Avertizări din partea ANM. Fenomenul care amenință natura
Gândul, 24 octombrie 2025 11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările pentru perioada 27 octombrie – 24 noiembrie 2025. Vom avea parte de o vreme neobișnuit de caldă pentru perioada din calendar. Temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile normale, iar acest fenomen ar putea avea consecințe asupra vegetației și ecosistemului natural. Confuzia ciclului vegetativ Specialiștii atrag atenția […]
FOTO. De ce nu a mai făcut parte Paula Seling din juriul ”X Factor”. ”Nu le-a mai plăcut de mine și m-au dat AFARĂ” # Gândul
Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a explicat de ce nu a mai făcut parte din juriul emisiunii ”X Factor”, de la Antena 1. În urmă cu ani, Paula Seling a Fost jurat la emisiunea ”X Factor” – sezonul 1, de la Antena 1. Ulterior, aceasta nu a mai apărut la show-ul respectiv. […]
Ungaria caută căi de a „ocoli” SANCȚIUNILE impuse de UE privind livrările de petrol și gaze din Rusia # Gândul
Ungaria va încerca să ocolească sancțiunile impuse de UE asupra livrărilor de petrol și gaze din Rusia și va continua lupta împotriva acestei decizii. Declarația a fost făcută de premierul ungar Viktor Orbán, care participă la summitul UE de la Bruxelles. „Într-adevăr, există sancțiuni împotriva unor companii petroliere rusești. Lucrăm la modalitățile de a ocoli […]
Proiectul „Fast Danube 2” intră în linie dreaptă. Ciprian Șerban: Vom avea o creștere estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe Dunăre # Gândul
Ministrul Transporturilor, social-democratul Ciprian Șerban, anunță vineri că a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2 (sectorul româno-bulgar), „unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România”. Proiectul are o valoare totală estimată de aproximativ 170 de milioane de euro. „Fast Danube 2 – Un pas decisiv pentru navigația […]
Jaful de la Luvru, ironizat de francezi. Val de meme-uri cu pisici şi câini care trag după ei bijuterii furate, în timp ce ies din muzeu # Gândul
Conducerea Muzeului Luvru din Paris a ajuns de râs după ce patru hoţi deghizaţi în paznici au tăiat un geam la ora 9.30, în văzul tuturor, şi au intrat în celebrul muzeu,de unde au furat bijuteriile expuse în Galeria Apollo. Apoi, au plecat cu o nacelă care i-a scos din clădire. Nici şefa securităţii muzeului […]
În timpul unei conferințe de presă, un jurnalist din Franța a întrebat: „Ieri a avut loc un vot în Knesset privind anexarea Cisiordaniei. Considerați acest lucru o provocare la adresa eforturilor dumneavoastră de pace?” Trump a întrerupt jurnalistul și s-a adresat procurorului general SUA: „Pam, poți să răspunzi la asta? Nu înțeleg niciun cuvânt din […]
Zi plină pentru Nicușor Dan la Iași. De acolo va participa prin videoconferință la „Coaliția de voință”. # Gândul
Președintele Nicușor Dan se află vineri, 24 octombrie, în inima Moldovei, la Iași. Șeful statului își începe ziua cu un discurs cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza”, urmând ca tot de la Iași să participe prin videoconferință la „Coaliția de voință”. Programul președintelui: 14:00: Participare la ceremonia […]
Anda Adam a dat-o în JUDECATĂ pe Oana Zăvoranu. Motivul pentru care concurenta de la Asia Express 2025 și-a căutat dreptatea în instanță # Gândul
Oana Zăvoranu, supranumită „Querida”, a încercat să facă bani de pe urma unor filmulețe postate pe Youtube în care critica vedetele. Doar că, odată cu acest proiect, și-a câștigat dușmani pe bandă rulantă, printre care… Adelina Pestrițu, Oana Roman, Cristina Ich, Alina Ceușan, Andreea Bănică, Anda Adam, dar și multe alte vedete, scrie Cancan. Unele […]
Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova. Decretul a fost deja semnat de Maia Sandu # Gândul
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Maia Sandu anunță că a semnat vineri, 23 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: […]
Francezii sunt creativi când vine vorba să râdă de autorităţi. Val de ironii cu pisic şi câini care trag după ei bijuterii furate, ieşind din muzeu # Gândul
Conducerea Muzeului Luvru din Paris a ajuns de râs după ce 4 hoţi deghizaţi în paznici au tăiat un geam la ora 9.30, în văzul tuturor, şi au intrat în celebrul muzeu,de unde au furat bijuteriile expuse în Galeria Apollo. Apoi, au plecat cu o nacelă care i-a scos din clădire. Nici şefa securităţii muzeului […]
