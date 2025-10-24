Nusco Imobiliara aduce pe bursă emisiunea de obligațiuni în valoare de 25 milioane lei plasată cu câteva trimestre în urmă
Profit.ro, 24 octombrie 2025 11:20
Pe o piață primară dinamizată de ofertele Grup EM și Cris-Tim, un developer cu capital străin listează instrumente cu venit fix.
Acum 10 minute
11:30
Banca Națională a României lansează, în circuitul numismatic, o monedă din tombac cu tema „Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere”.
Acum 30 minute
11:20
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Ministerul Culturii preia în administrare terenul aferent Vilei Regale din Mamaia, din administrarea Primăriei Municipiului Constanța, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern.
Acum o oră
11:00
Prototipul a costat jumătate de milion de euro, dar prețul produsului de serie nu a fost anunțat încă.
10:50
evomag deschide campania de Black Friday 2025 cu stocuri duble, timpi de livrare reduși și o capacitate operațională extinsă.
10:50
Urban.ro - VIDEO Netflix lansează primul trailer pentru Emily în Paris - sezonul 5. Emily părăsește Franța pentru Roma # Profit.ro
Netflix a dezvăluit primele imagini și trailerul oficial pentru Emily în Paris: Sezonul 5, anunțând data lansării celor zece episoade: 18 decembrie 2025
10:50
Noua vedetă a pieței imobiliare din România. Fostă platformă comunistă atrage o mare investiție # Profit.ro
Cluj-Napoca este în centrul atenției în 2025 la nivel național după ce IULIUS și Atterbury Europe au obținut cel mai mare credit de dezvoltare imobiliară pentru RIVUS: 400 de milioane de Euro, iar Hexagon a definitivat de curând cea mai mare tranzacție de terenuri prin achiziția fostei platforme CUG (Combinatul de Utilaj Greu) în suprafață de 32 de hectare, unde investiția în dezvoltare este estimată pentru 1 miliard de euro.
10:50
Noul depozit din București dublează capacitatea zilnică de procesare și scade timpii de livrare.
Acum 2 ore
10:40
Un dispozitiv casnic pentru verificarea calității mierii de albine a fost dezvoltat de elevii de la Colegiul Național „Unirea” din Târgu Mureș.
10:30
Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a crescut, în primele opt luni față de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 1,1%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,3%.
10:30
Producătorul olandez de bere Heineken raportează în al treilea trimestru vânzări în scădere cu 4,3%, un declin mai mare decât cel înregistrat în trimestrul anterior, influențat de scăderea cererii, de “incertitudinile comerciale“ din America de Nord și de Sud și de creșterea lentă din Europa.
10:20
Pot pisicile să vadă cu adevărat în întuneric? Dacă ai locuit vreodată alături de o pisică, știi că aceste animale par să prindă viață odată cu lăsarea nopții.
10:10
Donald Trump pune capăt negocierilor comerciale cu Canada, din cauza unui spot publicitar # Profit.ro
Donald Trump a anunțat că întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unui spot publicitar apărut la televiziune care se poziționează împotriva tarifelor americane.
10:00
Tribunalul britanic pentru Apeluri în Concurență (CAT) a decis cî Apple a abuzat de poziția sa dominantă prin impunerea unor comisioane nedrepte dezvoltatorilor de aplicații, într-o hotărâre care ar putea costa gigantul american sute de milioane de lire sterline, transmite Reuters.
10:00
Leadership în energie: de la guvernanță la performanță sustenabilă, în dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Într-un moment în care sectorul energetic trece printr-o transformare profundă, guvernanța și leadershipul devin mai importante ca oricând.
09:50
Potrivit unei analize a Agenției Europene de Mediu, România conduce UE în ceea ce privește poluarea aerului, cu niveluri medii de PM2,5 semnificativ mai ridicate.
Acum 4 ore
09:30
Traficul din București nu e doar o problemă de infrastructură.
09:20
Liderii Uniunii Europene nu au aprobat un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a finanța un împrumut uriaș pentru Kiev, din cauza preocupărilor exprimate de Belgia
09:20
O pană de curent poate apărea oricând, din cauza vremii, a unei lucrări programate, a unei defecțiuni la rețea sau a unui consum prea mare în zonă.
09:10
Vinul zilei: un vin roșu superpremium, complex și rafinat, cu arome de fructe negre, smochine, condimente și lemn exotic. Produs în ediție limitată # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Prince Soare 2017, este un vin roșu românesc, concentrat, rafinat și cu un caracter complex, produs în ediție limitată.
