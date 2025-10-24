Patriarhul Ecumenic, așteptat în Capitală pentru slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Zborul său, amânat în urma unor defecțiuni
Digi24.ro, 24 octombrie 2025 12:20
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului ajunge vineri la București pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Zborul său, programat să ajungă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” în jurul orei 12.00, a fost însă amânat, pe fondul unor defecțiuni tehnice, anunță Digi24.
• • •
Acum 5 minute
13:00
Dan Cîmpean, directorul DNSC: Putem face față ca stat la două incidente de securitate majore simultan, din două domenii diferite # Digi24.ro
Securitatea cibernetică nu ţine doar de tehnologie, ci şi de oameni. Oricât de avansate ar fi sistemele de protecţie, cea mai importantă barieră împotriva atacurilor online rămâne vigilenţa utilizatorilor. Discutăm despre toate acestea cu Dan Cîmpean, directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.
13:00
Premieră în India: ploaie artificială deasupra New Delhi contra poluării. Niveluri de 24 de ori mai mari decât cele admise de OMS # Digi24.ro
India a provocat, joi, pentru prima dată în istoria țării, o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi, prin „însămânţarea” norilor cu ajutorul unui avion, scopul fiind de a disipa ceaţa de poluare toxică care învăluie oraşul de câteva zile, relatează AFP.
13:00
Un bărbat de 26 de ani din Târgu Jiu, urmărit internațional pentru mai multe furturi comise în Germania, a fost reținut de polițiști. Pe numele lui fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile germane.
Acum 30 minute
12:40
Stelian Bujduveanu, lămuriri despre blocul explodat: „Sunt cinci scări, una singură a fost afectată”. Ce măsuri a anunțat primarul # Digi24.ro
Primăria Capitalei va lua măsuri pentru punerea în siguranţă a imobilului din Calea Rahovei şi pentru expertizarea acestuia, conform unor hotărâri aprobate, vineri, de Consiliul General al Capitalei.
Acum o oră
12:30
Sorin Grindeanu anunță că a discutat cu liderii din Justiție pentru elaborarea unui proiect privind pensiile magistraților # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, a anunțat, vineri, că a avut un „dialog constructiv cu toți actorii relevanți din justiție” pentru a elabora „rapid” un proiect de lege privind pensiile magistraților „care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie”.
12:30
Avocat reținut de DNA după ce a pretins zeci de mii de euro pentru angajări la Spitalul din Caracal # Digi24.ro
Un avocat din Baroul Olt a fost reţinut pentru trafic de influenţă, fiind acuzat că a pretins şi primit bani de la un bărbat căruia i-a dat de înţeles că ar avea influenţă asupra unor funcţionari responsabili de organizarea unor examene pentru a-i angaja pe el şi pe soţia sa în posturi de asistenţi medicali la Spitalul Municipal din Caracal.
12:30
34 de ani de când Ucraina a renunțat la armele nucleare pentru pace și garanții de securitate: ce s-ar întâmpla dacă s-ar reînarma # Digi24.ro
Acum 34 de ani, Ucraina a făcut o alegere istorică — a renunțat la armele nucleare, deși avea al treilea arsenal ca putere din lume. Atunci, acest pas a fost perceput ca un simbol al păcii și al încrederii în garanțiile internaționale. Astăzi, după ani de agresiune din partea Rusiei, se pune din ce în ce mai des întrebarea: nu a fost această renunțare prea costisitoare? Publicația Focus a analizat dacă Ucraina este într-adevăr capabilă să-și refacă potențialul nuclear, ce este necesar pentru aceasta și ce consecințe ar putea avea pentru stat.
12:20
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului ajunge vineri la București pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Zborul său, programat să ajungă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” în jurul orei 12.00, a fost însă amânat, pe fondul unor defecțiuni tehnice, anunță Digi24.
12:20
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra petrolului rusesc. Expert: „România va fi afectată doar indirect” # Digi24.ro
Noile sancțiuni impuse de Statele Unite ale Americii (SUA) asupra exporturilor de petrol rusesc pot influența prețurile globale la energie, însă impactul asupra Europei „este limitat”, a explicat, pentru Digi24.ro, Alexandru Georgescu, expert în relații internaționale.