Cu cât se vând două camere sub pământ. Prețul unui apartament de 93 de metri pătrați, într-un subsol din Milano # Gândul
În ultimii 10 ani, valoarea locuințelor din Milano a crescut cu 40%. Până și lumina filtrată prin garaj se vinde la preț de aur. Asta se întâmplă și în cazul unui apartament cu două camere la subsol, cu ferestrele la nivelul trotuarului și cu vedere la un canal de scurgere, a ajuns la un preț […]
Ion Cristoiu: „Observăm o adevărată BĂTĂLIE împotriva rețelelor sociale. Același lucru este și-n Europa” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum se pregătește o cenzurare a mediului online. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Eu cred că AUR sau poate cineva de la conducere trebuie deja să inițieze o petiție către administrația […]
Cea mai puternică RUGĂCIUNE pentru izbăvirea de boală și alinarea suferinței. Citește-o cu recunoștință față de Dumnezeu timp de 40 de zile # Gândul
Una dintre cele mai puternice rugăciuni pentru izbăvirea de boală este cea adresată lui Dumnezeu și sfinților tămăduitori, prin care credincioșii cer vindecare, alinare și întărire sufletească. Credioncioșii o rostesc timp de 40 de zile aducând pace și speranță celor aflați în suferință. Rugăciunea pentru izbăvirea de boală este o chemare sinceră către Dumnezeu, prin […]
Jaful de la Luvru: Peste 150 de probe ADN au fost prelevate la fața locului. Anchetatorii, „optimiști” în ceea ce privește progresul anchetei # Gândul
Peste 150 de probe de ADN, amprente și alte urme, au fost prelevate după spargerea de la Luvru, anunță anchetatorii francezi, potrivit BFMTV. Conform acestora, acum există „o mică speranță” și optimism cu privire la progresul anchetei. Analizele „presupun întârzieri, chiar dacă reprezintă o prioritate pentru laboratoare”, a declarat procurorul Parisului, Laure Beccuau pentru ziarul […]
Catedrala Mântuirii Neamului, văzută prin ochii unui străin: „Îi lipsește valoarea estetică” # Gândul
Antropologul italian Giuseppe Tateo a vorbit despre semnificațiile, controversele, dar și despre impactul social pe care îl are Catedrala Mântuirii Neamului, care reprezintă în acest moment, cel mai impunător lăcaș ortodox din lume, pe care l-a descris drept „un simbol puternic și controversat” al României contemporane. Catedrala Mântuirii Neamului are 127 de metri înălțime, este […]
Primul oraș din România cu semafoare inteligente conectate direct la RADAR. Ce pățesc șoferii care depășesc viteza # Gândul
Municipiul Brașov devine primul oraș din România care montează semafoare inteligente conectate la radar, capabile să identifice mașinile care circulă cu viteză peste limita legală. Noul sistem vine cu o funcție inovativă și schimbă automat luminile semaforului atunci când detectează șoferi vitezomani. Brașov, orașul de la poalele Tâmpei, cunoscut drep „inima Transilvaniei” a implementat primul […]
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu explică, în „pastila” sa de astăzi de ce „s-a mai făcut un pas către Al Treilea Război Mondial!”. Știre în curs de actualizare…
Preşedintele României ar avea pe ordinea de zi, potrivit unor surse Antena 3 CNN, două şedinţe ale Consilului Superior de Apărare a Ţării(CSAT). Reuniunile ar urma să aibă loc la mijlocul lunii noiembrie. Surse din Administraţia Prezidenţială, consultate de Antena 3 CNN, spun că una dintre şedinţe va fi informală şi va avea loc până […]
Ion Cristoiu: „Președintele României a spus că Nicolae CEAUȘESCU a avut un proiect de țară” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat o recentă declarație a președintelui Nicușor Dan, în care acesta afirma că fostul dictator român Nicolae Ceaușescu a avut un proiect de țară. Cristoiu atrage atenția asupra gravității unei astfel de declarații în spațiul media actual și asupra modului sever în care […]
Potrivit Agenţiei Europene de Mediu, România se situează pe primul loc în clasamentul UE cu cel mai ridicat grad de poluare. Ţara noastră are o concentraţie medie de particule în suspensie de 16, în timp ce ale altor ţări precum Bulgaria, Cipru şi Polonia se află la 15. Cel mai mic grad de poluare este […]
