera că cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor care s-a desfășurat săptămâna trecută în București și Ilfov „și-a atins toate obiectivele”, însă a existat si „o mare vulnerabilitate”.
Explozie în Capitală | O fisură la o conductă de gaze este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori # RFI
Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori privind cauza producerii exploziei la blocul de locuințe din Cartierul Rahova este o fisură care ar fi apărut la o conductă de gaze, a anunțat, miercuri, chestorul de poliție Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, potrivit Agerpres.
În perioada 22 – 25 octombrie 1941 armata română a masacrat zeci de mii de evrei la Odesa în semn de represalii pentru aruncarea în aer a cartierului general al diviziei a 10-a după retragerea sovieticilor. Această crimă este în bună măsură mai puțin cunoscută de cât alte atrocități comise de naziști în războiul din URSS.
"Artist on the Go" 2025 a avut ca temă: How real is Real? O temă care și-a propus să explorează puterea textului într-o lume dominată de manipularea vizuală, fake news și realități fragmentate. Proiectul a ajuns la final, după desfășurarea a 5 rezidențe artistice în cateva orașe europene, acum fiind momentul perfect pentru a trage concluziile, iar pentru asta am discutat în RFI360 astazi cu inițiatoarea proiectului, Livia Florea, care este și fondatoarea evenimentului de artă urbană Artown Now.
Sorin Grindeanu susține că știe ”pe surse” că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond # RFI
Președintele PSD a declarat, miercuri, că a aflat „pe surse” că legea privind pensiile magistraților ar fi fost respinsă de Curtea Constituțională și pe conținut, dacă ar fi avut avizul CSM și s-ar fi trecut de analiza pe formă. Grindeanu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a avut un dialog cu magistrații și că nu a ținut cont nici de propunerile președintelui Nicușor Dan privind această lege.
Nicuşor Dan a promulgat legea care prevede că spitalele sunt obligate să aibă butoane de panică la paturile pacienţilor şi camere video # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică. În plus, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci critici.
Camera Deputaţilor: Se va plăti asigurarea RCA obigatorie şi pentru trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare # RFI
Deputaţii au votat, miercuri, un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare. Proiectul a fost adoptat cu 276 de voturi pentru şi un deputat nu a votat. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, astfel că proiectul merge la promulgare.
Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. ”Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, transmis sindicaliştii, care se vor aduna în faţa Guvernului.
Putem reduce poluarea prin ... asigurări? Putem contribui la protecția mediului înconjurător pentru a beneficia, cu toții, de o sănătate mai bună, de mai multe spații verzi și de un aer mai ușor respirabil? Aflăm detalii dintr-o nouă ediție a emisiunii ”Ora de Risc” by XPRIMM, difuzată de RFI România, cea mai citată sursă de radio la nivel național.
Disputele din coaliție pe tema pensiilor magistraților sunt o circăreală politică, departe de agenda oamenilor, spune la RFI deputatul USR Cătălin Drulă. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit ședința coaliției, după ce premierul Ilie Bolojan a respins ideea de a face un grup de lucru pentru a rezolva problema legată de pensiile magistraților, după decizia CCR.
Cătălin Drulă anunță la RFI o lege pentru aplicarea referendumului lui Nicușor Dan: ”Președintele a văzut textul” # RFI
Deputatul USR Cătălin Drulă anunță la RFI că depune miercuri la Parlament un proiect de lege pentru aplicarea referendumului organizat de fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan. E vorba de consultarea populară legată de bugetul orașului, precizează potențialul candidat al USR la Primăria Bucureștiului.
Explozia din Rahova: scurgerea de gaze ar fi fost cauzată de un scurtcircuit la cablurile electrice (Libertatea) - Alegeri pe 7 decembrie, fără miză clară în București. Analist: „Nu văd cum ar putea fi o prezență mare la urne” (Adevărul) - Argumentul invocat de CCR pentru a respinge reforma pensiilor magistraților nu a fost folosit și în alte cazuri. Cum a trecut de Curte, fără avizul CSM, legea care a generat cele mai mari proteste din România, după Revoluție (HotNews) - Laura Ștefan, Expert Forum: E greu de înțeles de ce a fost nevoie de două amânări pentru ca judecătorii CCR să constate că nu a fost respectat un termen de 30 de zile - Interviu (SpotMedia)
Ciprian Ciucu: Alegeri pentru București, pe 7 decembrie. Fiecare partid din coaliție va avea propriul candidat # RFI
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a anunțat marți că s-a agreat în coaliție ca data alegerilor interimare locale să fie în 7 decembrie.