12:10
Dacă ar avea bani, trei români din zece ar cumpăra un automobil hibrid. Cine preferă mașinile pe motorină (Sondaj INSCOP) # Digi24.ro
Conform ultimului Barometru al Securității Energetice realizat de INSCOP Research, dacă ar avea suficienți bani, 30,9% dintre români ar alege să achiziționeze un automobil hibrid, 19,9% unul pe motorină, 18,6% electric, unul pe benzină 18,1%, 6,3% pe GPL, iar 3,7% nu știu. 2,5% reprezintă procentul non-răspunsurilor.
Acum 2 ore
12:00
În războiul împotriva Ucrainei a murit Semen Karmanov, un invalid de gradul III în vârstă de 27 de ani din Kemerovo. Din copilărie a fost diagnosticat cu o întârziere în dezvoltarea intelectuală, de aceea nu a înțeles ce face când a semnat contractul cu Ministerul Apărării în octombrie 2023, spun rudele sale.
11:50
11:50
Oraș din apropierea capitalei ruse, bombardat: 5 răniți, printre care și un copil. „Dronele ucrainene ținteau, de fapt, Moscova” # Digi24.ro
Un atac cu drone a lovit, vineri dimineața, un bloc de locuințe din orașul Krasnogorsk, în regiunea Moscova, rănind cinci persoane, printre care și un copil, a declarat guvernatorul regional Andrei Vorobiov, citat de Kyiv Independent. Autoritățile locale susțin că dronele ar fi vizat, de fapt, capitala rusă, înainte de a fi interceptate..
11:40
Alertă în Mioveni după semnalarea unui miros de gaz: furnizarea pentru 176 de scări de bloc, sistată. Care ar fi cauza incidentului # Digi24.ro
Distrigaz Sud Reţele a anunţat, vineri, că, în timpul verificărilor făcute la Mioveni, s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranţă a acestora. A fost sistată furnizarea pentru 176 scări de bloc, fiind afectaţi un număr de aproximativ 3.600 de consumatori. Proprietarii de locuinţe trebuie să contacteze firme autorizate ANRE pentru remedierea defecţiunilor.
11:30
Incendiul din județul Prahova, departe de a fi stins: flăcările se manifestă pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați # Digi24.ro
La o zi de la izbucnirea incendiului din comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani, pompierii încă se luptă cu flăcările, care se manifestă pe o suprafață de 3.500 de metri pătrați.
11:20
Liderul brazilian Lula da Silva are un mesaj ferm pentru Trump la summitul din Malaysia: „Îi voi spune că tarifele sunt o greșeală” # Digi24.ro
Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat vineri că îi va spune liderului american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la summitul din Malaezia, care începe în acest weekend, că tarifele impuse țării sale sunt o „greșeală”, anunță France24.
11:20
Mită livrată cu elicopterul. Un controlor de calitate de la un hipermarket a luat șpagă pentru a aproba vânzarea de produse neconforme # Digi24.ro
Un controlor de calitate de la un cunoscut hipermarket a fost prins în timp ce lua șpagă de la un producător care-i livra fructe și legume neconforme, informează Digi24.
11:10
„Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”. Scandal uriaș în armata australiană: femei militare acuză abuzuri # Digi24.ro
Patru femei din armata australiană au intentat un proces colectiv fără precedent împotriva Forțelor de Apărare Australiene, acuzând abuzuri sexuale, hărțuire și discriminare. Ele povestesc că au fost agresate fizic, umilite și tratate inegal de superiori, într-un climat dominat de sexism și tăcere. Avocații spun că mii de alte femei ar putea să li se alăture în cel mai mare proces de acest fel din istoria Australiei.
Acum 4 ore
11:00
Summitul ASEAN 2025: de la negocieri comerciale între SUA și China la armistițiul dintre Thailanda și Cambodgia # Digi24.ro
Liderii celor 10 membri ai Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est și partenerii lor de dialog, inclusiv președintele SUA Donald Trump, se vor întâlni în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, în perioada 26-28 octombrie, și se așteaptă să abordeze probleme care variază de la comerț la conflicte globale, relatează Reuters.
11:00
Maia Sandu l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de premier al Guvernului de la Chișinău # Digi24.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. S-a întâmplat în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunile parlamentare.
