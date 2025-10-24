Banca Naţională lansează în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema 130 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga, cu un preţ de vânzare de 260 lei
Ziarul Financiar, 24 octombrie 2025 11:30
Banca Naţională lansează în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema 130 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga, cu un preţ de vânzare de 260 lei
Acum 15 minute
11:30
ZF IT Generation. Start-up Update. Antonia Dumitriu, CEO, Irisphera: Ţinta noastră este să ajungem la 100 de clienţi într-un an # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Irisphera, care a dezvoltat un stilist virtual bazat pe inteligenţă artificială pentru brandurile de modă, a încheiat un parteneriat strategic cu un grup de modă pentru bărbaţi din Orientul Mijlociu, activ în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Qatar
11:30
11:30
Acum 30 minute
11:15
Răzvan Nica, CEO & Co-Founder, BuildGreen & CarbonTool: Companiile mari vor fi obligate să raporteze aspectele legate de ESG, iar companiile mici, furnizorii lor, trebuie să se alinieze la cerinţele clienţilor, să fie eficiente şi să-şi adapteze produsele. Este o legătură pe lanţ în toată economia # Ziarul Financiar
11:15
Ştefan Iorgulescu, ControlF5 Software: Pe piaţa locală am simţit o prudenţă mai mare a clienţilor în a începe proiecte majore de dezvoltare software din cauza contextului economic local. Nevoia de inovare, de optimizare a proceselor, de soluţii software există, însă investiţiile au stagnat în această perioadă # Ziarul Financiar
Contextul economic incert a adus mai multă prudenţă în rândul companiilor locale atunci când vine vorba de investiţii în digitalizare şi dezvoltare software. Deşi cererea pentru soluţii tehnologice care eficientizează procesele şi susţin inovaţia este constantă, multe proiecte majore au fost amânate sau redimensionate, susţin reprezentanţi ai companiei locale de dezvoltare de software ControlF5 Software.
Acum o oră
11:00
10:45
Acum 2 ore
10:30
10:15
Camelia Taină, director general Direcţia Generală Antreprenoriat şi Finanţări pentru IMM-uri din Ministerul Economiei: Avem în desfăşurare un program fanion, Startup Nation, şi peste 25.000 de persoane s-au înscris pentru cursuri de antreprenoriat, iar ulterior pot aplica pentru o finanţare nerambursabilă # Ziarul Financiar
10:15
10:00
10:00
09:45
Interviu ZF. Horia Cardoş, Agroland: Avem planificate investiţii de 35 mil. euro în următorii ani, investiţii care ne vor permite să ne triplăm businessul până în 2030, la peste 200 mil. euro. România are mult potenţial # Ziarul Financiar
Grupul Agroland, fondat de antreprenorul Horia Cardoş acum 28 de ani, are planificate investiţii de circa 35 mil. euro în următorii ani, bani care vor merge atât către deschideri de magazine, cât şi către noi facilităţi de producţie şi noi ferme. Iar aceste investiţii îi vor permite grupului să îşi tripleze businessul până în 2030, la peste 200 mil. euro.
Acum 4 ore
09:30
09:15
Richard Leopold, Bentley: România este pentru noi o „piaţă medie“, volumele s-au dublat la Bucureşti în ultimii zece ani, motiv pentru care venim acum cu o ediţie limitată dedicată – Mulliner Athenaeum Collection # Ziarul Financiar
Prezentarea Mulliner Athenaeum Collection la Bucureşti este rezultatul unui proces care depăşeşte o simplă iniţiativă de marketing şi arată modul în care brandurile de lux îşi regândesc relaţia cu pieţele emergente. Richard Leopold, regional director EMEA în cadrul Bentley Motors, explică faptul că ideea s-a născut în urma unui dialog direct cu echipa Bentley Bucureşti, cu scopul de a crea un produs care să fie „relevant local“ şi să spună o poveste ancorată în identitatea culturală a României.
08:45
Gábor Mozga, CEO al MOL România: Pentru perioada 2025–2026 ne concentrăm pe creştere organică şi modernizarea infrastructurii. Avem în plan deschiderea a 15 noi staţii de servicii la nivel naţional. Avem încredere în capacitatea României de a se adapta, de a se dezvolta şi de a prospera # Ziarul Financiar
MOL România este o subsidiară a MOL Group şi una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezenţă de 30 ani pe piaţa autohtonă. Compania a terminat anul trecut cu o cifră de afaceri de 9,5 mld. lei, plus 4%, şi un profit net de 166 mil. lei. Firma avea la finalul anului trecut 278 de angajaţi şi 237 de staţii de servicii la nivel naţional.
