Nicușor Dan va participa la ședințele CSM (video)
Cotidianul de Hunedoara, 24 octombrie 2025 11:20
Nicuşor Dan apreciază că ar fi necesară o discuţie cu reprezentanţii CSM şi ai Executivului pentru a media poziţiile acestora.
Acum 5 minute
11:40
Mii de oameni au fost în pericol fără să știe, situația ieșind la iveală întâmplător. Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită
Acum 15 minute
11:30
Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România. Grupul condus de Alexandre Bompard
11:30
După anunțul lui Donald Trump privind măsurile împotriva Rosneft și Lukoil, China și India, care sunt principalii lor clienți, și-au redus drastic importurile de țiței din Rusia
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
10:50
Imagini pe care nimeni nu își dorește să le vadă într-o brutărie. Un ditamai șoarecele
Acum 2 ore
10:40
Bolojan scoate colții la PSD. Aparent blândul ardelean arată că poate fi și afurisit atunci când e călcat pe coadă. „Eu am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dumneavoastră şi mâine într-o întâlnire să vă fac praf şi pulbere şi seara din nou să ne întâlnim ca şi cum nu s-ar fi întâmplat".
10:20
E fierbere printre marile partide care speră să-și adjudece funcția de primar general al Capitalei. Se fac tot felul de calcule și sondaje
10:10
Nu mai este premier de luni de zile, dar tot nu scapă de acuzațiile că a dus țara de râpă. Acuzațiile vin chiar de la un prieten
Acum 4 ore
09:30
Trupurile românilor au zăcut în casa lor zile întregi până ce angajatorul uneia dintre cele trei victime a dat alarma
09:20
Ducesa de Sussex s-a despărțit de al zecelea agent de presă în doar cinci ani, după ce un nume important, furat de la Netflix
09:00
„Pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi", a zis Nicușor Dan, iar televiziunile au eliminat adverbul repetat mult prea des
08:30
Anchetații sunt acuzați că ar fi fost implicați într-o rețea din care făceau parte membri a patru familii de mafioți reputați din New York.
08:20
Afacerea cripto a familiei Trump, care ar fi generat aproximativ 4,5 miliarde de dolari, ar fi beneficiat de un parteneriat cu Binance
Acum 6 ore
07:40
O majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar avea efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public, declară premierul Ilie Bolojan. El precizează că s-a vorbit în coaliție „să ţinem salariul minim la acelaşi nivel"
07:10
Autostop, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Autostop, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
06:50
Universitatea Craiova a încheiat la egalitate acasă meciul disputat aseară cu formaţia armeană Noah
Acum 12 ore
22:50
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul privind reforma pensiilor
Acum 24 ore
22:20
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că furtuna fiscal-bugetară
21:50
Manole, în marja congresului PSD. „Am avut doi, dar unul s-a retras. Nu ştiu… # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Muncii, Florin Manole, a decarat joi că este convins de faptul că în
21:50
Bucureştenii au început timoraţi partida şi, în minutul 9, Şut a pierdut
21:30
Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa,
21:00
Amendat anterior de poliţişti cu 2.000 de lei pentru
20:20
Pensii mai mici, fără CCR. Soluția ministrului Manole spre "un nivel just„ # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare
19:40
Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro,
19:00
Falsul agent SRI a fost reținut și este propus pentru arestare preventivă
18:40
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joi, că este admisibilă solicitarea de revizuire a sentinţei formulată de Remus Truică. Condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, omul de afaceri a fost acuzat de constituirea
18:20
Ministrul Energiei se întoarce la lege. Companiile de gaze naturale şi de electricitate, somate # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că ia în calcul, după terminarea anchetei
18:00
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu,
17:00
Publicații ruse și maghiare nu exclud posibilitatea unor sabotaje în România și Ungaria # Cotidianul de Hunedoara
Incidentele de la două rafinării care au legături cu Rusia, împreună cu o replică agresivă a ministrului de Externe polonez au alimentat speculațiile
16:50
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin
16:30
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat
16:20
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, la reuniunea
16:00
ANRE a mărit a treia oară în acest an taxa de cogenerare din factura la curent # Cotidianul de Hunedoara
ANRE a decis, în ședința de reglementare de ieri, încă o majorare a
15:30
Lukoil, sub sancțiuni americane. Rușii au în România rafinărie și sute de benzinării # Cotidianul de Hunedoara
Lukoil și Rosneft, cele mai mari companii petroliere din Rusia, sunt de ieri sub sancțiuni americane.
15:10
Nu e Dan Petrescu! E fostul antrenor turc al Petrolului cel ales de CFR Cluj # Cotidianul de Hunedoara
Cu nici trei zile în urmă conducerea nouă a CFR Cluj, respectiv
14:50
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi
14:40
Doi jurnalişti ucraineni de la canalul Freedom TV, Aliona Gramova
14:30
Garda de Mediu a aplicat o amendă Primăriei Sector 3, prin Direcţia de Administrare
14:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu,
14:10
Nu este specializarea mea să discut despre legalitatea deciziilor CCR. Eu ridic însă problema efectelor în societate. Deocamdată, politicul trubadur pare ca trimite vesel soldații în garnizoană
13:50
"Acesta este conflictul lui acum, nu al senilului Biden!", a spus Dmitri Medvedev după ce Donald Trump a impus Rusiei primele sancțiuni din cel de-al doilea sau mandat prezidențial
13:20
Având în vedere că este vorba despre alegeri parțiale, termenele acțiunilor vor fi reduse la jumătate, cu excepția celor de 24 de ore
13:00
35 de mandate de percheziție in Capitală și opt județe într-un caz de delapidare si spălare de abni
12:40
Înainte de reuniunea de la Bruxelles pentru a "mai găsi bani pentru Ucraina", președintele României a comentat afirmațiile sefului armatei Franței despre pregătirea pentru un "șoc" cu Rusia în 3-4 ani
12:10
„Cursa" se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX # Cotidianul de Hunedoara
Vineri, 24 octombrie, pune-ți centura, ia-ți bilet și mergi în cinematografe să vezi „Cursa"
12:10
Avertismentul lui Trump: Spania nu joacă în echipa NATO
Ieri
11:40
Sătut de Putin, Trump îi aplică primele sancțiuni din al doilea său mandat # Cotidianul de Hunedoara
Conform presei internaționale de mainstream, primele sancțiuni împotriva Rusiei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă ar putea da o lovitură semnificativă economiei țării
11:20
Poliţia militară a tras cu muniţie de antrenament asupra poliţiştilor care soseau, crezând că aceasta face parte din exerciţiul militar
10:40
Se circulă îngrozitor în Prelungirea Ghencea după ce o basculantă a agățat, cu bena, mai multe fire de electricitate.
10:10
Rafele de vânt chiar și de 100 km/oră sunt prognozate pentru Franța și Belgia. Autoritățile din cele două state au luat deja măsuri.
