Mirel Rădoi, întrebat de ce l-a exclus din lot pe Ștefan Baiaram: Răspunsul sincer al antrenorului
SportMedia, 24 octombrie 2025 11:20
La finalul jocului Universitatea Craiova – Noah 1-1, Mirel Rădoi a explicat de ce l-a trimis în tribune pe Ștefan Baiaram, decarul oltenilor. Anunțat rezervă în Universitatea Craiova – Noah, Ștefan Baiaram a fost nemulțumit, iar reacția sa la această veste l-a făcut pe Rădoi să ia această decizie. Antrenorul oltenilor a spus că Baiaram …
• • •
Acum 30 minute
11:20
11:20
Internaționalii români Răzvan Marin (AEK Atena) și Andei Rațiu (Rayo Vallecano) au marcat pentru echipele lor, joi seara, în etapa a doua a competiției de fotbal Conference League, în timp ce Legia Varșovia, formație antrenată de Edward Iordănescu, a câștigat în deplasare. AEK, viitoarea adversară a Universității Craiova, a surclasat-o pe Aberdeen, fosta cunoștință a …
11:20
Bătălia pentru București: Nicușor Dan are un favorit, dar nu spune cine. Bolojan merge cu Ciucu, 4 variante de la PSD # SportMedia
Scena politică din București se pregătește pentru alegerile parțiale din 7 decembrie, în care bucureștenii își vor alege un nou primar general. Cele trei partide cu bazin electoral în Capitală – PSD, PNL şi USR – își conturează strategiile și candidații, iar președintele Nicușor Dan a recunoscut că are un favorit, fără a dezvălui numele. …
11:20
Agențiile de spionaj din China și Rusia folosesc tactici de „război sexual" pentru a obține secrete din Silicon Valley. Potrivit The Times, femei recrutate ca agente sunt trimise să seducă angajații companiilor de tehnologie, inclusiv prin relații de lungă durată, căsătorii sau chiar copii, pentru a-și asigura accesul la informații sensibile. Fenomenul este descris de …
11:20
Nicușor Dan a vorbit despre sabotajul Rusiei dejucat de SRI: Fapte similare fac parte din raportul privind anularea alegerilor (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a comentat de la Bruxelles recenta operațiune de sabotaj dejucată de Serviciul Român de Informații (SRI), precizând că „un act de sabotaj a fost dejucat de serviciile române, acesta este lucrul cel mai important. Comunicarea s-a făcut în ziua în care s-a produs. Dacă acest lucru putea să fie făcut de o …
11:20
FCSB i-a pus gând rău lui Adrian Șut (26 de ani), unul dintre căpitanii echipei, care a scăzut în evoluții. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că e gata să-i transfere înlocuitor în pauza de iarnă. Becali l-a învinuit pe Șut pentru meciul pierdut de FCSB contra Bolognei în Europa League. …
Acum 4 ore
09:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a dezvăluit că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei (peste 13.800 de euro), care net înseamnă 56.700 lei (11.340 de euro). El a precizat că, pentru această pensie, din bugetul de asigurări sunt 21.000 de lei şi 48.200 lei din bugetul de stat. „Deci …
09:20
Premierul Ilie Bolojan declară că în coaliție au existat discuții privind menținerea salariului minim la același nivel. Decizia a fost luată în contextul în care în 2026 salariile în sectorul public vor fi plafonate, iar o parte dintre acestea se calculează în baza salariului minim, a precizat prim-ministrul, joi seara, la Antena3. „Salariul minim, sigur, …
09:20
Avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Lituaniei, în timp ce liderii UE discutau despre apărarea Europei # SportMedia
Două avioane militare rusești au încălcat, joi seara, spațiul aerian al Lituaniei, venind dinspre regiunea Kaliningrad, a anunțat armata lituaniană. Este vorba despre un avion de luptă SU-30 și un aparat de realimentare IL-78. Incidentul a avut loc chiar în timp ce liderii Uniunii Europene, reuniți la Bruxelles, discutau despre consolidarea apărării blocului comunitar, scrie …
09:20
Turismul intern, mai mult decât o vacanță: De ce contribuie turismul la PIB cu doar 2,5%, mult sub potențial. Cum stau alte țări și ce ne ține înapoi # SportMedia
