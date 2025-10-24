Greenpeace: Costurile reale ale crizei climatice globale ajung la aproape cinci trilioane de euro
Economica.net, 24 octombrie 2025 12:20
Nota de plată a crizei climatice globale, pe care o alimentează marile companii de petrol şi gaze se ridică la valoarea de aproape cinci trilioane de euro, susţin activiştii Greenpeace.
Acum o oră
12:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de vineri, iar rulajul se cifra la 6,49 milioane de lei (1,27 milioane euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.
12:20
12:20
Explozia din Rahova: Primăria Capitalei va lua măsuri pentru punerea în siguranţă şi expertizarea blocului afectat de explozie # Economica.net
Primăria Capitalei va lua măsuri pentru punerea în siguranţă a imobilului din Calea Rahovei şi pentru expertizarea acestuia, conform unor hotărâri aprobate vineri de Consiliul General al Capitalei.
12:20
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, după consultările cu grupurile parlamentare, informează agenţia de presă Moldpres.
12:20
Rusia are nevoie de milioane de migranţi calificaţi pentru a stimula creşterea economică # Economica.net
Rusia va trebui să atragă milioane de migranţi calificaţi pentru a atinge o rată de creştere economică de cel puţin 3,2% şi a-şi susţine economia, a declarat joi cel mai important bancher rus şi un aliat al preşedintelui Vladimir Putin, transmite Reuters.
12:20
Lucrări blocate la două şcoli din Piatra-Neamţ. Constructorii nu şi-au primit banii prin PNRR # Economica.net
Lucrările la două unităţi şcolare din municipiul Piatra-Neamţ sunt blocate după ce constructorii nu şi-au primit banii pe facturile restante, investiţiile fiind finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, vineri, pentru AGERPRES, primarul Adrian Niţă.
12:20
Fast Danube 2: A fost lansată licitația pentru proiectare și execuție, proiect de 170 milioane de euro # Economica.net
Un pas decisiv pentru navigația pe Dunăre, anunță vineri ministrul Transporturilor Ciprian Șerban. Potrivit lui, a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România.
12:20
FlixBus adaugă curse spre trei noi orașe în rețeaua sa din România: Tulcea, Brăila și Galați # Economica.net
FlixBus, compania travel-tech care operează cea mai mare rețea de autocare interurbane din Europa, lansează o nouă linie care va conecta Bucureștiul de Tulcea, poarta de intrare către Delta Dunării. Noua rută este operată în parteneriat cu un operator de transport local, iar până la Tulcea va face opriri și la Brăila și Galați.
12:20
Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România, potrivit publicației franceze L'Informe.
Acum 4 ore
10:50
Meta Estate Trust reia propunerea de acordare a dividendelor în numerar în valoare de aproape 6 milioane de lei # Economica.net
Meta Estate Trust, companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca un portal între piața imobiliară și piața de capital, reia propunerea de acordare a dividendelor în numerar din profitul obținut de companie în 2024.
10:50
Doi din 10 români nu vor cumpăra nimic de Black Friday anul acesta. Nu mai e frenezia de altădată – sondaj # Economica.net
Doi din 10 români nu vor cumpăra nimic de Black Friday anul acesta, iar pentru 4 din 10, cumpărăturile nu vor depăși 700 de lei, arată un sondaj realizat de tbi bank.
10:50
Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 1,1%, pe serie brută, în primele opt luni ale acestui an, faţă de perioada similară din 2024, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri.
10:50
Guvernul a adoptat, în şedinţa de săptămâna aceasta, hotărârea prin care Ministerul Culturii preia în administrare terenul aferent Vilei Regale din Mamaia, din administrarea Primăriei Municipiului Constanţa - o decizie care marchează o etapă importantă în procesul amplu de salvgardare şi valorificare a unuia dintre cele mai emblematice monumente istorice ale României.
10:50
Autostrada A13 Brașov – Bacău, din nou în faza certificatelor de urbanism. Cum va arăta Tunelul Lempeș # Economica.net
Proiectantul Autostrăzii A13 Brașov - Bacău a depus la Consiliile Județene Brașov, Covasna și Bacău documentația pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, în urma actualizării traseului, în cadrul contractului pentru studiul de fezabilitate, informează vineri Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
10:10
Cheltuielile pentru protecţia mediului, la nivel naţional, au reprezentat 1,9% din Produsul Intern Brut (PIB), în anul 2024, echivalentul a 28 de miliarde de lei, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:10
Proiect imobiliar gigant cu 5.000 de apartamente în România. În locul cărei fabrici comuniste se construiește # Economica.net
Dezvoltatorul clujean Hexagon, deținut de Florin Mariș, a cumpărat recent fostei platforme industriale CUG (Combinatul de Utilaj Greu).