08:15
07:45
Bursă. Viitorul începe astăzi. Brokerul ceh Wood & Company estimează un preţ-ţintă de 115 lei pentru Hidroelectrica, sub cotaţiile actuale # Ziarul Financiar
Casa de brokeraj Wood & Company, cu sediul la Praga şi cu activitate şi la Bursa de Valori Bucureşti, unde are anul acesta tranzacţii intermediate de 2,6 mld. lei, a reluat acoperirea acţiunilor Hidroelectrica cu recomandarea de „vânzare“ şi un preţ-ţintă estimat a fi atins în următoarele 12 luni de 115,4 lei pe acţiune, ceea ce implică un potenţial de scădere de circa 5% faţă de valorile actuale de tranzacţionare, potrivit unui raport analizat de ZF.
Acum 6 ore
07:15
Bursă. Investitorii pariază pe Romgaz şi Petrom după sancţiunile americane impuse companiilor ruseşti şi duc acţiunile la noi maxime. „Romgaz, principal beneficiar al unei reconfigurări regionale a pieţei gazelor“. Acţiunile Romgaz s-au apreciat joi cu până la 5%, ajungând la 9,7 lei. Cele ale Petrom, plus 2% # Ziarul Financiar
Acţiunile producătorului de gaze naturale Romgaz (SNG) şi cele ale liderului de carburanţi OMV Petrom (SNP) au atins joi noi maxime istorice, după ce administraţia Donald Trump a anunţat sancţiuni împotriva giganţilor energetici ruşi Lukoil şi Rosneft, măsură care a declanşat o reacţie imediată pozitivă pe pieţele de energie şi de capital.
07:15
Acum 12 ore
02:30
VIDEO. Val Mureşan, cofondator ABQ Institute, consilier al primarului din Timişoara: Cred că suntem în stare cu un pic de curaj să răsturnăm această poză în care din alte locuri ale planetei ne vin contracte şi noi suntem o maşinărie de outsourcing şi luăm şi noi acolo un 10% # Ziarul Financiar
România ar trebui să-şi calculeze strategic şansele de a atrage fonduri din bugetul care va fi alocat de UE pentru proiectele de deep tech şi să mizeze pe acele zone în care poate concura şi atrage resurse, este de părere Val Mureşan, cofondator al ABQ Institute şi consilier pentru digitalizare şi smart city al primarului din Timişoara.
00:15
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Mihai David 15 ani, baschet: Baschetul ar putea ajuta majoritatea copiilor, el fiind un sport de echipă, te ajută să ai încredere în alţii şi să nu fii egoist. Te învaţă importanţa efortului şi a disciplinei # Ziarul Financiar
00:15
Valentin Anghel, AVBS Broker de Credite: Românii care câştigă salariul minim pe economie pot lua un credit ipotecar pe 30 de ani de maximum 150.000 de lei, dar doar dacă nu au alte datorii active # Ziarul Financiar
Pentru românii care câştigă salariul minim pe economie, de 4.050 lei brut, respectiv 2.574 lei net, opţiunile de creditare sunt semnificativ limitate. În acest caz, suma maximă împrumutată pentru un credit ipotecar pe 360 de luni (30 de ani), este 150.000 lei (echivalentul a 30.000 de euro), doar dacă persoana nu are alte datorii active, a transmis Valentin Anghel, fondator şi CEO al AVBS Broker de Credite. De la 1 octombrie 2025, noul indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a urcat la 6,06%, cel mai ridicat nivel de la introducerea sa în 2019. Această creştere afectează direct capacitatea de împrumut a românilor şi limitează accesul la finanţare, chiar şi pentru persoanele cu venituri stabile.
00:15
Business sportiv. Cum ajută sportul companiile locale să performeze mai bine? Investiţia în beneficii ce includ sportul şi activităţile de wellbeing duce la o productivitate mai mare şi reduce din fluctuaţiile de personal # Ziarul Financiar
Sportul şi mişcarea au început să devină un element important pentru performanţa angajaţilor la locul de muncă, potrivit raportului Starea de bine la locul de muncă 2026 realizat de 7Card by Wellhub. Raportul arată că 92% dintre angajaţii români au rezultate mai bune atunci când acordă prioritate stării lor de bine.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. Adrian Busuioc şi Pascale Misăilă sunt unii dintre primii 40 de francizaţi ai businessului 5 to go şi au reuşit să acopere, cu 11 cafenele, o bună parte din Bucureşti # Ziarul Financiar
Pascale Misăilă şi Adrian Busuioc au păşit în universul antreprenorial 5 to go în urmă cu aproape un deceniu şi au deschis atunci prima cafenea, în zona Brezoianu din Capitală cu investiţii de circa 20.000 de euro, bani din economiile proprii. Extinderea a fost ceva firesc pentru ei şi au reuşit să acopere până astăzi o bună parte din Bucureşti, cu 11 cafenele în franciză.