Contribuția directă a turismului românesc la PIB-ul României este de circa 2,5%, în timp ce contribuția totală a sectorului la PIB se duce spre 5,6%, ceea ce ne plasează considerabil în urma altor țări din UE în ciuda avantajelor geografice pe care le are țara noastră. Potrivit unei analize realizate de Banca Transilvania (BT), media …
09:20
Coreea de Nord a ridicat un memorial pentru soldații săi care au murit pentru Rusia în războiul din Ucraina # SportMedia
Coreea de Nord a început construirea unui memorial dedicat soldaţilor săi care au murit luptând pentru Rusia în Ucraina. Liderul Kim Jong Un a salutat, în cadrul evenimentului, „apogeul istoric" al relaţiilor cu Moscova, relatează AFP. „Muzeul memorial al succeselor militare" se va deschide în capitala Phenian, unde Kim Jong Un şi ambasadorul Rusiei în …
09:20
O clădire rezidențială din orașul Krasnogorsk, regiunea Moscova, a fost avariată joi noapte în urma unui atac cu drone, potrivit autorităților locale ruse. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a anunțat pe Telegram că o dronă „a intrat într-un apartament de la etajul 14 al clădirii". „Cinci persoane au fost rănite, inclusiv un copil. Patru au …
Acum 6 ore
07:20
Veste proastă de la Bruxelles pentru Ucraina: Belgia frânează planul liderilor UE de a folosi activele înghețate ale Rusiei # SportMedia
Premierul Belgiei, Bart De Wever (foto), a amânat planul UE de a oferi Ucrainei un împrumut, care ar putea ajunge la 140 de miliarde de euro, garantat din activele ruseşti îngheţate. Liderii Uniunii Europene, reuniţi joi seara în Consiliul European, au cerut deocamdată Comisiei Europene să pregătească opţiuni juridice pentru această măsură, iar o propunere …
Acum 12 ore
03:20
Poate șamponul să repare părul? Specialiștii spun adevărul din spatele promisiunilor din reclame # SportMedia
Într-o lume în care rețelele sociale abundă de sfaturi și trucuri pentru un păr perfect, e ușor să te pierzi printre promisiuni: șampoane miraculoase sau produse-minune care ar repara vârfurile despicate. Dar cât adevăr se ascunde, de fapt, în spatele acestor promisiuni? Specialiștii Eva Proudman, de la UK Hair Consultants, și Tracey Walker, de la …
03:20
O schimbare la nivelul serviciilor secrete din România, aflate sub presiunea tot mai mare a Rusiei # SportMedia
Doi ucraineni, cel mai probabil recrutați de serviciile secrete ale Kremlinului în teritoriile ocupate din estul țării vecine, au călătorit dinspre Polonia spre România cu scopul de a ataca sediul Nova Post din București, o companie ucraineană de servicii poștale. Filiala Nova Post funcționează în țara noastră de doi ani și se adresează în special …
01:10
Bolojan răspunde la atacurile lui Grindeanu: Eu pot să plec mâine, PSD să facă majoritate cu AUR # SportMedia
Dacă e nemulțumit de activitatea Executivului, PSD are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, pentru ca Guvernul să plece, a spus joi premierul Ilie Bolojan. Premierul a fost întrebat, joi seara, la Antena 3 despre neînțelegerile pe care le are cu președintele interimar al PSD, Sorin …
01:10
Cum arată și ce poate să facă Redback, mașina de luptă a infanteriei pe care România o poate comanda din Coreea de Sud (Video) # SportMedia
Mașina de luptă Redback este propunerea pentru programul de modernizare al armatei române cu care compania sud-coreeană producătorul sud-corean Hanwha Aerospace speră să obțină un contract cu statul român. Armata română vrea să cumpere mașini de luptă pentru infanterie, iar Coreea de Sud mizează pe unul dintre cele mai avansate modele pentru a obține acest …
01:10
Un analgezic comun, aflat pe piață și în România, ar putea ajuta la prevenirea cancerului # SportMedia