09:40
Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a "ocoli" sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a declarat vineri premierul Viktor Orban într-un interviu la postul public de radio Kossuth, preluat de dpa.
09:40
evomag a dat startul campaniei de Black Friday 2025 cu stocuri duble, timpi de livrare reduși și o capacitate operațională extinsă, după ce a investit 500.000 de euro într-un nou depozit.
09:20
Carburanții s-au scumpit în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 24 octombrie # Economica.net
După o perioadă mai lungă de ieftiniri, carburanții s-au scumpit astăzi la beninăriile din România.
Acum 6 ore
08:40
Nicuşor Dan: Până acum, România s-a alăturat pachetelor de sancţiuni împotriva Rusiei; vom face la fel # Economica.net
România a acţionat solidar cu ţările din UE în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.
08:40
Premierul Ilie Bolojan declară că în coaliţie au existat discuţii privind menţinerea salariului minim la acelaşi nivel.
Acum 24 ore
22:40
Suntem penultima ţară din Europa ca număr de populaţie activă angajată în economi – Bolojan # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan susţine că România este, la nivel european, după Italia, ţara în care cele mai multe persoane cu vârste cuprinse între 55 şi 64 de ani nu sunt angrenate în economie. El afirmă că, din acest motiv, ”orice guvernare, dacă nu însănătoşeşte economia, nu are cum să rezolve problemele ţării”, potrivit agenției de presă News.ro, care citează postul TV Antena 3 CNN.
22:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că orice partid care consideră că nu-și face datoria poate depune moțiune de cenzură cu AUR, ca Guvernul să plece acasă. Bolojan a spus asta după ce președintele PSD Sorin Grindeanu l-a avertizat că trebuie să suporte consecințele în cazul unui nou eșec în chestiunea pensiilor magistraților, picată la CCR.
22:30
Directorul societăţii Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost joi găsit spânzurat în locuinţa sa, poliţiştii deschizând un dosar penal în acest caz.
22:20
Marile companii petroliere de stat din China opresc importurile de petrol rusesc adus pe mare # Economica.net
Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere din Moscova, au declarat joi mai multe surse din domeniul comercial, scrie Reuters în exclusivitate.
22:20
VIDEO Autostrada Transilvania: Viaductul construit de Bechtel, asfaltat după 20 de ani de Construcții Erbașu. O viitoare emblemă a României? # Economica.net
Pasionații de infrastructură prezintă joi imagini cu lotul Suplacu de Barcău - Chiribiș din Autostrada Transilvania, unde Construcții Erbașu a început lucrările de asfaltare a viaductului construit inițal de către firma americană Bechtel. Construcția spectaculoasă poate deveni ușor o atracție turistică, dacă nu chiar o emblemă a României.
22:20
One United Properties scoate la vânzare apartamente din proiecte cu o valoare brută de dezvoltare de aproape 500 de mil. euro # Economica.net
One United Properties va lansa în perioada următoare vânzările pentru mai multe proiecte rezidențiale, printre care și Park Line din cartierul bucureștean Pajura, care se va construi pe un teren cumpărat de la omul de afaceri Romeo Pomponiu.
22:20
Corneliu Bodea, Adrem: Prețul energiei electrice va scădea în 2-3 ani sub media europeană, ca urmare a miilor de MW care se instalează acum. INTERVIU # Economica.net
Corneliu Bodea, fondator al grupului Adrem și președinte al Centrului Român al Energiei, o voce autorizată în domeniul energiei, vorbește, într-un interviu pe care ni l-a acordat, despre temele cele mai arzătoare ale momentului.