00:15
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: UE trebuie să promoveze crearea unei burse de valori pentru start-up-uri deep tech. Ecosistemele clădite în jurul unor astfel de start-up-uri contribuie la actuala performanţă economică a SUA şi explică în mare parte decalajul tot mai mare dintre SUA şi UE # Ziarul Financiar
Companiile deep tech folosesc ştiinţă şi tehnologie de ultimă generaţie ca AI, tehnologia quantum şi biotehnologia, pentru a aduce produse şi servicii noi ce descătuşează megavaluri de inovaţii.
00:15
ZF Agropower. Cristian Forgacs, inginer agronom, Leen Off Road, care produce căpşuni şi porumb zaharat sub brandul Doar Mia: La porumb zaharat am avut o producţie bună anul acesta, dar am văzut pe rafturile supermarketurilor marfă din Turcia # Ziarul Financiar
Cristian Forgacs, inginer agronom la Leen Off Road, care comercializează căpşuni şi porumb zaharat sub brandul Doar Mia, a spus că au existat probleme legate de fluxul comenzilor din retail în 2025, reducerea cantităţilor şi delistări periodice din magazine, uneori chiar limitative, fără explicaţii clare, iar în supermarketuri se vinde porumb zaharat importat din Turcia, care afectează în mod direct producţia locală, întrucât influenţează cererea. Compania are contracte de opt ani cu retailerii, dar în acest an a primit comenzi mai mici, deşi piaţa porumbului zaharat nu este dezvoltată în România şi concurenţa nu e mare precum în Ungaria, unul dintre cei mai mari producători de porumb zaharat al Uniunii Europene care controlează o mare parte a producţiei, inclusiv pentru conserve.
00:15
ZF Private Health. Gabriella Bondoc, fondatoarea clinicilor Hope: Companiile pierd anual între 1,6% şi 5% din cifra de afaceri din cauza problemelor de sănătate emoţională ale angajaţilor. Cifra de afaceri a clinicilor Hope va depăşi 4 mil. euro la finalul anului 2025 # Ziarul Financiar
Scăderea performanţei angajaţilor din companii din cauza problemelor din sfera sănătăţii mintale se reflectă în scăderea cifrei de afaceri a companiilor cu cel puţin 1,6%, potrivit celor mai optimiste studii, dar poate ajunge şi la 5% în minus la afaceri an de an. În contrast, oamenii care au acces la programe de sănătate mintală puse la dispoziţie de angajatori înregistrează 30-40% îmbunătăţire a performanţelor la locul de muncă, din datele expuse de Gabriella Bondoc, fondatoarea clinicilor Hope.
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Radu Scarlat, Bento: Primim semnale din ce în ce mai bune din piaţă faţă de prima parte a anului. Investim în produse, accelerăm zona de internaţionalizare, creştem echipa de vânzări # Ziarul Financiar
2B Intelligent Soft (simbol bursier BENTO), companie specializată în dezvoltarea de soluţii software şi furnizarea de servicii de infrastructură IT şi cloud, a raportat pentru S1/2025 venituri din exploatare de 24,7 milioane de lei, în scădere cu 45% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, într-un context operaţional total diferit comparativ cu primul semestru din 2024.
00:15
Via Transilvanica. Diana Iabraşu, preşedintele Asociaţiei Caselor Albastre: Restaurarea caselor albastre, vechi de 150 de ani, implică apropierea de meşteşuguri şi materiale naturale # Ziarul Financiar
Diana Iabraşu, preşedintele Asociaţiei Caselor Albastre, a demarat un proiect de restaurare a caselor albastre, vechi de 150 de ani, din zona Transilvaniei.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ştefan Frangulea, Electrica: Am depăşit problema lichidităţii şi vrem să distribuim din nou dividende atractive; în curând vom comunica planul. Vizăm un mix de companie de dividend şi axată pe creştere # Ziarul Financiar
După o perioadă marcată de presiuni financiare generate de schema de sprijin pentru plafonarea preţurilor la energie – un mecanism prin care statul a obligat furnizorii să vândă clienţilor facturi mai mici decât costul real al energiei, urmând să le ramburseze diferenţa ulterior –, Electrica (simbol bursier EL) anunţă că a reechilibrat fluxul de numerar şi pregăteşte distribuirea unor dividende mai substanţiale.
00:15
Gábor Mozga, MOL România: Ne concentrăm pe creştere organică şi modernizarea infrastructurii pentru a ne consolida poziţia în piaţă # Ziarul Financiar
În ultimii 30 de ani, MOL România, grupul petrolier maghiar, a investit 350 milioane de dolari pe plan local, iar planul este de a merge mai departe cu investiţiile pe toate palierele de business.