Cercetări recente arată că ibuprofenul, folosit frecvent pentru ameliorarea durerilor de cap, a crampelor menstruale şi a inflamaţiilor, ar putea ajuta la prevenirea unor forme de cancer. Ibuprofenul face parte din categoria medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), folosite pe scară largă pentru reducerea durerii şi inflamaţiei. Legătura dintre AINS şi prevenirea cancerului nu este nouă, fiind …
23 octombrie 2025
23:10
Falsul căpitan SRI care recruta foști militari pentru „misiuni secrete” a fost arestat preventiv # SportMedia
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis, joi, propunerea DIICOT de arestare preventivă a bărbatului care, sub pretextul că ar fi ofițer al Serviciului Român de Informații (SRI), a creat o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret. Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia nu este …
23:10
Principalele companii petroliere de stat din China au suspendat achiziţiile de ţiţei rusesc transportat pe mare, după ce Statele Unite au impus sancţiuni împotriva Rosneft şi Lukoil, cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei. Companiile PetroChina, Sinopec, CNOOC şi Zhenhua Oil au decis să evite temporar achiziţiile maritime de petrol rusesc, de teama sancţiunilor …
23:10
Horoscop zilnic pentru 24 octombrie 2025. The post Horoscop zilnic: 24 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
21:10
Sediul unei primării și 110 hectare de pădure sunt sub sechestru ANAF și pot fi scoase la vânzare. Greșeala elementară a administrației locale # SportMedia
Sediul Primăriei comunei Certeju de Sus și 110 hectare de pădure, aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale (UAT), au fost puse sub sechestru de ANAF și ar putea fi vândute în contul unei datorii de 8,4 milioane de lei pe care administrația locală o are la bugetul statului. Comuna Certeju de Sus, cu cei 2.8570 de …
21:10
Remus Truică e la un pas de revizuirea condamnării în dosarul Ferma Băneasa. Explicațiile instanței supreme # SportMedia
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu, joi, cererea de revizuire formulată de omul de afaceri Remus Truică, condamnat în decembrie 2020 la 7 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. Fostul șef de Cabinet al lui Adrian Năstase a fost eliberat condiționat în iulie 2024, după ce a executat jumătate din …
21:10
Anchetă la o școală din Ilfov, după ce un profesor a jignit mai mulți copii de clasa I: Părinții v-au făcut doar ca să vă facă (Video) # SportMedia
Un profesor de la o școală din Ilfov a fost filmat în timp ce țipa și jignea mai mulți copii de clasa I. Instituția a anunțat că a demarat o anchetă. Potrivit unor surse, profesorul și-a dat demisia la scurt timp după ce incidentul a ajuns în atenția inspectoratului școlar. Incidentul, filmat de un trecător, …
21:10
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro desfășurarea meciului FCSB – Bologna, din etapa a 3-a a Europa League, de la ora 19:45. FCSB – BOLOGNA 0-2 33 – Orsoloni înscrie frumos, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. 28 – Miculescu vede cartonașul galben. 26 – Târnoveanu salvează ideal la un șut periculos trimis de Orsolini! …
21:10
Putin explică de ce nu se grăbește să se întâlnească cu Trump la Budapesta: Ar fi fost o greșeală # SportMedia
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că ideea de a organiza un summit Rusia-SUA la Budapesta a fost o inițiativă americană, dar că participarea la acest eveniment fără o pregătire adecvată „ar fi fost o greșeală". Putin a afirmat, joi, la o conferință de presă, în cadrul Congresului Societății Geografice Ruse de la Kremlin, că …
19:10
Nazare a salvat un miliard de euro din PNRR. Comisia Europeană i-a aprobat înlocuirea jalonului privind reducerea GAP-ului de TVA # SportMedia
România a obţinut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) privind reducerea GAP-ului de TVA, evitând astfel o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturile alocate pentru anul 2026. Decizia vine în urma negocierilor purtate de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, cu reprezentanţii Comisiei Europene. Noul …