22:20
Soluție în premieră pentru șoferi. Gigant european a intrat pe RCA în România cu o strategie pentru prețuri mici. Când se va găsi RCA de la Interamerican pe Emag, OLX sau Autovit # Economica.net
Soluție în premieră pentru șoferi. Interamerican, deținut de gigantul european Achmea, a debutat efectiv cu oferte pe piața asigurărilor RCA, așa cum Economica anunța încă din luna iulie, citând chiar reprezentanții companiei. Deocamdată este mai degrabă o lansare test, iar debutul propriu zis va avea loc în 2026, când cel mai probabil Interamerican, prin brandul Anytime, va fi prezent și pe cele mai cunoscute platforme de e-commerce, inclusiv Emag, OlX sau Autovit
22:20
Mugur Pantaia, HP Inc. România: Centrul de la București este printre primele din lume și înseamnă că vin joburi noi mereu. Angajăm constant și avem o perspectivă pozitivă faţă de alte firme # Economica.net
HP România, cu 1.600 de angajați, a devenit unul dintre cele mai importante hub-uri operaționale ale companiei la nivel global, fiind una dintre cele două reprezentanțe strategice europene și una dintre cele opt din lume, potrivit lui Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România.
22:20
19:00
OPEC este gata să majoreze producţia de petrol, dacă va fi nevoie, după sancţiunile impuse Rusiei # Economica.net
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) este gata să îşi majoreze producţia de petrol, dacă va fi nevoie să răspundă la problemele apărute pe piaţă după ce SUA au impus noi sancţiuni principalelor companii petroliere ruseşti, a declarat joi ministrului kuweitian al Petrolului, Tariq Al-Roumi, transmite Reuters.
18:00
Rusia se aşteaptă ca bugetul statului să înregistreze o lovitură de pe urma sancţiunilor americane impuse primilor doi mari producători de petrol din ţară, dar cu toate acestea oficialii de la Moscova se declară încrezători că vor găsi modalităţi de a atenua impactul măsurilor, transmite Bloomberg.
18:00
Bujduveanu vrea ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul distrus de explozia din Rahova # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat joi că, în hotărârea de Guvern aflată în dezbatere publică, va fi introdusă opţiunea ca blocul distrus de explozia din Rahova să fie reconstruit de Primăria Municipiului Bucureşti, urmând ca locatarii să devină proprietari ai apartamentelor.
17:00
Anul trecut, 17,4% din populaţia UE se considera în mod subiectiv săracă, o îmbunătăţire faţă de nivelul de 19,1% înregistrat în 2023, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
16:50
Cine a câştigat licitaţia pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a podului Giurgiu-Ruse # Economica.net
Compania Altimate SA a câştigat licitaţia pentru sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România a podului Giurgiu - Ruse, contractul urmând să fie semnat în zece zile, dacă nu vor fi depuse contestaţii, a anunţat, joi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
16:50
Startup-ul Druid AI, fondat în România, anunță o „fabrică” de Agenți AI pentru companii # Economica.net
Druid AI, companie românească în domeniul soluțiilor de inteligență artificială pentru mediul de afaceri, anunță că a prezentat, în cadrul evenimentului său anual Symbiosis 4 din Londra, ”cea mai îndrăzneață funcție a platformei sale de până acum”: Virtual Authoring Teams, o nouă generație de agenți AI care se pot proiecta, testa și implementa singuri.
16:50
Scandal la Avioane Craiova – Israelienii de la Elbit invocă clauza de forţă majoră din contract. Probleme din cauza Ucrainei # Economica.net
Compania Avioane Craiova a fost notificată de firma israeliană cu care are contract pentru livrarea unui soft destinat îmbunătăţirii unor avioane IAR Şoim că aceasta va invoca clauza de forţă majoră, în condiţiile în care i s-a solicitat să oprească orice alte proiecte, pentru a ajuta Ucraina, a declarat, joi ministrul Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.
16:30
Premieră – Banca Naţională din Elveţia a publicat prima dată un rezumat al discuţiilor care au stat la baza deciziei de politică monetară # Economica.net
Banca Naţională a Elveţiei a publicat joi, pentru prima dată, un rezumat al discuţiilor care au stat la baza deciziei de politică monetară, ca răspuns la criticile privind lipsa de transparenţă a instituţiei în comparaţie cu alte bănci centrale, informează AFP.
16:30
Remus Vulpescu, şeful BVB: E nevoie de capital privat pentru investițiile în energie. România nu se poate descurca doar cu fondurile publice pentru a acoperi cele 40-50 mld. euro # Economica.net
România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030, sumă care nu poate fi acoperită exclusiv din fonduri publice, motiv pentru care este necesară mobilizarea capitalului privat pentru finanţarea tranziţiei energetice, a infrastructurilor critice energetice, a declarat, joi, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Remus Vulpescu.