Dosarul Nordis | DIICOT extinde ancheta, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri # RFI
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare pentru News.ro, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la persoane care au plătit pentru apartamente pe care nu le-au primit. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. În total, au fost depuse aproximativ 700 de plângeri penale, 850 de persoane având calitatea de victime.
Fundația Regală Margareta a României continuă tradiția de a susține și a promova cultura și talentul românesc, fondurile strânse în urma Concertului Regal vor merge în programul Tinere Talente, una dintre cele mai consistente inițiative de sprijin pentru creativitatea emergentă din România. Vorbim pe acest subiect cu Mugurel Mărgărit, Director executiv al Fundației Regale Margareta a României.
"Minunata lume nouă" este cea mai amplă producție a trupei byron de până acum. O orchestră de 54 de instrumentiști, condusă de Simona Strungaru, va reinterpreta piesele de pe cel mai iubit album byron, ‘nouă’, iar proiecțiile video dedicate și invitații speciali vor întregi spectacolul. Vorbim despre acestă premieră pentru trupa byron, concert simfonic pe scena Sălii Palatului, cu Dan Byron și Andrei Ilie.
Una dintre cele mai mari companii de furnizare a energie și gaz din România, Delgaz Grid, trage un semnal de alarmă după ce a identificat aproape 1000 de cazuri de potențial consum fraudulos, doar în prima parte a acestui an. Reprezentanții companiei spun că intervențiile neautorizate asupra contoarelor sau conductelor sunt extrem de periculoase pentu că pot provoca explozii, intoxicații, incendii sau chiar pierderi de vieți omenești.
SRI anunţă că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României # RFI
Serviciul Român de Informaţii anunţă, marţi, că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României. Doi ucraineni care au intrat în ţară dinspre Polonia şi care erau sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse intenţionau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din Bucureşti. În apropiere au fpst găsite dispozitive explozive artizanale.
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiţi. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. Până acum 850 de persoane au calitatea de victime.
PNL, PSD și USR ar trebui să ia în calcul un candidat comun pentru alegerile de la Primăria Bucureștiului, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Ea atrage însă atenția că un asemenea candidat ar trebui susținut în mod real de către cele trei partide, pentru că altfel, extrema dreaptă ar putea câștiga Bucureștiul, ceea ce ar fi ”o castrofă perfectă”.
Decizia Curții Constituționale (CCR) privind pensiile speciale ale magistraților nu poate fi separată de PSD, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Judecătorii CCR au respins legea privind pensiile speciale, pentru că Guvernul nu a așteptat avizul CSM. Deputata liberală precizează că ”dacă exista un viciu de procedură, primul care ar fi trebuit să se sesizeze ar fi trebuit să fie Ministerul Justiției”.
Destinele României au fost preluate de judecători și procurori. Oamenii politici și cetățenii au fost scoși din joc (SpotMedia) - Culisele respingerii de către CCR a legii privind pensiile magistraților / Sabotaj sau neglijență din partea Ministerului Muncii? / Reacția Ministerului (G4Media) - Situația reală privind vârsta de pensionare și banii: Ce nu spune CSM (CursDeGuvernare)
Fundația Friedrich Ebert Stiftung România și organizația Syndex România au publicat valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în anul 2025. Este de remarcat consecvența cu care două organizații, una sindicală, alta de orientare de stânga, publică un indicator care are multe conotații.
Bolojan, reacție la decizia CCR privind pensiile magistraților: Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu # RFI
"Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea.", este reacția premierului Ilie Bolojan, după decizia CCR potrivit căreia reforma pensiilor magistraților nu respectă Constituția.