19:10
Un șef de birou la ADP Sector 6 a jucat la pariuri 66.000 de euro din taxele pentru mașinile ridicate # SportMedia
Un şef de birou din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată. În perioada decembrie 2024 – august 2025, bărbatul şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei (66.000 de euro) din banii instituţiei, după ce ar fi …
19:10
Jucătorul echipei Miami Heat, Terry Rozier, și antrenorul lui Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, au fost reținuți joi dimineață în urma unei anchete desfășurate de FBI privind implicarea în activități de pariuri sportive ilegale. Potrivit jurnalistului Shams Charania (ESPN), directorul FBI, Kash Patel, alături de Joseph Nocella Jr., consilier juridic al Districtului de Est din …
19:10
Bolojan și-a postat diplomele de studii pe Facebook și a explicat pauza dintre liceu și facultate # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan și-a făcut publice diplomele de studii și a precizat că imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admişi la facultate efectuau nouă luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de un an şi pat
19:10
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București # SportMedia
Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie aduce în fața publicului bucureștean un program liric și coregrafic bogat. De la dramatismul biblic din „Nabucco” de Giuseppe Verdi, la clasicul mozartian din „Nunta lui Figaro”, de la monumentalitatea operei „Aida”, la baletul romantic „Giselle”, pentru ca săptămâna să se încheie în forță cu „Faust”, drama pactului cu … The post Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Bujduveanu explică cum poate fi reconstruit blocul avariat din Rahova iar locatarii care nu mai au casă să redevină proprietari # SportMedia
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, a afirmat, joi, că actul normativ referitor la situaţia blocului din Calea Rahovei afectat grav de o explozie la sfârşitul săptămânii trecute, va prevedea posibilitatea ca Primăria Capitalei. să poată hotărî să reconstruiască imobile în situaţii de avarie, iar ulterior imobilele să rămână în proprietatea celor afectaţi. … The post Bujduveanu explică cum poate fi reconstruit blocul avariat din Rahova iar locatarii care nu mai au casă să redevină proprietari appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Un exercițiu al armatei germane s-a transformat într-o comedie neagră, când soldații și polițiștii au început să tragă unii în alții # SportMedia
O scenă demnă de un film de comedie neagră s-a derulat, miercuri seară, în orășelul bavarez Erding, lângă München: polițiștii și armata germană au ajuns să tragă unii în alții, după o serie de confuzii care pare să arate o lipsă de coordonare între instituțiile de forță ale Germaniei. Poliţia a împuşcat din greşeală un … The post Un exercițiu al armatei germane s-a transformat într-o comedie neagră, când soldații și polițiștii au început să tragă unii în alții appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Salvați Copiii România anunță un mecanism de sprijin pentru familiile din Rahova, care au rămas fără case și bunuri # SportMedia
Organizația Salvați Copiii România lansează un mecanism de sprijin pentru familiile afectate grav de pierderea locuințelor și a tuturor bunurilor esențiale vieții cotidiene, ca urmare a exploziei din cartierul Rahova, cu urmări tragice asupra celor care locuiau în acel bloc. Astfel, organizația, ca partener al Departamentului pentru Situații de Urgență, a răspuns imediat solicitării … The post Salvați Copiii România anunță un mecanism de sprijin pentru familiile din Rahova, care au rămas fără case și bunuri appeared first on spotmedia.ro.