00:15
Companiile au viaţă grea: din cauza dobânzilor mari creditarea în lei a firmelor s-a prăbuşit. Soldul creditelor corporate în lei a scăzut în septembrie faţă de anul trecut # Ziarul Financiar
Apetitul firmelor pentru finanţările în lei s-a diminuat puternic. Companiile continuă să prefere tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere al creditelor corporate în valută ajungând după 9 luni din 2025 la circa 14%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, coborând în teritoriul negativ, la -1%, conform datelor BNR.
00:15
Grupul Maxagro, deţinut de familia Zifceak, producător de cereale şi lapte din judeţul Timiş, face pasul spre procesare: 30 mil. euro merg într-o moară şi o fabrică de pâine # Ziarul Financiar
Grupul Maxagro – o afacere antreprenorială pusă pe picioare acum mai bine de trei decenii de fraţii Zifceak care astăzi are o suprafaţă cultivată de 20.000 de hectare în vestul ţării şi are una dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din Banat, de 3.000 de capete de bovine – face pasul spre procesare.
00:15
00:15
Business sportiv. De la aspiraţie la medalie: Care sunt cinci dintre tinerii pe care ZF a pariat în ultimii ani şi care au reuşit să obţină medalii şi să ducă România pe podiumurile europene şi mondiale? # Ziarul Financiar
Prin rubrica Pariul ZF pe viitorii campioni, Ziarul Financiar a spus povestea a peste 150 de copii care practică diferite sporturi, de la fotbal, înot, tenis, atletism, baschet, şah, karate şi până la karting, gimnastică aerobică, judo, canotaj, caiac, scrimă şi taekwondo.
00:15
Mobexpert a deschis cel mai mare magazin de mobilă şi decoraţiuni din Transilvania, la Braşov, după o investiţie de 12 mil. euro. Dan Şucu, proprietar: Este de departe cel mai mare magazin din Transilvania şi anul viitor mai avem încă unu sau două magazine la care lucrăm # Ziarul Financiar
Mobexpert, unul dintre cei mai mari retaileri şi producători de mobilă din România, a investit 12 mil. euro în deschiderea celui mai mare magazin al reţelei din zona Transilvaniei, la Braşov. Brandul românesc de mobilă a mers în zona centrului comercial Coresi, care s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani. Noul magazin are 13.000 mp şi vine cu noutăţi – are integrate în aceeaşi clădire şi un spaţiu pentru produsele outlet, dar şi un ecran LED uriaş.
00:15
Mister sub protecţia legii. Fragmentarea pieţei gazelor, cu mii de firme care intră pe lanţul producător-consumator final, alimentează un joc în care România e campioană: pasarea responsabilităţii. INSEMEX: Nu există niciun raport privind cauzele exploziei din Rahova în acest moment, deci nici nu se pune problema de unul intermediar # Ziarul Financiar
Potrivit datelor din rapoartele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), piaţa gazelor naturale din România avea în luna iulie a acestui an următoarea structură.
00:15
ZF Live. Florin Jianu, IMM România: Antreprenorii cer ca salariul minim pe economie să nu crească. În primul rând trebuie să ţinem seama de de realitatea economică. Şapte din zece antreprenori, mai exact 63,9% dintre cei peste 2.000 de antreprenori pe care noi i-am chestionat, au declarat faptul că nu au capacitatea de a mări salariul minim pe economie # Ziarul Financiar
23 octombrie 2025
23:30
23:30
Unchiul Sam preia participaţii importante într-un număr în creştere de companii din America pentru a întări lanţurile de aprovizionare şi a face bani pentru contribuabili. Ambele obiective se bucură de susţinere bipartizană, sugerând că acest nou activism va persista mult timp după administraţia preşedintelui Donald Trump, potrivit Barron’s.
Acum 24 ore
20:00
18:30
18:30
18:30
17:45
Valentin Tătaru, economist-şef, ING Bank România: Încă nu există o reticenţă pe zona de creditare. Probabil că o lună sau două vor fi distorsionate datele pentru că destul de multă lume s-a grăbit să cumpere o locuinţă înainte de creşterea TVA şi probabil vom vedea o accelerare pe zona creditelor ipotecare # Ziarul Financiar
Pe zona de creditare nu se vede încă o reticenţă şi probabil că timp de una - două luni datele vor fi puţin distorsionate având în vedere că multă lume s-a grăbit în achiziţia unei locuinţe înainte de creşterea TVA-ului, ceea ce va duce probabil la o accelerare pe zona creditelor ipotecare. Totuşi, evoluţia ar putea fi una înşelătoare, susţine Valentin Tătaru (foto), economist-şef al ING Bank România.
17:30
Ce proiecte de marketing au mallurile pentru a atrage vizitatori? Cum merg vânzările magazinelor din malluri, cum se anunţă perioada Sărbătorilor pentru shopping? Urmăriţi ZF Live vineri, 24 octombrie, ora 12.00, o discuţie cu Cristina Ciuclea, directorul de marketing al Veranda Mall # Ziarul Financiar
17:30