11:00
Trump a demolat Aripa de Est a Casei Albe. „Auziți? Este zgomotul magnific al şantierului” # Digi24.ro
Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată - în întregime - joi, în vederea unor lucrări mai „colosale” decât se prevedea, lansate luni, după ce Donald Trump a anunţat că vrea să demoleze această aripă pentru a putea construi o sală de bal uriaşă, relatează The Associated Press, care publică imagini satelitare din septembrie şi octombrie, conform News.ro.
11:00
Nicușor Dan, despre scandalul din Coaliție: „E simplu să vii cu declarații împotriva celuilalt. Să construiești ceva e mai greu” # Digi24.ro
Președintele Nicusor Dan a comentat situația tensionată din Coaliția de guvernare. „Este simplu să vii cu declarații unul împotriva celuilalt, dar să construiești este mai greu”, a transmis șeful statului, într-o conferință de presă organizată la Bruxelles. Nicusor Dan a lansat, în acest context, și un îndemn pentru politicieni.
10:50
Noi imagini cu jaful de la Luvru: „Am văzut ceva foarte violent”. Hoții, filmați când au coborât cu macaraua și au fugit pe scutere # Digi24.ro
Noi detalii ies la iveală despre jaful spectaculos de la Muzeul Luvru. Înregistrările video surprind momentul în care unul dintre hoți sparge vitrinele din galeria Apollo, apoi coboară cu o macara și fuge, alături de un complice, pe scutere, la doar câteva secunde înainte de sosirea poliției. O angajată care a asistat la scenă descrie „o izbucnire foarte violentă”. Directoarea muzeului, Laurence des Cars, cere instalarea unui comisariat de poliție în interiorul celebrului edificiu.
10:30
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de vânt puternic în aproape toată țara. Cum va fi vremea în București # Digi24.ro
Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de vânt puternic până sâmbătă dimineaţă, fiind vizate mai multe zone: Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi centrul Munteniei, Dobrogea şi zonele de munte.
10:20
OMS avertizează asupra unei „crize existențiale”: „Europa trebuie să aibă singură grijă de ea însăși după reducerea ajutorului SUA” # Digi24.ro
Reducerile drastice ale ajutoarelor, în special din partea Statelor Unite, au făcut ca Europa să fie nevoită să-și gestioneze mai bine resursele din domeniul sănătății, a declarat directorul OMS Europa, citat de France24.
10:20
O săptămână de la explozia din Rahova: ce știm până acum despre cauza deflagrației și ce se va întâmpla cu blocul distrus # Digi24.ro
Se împlinește o săptămână de la explozia devastatoare din Rahova și încă sunt multe întrebări fără răspuns. Primăria promite că va reconstrui blocul distrus, iar cei păgubiți vor rămâne proprietari. De cealaltă parte, Guvernul susține că, odată reconstruite din bani publici, apartamentele nu vor putea fi date la cheie locatarilor, pentru că nu există cadrul legal. Între timp, municipalitatea anunță controale în lanț în Capitală pentru a descoperi eventuale nereguli.
10:10
Cum a fost decisă candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Sondaj INSCOP cu Ciucu, Burduja şi Bujduveanu. Scenarii # Digi24.ro
Anunţul preşedintelui PNL Ilie Bolojan, conform căruia primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului, acesta urmând să fie desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei, s-a bazat pe un sondaj INSCOP, realizat în luna august, care a luat în calcul şase scenarii.
10:10
Zelenski merge la Londra pentru o reuniune a „Coaliției de voință”. Starmer: „Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei” # Digi24.ro
Vineri, Marea Britanie a cerut adoptarea unor măsuri împotriva Rusiei pentru a consolida poziția Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge la Londra pentru discuții cu aliații cheie, relatează Reuters.
10:00
Președintele venezuelean Nicolas Maduro, apel către SUA: „Vă rog, fără război nebunesc!”. Trump, hotărât să înlăture „narcotraficanții” # Digi24.ro
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a pledat joi împotriva unui „război nebunesc”, pe fondul escaladării tensiunilor provocate de intensificarea campaniei militare americane. Comentariul lui Maduro a venit după ce președintele american Donald Trump a declarat că a autorizat acțiuni secrete împotriva națiunii sud-americane, în cadrul unei campanii militare care vizează ceea ce Washingtonul numește „traficanți de droguri din Caraibe și Pacific”, anunță France24.