17:10
CFR Cluj a făcut un anunț despre plecarea lui Louis Munteanu de la echipă. Noul președinte din Gruia, Iuliu Mureșan, a anunțat că vânzarea lui Munteanu este o prioritate. ”Transferul lui Louis Munteanu ar fi o prioritate pentru noi. Având probleme financiare, sigur că vânzarea lui Munteanu ar fi o mare bulă de oxigen. Şi … The post CFR Cluj, anunț despre vânzarea lui Louis Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Vom avea, în sfârșit, sistem electronic de taxare și bariere de mare viteză la podul Giurgiu-Ruse # SportMedia
România va avea, în sfârșit, un sistem electronic de plată la trecerea podului Giurgiu–Ruse, așa cum vecinii bulgari folosesc deja de vreme bună. CNAIR a desemnat câștigătorul licitației pentru implementarea sistemului de colectare automată a taxei de pod, proiect menit să reducă semnificativ cozile și timpii de așteptare de la frontieră. Valoarea totală a lucrării … The post Vom avea, în sfârșit, sistem electronic de taxare și bariere de mare viteză la podul Giurgiu-Ruse appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Mizele conflictului din coaliția de guvernământ au legătură cu decredibilizarea premierului Ilie Bolojan, cu o restaurație similară celei din perioada Dragnea, cu bătălia pentru controlul instanțelor și parchetelor. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, e interesat să tergiverseze legea pensionării magistraților, iar graba premierului Ilie Bolojan de a închide acest capitol îl dă peste cap. … The post Ce vrea Sorin Grindeanu? Controlul Justiției? appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Ministrul Economiei a trimis Corpul de Control la ANPC: Sunt comisari care emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează # SportMedia
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri. Iar statul român nu poate recupera acei bani dacă nu sunt plătiți. El a precizat că această abordare a generat o pierdere de 15,6 milioane de … The post Ministrul Economiei a trimis Corpul de Control la ANPC: Sunt comisari care emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Dezbaterile SpotMedia Cum cade și cum se ridică o democrație: Ceaușiștii oferă maximul de succes politic. Partidele au nevoie de o reformă profundă. Lovitura de geniu a Rusiei # SportMedia
Noi am subestimat de o manieră foarte gravă gradul de reciclare a mecanismelor dictaturii ceaușiste de către regimurile care au urmat după 1989, iar lovitura de geniu a Federației Ruse conduse de Putin este că a pus în serviciul acțiunilor sale ofensive împotriva României un ceaușist. Faptul că am permis acestui etos securistic nu numai … The post Dezbaterile SpotMedia Cum cade și cum se ridică o democrație: Ceaușiștii oferă maximul de succes politic. Partidele au nevoie de o reformă profundă. Lovitura de geniu a Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
17:10
UEFA a explicat în premieră motivul pentru care a lăsat FCSB fără trofeul Cupei Campionilor Europeni pe site-ul oficial. De câteva zile, trofeul CCE din 1986 nu mai apare în dreptul FCSB pe site-ul oficial al UEFA. El a fost atribuit Stelei București, echipa departamentală din liga a doua din România. UEFA a transmis că … The post UEFA dezvăluie de ce a lăsat FCSB fără Cupa Campionilor Europeni appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Moment istoric: Regele Charles și papa Leon s-au rugat împreună, o premieră în ultimii 500 de ani (Foto) # SportMedia
Regele Charles al Marii Britanii şi papa Leon s-au rugat împreună, joi, în Capela Sixtină de la Vatican. Este un moment istoric – prima slujbă comună la care participă un monarh englez şi un pontif catolic de la Marea Schismă din 1534, când regele Henric al VIII-lea s-a desprins de Biserica de la Roma, relatează … The post Moment istoric: Regele Charles și papa Leon s-au rugat împreună, o premieră în ultimii 500 de ani (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Airbus, Leonardo și Thales au încheiat un acord de fuziune a afacerilor lor în domeniul sateliţilor, pentru a crea o singură companie tehnologică europeană care ar putea rivaliza cu SpaceX al lui Elon Musk. Este de așteptat ca acordul să creeze o companie cu venituri anuale de aproximativ 6,5 miliarde de euro (5,6 miliarde de … The post Grupurile aerospațiale europene se unesc pentru a crea un rival pentru SpaceX appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Nicușor Dan: Avem un război hibrid de cel puțin zece ani. Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a vorbit din nou despre războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României și nevoia de echipare pentru a descuraja Moscova să se gândească la un atac asupra Europei. Șeful statului i-a îndemnat pe români să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia ”Noi avem un război hibrid … The post Nicușor Dan: Avem un război hibrid de cel puțin zece ani. Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Dennis Man a trăit o seară memorabilă în duelul cu Napoli. Aflat pe teren pe toată durata partidei, atacantul român a înscris de două ori în repriza secundă, a fost declarat omul meciului și a contribuit decisiv la un succes neașteptat al lui PSV în fața campioanei Italiei. Performanța remarcabilă i-a adus lui Man o … The post Moment special pentru Dennis Man: Anunțul făcut de UEFA appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Guvernul a dat hotărârea: Avem alegeri la București pe 7 decembrie, dar nu e singurul scrutin. Unde candidează Ciolacu # SportMedia
Guvernul a dat în sfârşit hotărârea: Duminică, 7 decembrie 2025, au loc alegeri locale parţiale pentru Primăria Capitalei, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi din ţară. Perioada electorală va începe în data de 2 noiembrie 2025, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Toate termenele sunt reduse la … The post Guvernul a dat hotărârea: Avem alegeri la București pe 7 decembrie, dar nu e singurul scrutin. Unde candidează Ciolacu appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Sancțiunile lui Trump nu sunt o palmă, ci un adevărat pumn în plex pentru economia de război a Rusiei # SportMedia
Președintele Donald Trump joacă o carte riscantă: dacă prețurile la energie cresc sau unitatea aliaților se fisurează după anunțul privind noile sancţiuni împotriva Rusiei, el însuși ar putea ajunge în corzi. Rosneft și Lukoil sunt „motoarele gemene care pompează bani prin venele militare ale Rusiei”, scrie jurnalistul David Blevins, într-o analiză pentru Sky News. Washingtonul … The post Sancțiunile lui Trump nu sunt o palmă, ci un adevărat pumn în plex pentru economia de război a Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Iar importăm gaze din Ungaria și riscăm să nu avem depozitele pline la intrarea în iarnă # SportMedia
România a reînceput să importe gaze din Ungaria pentru prima dată în ultimele 8 luni în care a fost exportator net în raport cu statul vecin. Mai mult, luni, România a importat gaze din toate statele vecine prin care se putea (cu excepția Republicii Moldova și Ucrainei, care nu dispun de surse de alimentare alternative), … The post Iar importăm gaze din Ungaria și riscăm să nu avem depozitele pline la intrarea în iarnă appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Universitatea Cluj a anunțat, joi, numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcția de antrenor principal, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului. Câștigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat un contract ce se întinde până în 2027. Născut la Bracciano, o comună din provincia Lazio, în 14 octombrie … The post U Cluj are un nou antrenor appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Mii de oameni pe străzile din Budapesta, la marșul lui Viktor Orbán: Nu vom muri pentru Ucraina! (Video) # SportMedia
Sub sloganul „Pace, nu război”, mii de oameni au mărșăluit joi prin centrul Budapestei, traversând Podul Margareta. Premierul Viktor Orbán a condus personal coloana, însoțit de lideri ai partidului Fidesz, într-o demonstrație de forță menită să transmită, potrivit mesajului oficial, „că Ungaria spune NU războiului”. Manifestanții au fluturat steaguri naționale și pancarte cu sloganuri anti-UE … The post Mii de oameni pe străzile din Budapesta, la marșul lui Viktor Orbán: Nu vom muri pentru Ucraina! (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Reforma pensiilor magistraților: Coaliția nu a ajuns la un punct de vedere comun. Guvernul așteaptă motivarea CCR # SportMedia
Coaliţia nu a ajuns la un punct de vedere comun privind viitoarea formă a proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, iar Guvernul aşteaptă motivarea CCR, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Despre disputele privind avizul CSM şi observaţiile Ministerului Justiţiei, Dogioiu a precizat că va cere să recitească transcrierea şedinţei de … The post Reforma pensiilor magistraților: Coaliția nu a ajuns la un punct de vedere comun. Guvernul așteaptă motivarea CCR appeared first on spotmedia.ro.