Ce proprietari de case nu vor mai avea nevoie de autorizație. Riscuri pentru vecinii de la curte # Gândul
Acești proprietari de case nu vor mai avea nevoie de autorizație. Noua lege dezbătută în România va declanșa conflicte cu vecinii de la curte. Este vorba despre un proiect care prevede posibilitatea ridicării, în mediul rural, a locuințelor de până la 150 de metri pătrați fără autorizație de construire. Măsura are scopul de a reduce […]
Ion Cristoiu: „Rețelele sociale au fost inventate de Occident pentru a lupta împotriva DICTATURII” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum au fost inventate rețelele sociale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Oamenii s-au dus să afle adevărul în online. A interzice înseamnă a bloca formațiunile care n-au acces la marea presă. […]
Elias Charalambous a acuzat arbitrajul la FCSB – Bologna, 1-2. „De ce de la VAR nu s-a transmis nimic?” # Gândul
Elias Charalambous a spus că eșecul cu Bologna s-a produs în primele 10 minute ale meciului și a acuzat arbitrajul. Cei de la FCSB au cerut un penalty, când la scorul de 1-2 Bîrligea a fost împins de Martin Vitik în careul italienilor. Meciul a fost arbitrat de Andris Treimanis. Asistenți au fost Haralds Gudermanis […]
Tragedie în Italia. O familie de moldoveni a fost găsită fără suflare în propria casă. Se aflau acolo de cinci zile # Gândul
O tragedie sfâșietoare a cutremurat întreaga comunitate din provincia Rovigo din Italia. În noaptea de miercuri spre joi, o familie de moldoveni, un tată, o mamă și fiica lor, au fost găsiți morți în casa lor, în paturile lor, informează publicația Today.it. Pompierii au stabilit că toate cele trei decese au fost cauzate de o […]
TRENUL „regal” Orient-Express lansează o nouă rută de lux încărcată de istorie în 2026. Noua experiență va costa 18.000 de dolari # Gândul
Cel mai celebru tren de lux din lume, Venice Simplon-Orient-Express, va lansa în 2026 o rută spectaculoasă de la Paris la Coasta Amalfi, în Italia. Călătoria de trei nopți promite o experiență exclusivistă, cu decor Art Deco, servicii de cinci stele și opriri în locuri legendare precum orașul antic Pompeii. Operat de compania Belmond, trenul […]
Scandal într-o parohie din Iași. Enoriaș, revoltat pe preot pentru că nu a slujit de Sfântul Vasile și de Crăciun # Gândul
Situație inedită la o parohie din Arhiepiscopia Iașilor. Un enoriaș este în scandal cu preotul paroh de aproape doi ani. Nemulțumirea sa a pornit de la faptul că preotul nu ar fi slujit de Sfântul Vasile și de Crăciun. Astfel, el a depus numeroase plângeri, atât la Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, cât și la […]
FCSB a fost învinsă de Bologna, 1-2, în etapa a treia a Europa League, în partida de pe Arena Națională au marcat Daniel Bîrligea (54), respectiv Jens Odgaard (9), Thijs Dallinga (12). După meci, Gigi Becali a spus că mai mulți jucători vor deveni rezerve și că va face alte transferuri la FCSB în iarnă. […]
TOP 5 – cele mai mari salarii din România. Domeniul IT nu mai este pe primul loc la nivelul veniturilor # Gândul
Pentru prima dată în ultimul deceniu, domeniul IT nu mai este pe primul loc la nivelul veniturilor, iar topu salariilor din diverse domenii s-a schimbat radical. Potrivit ObservatorNews.ro, anul acesta, transporturile aeriene conduc clasamentul, cu salarii medii nete de aproape 12.500 de lei pe lună, în creștere cu peste 27% față de anul trecut. Sectorul aerian, seși […]
Mirel Rădoi a tunat după CONFLICTUL cu Baiaram. „Nu va exista niciodată un jucător care să aibă un loc de titular garantat” # Gândul
Universitatea Craiova – Noah s-a încheiat 1-1, în Conference League, marcatori fiind Monday Etim (38), respectiv Nardin Mulahusejnovic (73). Craiova a pierdut în primul meci din grupa de Conference League, 0-2 cu Rakow, și a remizat cu FC Noah, 1-1, iar oltenii vor juca în continuare cu Rapid Viena (6 noiembrie, în deplasare), Mainz (27 […]
Gigi Becali declanșează REVOLUȚIA la FCSB. „MM pleacă să aducă 3 jucători”. Ce ținte are campioana României # Gândul
FCSB a cedat încă o dată în Europa League, 1-2 pe teren propriu cu Bologna, într-un meci contând pentru etapa a treia din faza grupelor. Campioana României rămâne cu doar trei puncte strânse în tot atâtea jocuri și cu moralul la pământ. La finalul partidei, Gigi Becali a ieșit la rampă cu noi mesaje categorice, […]