Pensiile magistraților | Nicuşor Dan, despre o demisie a premierului: Nu e o chestiune aşa de importantă încât un guvern să-şi dea demisia # RFI
Întrebat dacă premierul ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR de a respinge reforma pensiilor magistraţilor, președintele Nicușor Dan a declarat, luni seară, la Antena "Nicidecum. Nu e o chestiune aşa de importantă încât un guvern să-şi dea demisia"
Nicușor Dan: Va fi redactat un nou text legislativ, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate # RFI
Președintele Nicușor Dan afirmă că, imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale pe Legea privind pensiile magistraților, „va fi redactat un nou text legislativ”, prin care „pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”.
Ludovic Orban, după decizia CCR de a pica reforma pe pensiile speciale : „Nu există niciun temei ca premierul să își depună mandatul” # RFI
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, luni, într-o intervenție telefonică la Digi24, că "nu există niciun temei consituțional" pentru ca Guvernul Bolojan să demisioneze după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Legea privind pensiile magistraților.
Nazare, despre decizia CCR pe pensiile magistraților: Nu e impact fiscal atât de mare, dar nu înseamnă că nu influenţează plăţile pe PNRR # RFI
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, luni, că nu are detalii referitor la modul în care s-a cerut avizul pe proiectul privind pensiile magistraților, precizând că măsurile cuprinse de acest act normativ nu au un impact 'atât de mare', dar acest lucru nu înseamnă că nu există o influență asupra cererii de plată care trebuie făcută pentru PNRR, potrivit Agerpres.
Valeriu Nicolae, despre valul de intoxicări și teorii ale conspirației după explozia din Rahova: E mult mai simplu sa crezi așa ceva în loc să gândești cu mintea ta # RFI
După explozia ce a avut loc vineri la blocul din cartierul Rahova, nenumărate informații false și teorii ale conspirației au inundat spațiul public. În special pe platforma TikTok s-a vorbit despre o bombă C4 care ar fi fost plantată într-unul dintre apartamente pentru a fi asasinata o avocată implicată în "dosare grele", că autoritățile ar ascunde numărul real al victimelor ori că oamenii care locuiau în bloc nu vor fi ajutați de Guvern pentru ca banii se duc la sprijinirea ucrainenilor.
Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunţat instituţia.
Oana Țoiu: România nu a primit o solicitare de survol în cazul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la Budapesta # RFI
România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a președintelui rus Vladimir Putin la summitul anunțat la Budapesta, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, la sosirea la Consiliul Afaceri Externe, potrivit Agerpres.
Dăm startul astăzi la RFI proiectului artistic din seria Open Gallery "All Senses". Patru săptămâni de artă găzduite de Tapastick, întâlniri ce strâng într-un singur loc creativitatea, oamenii, simțurile, ideile și conexiunea fină dintre ele, "vinovată" de tot acest demers, artista Lavinia Falcan, invitată în emisiunea RFI360.
Bolojan, întrevedere cu comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie| Discuţii privind investiţii în dotări moderne pentru supravegherea frontierelor # RFI
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti, care face parte din turul de capitale europene pe care comisarul îl desfăşoară în primul său an de mandat. Pe agendă s-au aflat subiecte precum combaterea migraţiei ilegale, consolidarea colaborării cu Frontex şi Europol, utilizarea de tehnologii moderne pentru protecţia frontierelor, precum şi implementarea sistemului digital european de verificare a intrărilor şi ieşirilor.
A face mai mult cu mai puțin este filosofia de viață a Iuliei Deltor, ghid holistic în domeniul sănătății. Și, prin intermediul plantelor și al numeroaselor terapii asociate, ne propune să ne facă viața puțin mai plăcută, mai puțin stresantă și mai sănătoasă.
Reforma pensiilor magistraţilor se află, luni, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări, judecătorii CCR fiind aşteptaţi să dea un verdict şi pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de redresare a deficitului.
Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit, la Timișoara, despre una dintre cele mai sensibile teme din sistemul de învățământ: politizarea funcțiilor de conducere. El spune că vrea concursuri reale pentru posturile de directori de școli și o discuție deschisă despre implicarea rectorilor în partide politice. Ministrul a fost prezent în oraș la Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual, un eveniment dedicat colaborării dintre școli, universități și mediul economic.