09:50
Situație bizară în Bistrița: doi foști parteneri s-au ales cu ordine de protecție, unul împotriva celuilalt. Ce s-a întâmplat # Digi24.ro
Doi foști parteneri din Bistrița s-au ales cu ordine de protecție unul împotriva celuilalt, după ce femeia, inițial considerată victimă, și-a agresat fostul concubin și pe mama acestuia. Polițiștii vorbesc despre un caz de ordin de protecție încrucișat, întâlnit rar.
09:30
Dependența Rusiei de China. Operațiunea militară a Moscovei „ar arăta ca un gunoi” fără ajutorul Beijingului # Digi24.ro
Mașinăria de război a Moscovei din Ucraina, aflată acum în al patrulea an, supraviețuiește datorită unui flux precar de componente și finanțări oferit printr-o alianță tot mai strânsă cu China, Iran și Coreea de Nord, informează Kyiv Post. Dacă acest sprijin ar dispărea, consecințele ar fi devastatoare, avertizează experții Atlantic Council, potrivit cărora efortul militar al Rusiei ar arăta ca „un gunoi”.
09:20
În Donețk, soldații ruși au executat o familie în propria casă. „Un masacru ce cele comise de Gestapo” # Digi24.ro
Într-o atrocitate similară celei din Bucea, soldații ruși au ucis o familie în propria casă, dar mama, care a fost împușcată în față și lăsată să moară, a mers pe jos până în Ucraina neocupată și a povestit poliției ce s-a întâmplat.
09:10
Ultimele pregătiri pentru sfințirea Catedralei Naționale. Zeci de mii de oameni participă duminică la evenimentul istoric # Digi24.ro
Doar două zile îi mai despart pe creștinii români de momentul sfințiii Catedralei Naționale. Evenimentul istoric pentru ortodoxie va aduna zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini veniți din toată colțurile țării. 15 ani a durat construcția celui mai mare lăcaș de cult ortodox din lume, anunță Digi24.
09:10
Nicușor Dan nu susține un referendum pe tema pensiilor magistraților. „Există chestiuni de nuanțe” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri că nu crede într-un referendum pe tema pensiilor magistraților.
09:10
Microsoft încearcă să facă interacțiunea cu inteligența artificială mai personală și mai intuitivă. Compania lansează Mico, o „față” prietenoasă pentru AI Copilot, menită să îi ofere o identitate vizuală și o personalitate caldă, care să creeze o legătură mai naturală cu utilizatorul. Noul asistent digital va reacționa la comenzi, își va schimba culoarea în funcție de interacțiune și chiar se poate transforma în Clippy, simbolul nostalgic al Office-ului.
Acum 6 ore
09:00
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA: „Mai vedem peste șase luni” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a oferit joi o replică succintă și provocatoare omologului său rus, Vladimir Putin. Acesta respinsese impactul noilor sancțiuni radicale impuse de SUA asupra sectorului energetic al Rusiei.
08:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 24 octombrie
08:40
Trump amenință că va pune capăt tuturor negocierilor comerciale cu Canada. „Mărul discordiei”: o reclamă care critică tarifele vamale # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va încheia imediat toate negocierile comerciale cu Canada. Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris că țara a difuzat un spot publicitar în care fostul președinte american Ronald Reagan vorbea negativ despre tarife, anunță BBC.
08:30
Coreea de Nord construiește un memorial pentru soldații săi morți în războiul din Ucraina: „Un sanctuar dedicat nemuririi” # Digi24.ro
Coreea de Nord a început construirea unui memorial pentru soldații săi căzuți în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a raportat presa de stat, în timp ce liderul Kim Jong-un a salutat un „moment istoric” în relațiile cu Moscova, relatează The Guardian.
08:30
Cum va fi vremea până spre finalul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
În următoarele patru săptămâni vremea se va răci, însă în general la munte valorile termice vor fi peste cele normale. În prima parte a intervalului regimul pluviometric va fi ușor excedentar, apoi va redeveni normal. Estimările meteorologice pentru patru săptămâni ( 27 octombrie - 24 noiembrie) sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.
08:20
Nicușor Dan a vorbit despre operațiunea de sabotaj dejucată de SRI: Fapte similare fac parte din raportul privind anularea alegerilor # Digi24.ro
Fapte asemănătoare operaţiunii de sabotaj dejucate de SRI vor fi prezentate în raportul privind anularea alegerilor, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă la finalul Consiliului European, potrivit Agerpres.