Centrul de zi din Vidra este unul destinat copiilor cu dizabilități, cu vârste între 3 și 18 ani, anunță șeful Consiliului Județean Argeș, Hubert Thuma. În Ilfov, sunt peste 1.800 de copii încadrați în grad de handicap. Noul centru îi va ajuta să își depășească dizabilitățile și să realizeze că pot duce o viață normală, […]
În ediția din 23 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat situația politică actuală și a vorbit despre premierul Ilie Bolojan, afirmând că acesta nu va demisiona din funcție, în ciuda speculațiilor apărute în spațiul public. Cristoiu a explicat că lipsa de curaj și de asumare a riscului este o […]
Donald Trump a anunțat că a încheiat toate negocierile cu Canada. Au un comportament scandalos # Gândul
Donald Trump a anunțat că a încheiat toate negocierile comerciale cu Canada, în urma a ceea ce el a numit o reclamă frauduloasă în care fostul președinte Ronald Reagan vorbea neagtiv despre tarife. Astfel el a răspuns campaniei împotriva creșterii acestor tarife navale. Relațiile dintre Statele Unite și Canada sunt din nou la un nivel […]
UE vrea să creştem salariul minim pentru cei ce muncesc/Roxana Mînzatu: „Felicit România pentru transpunerea directivei în legislația națională” # Gândul
România riscă să intre în infringement dacă nu va creşte salariul minim de la 1 ianuarie 2026. De altfel, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a şi declarat că „a avertizat Guvernul” cu privire la acest aspect. Comisarul european Roxana Minzatu a declarat, pentru Gândul, care sunt implicaţiile în cazul în care România nu va […]
Sfinții Mucenici Marican și Martirie sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox sâmbătă, 25 octombrie 2025. Sfintii Mucenici Marcian si Martirie au fost secretarii Arhiereului Pavel, Patriarhul Constantinopolului, din timpul împăratului Constantie (337-361). Marcian a fost citet, iar Martirie a fost ipodiacon in marea Aghia Sofia din Constantinopol. Pe cine sărbătorim înainte de Sfântul Dumitru Au […]
Universitatea Craiova a remizat cu FC Noah, în grupa din Conference League, scor 1-1, partidă disputată joi seară, în Bănie, pe „Ion Oblemenco”. Meciul a fost precedat de un conflict care l-a avut în prim-plan pe Ștefan Baiaram, cel mai mediatizat jucător al Craiovei în momentul de față. Pentru că nu a fost anunțat titular […]
VREME neobișnuit de caldă în noiembrie. Temperaturile urcă la 20 de grade. Prognoza ANM actualizată până pe 24 noiembrie. Când vin ninsorile # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că între 27 octombrie și 24 noiembrie 2025 vom avea parte o perioadă cu temperaturi peste valorile normale în aproape toate regiunile țării. Potrivit prognozei publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie 2025 va fi caracterizat de o vreme predominant caldă, […]
În ediția din 23 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a ironizat modul în care autoritățile și instituțiile statului reacționează la diferite situații, afirmând că se exagerează frecvent importanța unor detalii minore și se invocă fără temei ideea unei „campanii coordonate”. Cristoiu a explicat că noțiunea de „campanie coordonată” implică în […]
Cum răspunde ministrul Radu Miruţă la zvonul că Ucraina ar impune embargo la importul de produse petroliere, dinspre România:”Eu nu ştiu” # Gândul
Zvonurile referitoare la un embargo impus de Ucraina la importul de petrol, prin Oil Terminal, nu sunt confirmate şi de ministrul Economiei, Radu Miruţă. Importul de produse petroliere, din ţiţei rusesc, care trec prin Portul Constanţa-Oil terminal, către Ucraina au suscitat o serie de controverse referitoare la o eventuală interdicţie impusă de guvernul de la […]
Orașul din România cu cea mai scumpă chirie la GARSONIERĂ pe final de 2025: 1.400 euro/lună. Culmea, nu e București sau Cluj-Napoca! # Gândul
Prețurile medii ale apartamentelor au explodat în ultimii șase ani în toate marile orașe din România, iar acest lucru a determinat și prețul chiilor să crească vertiginos. Așa se face că nici într-o banală garsonieră nu mai poți sta acum fără să scoți bani serioși din buzunar. În 2025, achiziția unui apartament a devenit „misiune […]