16:30
Perla coroanei la Salrom este grafitul şi suntem în discuţii pentru a vedea cum putem să-l exploatăm şi dacă o putem face singuri, pentru că exfolierea acestuia nu este un procedeu foarte la îndemână, a declarat, joi, ministrul Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă. Grafenul n material cu o rezistență extraordinară, de până la 200 de ori mai puternic decât oțelul dar de 1.000 de ori mai ușor decât o foaie de hârtie. Este cel mai bun conductor de electricitate de la ora actuală. El este obținut din grafit – o substanță care este cunoscută popular mai ales pentru că o găsim în mina oricărui creion. Grafenul este o variantă bidimensională a grafitului (o foiță extrem de subțire, cea mai subțire posibil), atomi de carbon dispuși într-o rețea bidimensională.
16:00
Buletin electronic – Anunţ oficial de la Evidenţa Populaţiei pentru bucureştenii care vor carte de identitate electronică # Economica.net
Cetăţenii din Bucureşti care doresc o carte electronică de identitate (CEI) înainte de expirarea documentului actual sunt sfătuiţi să se orienteze şi către serviciile publice comunitare din judeţul Ilfov, deoarece în Bucureşti cererile sunt foarte numeroase, a declarat joi directorul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, Cătălin-Aurel Giulescu.
16:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 500 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 83 luni, la un randament mediu de 7,12% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
16:00
Raport al Avocatului Poporului: Veniturile vârstnicilor sunt în mare parte reprezentate de pensie, adesea insuficientă # Economica.net
Veniturile vârstnicilor sunt în mare parte reprezentate de pensie, care este adesea insuficientă pentru a acoperi costurile crescute de întreţinere a locuinţei, procurarea alimentelor şi medicamentelor necesare, potrivit unui raport special al Avocatului Poporului privind situaţia persoanelor vârstnice expuse unui risc mai mare de sărăcie şi excluziune socială, prezentat, joi, de această instituţie.
16:00
Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind construirea noului pod rutier peste râul Prut, între localităţile Bumbăta (România) - Leova (Republica Moldova). Prin memorandum, au fost aprobate negocierea şi semnarea acordului dintre cele două guverne.
16:00
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Electro Alfa Servicii Inginerie SRL, partea grupului Electroalfa, intenționează să preia Elcomex I.E.A. SA, arată un comunucat de presă al instituției.
16:00
Guvern: Termenul de finalizare a două proiecte în Sănătate finanţate de BEI, prelungit până la finalul lui 2029 # Economica.net
Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, prelungirea până la finalul anului 2029 a termenelor de finalizare a două proiecte finanţate de Banca Europeană de Investiţii, fiind vorba despre Contractul de finanţare "Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 I", în valoare de 87 milioane euro şi Contractul de finanţare "Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 II", în valoare de 123,6 milioane euro.
16:00
Germania se va confrunta cu deficite bugetare deşi veniturile din taxe vor fi peste aşteptări până în 2029 # Economica.net
Germania se va confrunta cu un deficit bugetar de peste 140 de miliarde de euro până în 2029 şi va avea nevoie ca ministerele să taie din cheltuieli, în pofida faptului că prognozele privind veniturile din taxe în aceeaşi perioadă au fost revizuite în sus, a declarat joi ministrul Finanţelor, Lars Klingbeil, transmite Reuters.
16:00
Veste uriață de la ministrul Finanțelor! România a obținut acordul CE: Pierdere de 1 miliard, evitată # Economica.net
Jalonul privind reducerea gap-ului de TVA va fi înlocuit cu unul nou. Noul jalon va fi centrat pe măsuri structurale si legislative de întărire a capacității instituționale a ANAF de a acționa, precum si de îmbunătățire a legislației in vederea sprijinirii organelor fiscale în măsurile de colectare și administrare a contribuabililor, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Finanțelor. Decizia a fost luată în urma negocierilor purtate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cu reprezentanții Comisiei Europene.
14:50
Podul Giurgiu – Ruse: Şoferii vor pierde mai puțin timp la traversare. Anunțul CNAIR # Economica.net
Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu -Ruse, anunță joi Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