07:50
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii în alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie.
07:40
Sprijin pentru Ucraina cu banii Moscovei. Liderii europeni au făcut un prim pas pentru utilizarea activelor rusești blocate # Digi24.ro
Liderii europeni au cerut, joi, Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar baza pe activele ruseşti blocate, potrivit AFP.
07:10
Moștenirea israeliană a războiului din Fâșia Gaza: izolarea internațională. „Are puterea de a transforma națiunea într-un lepros” # Digi24.ro
Fanilor israelieni ai fotbalului li s-a interzis să participe la un meci în Anglia, graffiti cu „Gaza liberă” în Berlin, apeluri la excluderea Israelului din concursul muzical Eurovision, angajamentul a mii de personalități de la Hollywood de a boicota instituțiile cinematografice israeliene. Acestea sunt doar câteva exemple recente care contribuie la sentimentul crescând de izolare internațională al israelienilor ca urmare a războiului din Gaza – chiar și după ce Israelul și Hamas au convenit asupra unui armistițiu și asupra încetării războiului, scrie The Christian Science Monitor.
07:10
Care este următorul conflict pe care Donald Trump vrea să-l rezolve în cursa de a obține Nobelul pentru Pace: „E o mare iluzie” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a lansat o încercare îndrăzneață de a rezolva una dintre cele mai vechi dușmănii ale Africii - și poate cel mai vechi conflict rămas, potrivit The Times.
07:10
Mitinguri rivale, la comemorarea Revoluției din 1956. La Budapesta s-a scandat „Rușii, acasă!”, „Tavarișci, konieț!” # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni s-au adunat joi la Budapesta la două manifestaţii rivale, conduse de premierul Viktor Orban, de o parte, şi de oponentul său Peter Magyar, de cealaltă parte, fiecare încercând la aceste demonstraţii organizate odată cu comemorarea revoluţiei anti-comuniste înăbuşite în sânge de armata sovietică în anul 1956 să mobilizeze sprijin. Zeci de mii de susținători ai liderului partidului de opoziție Tisza au mărșăluit în cadrul unui „Marș național” împotriva guvernului prim-ministrului Viktor Orban. Anterior, Orban a condus un „Marș al păcii” rival, pro-guvernamental. Cele două mitinguri marchează intensificarea campaniei politice înaintea alegerilor parlamentare din aprilie 2026. Sondajele de opinie sugerează că Tisza ar putea depăși partidul Fidesz al lui Orban la alegeri.
07:10
De ce Ucraina vrea să cumpere avioane de vânătoare suedeze Gripen. Cinci avantaje evidente, dar și un mare dezvantaj # Digi24.ro
Ucraina a semnat o scrisoare de intenție cu Suedia pentru achiziționarea a 100-150 de avioane de luptă multifuncționale Saab Gripen.
07:10
Odată cu începerea invaziei pe scară largă, multe s-au schimbat pentru toți ucrainenii. Este și cazul maiorului Laziuk care înainte era consilier juridic. După 24 februarie 2022 acesta a fost recrutat în armată și acum are rolul de a da veștile mai puțin bune despre cei care au fost trimiși pe front.
07:10
Saramură din inima muntelui. Județul în care murăturile se pun cu apă sărată de izvor, după rețete din bătrâni: „Dă un gust foarte bun” # Digi24.ro
În plin sezon al murăturilor, locuitorii din Buzău își pregătesc proviziile de iarnă folosind saramura naturală, care izvorăște din pământ. Gogonelele, castraveții și varza sunt puse la murat direct în apa de izvor, o tradiție păstrată de generații. Rețeta e simplă: la fiecare litru de apă sărata se adaugă zece litri de apă dulce. „Dă un gust foarte bun la murături”, ne asigură gospodinele de pe valea râului Slănic de Buzău.
07:10
Trecem la ora de iarnă 2025. În acest weekend, ceasurile se dau înapoi și dormim mai mult # Digi24.ro
România, alături de majoritatea țărilor europene, va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Această tranziție presupune ajustarea ceasurilor cu o oră, de la ora 04:00 la ora 03:00, revenind astfel la timpul standard al Europei de Est