08:50
Prețul aurului a crescut pe fondul tensiunilor geopolitice și al așteptărilor privind inflația din SUA # Profit.ro
Prețul aurului a urcat cu peste 1%, după două sesiuni consecutive de scăderi, pe fondul revenirii cererii pentru active de refugiu, în contextul riscurilor geopolitice crescute și al așteptării datelor-cheie privind inflația din Statele Unite, transmite Reuters.
08:50
Mihaela Bîtu, CEO ING Bank, vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a, programat să fie organizat pe 3 noiembrie.
08:30
Vodafone România și Connections Consult au depuse oferte la o licitație organizată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) pentru achiziționarea de echipamente hardware și licențe software (infrastructură tip data center) pentru implementarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială (SNIAS) la nivel județean. Bugetul procedurii a fost estimat la 25,5 milioane de lei, fără TVA, pentru 7 luni.
08:20
Datanet Systems, ETA2U, Metaminds, Orange Romania, Dendrio Solutions, Arctic Stream și Evotech-IT au ofertat Serviciul de Telecomunicații Speciale în cadrul unei licitații pentru achiziționarea de echipamente de tip switch, circa 4.000 de unități (5 loturi), contractul fiind estimat la 39,4 milioane de euro, fără TVA.
08:10
Societatea FEPER S.A., cu sediul în București, Sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul J1991001092400, Cod de înregistrare fiscală RO752, reprezentată legal de dl. Florin-Dănuț Buzatu, în calitate de Director General („FEPER” sau „Societatea”),
08:00
Creditarea continuă să încetinească, dar nu decisiv. Depozitele scad în termeni reali GRAFICE # Profit.ro
Ritmul creditului neguvernamental a încetinit pentru a patra lună la rând și soldul a scăzut în termeni reali, în contextul inflației ridicate. Frânarea creditului este însă una lentă. Și dinamica masei monetare este în încetinire.
07:50
VIDEO De ce-și schimbă oamenii jobul. Raluca Grigore, Managing Partner Operations & Growth, Career Shift: Lipsa sensului este unul dintre motive - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Schimbările din piața muncii sunt profunde și rapide, iar modul în care angajații se raportează la carieră se află într-o transformare constantă. Despre aceste tendințe a vorbit Raluca Grigore, Managing Partner Operations & Growth la Career Shift, în cadrul emisiunii Profit Live, realizată pe Prima News TV de Profit.ro, de luni până joi, de la ora 11.00.
Acum 6 ore
07:40
Anulare - Evaluarea nivelului de maturitate în securitate cibernetică pentru 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică se amână # Profit.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anulat o licitație pentru achiziționarea unui set complex de servicii, lucrări și dotări necesar creșterii nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică pentru 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică (inclusiv companii, IMM-uri, școli, spitale, organisme ale administrației publice centrale și locale). Contractul a fost estimat la 51,32 milioane de lei, fără TVA, pentru 10 luni de la data atribuirii, conform datelor Profit.ro.
07:30
VIDEO Nu trebuie să fii bogat ca să investești, poți începe cu 50 lei. Cristian Pascu, vicepreședinte AAF: Trebuie să fii disciplinat. Diversificarea este cheia - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Nivelul de educație financiară din România crește lent, dar constant, pe măsură ce tot mai multe instituții financiare investesc în programe de informare, iar publicul devine mai conștient de importanța economisirii și a investițiilor. Cristian Pascu, vicepreședinte al Asociației Administratorilor de Fonduri și membru în Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București, spune că procesul seamănă cu „picătura chinezească”, iar cheia stă în consecvență, început de timpuriu și educație în școală. Tot el atrage atenția că investițiile nu sunt despre câștiguri rapide, ci despre disciplină și orizonturi lungi de timp, iar mitul că „trebuie să fii bogat ca să investești” este fals.
07:30
Consumul de gaze al României a urcat. Presiune suplimentară din Republica Moldova GRAFICE # Profit.ro
Consumul de gaze al României s-a majorat în această lună cu aproximativ 14% comparativ cu perioada similară a anului trecut, în linie cu estimările operatorului de transport și sistem național, Transgaz. În plus, o presiune suplimentară pe piață vine din partea Republicii Moldova, care și-a dublat importurile din România, relevă analiza Profit.ro.
