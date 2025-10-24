Mirel Rădoi, întrebat de ce l-a exclus din lot pe Ștefan Baiaram: Răspunsul sincer al antrenorului

01:10

Mașina de luptă Redback este propunerea pentru programul de modernizare al armatei române cu care compania sud-coreeană producătorul sud-corean Hanwha Aerospace speră să obțină un contract cu statul român. Armata română vrea să cumpere mașini de luptă pentru infanterie, iar Coreea de Sud mizează pe unul dintre cele mai avansate modele pentru a obține acest