Cele trei zodii norocoase la începutul lunii noiembrie 2025. Scapă de ghinion și primesc bani neașteptați # Gândul
Luna noiembrie vine cu oportunități neașteptate și momente de răsplată pentru eforturile depuse în ultimele luni. Este o perioadă în care munca, răbdarea și perseverența încep să dea rezultate vizibile, iar Universul trimite semne clare că drumul urmat este unul potrivit. Cele trei zodii care vor avea parte de noroc la începutul lunii noiembrie Energia […]
Nicu;or Dan ştie cum trebuie să arate acela care îl va înlocui la Primăria Capitalei. Preşedintele i-a creionat şi un portret-robot. Aflat în vizită la Bruxelles, preşdintele a transmis presei că „are o preferinţă” în ceea ce priveşte pe viitorul ales din fruntea Bucureştiului. „Vor porni nişte alegeri la Primăria Capitalei, am o preferință”, a […]
Se apropie weekendul, iar Gândul.ro vă propune un banc amuzat despre „durata convorbirilor telefonice într-o familie”, care să vă facă să zâmbiți de la primă oră a dimineții. Durata convorbirilor telefonice: Bărbat cu bărbat – 00:00:55 de minute Fiul cu mama – 00:00:35 de minute Fiul cu tatăl – 00:00:15 minute Băiatul cu fata – 01:32:41 […]
În ediția din 23 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat modul în care presa și autoritățile au gestionat informațiile legate de tragedia de la Rahova. Acesta a atras atenția asupra felului în care lipsa transparenței oficiale alimentează teoriile conspirației și neîncrederea publicului, afirmând că „știrile false și teoriile conspirației […]
Cum arată primarul ideal al Capitalei, în opinia lui Nicuşor Dan: „Trebuie să fie în stare” # Gândul
Nicu;or Dan ştie cum trebuie să arate acela care îl va înlocui la Primăria Capitalei. Preşedintele i-a creionat şi un portret-robot. Aflat în vizită la Bruxelles, preşdintele a transmis presei că „are o preferinţă” în ceea ce priveşte pe viitorul ales din fruntea Bucureştiului. „Vor porni nişte alegeri la Primăria Capitalei, am o preferință”, a […]
Meteorologii EaseWeather anunță IARNA în România: În aceste orașe vin ninsorile pe 28 octombrie 2025 # Gândul
Meteorologii EaseWeather au actualizat prognoza pentru săptămâna următoare și ne spun unde vine iarna în România, cu adevărat. Mai exact, în ce orașe vin ninsorile marți, pe 28 octombrie 2025. Ei bine, este vorba despre zonele montane și orașele cu aceste forme de relief. Evident, Brașovul se află în cap de listă, când temperatura maximă […]
Bancul de vineri este despre ghidul unui castel medieval, care încearcă să explice mai multe aspecte unui grup de turiști. Citește-l și vezi cum a decurs dialogul… Într-un castel medieval, ghidul îi conduce pe turişti pe nişte scări întortocheate, coborînd tot mai jos şi mai jos. Undeva, la capătul labirintului, apare o uşă pe care […]
24 OCTOMBRIE, calendarul zilei: F. Murray Abraham împlinește 86 de ani. Este înființat primul club de fotbal din lume. ONU împlinește 80 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 24 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. F. Murray Abraham, născut pe 24 octombrie 1939, în Pittsburgh, SUA, este un actor american de origine siriană și italiană, renumit pentru profunzimea interpretărilor sale și pentru capacitatea de a da viață […]
Cum arată Wikipedia în epoca ChatGPT: Editorii voluntari formează un bastion împotriva fenomenului „AI slop” # Gândul
Într-un bar de lângă London’s Fleet Street, în cea de-a doua Duminică a fiecărei luni, un grup mic de „wikipediști” se întrunesc pentru a discuta subiecte obscure. Echipați cu cești cu cafea, laptopuri și cu credința că informația ar trebui să fie distribuită gratuit, editorii de pe enciclopedia online Wikipedia, muncesc voluntar zi și noapte […]
Lecția de maghiară. Ungaria ne-a SUFLAT afaceri de 5 miliarde de euro și a investit 10 miliarde de euro în Transilvania în ultimii 10 ani. Ce miză are Viktor ORBAN # Gândul
În ultimii ani, Ungaria lui Viktor Orban a derulat o campanie intensivă de investiții strategice în România, premierul țării vecine remarcându-se ca un susținător convins al investițiilor maghiare în țara noastră. Inclusiv ginerele său a bifat o investiție de 50 de milioane de euro, în Capitală. Doar în Transilvania, premierul maghiar a investit prin apropiați […]