07:20
Vânzările Carrefour în România s-au apropiat de 2,3 miliarde de euro după primele nouă luni, în creștere cu 1,9% față de perioada similară a anului trecut, însă avansul a încetinit puternic în trimestrul al treilea, pe fondul măsurilor de austeritate, care afectează încrederea consumatorilor, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:10
Șefii ANAF vor avea bonusuri sau penalizări în funcție de indicatori de performanță. Fiscul a primit temă să calculeze de două ori pe an gap-ul de TVA. Reorganizarea va aduce funcții la centru # Profit.ro
ANAF a primit noi obiective de implementat pânmă la jumătatea anului următor, parte a revizuirii PNRR. Printre acestea se numără reorganizarea ANAF după un nou model, cu aducerea unor activități din teritoriu la centru, urmând ca structurile teritoriale să fie axate pe inspecție, declarare și executare silită, noi indicatori de performanță pentru angajați și un sistem de tip bonus/penalizare la venituri pentru șefii ANAF bazat tot pe indicatori de performanță.
07:00
Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, suportată pe facturi de toți consumatorii de energie electrică din România, crește cu 62% de la 1 noiembrie 2025, relevă datele analizate de Profit.ro.
06:50
România trece din nou la ora de iarnă, chiar din acest weekend.
06:50
Pentru că știm cât de importantă este frumusețea pentru tine, te invităm la o dezbatere live dedicată celor mai noi tehnici de înfrumusețare.
06:10
Scădere după multe luni de ezitări și cifre slabe. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:10
ULTIMA ORĂ GRAFIC Rabla 2025: „Mii de dosare blocate”. Programul se îndreaptă către un eșec important, pentru prima dată de la lansare # Profit.ro
Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat cu surle și trâmbițe aprobarea a aproximativ 8.500 de dosare în cadrul Programului Rabla. Din păcate, cifrele ne arată că programul se îndreaptă către un eșec important, pentru prima dată de la lansarea lui.
01:00
EXCLUSIV FOTO Poveste ca ruptă din film. A plecat la muncă în Marea Britanie să-și plătească datoriile în faliment, acum revine ca investitor cu planuri de extindere locală # Profit.ro
Vasluianul Andrei Ungurianu (41 de ani) a plecat în Marea Britanie după ce a intrat în faliment, cu planul să muncească pentru a-și plăti datoriile din țară. Acum, 18 ani mai târziu, revine în România ca investitor imobiliar, cu planul să dezvolte sute de apartamente.
01:00
01:00
ULTIMA ORĂ DECIZIE Șefii OMV Petrom nu vor mai fi fidelizați cu acțiuni ale grupului-mamă din Austria, bonusurile cash vor depinde exclusiv de rezultatele companiei românești # Profit.ro
Bonusurile anuale în cash ale membrilor Directoratului OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, controlat de austriecii de la OMV, vor depinde de anul viitor exclusiv de rezultatele și perfomanțele companiei românești, cele ale grupului-mamă din Austria urmând să fie excluse din calcul, a decis adunarea generală a acționarilor OMV Petrom.
01:00
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan sesizează CCR după ce actuala Putere a încercat să majoreze salarii și să acorde sporuri angajaților din ministerele reorganizate # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea unui proiect de lege prin care actuala majoritate de guvernământ a încercat, în Parlament, să stabilească salarii maxime pentru personalul preluat de ministerele reorganizate și să acorde un spor de 15% pentru mai mai mulți funcționari publici și personal contractual din aceste ministere, conform datelor Profit.ro.
01:00
Comisia Europeană insistă pentru desființarea schimbării orei. Este o măsură susținută printr-o consultare populară.
23 octombrie 2025
23:40
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de principiu ca salariul minim să fie ținut la același nivel anul viitor.
23:30
Bolojan: Negociez orice, dar nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineață până seara la lucru # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul privind reforma pensiilor magistraților este unul de fond, nu unul care mimează corecțiile.
23:30
Bolojan, atac la PSD: Eu pot pleca mâine. Dar să mi se spună care sunt soluțiile geniale # Profit.ro
Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, afirmă că poate în orice moment să renunțe la funcție.
23:20
Directorul societății Termocentrale Constanța, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat în locuință.
Acum 24 ore
22:30
O nouă criză a cipurilor la orizont: producătorii japonezi de automobile trag un semnal de alarmă în scandalul Nexperia # Profit.ro
Disputa comercială din jurul companiei Nexperia, de origine chineză, pune în pericol tot mai mulți producători de automobile din lume, din cauza restricțiilor impuse de China. Japonezii avertizează despre o posibilă nouă criză la nivel global.
22:20
Erbașu avansează în forță la tronsonul abandonat de Bechtel și neatins 12 ani VIDEO&FOTO # Profit.ro
Compania Construcții Erbașu avansează accelerat pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania. Lucrările au început în data de 20 ianuarie 2025.
22:00
Peste 6 milioane de aplicări au venit anul acesta din partea candidaților care nu au studii superioare și care se încadrează în categoria muncitorilor calificați și necalificați.
